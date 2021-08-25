В 2021 году производство автомобилей сократится из-за нехватки чипов

Глобальное производство автомобилей по итогам этого года сократится на 7–9 млн единиц из-за дефицита чипов. Дефицит электроники в мире производители стали ощущать с конца прошлого года, преодолеть нехватку удастся не раньше 2022 года.

В первом квартале этого года производственные потери мировых автопроизводителей, составили примерно 1,4 млн единиц, сообщил Forbes со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group (BCG).

Сильнее всего упало производство в Европе — на 428 990 автомобилей, Китае — на 364 774 и Северной Америке — на 354 442 автомобиля.

Российский рынок отдельно BCG не выделили, но он входит в европейский. Во втором квартале производство упало еще на 2,6 млн единиц: больше всего в Северной Америке – на 866 924 автомобиля, Европе – на 743 100 единиц и Китае — на 419 600 машин.

Больше всех потери в производстве в первом полугодии понесли Ford, Stellantis (марки Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep) и Renault-Nissan-Mitsubishi.

В третьем и четвертом кварталах, по прогнозам аналитиков, падение составит еще от 3 до 5 млн единиц.

Российские заводы почувствовали дефицит чипов этим летом. Чтобы избежать рисков остановки крупнейших автопроизводителей и возникновения дефицита российских автомобилей у дилеров, производителям разрешили до конца года не устанавливать на машины в России и других странах ЕАЭС систему экстренного реагирования при авариях. После решения проблем с поставками комплектующих производителей обяжут их доустановить.

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Фото: Alexey Druzhinin / Shutterstock