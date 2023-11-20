Синергия особой зоны: как резиденты ОЭЗ объединяются, добиваясь лучших результатов

Кооперация и сотрудничество — девиз резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». На шести площадках ОЭЗ в Москве работают свыше 200 предприятий, которые выпускают микроэлектронику, медизделия, лекарства и другую высокотехнологичную продукцию. Сегодня они совместно реализуют проекты, делятся опытом и учат кадры.

Сама суть

Сегодня из более чем 200 компаний ОЭЗ 93 имеют статус резидента со всеми причитающимися им льготами. Значительная экономия на налогах дает возможность для дальнейшего развития: так, в 2022 году резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили свою совокупную выручку почти на 65%, реализовав продукцию на более чем 58 млрд рублей.

«С начала года резиденты ОЭЗ Москвы инвестировали в свое развитие 20,8 млрд рублей. Лидерами по объему инвестиций в первом полугодии 2023 года стали производители микроэлектроники: они вложили в свое производство около 12 млрд рублей. Компании этой отрасли выпускают более 50% всей продукции, произведенной в столичной ОЭЗ. Активность инвесторов объясняется высоким спросом на отечественную микроэлектронику и фотонику, что требует расширения и модернизации производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С прошлого года компании ОЭЗ начали объединяться в кластеры. Так, были сформированы кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, а также электромобилестроения. Они позволят объединить компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в отраслях, требующих прорывных решений.

В этом году на базе индустриального парка «Руднево», который стал шестой площадкой ОЭЗ, был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

На базе Федерального центра БПЛА объединятся ведущие российские разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать развитию отрасли и снижению ее зависимости от импорта. Планируется, что к 2027 году предприятия-участники Федерального центра выпустят свыше 60 тысяч единиц техники.

«Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС расширяется, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства. Первой из объединения свой завод открыла компания “Аэромакс”, которая уже сейчас выпускает БПЛА вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях», — отметил министра Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Кадры как инструмент

Еще один уровень кооперации — кадровый. И в этом вопросе компании не только взаимодействуют между собой, но и располагают дополнительным ресурсом — Московским государственным образовательным комплексом (МГОК), чья базовая кафедра располагается здесь же, в столичной ОЭЗ на площадке «Печатники».

«Найти просто оператора, который будет нажимать на оборудовании кнопки, не самая сложная задача. Совершенно другая — подобрать более высококвалифицированных специалистов: инженеров или наладчиков. Проблему решаем и через обычные каналы поиска кадров, и за счет сотрудничества с учебными заведениями по подбору молодых кадров, например, с МГОК», — рассказал генеральный директор компании, которая производит медицинское оборудование, Александр Просвиряков.

О сотрудничестве с производственниками охотно рассказывает и сам колледж, который среди прочих компаний активно взаимодействует, например, с производством роботов.

«Сотрудничество продолжается уже более пяти лет. Мы находимся через стенку друг от друга, и невозможно было не подружиться. Сначала компания запустила совместный проект по изготовлению уникальных экспериментальных деталей для мобильного робота. Постепенно сотрудничество стало углубляться: мы начали активно отправлять наших студентов к ним на практику и стажировку. Сейчас у наших партнеров работают два выпускника МГОК. Производственную практику прошли 27 человек», — рассказал Тимур Кильдеев, руководитель методического объединения Московского государственного образовательного комплекса.

Система горизонтальных связей

Не менее интересная и разветвленная система производственных связей сформировалась между предприятиями. Некоторые уже успели создать емкие производственные цепочки с «соседями», обеспечив и свое, и сторонние производства заказами и работой.

Например, одно из научно-производственных объединений, выпускающих детали из композитов, активно взаимодействует с двумя другими компаниями, которые работают на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». У первой покупают карбон, у второй — препреги (композиционные материалы-полуфабрикаты), также компания размещает у соседа по площадке заказы на высокоточную фрезеровку.

«Взаимодействие выгодно, так как мы находимся на одной территории, можем оперативно решать сопутствующие вопросы и контролировать качество выпускаемой продукции. В перспективе также хотели бы расширить партнерство с резидентами площадки “Руднево” в направлении производства высокоточных оснасток и высококачественных композитных изделий для производителей беспилотников», — рассказал руководитель НПО Михаил Филимонов.

В числе партнеров производителя металлорежущего инструмента три компании, чье производство также располагается в столичных Печатниках.

«Наш инструмент — качественная замена зарубежных аналогов. Мы не просто продаем, а проводим экспертизу по внедрению инструмента, наши спецы помогают подобрать и настроить нужный режим резания и обработки. Сотрудничество развивается, и заказы от коллег по ОЭЗ нам поступают регулярно», — рассказали в компании.

Или другой пример. Среди партнеров одного из разработчиков и производителей промышленных систем радиосвязи стандарта DECT различных классов — компании, которые на этой же площадке производят медтехнику, волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока, электронные трансформаторы напряжения и досмотровое оборудование.

Для них компания выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей.

«С производителем медицинского дезинфекционного оборудования сотрудничаем с 2019 года. Выполнили для них более 20 заказов. Смонтированные нами платы компания использует для производства медоборудования. В целом партнерство с другими резидентами выгодно, так как позволяет расширять наши связи, загружать производственную линию, когда она свободна от выполнения собственных заказов. Взаимодействие на одной территории позволяет сократить логистические издержки, облегчает коммуникацию с партнерами», — рассказал генеральный директор предприятия Николай Корнев.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено ОЭЗ «Технополис Москва»