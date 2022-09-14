Налогообложение в ОАЭ в 2022 году

ОАЭ имеют негласный статус «налогового рая» среди предпринимателей по всему миру: здесь возможны нулевые налоги на прибыль, недвижимость, прирост капитала и доходы физических лиц. С начала 2022 года граждане России вошли в пятерку крупнейших инвесторов в Дубае. А в 2021 году заняли первое место по числу туристов в ОАЭ.
Разбираемся в льготах и налогах для МСП, стартапов, физлиц и инвесторов, отличиях фризоны ОАЭ от остальной территории эмиратов. А также посмотрим, как новая реальность отразилась на условиях для россиян.
Содержание:
- Налоги для физических лиц
- Поддержка малого бизнеса и стартапов
- Налоги для инвесторов
- Налоги для бизнеса
Налоги для физических лиц
В ОАЭ все налоги делятся на федеральные и региональные. В 2016 году было создано Федеральное налоговое управление (FTA), которое отвечает за сбор налогов по всем семи эмиратам. Но на практике каждый эмират имеет свой указ о налогах и свои льготы. Объединяет налогообложение ОАЭ отсутствие большинства налогов для физлиц и бизнеса.
Как стать налогоплательщиком в ОАЭ
Чтобы подтвердить налоговый статус в ОАЭ, иностранцу необходимо получить резидентскую визу (аналог вида на жительство) и находиться в стране минимум 183 дня в году. Также нужно арендовать или купить жилье в ОАЭ и подать заявку на сайте Федеральной налоговой службы (FTA). ИНН при этом получать не потребуется.
Налоговые льготы
В ОАЭ отсутствуют следующие налоги для резидентов:
- подоходный
- проценты
- дивиденды
- роялти
- на богатство
- на роскошь
- на наследство
- на дарение
- на прирост капитала
- на пенсию (кроме иностранцев, работающих в госструктурах).
Отсутствие налогов на доходы физлиц распространяется на фрилансеров и самозанятых резидентов в ОАЭ.
Налоги для туристов
В ОАЭ с туристов взимаются дополнительные налоги и сборы. Они включены в стоимость проживания, услуг и развлечений.
|Налог на стоимость номера
|10% от стоимости номера
|Сбор за обслуживание
|10%
|Муниципальный налог в пользу местного бюджета
|0—10%
|Городской налог
|6—10%
|Туристический сбор («туристический дирхам») за каждые сутки аренды
|в зависимости от количества спален и звезд отеля
Размер налогов зависит от эмирата. Как правило, на сайтах указана стоимость жилья без учета налогов. Бывает, что итоговую стоимость номера неосведомленный о налогах турист узнает при бронировании или даже после заселения.
Пример. На сайте отеля Marriott Bonvoy в Дубае указана стоимость номера в 650 дирхамов (176 $). Если начать бронировать номер, появляется полная цена с учетом налогов: 816,25 дирхамов (222 $).
Кроме того, туристы в ОАЭ платят НДС 5%, который включен в стоимость товаров и услуг. Можно воспользоваться системой tax free, и при выезде из ОАЭ вернуть НДС с помощью специальных терминалов или пунктов обслуживания tax free. Для налоговых резидентов возврат НДС происходит на сайте Федерального налогового управления.
Поддержка малого бизнеса и стартапов
Министерство финансов ОАЭ поддерживает малый бизнес и стартапы отсутствием НДС и корпоративного налога (об этом дальше), а также свободными экономическими зонами.
Свободные экономические зоны
Свободные экономические зоны (СЭЗ), или фризоны (free zone) — территории внутри города или эмирата с льготными экономическими условиями для ведения бизнеса. Границы СЭЗ видны на картах, так же, как и основная территория (mainland).
Сейчас в ОАЭ около 45 фризон. 21 из них находятся в эмирате Дубай, четыре — в Абу-Даби, три — в Рас-эль-Хайме, две — в Шардже и Фуджейре, по одной в Аджмане и Ум-эль-Кувейне. Каждая из СЭЗ имеет свою специализацию и особенности. Поэтому выбор СЭЗ главным образом зависит от того, чем занимается ваша компания, а также от наличия импорта и экспорта, офиса, склада. Важен и размер уставного капитала.
Пример. Нужно зарегистрировать бизнес, связанный с виртуальной одеждой. Для этого может подойти фризона Dubai Silicon Oasis — аналог Кремниевой долины. Эта СЭЗ специализируется на высоких технологиях и компьютерных программах. Обязательным условием является стартовый капитал в 27 000 $.
Во фризоне можно арендовать целое здание или пару рабочих мест в коворкинге: в отличие от основной территории, при регистрации бизнеса в СЭЗ нет обязательных условий по аренде помещения. При ведении бизнеса на территории других государств СЭЗ можно использовать как инвестиционный хаб и работать без физического офиса.
Пример. Бизнесу по поставке гаджетов из США в Россию можно зарегистрироваться в бюджетной экономической зоне UAQ Trade Free zone в Эмирате Умм-эль-Кувейн. Здесь нет складских помещений и офисов. Эта СЭЗ хороша для регистрации бизнеса, который будет вестись на территории третьих стран. Регистрация компании в этой СЭЗ обойдется от 3000 $.
Общее для всех фризон — нулевой корпоративный налог. В некоторых фризонах корпоративный налог можно не платить в течение 40—50 лет.
Если ваш бизнес находится на территории фризоны, вести розничную торговлю вы можете только здесь.
Пример. Бизнес зарегистрировал ювелирную компанию во фризоне Dubai Multi Commodities City. Магазин или шоурум можно открыть только на территории этой СЭЗ. Для вывоза товара на остальную территорию ОАЭ потребуется оплатить таможенные пошлины. Кроме того, розничная торговля на основной территории будет запрещена (можно только через оптовых посредников).
Зарегистрировать компанию в СЭЗ может иностранный гражданин без участия местного партнера.
При помощи фризон правительство ОАЭ успешно привлекает иностранные инвестиции с 1985 года (когда появилась первая СЭЗ). Благодаря фризонам экономика страны успешно развивается и меньше зависит от колебаний мировых цен на нефть.
Остальная территория (mainland)
«С июня 2021 года ОАЭ облегчили вход иностранного инвестора для бизнеса. Теперь при открытии компании на основной территории (mainland) ОАЭ для большинства видов лицензий отменили обязательное условие — чтобы 51% принадлежал гражданину ОАЭ, — подчеркивает Максим Верхотурцев, сотрудник отдела бизнес-консалтинга компании SORP Group. — Mainland-компаниям в стратегически важных секторах экономики (инвестиционно-финансовом, телевидении и радио, страховании, real estate development, инженерии и геодезии) это условие нужно соблюдать до сих пор.
Обычно у компании есть номинальный локальный партнер с долей владения 51% и с оформлением отказа от прав в суде.
При регистрации бизнеса в сфере услуг (салон красоты, сервис IT и так далее) нужен локальный агент (local agent) — гражданин Эмиратов, который выполняет роль связующего звена в ходе взаимодействия с госорганами. Это не партнеры с долей в компаниях, а скорее аутсорс-агенты. А в компаниях, занимающихся торговлей, профессиональный сервисный агент не нужен».
Отличие фризоны от остальной территории:
|Фризона
|Прочая территория ОАЭ (mainland)
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Налоги для инвесторов
С начала февраля 2022-го цены на недвижимость в мегаполисах ОАЭ выросли в два раза, спрос превысил предложение. Покупательский спрос на недвижимость в Дубае среди граждан РФ увеличился в 11 раз с апреля 2020 года.
Налоги при покупке недвижимости
При покупке недвижимости в ОАЭ взимается налог на передачу прав собственности (Transfer Fee). Его ставка зависит от эмирата. Например, в Абу-Даби он составляет от 1 до 4% стоимости (размер определяет Исполнительный комитет). В Дубае придется заплатить 4% от стоимости сделки. Оплату налога на передачу прав собственности может взять на себя покупатель, но обычно продавец и покупатель делят сумму этого налога пополам.
При передаче прав собственности на недвижимость также необходимо оплатить административный сбор — 540 дирхам (147 $).
Регистрационный сбор (Registration Fee) — единоразовый платеж, который перечисляет покупатель:
- 2000 дирхамов (545 $) за объекты стоимостью до 500 000 дирхамов (137 000 $)
- 4000 дирхамов (1090 $) за объекты стоимостью свыше 500 000 дирхамов (137 000 $).
После совершения сделки покупатель оплачивает свидетельство о праве собственности. Размер пошлины составляет 250 дирхамов (68 $).
Если недвижимость коммерческая, покупатель дополнительно оплачивает НДС в размере 5%.
Налоги и сборы для владельцев недвижимости
В ОАЭ нет ежегодного налога на недвижимость. Но есть взносы за содержание жилья, которые необходимо платить авансом раз в год. Если собственник сдает квартиру в аренду, деньги будут списаны со счета собственника, а не арендатора.
Налоги на аренду недвижимости
Налог на аренду недвижимости зависит от эмирата. Например, в самом крупном эмирате Абу-Даби с иностранных граждан взимают 3% от годовой стоимости аренды. В Шардже налог составляет 2%. В густонаселенном Дубае налог на аренду жилья составляет 5%. На коммерческую недвижимость ставка налога поднимается до 10%.
Налоги при продаже недвижимости
При продаже недвижимости в ОАЭ продавец оплачивает половину ставки налога на передачу права собственности (Transfer Fee). Размер налога также зависит от эмирата.
Налоги для бизнеса
НДС
«Для российского бизнеса ОАЭ привлекательны достаточно простым налогообложением. В каждом эмирате оно свое — где-то немного сложнее. Но НДС в ОАЭ фактически отсутствует. С 1 января 2018 года НДС ввели на некоторые виды операций и для некоторых отраслей, где налог составляет всего 5%», — подчеркивает генеральный директор «Самитов Консалтинг» Марат Самитов.
НДС в ОАЭ платят только те компании, прибыль которых превысила 375 000 дирхамов (101 703 $) в год — это одна из мер правительства для поддержки МСП.
За несвоевременную постановку на учет полагается штраф в размере 20 000 дирхамов (5 425 $). Поэтому компании могут добровольно зарегистрироваться в налоговых органах, если их годовая выручка находится в пределах от 187 500 дирхамов (51 048 $) до 375 000 дирхамов (101 703 $).
В ОАЭ есть несколько категорий плательщиков НДС: со ставкой 5%, 0% и освобожденные от уплаты НДС.
Чем отличаются компании с НДС 0% от освобожденных от уплаты НДС, если и те, и другие не платят налог?
|НДС 0%
|Освобожденные от НДС
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НДС в размере 5% взимается с частных вузов и за сопутствующие образовательные товары и услуги (форму, канцтовары, гаджеты, учебные экскурсии). Также НДС в Эмиратах платят за эстетическую хирургию, страхование, аренду коммерческих зданий, при покупке еды и напитков, ювелирных изделий и драгметаллов чистотой менее 99%, бензина, подержанных товаров и машин.
НДС в ОАЭ взимается на всей территории, в том числе в свободных экономических зонах.
К НДС с нулевой процентной ставкой относятся детские и дошкольные образовательные учреждения, частные и государственные школы, государственные вузы или получающие 50% финансирования из бюджета, дополнительные школьные занятия и образовательные поездки, лекарства, медицинские услуги и оборудование, сырая нефть и природный газ, продажа или аренда нового жилого дома, международные пассажирские и грузоперевозки и драгоценные металлы чистотой свыше 99%.
Освобождаются от уплаты НДС внутренние пассажирские перевозки, проценты по кредитованию, страхование жизни, земля без построек, а также аренда или продажа жилья после первой сдачи.
С более подробным списком отраслей, подлежащих уплате и освобождению от НДС, можно ознакомиться, например, на сайтах консалтинговых компаний.
Акцизный налог
ОАЭ обязывает платить налоги до 100% на акцизные товары, признанные правительством вредными для здоровья или окружающей среды. Если компания ввозит, производит или складирует акцизные товары, она обязана платить акцизные налоги:
- 100% — на табачные изделия, курительные устройства и жидкости для них
- 100% — на энергетические напитки и продукты для них
- 50% — на сладкие газированные напитки.
Налог на прибыль
Сейчас в ОАЭ нет федерального налога на прибыль юридических лиц. Но в некоторых эмиратах налог на прибыль взимается со страховых компаний и филиалов иностранных банков: налоговая ставка для них составляет 20%. В зависимости от эмирата размер налога может быть больше или меньше. Также предприятия по добыче и переработке нефти и газа уплачивают налог на прибыль 55-85%.
Но с 1 июня 2023 года ОАЭ вводит налог на прибыль и для других сегментов. Ставка налога будет зависеть от прибыли компании:
|0% до 375 000 дирхамов (101 703 $) в год
|9% свыше 375 001 дирхамов (101 704 $) в год
Налог на прирост капитала
В ОАЭ отсутствует налог на прирост капитала и валютный контроль.
Прочие отчисления
Таможенная пошлина — косвенный налог, который взимается при импорте товаров в ОАЭ. Обычно это 5%. На алкогольную продукцию таможенная пошлина составляет 50%, на табачные изделия — 100%. Таможенные пошлины взимаются и при вывозе товаров из СЭЗ в остальную часть ОАЭ и стран Персидского залива. Не взимаются пошлины при импорте медикаментов, домашних животных, овощей и драгметаллов.
Страховой взнос, который идет в пенсионный фонд и на формирование пособий, уплачивается компанией только в отношении граждан ОАЭ и стран Персидского залива. Ставка в этом случае составляет от 17,5 до 20%. Причем 5% компания удерживает из жалования сотрудника, остальное платит из бюджета.
Ежегодная пошлина для компаний составляет 2 000 дирхамов (544 $).
ОАЭ и санкции-2022
«Официально ОАЭ придерживается политики нейтралитета: никаких санкций в отношении России. Поэтому регистрация компании никак не изменилась: те же самые 10 бизнес-дней, — рассказывает Максим Верхотурцев, сотрудник отдела бизнес-консалтинга компании SORP Group. — Но банковский счет стало открыть сложнее — и не только гражданам России. Это связано с тем, что банковский комплаенс в ОАЭ стал приближен к европейскому.
То есть если у гражданина Беларуси, России или любого другого государства понятная история с доходами, шестимесячными выписками из банка, при этом банк не находится под санкциями, — проблем с открытием счета быть не должно. Если ваша компания сотрудничала с санкционным банком РФ, в открытии счета могут отказать».
Релокация бизнеса в ОАЭ
«С начала 2022 года число заявок на регистрацию бизнеса в ОАЭ увеличилось в разы, причем не только от граждан РФ и других стран бывшего СССР, но и от предпринимателей из Европы, — комментирует ситуацию Ирина Рыжаков, СЕО компании Make Fortune Business Solutions. — По словам представителей ряда фризон, россиян среди подающих заявления — не более 10 %». По словам Ирины, ажиотаж вокруг ОАЭ обусловлен в том числе отголосками ковида, маркетинговым эффектом Экспо-2020 и украинским кризисом. Чаще всего релоцируются представители IT-индустрии, но есть и другой бизнес — от недвижимости до производства устройств безопасности.
«ОАЭ в текущей ситуации является одним из островков стабильности и гаранта финансовой безопасности. Для граждан РФ главные плюсы — мягкая налоговая политика ОАЭ и защита персональной информации, а минусы – сравнительно высокая стоимость регистрации компании и серьезные проверки местных банков при открытии корпоративного счета», — подчеркивает Ирина Рыжаков.
Заключение
«ОАЭ привлекательны для российского бизнеса простым налогообложением, низким НДС, отсутствием корпоративного налога, гербового сбора и наличием очень большого количества свободных экономических зон, где можно в течение 15 лет не платить налог. Это суперкрутые условия, — считает генеральный директор «Самитов Консалтинг» Марат Самитов. — Не нужно искать налоговых консультантов, чтобы придумать какие-то схемы. Достаточно просто зарегистрировать компанию в свободной экономической зоне, заплатить госпошлину, и всё. Наверное, поэтому ОАЭ достаточно популярны: это страна для бизнеса».
В ОАЭ действуют федеральные и региональные налоги, они могут отличаться в разных эмиратах. Выбор между фризоной и остальной территорией зависит от гражданства, физического присутствия компании в ОАЭ, размера прибыли, наличия экспорта и его характера.
В ОАЭ мягкое налоговое законодательство для физлиц, бизнеса и инвесторов, отсутствует валютный контроль, легализована криптовалюта, разрешен 100% вывоз капитала из страны. Однако с 1 июня 2023 года вводится 9% налог на прибыль для компаний с оборотом свыше 375 000 дирхамов ($102 000).
Несмотря на высокие расходы на запуск бизнеса в ОАЭ, Эмираты остаются одной из наиболее привлекательных юрисдикций для российского бизнеса — в том числе из-за отсутствия санкций.
Среди возможных дальнейших ограничений — срок открытия банковского счета может быть увеличен. Из-за сотрудничества с санкционным банком гражданам России в открытии счета могут отказать. ОАЭ ведут переговоры с США по поводу возможных санкций против граждан РФ с 2023 года.
Фото на обложке: Fedor Selovanov / Shutterstock
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