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Синергия особой зоны: как резиденты ОЭЗ объединяются, добиваясь лучших результатов

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Кооперация и сотрудничество — девиз резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». На шести площадках ОЭЗ в Москве работают свыше 200 предприятий, которые выпускают микроэлектронику, медизделия, лекарства и другую высокотехнологичную продукцию. Сегодня они совместно реализуют проекты, делятся опытом и учат кадры.

Синергия особой зоны: как резиденты ОЭЗ объединяются, добиваясь лучших результатов

 

Сама суть

Сегодня из более чем 200 компаний ОЭЗ 93 имеют статус резидента со всеми причитающимися им льготами. Значительная экономия на налогах дает возможность для дальнейшего развития: так, в 2022 году резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили свою совокупную выручку почти на 65%, реализовав продукцию на более чем 58 млрд рублей.

«С начала года резиденты ОЭЗ Москвы инвестировали в свое развитие 20,8 млрд рублей. Лидерами по объему инвестиций в первом полугодии 2023 года стали производители микроэлектроники: они вложили в свое производство около 12 млрд рублей. Компании этой отрасли выпускают более 50% всей продукции, произведенной в столичной ОЭЗ. Активность инвесторов объясняется высоким спросом на отечественную микроэлектронику и фотонику, что требует расширения и модернизации производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С прошлого года компании ОЭЗ начали объединяться в кластеры. Так, были сформированы кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, а также электромобилестроения. Они позволят объединить компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в отраслях, требующих прорывных решений. 

В этом году на базе индустриального парка «Руднево», который стал шестой площадкой ОЭЗ, был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем. 

На базе Федерального центра БПЛА объединятся ведущие российские разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать развитию отрасли и снижению ее зависимости от импорта. Планируется, что к 2027 году предприятия-участники Федерального центра выпустят свыше 60 тысяч единиц техники.

«Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС расширяется, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла компания “Аэромакс”, которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях», — отметил министра Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. 

 

 

Кадры как инструмент

Еще один уровень кооперации — кадровый. И в этом вопросе компании не только взаимодействуют между собой, но и располагают дополнительным ресурсом — Московским государственным образовательным комплексом (МГОК), чья базовая кафедра располагается здесь же, в столичной ОЭЗ на площадке «Печатники».

«Найти просто оператора, который будет нажимать на оборудовании кнопки, не самая сложная задача. Совершенно другая — подобрать более высококвалифицированных специалистов: инженеров или наладчиков. Проблему решаем и через обычные каналы поиска кадров, и за счет сотрудничества с учебными заведениями по подбору молодых кадров, например, с МГОК», — рассказал генеральный директор компании, которая производит медицинское оборудование, Александр Просвиряков. 

О сотрудничестве с производственниками охотно рассказывает и сам колледж, который среди прочих компаний активно взаимодействует, например, с производством роботов.

«Сотрудничество продолжается уже более пяти лет. Мы находимся через стенку друг от друга, и невозможно было не подружиться. Сначала компания запустила совместный проект по изготовлению уникальных экспериментальных деталей для мобильного робота. Постепенно сотрудничество стало углубляться: мы начали активно отправлять наших студентов к ним на практику и стажировку. Сейчас у наших партнеров работают два выпускника МГОК. Производственную практику прошли 27 человек», — рассказал Тимур Кильдеев, руководитель методического объединения Московского государственного образовательного комплекса.

 

 

Система горизонтальных связей 

Не менее интересная и разветвленная система производственных связей сформировалась между предприятиями. Некоторые уже успели создать емкие производственные цепочки с «соседями», обеспечив и свое, и сторонние производства заказами и работой.

Например, одно из научно-производственных объединений, выпускающих детали из композитов, активно взаимодействует с двумя другими компаниями, которые работают на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». У первой покупают карбон, у второй — препреги (композиционные материалы-полуфабрикаты), также компания размещает у соседа по площадке заказы на высокоточную фрезеровку.

«Взаимодействие выгодно, так как мы находимся на одной территории, можем оперативно решать сопутствующие вопросы и контролировать качество выпускаемой продукции. В перспективе также хотели бы расширить партнерство с резидентами площадки “Руднево” в направлении производства высокоточных оснасток и высококачественных композитных изделий для производителей беспилотников», — рассказал руководитель НПО Михаил Филимонов.

В числе партнеров производителя металлорежущего инструмента три компании, чье производство также располагается в столичных Печатниках.

«Наш инструмент — качественная замена зарубежных аналогов. Мы не просто продаем, а проводим экспертизу по внедрению инструмента, наши спецы помогают подобрать и настроить нужный режим резания и обработки. Сотрудничество развивается, и заказы от коллег по ОЭЗ нам поступают регулярно», — рассказали в компании.

Или другой пример. Среди партнеров одного из разработчиков и производителей промышленных систем радиосвязи стандарта DECT различных классов — компании, которые на этой же площадке производят медтехнику, волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока, электронные трансформаторы напряжения и досмотровое оборудование.

Для них компания выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей.

«С производителем медицинского дезинфекционного оборудования сотрудничаем с 2019 года. Выполнили для них более 20 заказов. Смонтированные нами платы компания использует для производства медоборудования. В целом партнерство с другими резидентами выгодно, так как позволяет расширять наши связи, загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов. Взаимодействие на одной территории позволяет сократить логистические издержки, облегчает коммуникацию с партнерами», — рассказал генеральный директор предприятия Николай Корнев.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено ОЭЗ «Технополис Москва»

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