Престиж, инфраструктура, кадры: чем интересен кластер новых материалов ОЭЗ «Технополис Москва» для производств?

Производства этой специализации успешно работают в столице уже не первый год, более того, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» ими сформирован целый кластер.

Четвертая промышленная революция происходит здесь и сейчас. Ее двигателями стали передовые научно-технические отрасли, оказывающие на эти процессы наиболее существенное влияние. Одно из таких направлений — развитие новых материалов.

Материальная поддержка

Кластер таких предприятий ОЭЗ — это динамично развивающееся сообщество компаний, открытых для взаимодействия и партнерства и уверенно покоряющих российские и зарубежные рынки.

Эти успехи во многом обеспечиваются силами самой ОЭЗ, где смогли создать и продолжают поддерживать оптимальные условия для развития и процветания высокотехнологичных компаний. Пожалуй, главный плюс работы таких производств на территории особой экономической зоны — это получение гарантированных льгот.

Для компаний-резидентов обнуляется налог на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль составляет всего 2%. Для таких предприятий предусмотрена сниженная ставка аренды земли — 2% от кадастровой стоимости земельного участка, плюс действуют понижающие коэффициенты.

Поэтому, придя в ОЭЗ, компании остаются надолго. Например, уже не первый десяток лет здесь работает Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — представитель кластера новых материалов и лидирующий игрок на рынке композитов, реализующий полный цикл производства изделий из полимерных композиционных материалов.

«Мы работаем на территории ОЭЗ уже пятнадцать лет. Многие условия за это время изменились, но несомненными плюсами остаются комфортная арендная плата, налоговые льготы и наличие собственного таможенного поста — мы выступаем и как импортеры, и как экспортеры. Работать в ОЭЗ — это очень выгодно для бизнеса», — рассказал Алексей Раннев, генеральный директор НЦК.

Преференции дают возможность ежегодно экономить на налогах. Более того, когда компания-резидент завершает строительство своего производства и сдает объект в эксплуатацию, она получает возможность выкупить земельный участок всего за 1% от его кадастровой стоимости.

«ОЭЗ “Технополис Москва” не только предоставляет своим резидентам всю необходимую инфраструктуру, но и обеспечивает ряд преференций и льгот, в частности снижение налоговой нагрузки. Это очень важно для такой капиталоемкой отрасли, как переработка отходов электрического и электронного оборудования. И наш завод “Экопласт” как резидент ими пользуется», — поделился Алексей Королев, исполнительный директор завода «Экопласт».

Завод «Экопласт», входящий в состав корпорации «Экополис», — эталонный представитель кластера новых материалов и уникальное предприятие, которое специализируется на переработке смешанных корпусных пластиков. Проще говоря, корпусов старой электрической и электронной техники: компьютеров, телевизоров и другого. Из них на заводе получают высококачественную вторичную гранулу, которая возвращается в производственный цикл в качестве сырья.

Как отмечают в компании, размещение в ОЭЗ упрощает логистику и снижает затраты на транспортировку сырья, ведь особая экономическая зона находится в Москве, а столица — самый крупный в России генератор электронного мусора.

Престиж, инфраструктура, кадры

Предприятия ОЭЗ также отмечают удобство инфраструктуры и грамотную организацию работы с компаниями. Ее площадки предоставляют услуги клиентского менеджера и системы личного кабинета, навигации, связи и безопасности.

Решение бытовых проблем, вроде мелкого и среднего ремонта, и обслуживание инженерных систем тоже берет на себя управляющая компания. Все это позволяет бизнесу максимально сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь на рутину.

«Работать в ОЭЗ — это престижно. В качестве места для локализации ОЭЗ “Технополис Москва” была нам интересна как стабильная государственная площадка, которая в первую очередь привлекала своей развитой инфраструктурой. Благоприятная среда, созданная в Технополисе, стимулирует развитие производства, позволяет раскрыть его потенциал», — делится основатель ООО НПО «Композит» Михаил Филимонов.

Научно-производственное объединение «Композит» — резидент ОЭЗ с 2020 года и еще одно предприятие кластера новых материалов. На площадке в «Печатниках» предприятие размещается с середины 2019 года.

На 2021 оно является уникальным поставщиком композитных изделий для автопрома. Сегодня компания ежемесячно расширяет свою продуктовую линейку, в ее ближайших планах — удвоить свои производственные мощности и штат сотрудников.

К слову, в кадровых вопросах ОЭЗ тоже может оказать содействие. У особой экономической зоны налажено тесное сотрудничество с НИУ МИЭТ, который выпускает кадры в области фундаментальных наук, информационных технологий, микро- и наноэлектроники, также с МГОК, где готовят специалистов среднего звена. И этим активно пользуются многие резиденты.

«Мы научно-производственная компания, поэтому очень чувствительны к подбору научных кадров, а близость к вузам с необходимой специализацией дает нам их постоянный приток. К тому же территориальное расположение площадки в черте города удобно для сотрудников», — отмечает Алексей Раннев, генеральный директор НЦК.

Кооперация как перспективы

Активному развитию компаний, производящих новые материалы, способствует и взаимодействие с другими производственниками как внутри кластера, так и вне его. Столь высокий потенциал промышленных коопераций в особой экономической зоне удалось аккумулировать в первую очередь за счет тщательного отбора резидентов.

«Можно с уверенностью сказать, что ОЭЗ “Технополис Москва” по праву возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон, так как здесь сосредоточены высокотехнологичные компании, ориентированные в том числе на политику экологической ответственности и достижение целей устойчивого развития.

Для нас важен большой потенциал кооперации с другими резидентами, ведь рециклированная пластиковая гранула нашего производства может стать составной частью изделий других резидентов, сдавших свою устаревшую электронику на экологическую утилизацию», — отмечает Алексей Королев.

Многие пользуются возможностью кооперации внутри ОЭЗ. Так, НЦК заказывает у коллег по Технополису все, что касается металлообработки. В свою очередь, корпусы из полимеров, которые производит компания, пользуются спросом у предприятий медтехкластера ОЭЗ.

Дополнительные перспективы открывает действующий в ОЭЗ режим свободной таможенной зоны. Он освобождает резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввоз необходимых для производства товаров и оборудования, что благоприятно сказывается на стоимости конечного продукта, а значит, делает его более конкурентным.

Фото на обложке: MR.Yanukit / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены пресс-службой ОЭЗ «Технополис Москва»