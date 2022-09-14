Налогообложение в ОАЭ в 2022 году

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В ОАЭ все налоги делятся на федеральные и региональные. В 2016 году было создано Федеральное налоговое управление (FTA), которое отвечает за сбор налогов по всем семи эмиратам. Но на практике каждый эмират имеет свой указ о налогах и свои льготы. Объединяет налогообложение ОАЭ отсутствие большинства налогов для физлиц и бизнеса.

Чтобы подтвердить налоговый статус в ОАЭ, иностранцу необходимо получить резидентскую визу (аналог вида на жительство) и находиться в стране минимум 183 дня в году. Также нужно арендовать или купить жилье в ОАЭ и подать заявку на сайте Федеральной налоговой службы (FTA). ИНН при этом получать не потребуется.

В ОАЭ отсутствуют следующие налоги для резидентов:

Отсутствие налогов на доходы физлиц распространяется на фрилансеров и самозанятых резидентов в ОАЭ.

В ОАЭ с туристов взимаются дополнительные налоги и сборы. Они включены в стоимость проживания, услуг и развлечений.

Размер налогов зависит от эмирата. Как правило, на сайтах указана стоимость жилья без учета налогов. Бывает, что итоговую стоимость номера неосведомленный о налогах турист узнает при бронировании или даже после заселения.

Пример. На сайте отеля Marriott Bonvoy в Дубае указана стоимость номера в 650 дирхамов (176 $). Если начать бронировать номер, появляется полная цена с учетом налогов: 816,25 дирхамов (222 $).

Кроме того, туристы в ОАЭ платят НДС 5%, который включен в стоимость товаров и услуг. Можно воспользоваться системой tax free, и при выезде из ОАЭ вернуть НДС с помощью специальных терминалов или пунктов обслуживания tax free. Для налоговых резидентов возврат НДС происходит на сайте Федерального налогового управления.

Министерство финансов ОАЭ поддерживает малый бизнес и стартапы отсутствием НДС и корпоративного налога (об этом дальше), а также свободными экономическими зонами.

Свободные экономические зоны

Свободные экономические зоны (СЭЗ), или фризоны (free zone) — территории внутри города или эмирата с льготными экономическими условиями для ведения бизнеса. Границы СЭЗ видны на картах, так же, как и основная территория (mainland).

Сейчас в ОАЭ около 45 фризон. 21 из них находятся в эмирате Дубай, четыре — в Абу-Даби, три — в Рас-эль-Хайме, две — в Шардже и Фуджейре, по одной в Аджмане и Ум-эль-Кувейне. Каждая из СЭЗ имеет свою специализацию и особенности. Поэтому выбор СЭЗ главным образом зависит от того, чем занимается ваша компания, а также от наличия импорта и экспорта, офиса, склада. Важен и размер уставного капитала.

Пример. Нужно зарегистрировать бизнес, связанный с виртуальной одеждой. Для этого может подойти фризона Dubai Silicon Oasis — аналог Кремниевой долины. Эта СЭЗ специализируется на высоких технологиях и компьютерных программах. Обязательным условием является стартовый капитал в 27 000 $.

Во фризоне можно арендовать целое здание или пару рабочих мест в коворкинге: в отличие от основной территории, при регистрации бизнеса в СЭЗ нет обязательных условий по аренде помещения. При ведении бизнеса на территории других государств СЭЗ можно использовать как инвестиционный хаб и работать без физического офиса.

Пример. Бизнесу по поставке гаджетов из США в Россию можно зарегистрироваться в бюджетной экономической зоне UAQ Trade Free zone в Эмирате Умм-эль-Кувейн. Здесь нет складских помещений и офисов. Эта СЭЗ хороша для регистрации бизнеса, который будет вестись на территории третьих стран. Регистрация компании в этой СЭЗ обойдется от 3000 $.

Общее для всех фризон — нулевой корпоративный налог. В некоторых фризонах корпоративный налог можно не платить в течение 40—50 лет.

Если ваш бизнес находится на территории фризоны, вести розничную торговлю вы можете только здесь.

Пример. Бизнес зарегистрировал ювелирную компанию во фризоне Dubai Multi Commodities City. Магазин или шоурум можно открыть только на территории этой СЭЗ. Для вывоза товара на остальную территорию ОАЭ потребуется оплатить таможенные пошлины. Кроме того, розничная торговля на основной территории будет запрещена (можно только через оптовых посредников).

Зарегистрировать компанию в СЭЗ может иностранный гражданин без участия местного партнера.

При помощи фризон правительство ОАЭ успешно привлекает иностранные инвестиции с 1985 года (когда появилась первая СЭЗ). Благодаря фризонам экономика страны успешно развивается и меньше зависит от колебаний мировых цен на нефть.

Остальная территория (mainland)

«С июня 2021 года ОАЭ облегчили вход иностранного инвестора для бизнеса. Теперь при открытии компании на основной территории (mainland) ОАЭ для большинства видов лицензий отменили обязательное условие — чтобы 51% принадлежал гражданину ОАЭ, — подчеркивает Максим Верхотурцев, сотрудник отдела бизнес-консалтинга компании SORP Group. — Mainland-компаниям в стратегически важных секторах экономики (инвестиционно-финансовом, телевидении и радио, страховании, real estate development, инженерии и геодезии) это условие нужно соблюдать до сих пор.

Обычно у компании есть номинальный локальный партнер с долей владения 51% и с оформлением отказа от прав в суде.

При регистрации бизнеса в сфере услуг (салон красоты, сервис IT и так далее) нужен локальный агент (local agent) — гражданин Эмиратов, который выполняет роль связующего звена в ходе взаимодействия с госорганами. Это не партнеры с долей в компаниях, а скорее аутсорс-агенты. А в компаниях, занимающихся торговлей, профессиональный сервисный агент не нужен».

Отличие фризоны от остальной территории:

Фризона Прочая территория ОАЭ (mainland) Зарегистрировать компанию может гражданин ОАЭ или другой страны. Возможно полное иностранное владение

Можно арендовать помещение, столы в коворкинге или использовать виртуальный офис

Отсутствие налогов

Больше свободы действий

Розничную торговлю можно вести только в пределах СЭЗ При регистрации компании в сфере услуг необходим локальный агент (кроме компаний, занимающихся торговлей). Если бизнес в сфере нефтегазовой промышленности, 51% компании принадлежит соучредителю, гражданину ОАЭ

Необходимо офисное помещение от 140 кв. м

Деятельность по всей территории ОАЭ

Налоги для инвесторов

С начала февраля 2022-го цены на недвижимость в мегаполисах ОАЭ выросли в два раза, спрос превысил предложение. Покупательский спрос на недвижимость в Дубае среди граждан РФ увеличился в 11 раз с апреля 2020 года.

Налоги при покупке недвижимости

При покупке недвижимости в ОАЭ взимается налог на передачу прав собственности (Transfer Fee). Его ставка зависит от эмирата. Например, в Абу-Даби он составляет от 1 до 4% стоимости (размер определяет Исполнительный комитет). В Дубае придется заплатить 4% от стоимости сделки. Оплату налога на передачу прав собственности может взять на себя покупатель, но обычно продавец и покупатель делят сумму этого налога пополам.

При передаче прав собственности на недвижимость также необходимо оплатить административный сбор — 540 дирхам (147 $).

Регистрационный сбор (Registration Fee) — единоразовый платеж, который перечисляет покупатель:

2000 дирхамов (545 $) за объекты стоимостью до 500 000 дирхамов (137 000 $)

4000 дирхамов (1090 $) за объекты стоимостью свыше 500 000 дирхамов (137 000 $).

После совершения сделки покупатель оплачивает свидетельство о праве собственности. Размер пошлины составляет 250 дирхамов (68 $).

Если недвижимость коммерческая, покупатель дополнительно оплачивает НДС в размере 5%.

Налоги и сборы для владельцев недвижимости

В ОАЭ нет ежегодного налога на недвижимость. Но есть взносы за содержание жилья, которые необходимо платить авансом раз в год. Если собственник сдает квартиру в аренду, деньги будут списаны со счета собственника, а не арендатора.

Налоги на аренду недвижимости

Налог на аренду недвижимости зависит от эмирата. Например, в самом крупном эмирате Абу-Даби с иностранных граждан взимают 3% от годовой стоимости аренды. В Шардже налог составляет 2%. В густонаселенном Дубае налог на аренду жилья составляет 5%. На коммерческую недвижимость ставка налога поднимается до 10%.

Налоги при продаже недвижимости

При продаже недвижимости в ОАЭ продавец оплачивает половину ставки налога на передачу права собственности (Transfer Fee). Размер налога также зависит от эмирата.

Налоги для бизнеса

НДС

«Для российского бизнеса ОАЭ привлекательны достаточно простым налогообложением. В каждом эмирате оно свое — где-то немного сложнее. Но НДС в ОАЭ фактически отсутствует. С 1 января 2018 года НДС ввели на некоторые виды операций и для некоторых отраслей, где налог составляет всего 5%», — подчеркивает генеральный директор «Самитов Консалтинг» Марат Самитов.

НДС в ОАЭ платят только те компании, прибыль которых превысила 375 000 дирхамов (101 703 $) в год — это одна из мер правительства для поддержки МСП.

За несвоевременную постановку на учет полагается штраф в размере 20 000 дирхамов (5 425 $). Поэтому компании могут добровольно зарегистрироваться в налоговых органах, если их годовая выручка находится в пределах от 187 500 дирхамов (51 048 $) до 375 000 дирхамов (101 703 $).

В ОАЭ есть несколько категорий плательщиков НДС: со ставкой 5%, 0% и освобожденные от уплаты НДС.

Чем отличаются компании с НДС 0% от освобожденных от уплаты НДС, если и те, и другие не платят налог?

НДС 0% Освобожденные от НДС Компании все равно обязаны предоставлять отчетность

Возвращается входной НДС (который уплатила компания при производстве своей продукции) Не нужно предоставлять отчетность

Входной НДС не возвращается

НДС в размере 5% взимается с частных вузов и за сопутствующие образовательные товары и услуги (форму, канцтовары, гаджеты, учебные экскурсии). Также НДС в Эмиратах платят за эстетическую хирургию, страхование, аренду коммерческих зданий, при покупке еды и напитков, ювелирных изделий и драгметаллов чистотой менее 99%, бензина, подержанных товаров и машин.

НДС в ОАЭ взимается на всей территории, в том числе в свободных экономических зонах.

К НДС с нулевой процентной ставкой относятся детские и дошкольные образовательные учреждения, частные и государственные школы, государственные вузы или получающие 50% финансирования из бюджета, дополнительные школьные занятия и образовательные поездки, лекарства, медицинские услуги и оборудование, сырая нефть и природный газ, продажа или аренда нового жилого дома, международные пассажирские и грузоперевозки и драгоценные металлы чистотой свыше 99%.

Освобождаются от уплаты НДС внутренние пассажирские перевозки, проценты по кредитованию, страхование жизни, земля без построек, а также аренда или продажа жилья после первой сдачи.

С более подробным списком отраслей, подлежащих уплате и освобождению от НДС, можно ознакомиться, например, на сайтах консалтинговых компаний.