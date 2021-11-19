«Мы клиенты друг друга, и друзья, и партнеры»: как формируется высокотехнологичный кластер ОЭЗ «Технополис Москва»

Все это и, главное, условия, созданные для резидентов ОЭЗ, привлекают на ее территорию наиболее высокотехнологичных производителей столицы, формируя соответствующий кластер.

Отличительная черта особой экономической зоны «Технополис Москва» — высокая степень кластеризации ее резидентов. Отраслевые объединения на ее территории формируются, как правило, из компаний, уже доказавших свою профессиональную состоятельность. Их внутренняя кооперация позволяет создавать не только инновационные продукты, но и по-настоящему креативные концепции.

Резиденты высокотехнологичного кластера ОЭЗ — очень разные по специализации компании. Так, «Европейская Электротехника» занимается построением инженерных и технологических систем — высокотехнологичных «умных» распределительных электрощитов и щитов автоматизации.

Компания Drive Electro проектирует электрические и гибридные системы для коммерческих автомобилей и общественного транспорта, поставляет их на российский рынок и за рубеж. На ее счету — разработка моделей электробусов для нужд российской столицы и по заказу других городов, а также создание электрогрузовика Moskva для крупного продуктового ритейла.

В числе резидентов кластера — «Аддитивный Инжиниринг». Компания специализируется на 3D-печати и производит продукцию из металла, полимеров, пластика, воска, керамики и полиамида. Ее разработки востребованы в московской промышленности и медицине, ими широко пользуются строители и представители других отраслей. В период пандемии она адаптировала 3D-принтинг для производства защитных многоразовых респираторов и клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Экономические стимулы и экспортные задачи

Представители высокотехнологичного кластера ОЭЗ среди причин, по которым они выбрали именно «Технополис Москва», называют налоговые преференции, развитую инфраструктуру и удобное территориальное расположение.

«В “Технополис Москва” сложилась интересующая нас современная инфраструктура, и это практически в центре столицы, поэтому наш выбор был очень быстрым и простым», — говорит Андрей Смирнов, заместитель генерального директора и член Совета директоров компании “Европейская электротехника”. — Также нас заинтересовали все экономические стимулы и возможности, предоставляемые ОЭЗ».

По словам Смирнова, благодаря комфортным экономическим условиям в «Технополис Москва» компания смогла реализовать свой пятилетний инвестиционный проект с опережением, выполнив его за год практически на 80%.

О возможностях рассказывает и Ашхен Овсепян, генеральный директор компании «Аддитивный Инжиниринг»: «Наше производство компактно и интеллектуально, но у него есть определенные промышленные требования. На площадке ОЭЗ мы нашли хорошие помещения, где есть все необходимые условия, чтобы наши принтеры продолжали эффективно работать десятки лет и без поломок.

Кроме того, особая экономическая зона — это налоговые льготы. И поскольку мы имеем статус резидентов, то ими пользуемся, а льготный таможенный режим позволяет нам решать и экспортные задачи».

Инвестиции с опережением

На территории ОЭЗ возможно не только арендовать готовые офисные, складские и производственные помещения, но и самостоятельно оснастить площадку собственными мощностями.

Так, компания Drive Electro, став резидентом ОЭЗ только в начале 2021 года, сразу объявила о строительстве комплекса по серийному производству аккумуляторных батарей и комплектующих для электротранспорта, в том числе электрогрузовиков.

«Максимальная мощность нашего завода составит одну тыс. комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно. При этом мы планируем вложить в производство 375 млн рублей», — рассказывает Сергей Иванов, генеральный директор Drive Electro.

Клиенты, друзья, партнеры и подрядчики

Помимо собственных сил и средств резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» всегда могут рассчитывать на помощь соседей. И для многих это нередко становится одним из определяющих факторов при выборе площадки.

Так, Ашхен Овсепян отмечает, что компания работает на одной территории с большим количеством предприятий, которые занимаются приблизительно тем же: «Поэтому мы можем быть друг другу исключительно полезны: мы и клиенты друг друга, и друзья, и партнеры, и подрядчики».

О том, как изменилась внешняя политика компании с приходом в ОЭЗ, рассказывает и Андрей Смирнов («Европейская электротехника»): «Мы стали приглашать больше и чаще наших партнеров и клиентов на свое производство. Это дало нам возможность установить более глубокие и доверительные отношения и, соответственно, усилить нашу конкурентную позицию на рынке».

Отдельно резиденты отмечают ту помощь и сотрудничество, которые им оказывает администрация ОЭЗ. И, что также немаловажно для инновационных производств, особую здесь сформированную творческую среду.

«ОЭЗ ”Технополис Москва” — это прежде всего атмосфера высокотехнологичного кластера и, конечно, динамика, которую невозможно не заметить, даже просто пройдясь по его коридорам», — отмечают и другие резиденты особой экономической зоны.

Фото на обложке: Phonlamai Photo / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены ОЭЗ «Технополис Москва»