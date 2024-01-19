Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС

Здесь привлекательные условия для международной торговли, есть свободные экономические зоны. Познакомимся с условиями юрисдикции для бизнеса, стартапов, инвесторов и физических лиц, а также с актуальными льготами на 2024 год.

Из-за небольших размеров Сербия — хороший вариант бэк-офиса или логистического хаба между Россией и Европой (антироссийские санкции в Сербии отсутствуют), но в меньшей степени — для реализации товаров и услуг внутри страны.

Сербия — одна из привлекательных юрисдикций для граждан РФ: только за 2022 год российская диаспора в стране выросла с 3,5 тыс. до 200 тыс. человек. Среди плюсов: безвизовый режим, простота регистрации компании, теплое отношение к россиянам (в том числе после военной агрессии НАТО против Сербии, когда РФ выступила сочувствующей стороной), православная культура и, конечно, перспектива вхождения в Евросоюз.

Содержание:

Налоги для физических лиц

Как стать налоговым резидентом Сербии

Для получения статуса налогового резидента Сербии необходимо соблюсти хотя бы одно из следующих условий:

нахождение в стране от 183 дней в течение календарного года;

покупка недвижимости в Сербии;

обучение несовершеннолетних детей в Сербии;

нахождение семьи на территории Сербии.

Налоговые резиденты уплачивают налог со своих общемировых доходов. Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами, — только от источника дохода, полученного в Сербии. Налоговые ставки одинаковы для резидентов и нерезидентов.

Между Сербией и РФ действует Конвенция об избежании двойного налогообложения.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физлиц работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер налога зависит от суммы дохода и его вида.

Годовой доход нерезидентов Сербии облагается налогом, если он превышает сумму трех средних годовых зарплат в Сербии.

Налог на доходы физлиц в Сербии рассчитывается по непростой прогрессивной шкале:

Размер зарплаты До трех средних годовых зарплат Свыше трех средних годовых зарплат (около $30 650) Свыше шести средних годовых зарплат в сумме (около $61 300) Ставка налога на доходы физлиц 10% 10% со всех доходов + еще 10% суммы превышения трех средних годовых зарплат 10% со всех доходов + еще 15% с суммы превышения шести средних годовых зарплат Примечание из дохода 19 300 сербских динаров ($179) не облагается данным налогом налог с превышающей суммы уплачивается самостоятельно налог с превышающей части уплачивается самостоятельно

Налог на имущество физических лиц

Этот налог уплачивается с оценочной стоимости имущества. Ставки устанавливаются местными органами власти — от 0,3 % до 2,0 %.

Взнос на социальное обеспечение

Состоит из двух частей:

I) Работодатель удерживает из зарплаты работника:

Пенсионное страхование и по инвалидности – 14%;

Медицинская страховка – 5,15%;

Страхование на случай безработицы – 0,75%.

II) Работодатель уплачивает из своих средств:

Пенсионное страхование и по инвалидности – 11%;

Медицинское страхование – 5.15%.

Всего взносы на социальное обеспечение составляют 36%.

Релокация в Сербию

Для граждан РФ Сербия привлекательна упрощенной визовой политикой, то есть виза не потребуется, нужен только загранпаспорт. После приезда в стране можно находиться в течение 30 дней, а затем, например, пересечь границу с Черногорией или Боснией и Герцеговиной (где также не нужны визы) и жить в Сербии дальше.

Кратковременное пересечение границы для обнуления срока пребывания — визаран (visa run). В отличие, например, от Казахстана, где визаран сегодня запрещен, в Сербии экспат может сколько угодно жить без ВНЖ, раз в месяц пересекая границу сопредельной юрисдикции, например, на день-два (визаран) или сразу же возвращаясь обратно в страну (бордерран — border run).

Летом 2023 вышел новый закон, касающийся ВНЖ. Раньше его можно было получить на год, но правительство пошло навстречу релокантам, разрешив выдавать ВНЖ сроком до трех лет. Уже есть успешные кейсы получения ВНЖ на три года.

ВНЖ можно получить, если, например, зарегистрировать компанию в стране. Впоследствии ВНЖ может стать поводом для получения ПМЖ, а благодаря принятым поправкам к закону, спустя три года (вместо пяти) после пребывания в стране можно получить гражданство.

Подробнее о переезде в Сербию вместе с бизнесом читайте в материале RB.RU. По ссылке — большой гид по стране для предпринимателей.

Регистрация компании и открытие счета

Ника Морингевич, основатель компании по релокации бизнеса в Сербию AskMe

«Регистрация компании в Сербии занимает до 10 дней. Подать документы можно самим или с помощью представителя (например, адвоката или юриста). Также заявление принимают онлайн, но для него нужна цифровая подпись», — комментирует фаундер.

Не все банки Сербии работают с российскими паспортами. «К сожалению, у гражданина РФ в сербском банке будет ограниченный функционал, так как он является банковским нерезидентом.

Нерезидентам выдают банковские Visa-карты, которыми можно расплачиваться онлайн в Сербии и в других странах, а также смотреть состояние средств на счету. Но онлайн-переводы будут недоступны. Список банков, работающих с российскими паспортами, невелик: Halkbank, Raiffeisen, Поштанска штедионица, ALTA, Expobank и API bank», — рассказывает Ника Морингевич.

Срок открытия банковского счета зависит от конкретного банка и занимает от трех дней до месяца. В среднем рассмотрение происходит за 10 дней. Раньше срок оформления был день в день, но из-за наплыва желающих в последний год появились очереди и задержки. «Приток релокантов в Сербию огромный: после объявления мобилизации мы отметили кратный скачок. К сегодняшнему дню поток людей остается на среднем уровне», — отмечает Ника.

Налоги для инвесторов

Стоимость сербской недвижимости увеличилась на 13% за 2022 год.

Покупка недвижимости

Приобретая недвижимость в Сербии, покупатель обязан уплатить:

2,5% от стоимости объекта;

10% НДС, если это новостройка;

госпошлина 5 390 RSD ($52);

регистрация права собственности 352 RSD ($3);

свидетельство о собственности 1 172 RSD ($11).

Пример. Инвестор приобрел однокомнатную квартиру в Белграде на вторичном рынке за 9 973 295 RSD ($94 700). Ставка налога будет 2,5% = 249 332 RSD ($2 368) + госпошлина 5 390 RSD ($52) + регистрация 352 RSD ($3) + свидетельство 1 172 ($11) = 256 246 RSD ($2 434) налоговых вычетов.

Владение недвижимостью

0,2-1% от стоимости недвижимости придется уплатить владельцу в Сербии. Точная ставка определяется местной налоговой управой и сообщается владельцу индивидуально, в зависимости от характера построек, размера участка, жилой площади.

Еще на размер налога влияет зона, где находится недвижимость. Каждый регион Республики Сербия условно делится на пять зон: от самых дорогих в центре городов до самых бюджетных участков вне населенных пунктов. Кстати, ВНЖ Сербии можно получить только при покупке жилой недвижимости, а не коммерческой.

Сдача в аренду

20% обязан уплатить собственник недвижимости при получении дохода от сдачи в аренду. Возможно уменьшение налога за счет вычета за обслуживание объекта (ремонтные работы).

Продажа недвижимости

0% при продаже недвижимости, если срок владения свыше 10 лет.

15% при продаже недвижимости, если с момента ее приобретения или смены собственника прошло менее 10 лет.

Налог на дивиденды

15% для резидентов и нерезидентов.

Роялти

20% для резидентов и нерезидентов страны.

Налоги для юридических лиц

Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической компании Bishinov&Partners

«Поскольку Сербия — единственное государство Европы, которое не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и США, она стала хабом и “окном в Европу” и продолжает наращивать обороты в международной торговле.

Сербией подписан ряд соглашений с разными странами, поэтому вести бизнес здесь может быть очень выгодно, несмотря на препятствия в оплате и логистике, — подчеркивает Алим. — Налоговая политика Сербии очень лояльна, в том числе и для нерезидентов.

Она примерно идентична российской, но в некоторых аспектах даже выгоднее — например, для малого бизнеса. У Сербии заключено 60 соглашений об избежании двойного налогообложения, ее называют страна-оншор».

Налог на добавленную стоимость

20%. НДС необходимо уплачивать, если оборот компании превысил 8 млн RSD ($75 936) за 12 месяцев. До этой отметки регистрация по НДС добровольная.

10% НДС предусмотрен для компаний, связанных с продажей продуктов питания, оказанием коммунальных услуг и для гостиничного бизнеса.

0% НДС для товаров на экспорт.

Освобождены от НДС медицинские, социальные, банковские и страховые услуги.

Налог на прибыль (корпоративный налог)

15% налог на прибыль уплачивает компания авансом по начислениям за аналогичный период прошлого года. Новые компании уплачивают налог на прибыль исходя из прогнозируемой оценки прибыли.

Если компания инвестирует в развитие 1 млрд RSD ($9 491 584), ставка налога на прибыль уменьшается до 10%.

До 3% снижается корпоративный налог для тех компаний, которые работают в режиме IP-Box — об нем далее.

Налоги для стартапов и малого бизнеса

«Некоторые источники упоминают, что для малого бизнеса существует так называемое самоналогообложение, однако на самом деле в стране существует всего два вида: паушальный налог и налог с доходов», — подчеркивает Алим Бишенов.

Паушальная система налогообложения

Паушальная система налогообложения может подойти для сербских ИП, чей годовой оборот не превышает 6 млн. RSD ($55 тыс). Система эта примечательна тем, что налоговые ставки назначаются индивидуально в зависимости от размера валовой среднемесячной зарплаты, вида деятельности, количества сотрудников, возраста предпринимателя, города, района и других условий. Налог рассчитывается на год, является постоянным в течение этого периода, то есть не колеблется в зависимости от выручки.

По оценке экспертов, «паушалац» выгоднее всего для бизнеса с оборотом не менее 5 млн RSD ($46 тыс) в год, но на практике встречаются исключения.

На этой системе не обязательно нанимать бухгалтера: решения о сумме обязательств компании смотрят в личном кабинете на сайте налоговой службы. Средняя ставка паушальца, как правило, 29-52 тыс. сербских динаров ($270-484) в месяц. Для предварительного расчета налоговых обязательств можно воспользоваться официальным калькулятором.

Однако на этой упрощенной системе налогообложения нет налоговых вычетов. Зато снимать деньги со счета можно свободно, без официальных обоснований.

С 2024 года предприятия на паушальной системе будут платить на 50% меньше налога, чем предприниматели на подоходном налоге (до этого налоговая льгота составляла всего 20%).

Налогообложение с доходов

Вторая система налогообложения для ИП — налогообложение с дохода 10% (книгаш). Здесь обязательно нужен бухгалтер, в отличие от паушальной системы налогообложения. Книгаш может быть с выплатой зарплаты и без нее.

Ставка налога составляет 10%, еще около 35% — социальные взносы.

Некоторые эксперты рекомендуют эту систему как самую выгодную для содержания ИП, а также для фирм-нулевок (которые некоторые создают для получения ВНЖ). Однако стоит учесть, что ВНЖ не продлят в дальнейшем, если ИП-пустышка будет без оборота.

Сергей Морингевич, специалист по бизнес-консалтингу в AskMe Agency

«При любых обстоятельствах компаниям с финансовой подушкой период адаптации в Сербии пережить будет спокойнее, чем стартапу. И дело не в каких-то завышенных налогах и государственных пошлинах, а в очень инертной и консервативной бюрократической системе, — комментирует Сергей. — Многие процедуры получения разрешений или лицензий, а особенно налоговых льгот, грантов и субсидий, очень сложные и длительные, что не позволяет начинающему бизнесу быстро реализовывать свои планы. Поэтому финансовая подушка, также как и психологическая готовность к административной волоките, будет очень кстати.

Наша рекомендация – перед входом в стартап на территории Сербии очень детально разобрать юридические и административные моменты функционирования. Для этого стоит воспользоваться помощью местных профильных юристов или специализирующихся на бизнесе консалтинг-агентств».

Налоговые льготы в Сербии

Режим IP-Box (Intellectual Property Box)

IP Box (в разных странах может называться Patent Box и Knowledge Development) — льготный налоговый режим для стимулирования НИОКР. Закон о налоге на прибыль юрлиц в Сербии позволяет с помощью IP Box снизить подоходный налог компаний с 15% до 3%.

Квалифицируемые активы, которые подпадают под этот режим — изобретения, ПО, технические решения, торговые марки, дизайн, лекарства.

Егор Ларичкин, юрист компании Larmann Legal

«Если компания передает или продает право интеллектуальной собственности, налоговые освобождения по IP Box теряются. Поэтому налогоплательщик должен сохранять авторские или смежные права на произведение. Кроме того, для получения данной налоговой льготы правообладатель данных прав обязан передать объект ИС на хранение компетентному органу (The Intellectual Property Office).

Пример. Компания работает на режиме IP Box, доход от ИС составляет 100 млн RSD, а расходы 70 млн RSD, из которых 69,3 млн RSD связаны с ИС. Налог будет рассчитываться так: 100 млн – 69,3 млн (примерные расходы на разработку) х 90% (примерная доля квалифицированных расходов) х 80% = 22 104 000 RSD. 30 млн RSD (налоговая база) – 22 104 000 RSD = 7 896 000 RSD. Таким образом, налог составит 7 896 000 х 15% = 1 184 400 (3,9% от налоговой базы)».

Свободные экономические зоны

Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Сербии — отдельные, физически обособленные территории (в отличие от СЭЗ в ОАЭ, например, где границы условны) для привлечения инвесторов. В сербских СЭЗ действуют льготы:

0% НДС, в том числе на ввоз имущества и реализацию услуг на территории СЭЗ;

отсутствие таможенных пошлин на импорт оборудования, сырья, услуг для реэкспорта;

отсутствие таможенных пошлин на стройматериалы, если строительство предполагается внутри СЭЗ;

доход из СЭЗ можно свободно и без вычетов выводить в любую страну;

освобождение от уплаты местных налогов и сборов в зависимости от решения муниципальных властей.

В каждой СЭЗ есть пункт, упрощающий таможенное оформление. В СЭЗ проще вести международную торговлю. Но если вывозить товары из СЭЗ на основную территорию Сербии, потребуется оплатить таможенные пошлины.

На 2023 год в Республике Сербия 15 свободных экономических зон: Белград, Пирот, Суботица, Зреняньин, Нови Сад, Шабат, Крагуевац, Ужице, Смедерево, Кружевац, Апатин, Вране, Прибой, Шумадия и Свилянац.

В Сербских СЭЗ запустить бизнес может как гражданин страны, так и иностранец. Здесь можно заниматься любой деятельностью: производством, упаковкой и хранением продукции, торговлей, банковской деятельностью и страхованием.

Наибольшей популярностью СЭЗ пользуются у производственных и экспортно-ориентированных компаний.

«В Сербии существует целый ряд программ по уменьшению налоговой нагрузки, как в части налога на прибыль, так и в части отчислений в социальные фонды за трудоустроенных», — подчеркивает специалист по бизнес-консалтингу в AskMe Agency Сергей Морингевич.

Основные программы:

Налоговые льготы для инновационных предприятий, которые занимаются исследованиями и разработками на спецрежиме IP Box.

Предприятия, зарегистрированные в технопарках Сербии, могут иметь право на различные налоговые льготы. Например, они могут быть освобождены от определенных налоговых платежей или получить субсидии на определенные расходы. Подробности об этом нужно узнавать в профильных ведомствах.

Налоговые льготы для предприятий, зарегистрированных в свободных экономических зонах.

Гранты для новых стартап-проектов от Министерства финансов Сербии — зависит от гранта, некоторые даются только при условии, что серб владеет от 51% комппании. Как правило, на каждый год определяются лимиты по грантам, есть открытый конкурс.

Существуют программы поддержки трудоустройства людей с инвалидностью, представителей цыганских общин, людей, пребывающих на бирже труда более одного года, сотрудничество со студенческими и молодежными организациями. Все эти опции позволяют компаниям сэкономить значительные суммы на отчислениях в социальные фонды.

Заключение

В 2024 году Сербия остается привлекательной благодаря самым низким налоговым ставкам в Европе и дружественным отношением к ЕС и России, отсутствием антироссийских санкций. Однако, например, открыть счет гражданин РФ может лишь в некоторых банках. Открыть счет или зарегистрировать компанию можно в том числе дистанционно.

Страна пользуется особой популярностью у IT, производственных и экспортно-ориентированных компаний, а наличие 15 свободных экономических зон и уникальное географическое положение упрощает международную торговлю и открывает ряд возможностей для бизнеса. За 2022 год товарооборот Сербии и России вырос на 53%. Низкие налоговые ставки для ИП в Сербии делает привлекательным в том числе малый бизнес.

Для проживания Сербия интересна отсутствием виз, в то время как для граждан РФ закрыт въезд в большинство европейских стран. При желании можно оставаться в стране неопределенное количество времени с помощью визаран (пересечения границы) или оформить легальное пребывание, которое может привести к получению гражданства, тем более что страна претендует на вступление в Евросоюз, хотя эта перспектива, по оценкам разных специалистов, может быть нескорой.

Фото в тексте: предоставлены экспертами