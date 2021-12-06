Кто и зачем приходит в телекомкластер ОЭЗ «Технополис Москва»?

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это одна из точек роста и производства, и притяжения ресурсов в столице. За время работы ее резиденты уже выпустили продукции на более чем 100 млрд рублей и создали свыше восьми тысяч рабочих мест. В тройку лидеров ОЭЗ по объемам производства и созданию новых вакансий входят предприятия из сферы информационно-коммуникационных технологий.

Все свое — в ОЭЗ

Сегодня этот кластер в ОЭЗ «Технополис Москва» составляют компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения, производством телекоммуникационного оборудования, а также работают в области развития 3D-технологий, создают дата-центры и облачные сервисы для надежного хранения данных российских предприятий.

Так, компания «Бифорком Тек» специализируется на проектировании широкого спектра телекоммуникационного и информационного оборудования — от сервисных маршрутизаторов до оборудования удаленных рабочих мест.

А телекомкомпания «Бизнес система телехаус», специализирующаяся на безопасном хранении данных, входит во все рейтинги крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России — уровень безопасности ее ЦОД Oxygen составляет 99,982%, что соответствует высокому уровню надежности и безопасности функционирования Tier III по классификации Uptime Institute.

При этом участники кластера информационно-коммуникационных технологий отмечают, что пришли в «Технополис Москва», изначально руководствуясь экономическими и бытовыми преференциями, а также удобной логистикой и месторасположением.

Комфорт и престиж

«В 2018 году мы провели глобальное исследование среди 16 технопарков Москвы и, чтобы понять, где созданы наиболее оптимальные условия, подходящие нашей компании, практически их все посетили, — рассказывает Валентин Столяров, управляющий директор компании “Бифорком Тек”.

— Мы изучали подъездные пути для грузового транспорта и доступность метро для сотрудников, а также возможности быстрого строительства нового завода. Для этих целей лучшего всего подходил “Технополис Москва”. К тому же именно здесь оказались наибольшие преференции для резидентов по сравнению с другими площадками столицы».

В компании «Бизнес система телехаус» (Oxygen) обращают внимание и на то, что это не только «удобно, комфортно, интересно», но и престижно: «Тот факт, что мы резиденты «Технополис Москва» сильно повышает наш статус во время переговоров с заказчиками», — отмечает Юрий Кононов, руководитель подразделения ЦОД Oxygen.

Правила вхождения с перспективой

При этом ни для одной из компаний не составило труда получить статус резидентов: «Процедуры и правила вхождения очень понятны и не представляют никакой сложности для профессиональных компаний, — говорит руководитель компании “Бифорком Тек” Валентин Столяров. — К тому же сотрудники “Технополис Москва” оказали нам максимальную поддержку, чтобы мы быстро начали реализацию проекта».

О всемерной поддержке администрации площадки и в целом несложном процессе локализации говорит и Юрий Кононов из компании «Бизнес система телехаус».

В поисках партнерства

Преференции для резидентов — это далеко не все положительные моменты работы на территории ОЭЗ. Многие отмечают коллаборации PR-служб компаний и «Технополис Москва», в результате которых совместно реализуются успешные проекты. При этом администрация ОЭЗ выступает и как инициатор по укреплению партнерских связей.

Об этом, в частности, говорит Валентин Столяров, управляющий директор компании «Бифорком Тек»: «Благодаря сотрудникам “Технополис Москва” нам удалось выстроить отношения с рядом компаний-резидентов, у которых мы заказываем полуфабрикаты для реализации нашей продукции».

Про налаживание внутренней кооперации рассказывает и Юрий Кононов из компании «Бизнес система телехаус»: «Несмотря на то, что наша продукция узконаправленна и рассчитана на контактные центры, мы уже наладили связи со своими соседями по площадке компанией “Битроботикс”».

Смена технологических поколений — за один шаг

Высокий уровень клиентского сервиса на территории ОЭЗ, а также, как отмечают резиденты, готовность помочь в любых вопросах различных служб «Технополис Москва» — от водо- и энергоснабжения до строительного и технического контроля, позволяют им не отвлекаться на решение бытовых проблем и полностью сосредотачиваться на создании основного продукта.

Также высокотехнологичная среда ОЭЗ позволяет переключаться на новый уровень разработок, о чем говорит Валентин Столяров, управляющий директор компании «Бифорком Тек»:

«Долгое время нашей специализацией были маршрутизаторы четвертого поколения, но сейчас мы сконцентрировались на их пятом поколении — эти устройства уже востребованы нашими заказчиками и коммуникационными компаниями, и финансовыми институтами. И одновременно стали развивать два новых направления — это коммутаторы высокоскоростные и коммутаторы промышленные для дата-центров.

Мы также создаем автоматизированные рабочие места — это так называемые тонкие клиенты, которые стали пользоваться спросом у всех компаний, переводящих сотрудников на удаленный режим работы».

В настоящее время «Технополис Москва», как отмечает Геннадий Дегтев, генеральный директор столичной ОЭЗ, выступает драйвером новых разработок и их внедрения в промышленность. Именно здесь выпускается широкий спектр инновационной продукции, немалая доля которой приходится на кластер информационно-коммуникационных технологий.

Фото на обложке: Quardia / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены пресс-службой ОЭЗ «Технополис Москва»