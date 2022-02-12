Объем инвестиций в ОЭЗ «Кузбасс» составит 500 млрд рублей

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особой экономической зоны (ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах во главе с вице-премьером Юрием Трутневым одобрила создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Кузбасс» в Кемерово и Топках Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте правительства Кемеровской области.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, Кузбасс должен стать «активным экономическим центром Сибири», а по итогам создания ОЭЗ появятся 40 тысяч новых рабочих мест.

Власти намерены открыть в Кемеровской области комплекс по сжижению природного газа, а также заводы по производству минеральной ваты и медицинских изделий. Инвестиции резидентов оцениваются в 10,4 млрд рублей.

Общий объем инвестиций в проект составит 500 млрд рублей, 1,2 млрд будет направлено на развитие инфраструктуры.

Рабочая группа также одобрила продление существующих ТОСЭР в городах Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Новокузнецк и Юрга до 2030 года. Планируется реализовать 14 инвестиционных проектов, включая создание логистического центра Wildberries в Юрге с объемом инвестиций в 5 млрд рублей.

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