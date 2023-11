«Полакость» и льготы для стартапов: гид по Сербии для предпринимателей

Содержание:

Жизнь в Сербии

Сербия — небольшое восточноевропейское государство с населением свыше 6,8 млн человек, из которых около полутора миллионов проживают в Белграде.

Нови-Сад глазами предпринимателя Павла Смирнова

Здесь два индустриальных центра: Белград и Нови-Сад, остальное — муниципалитеты, роль которых довольно высока. У каждого муниципалитета широкие регуляторные полномочия, в том числе — по учреждению свободных экономических зон, строительству технопарков, социальной поддержке жителей и эмигрантов.

Например, муниципалитет Нови-Сад в 2022 году принял решение о выплате детских пособий для всех дошкольников, независимо от гражданства. В Белграде такого пока нет.

«Сербы ближе к итальянцам, чем к восточным славянам. Это выражается в скорости работы: в Сербии нет спешки, как в Италии. Но нет и такой испанской крайности, как “маньяна”, когда “завтра” не наступает никогда. Открытие банковского счета может занимать две-три недели только потому, что специалист был занят другими делами. Главным словом можно назвать “полако”, что означает “сдержанно, неторопливо, неспеша”. Эта полакость — характерная черта культуры сербии, ее ДНК», — делится Милица Джокич, основатель сервиса по релокации бизнеса в Сербию Relocation.rs.

Рабочий день в Сербии длится с 8 до 15 часов: в это время заканчивают работу госорганы, до половины пятого работает нотариус, в пять вечера в Белграде уже никто не работает. В маленьких городах жизнь заканчивается еще раньше.

«Здесь нет добродетели круглосуточной работы, человек понимает, что жизнь коротка. В Сербии работают не больше восьми часов, иногда — шесть, после этого занимаются семьей, детьми, отдыхают. Здесь нет круглосуточных сервисов, даже поддержка банков работает до восьми вечера. Если вашу карточку заблокировали в девять вечера, в лучшем случае на следующий день вы получите ответ, что с этим делать», — добавляет Милица Джокич.

Отступление от договора здесь не считается проблемой, как, например, в Германии или Великобритании: понятие честного слова, договоренностей, скрепленных рукопожатием или ракией, может быть важнее.

«Заставить сербов работать по договору — это вызвать закономерный вопрос о собственной адекватности, — подчеркивает Милица Джокич. — А если сотрудник банка вместо того, чтобы обслуживать вас, разговаривает с коллегой по телефону, пьет кофе или вышел покурить, а вы ему скажете, что ждете его двадцать минут, вас могут не понять.

Люди долго и терпеливо стоят в очередях, чувство времени здесь другое. Вероятность того, что вы сделаете много дел за один день, небольшая — не из-за пробок, а из-за непредсказуемого человеческого фактора».

Особенность, свойственная моноэтническим государствам: успешность бизнеса порой определяется наличием или отсутствием в команде сербов, которые знакомы с другими сербами. Милица Джокич подчеркивает: «Важно, чтобы партнер был известен. Горизонтальные связи определяют многое. Компания, в которой есть микс сотрудников — сербы, россияне, белорусы, канадцы и т.д. — жизнеспособнее, чем компания просто россиян или белорусов».

Английский — фактически второй язык сербов, но некоторым гражданам неприятно на нем изъясняться из-за вторжения НАТО 23 года назад.

«Сербы считают братским народом русских, относятся к ним с уважением и теплом, помогают и пытаются понимать язык. Исторические связи с Россией довольно крепки: здесь улицы названы в честь российских царей, в Первую мировую войну Россия обеспечивала военную поддержку», — добавляет Милица Джокич.

А правительство в свою очередь хочет, чтобы высококвалифицированная интеллигенция, IT- и инженерные кадры из РФ бросили якорь в Белграде, это отвечает стратегии экономической трансформации страны. Из-за российских релокантов Сербия в прошлом году неожиданно выполнила программу по увеличению доли айти-кадров в структуре занятости страны.

Сербия. Фото: Павел Смирнов

Из Сербии можно доехать на машине, например, до Салоников или Вены — за шесть часов, до Будапешта, Софии, Загреба — за четыре часа.

«Это дает ощущение, что ты в центре Европы. Играет свою роль и язык. На языке, базой которого является сербский (он же сербо-хорватский, или хорвато-сербский), говорят минимум шесть стран: Хорватия, Словения, Босния, Черногория, Македония, Болгария. Поэтому азы сербской грамматики и лексики станут преимуществом для релокантов: это дает возможность говорить более чем с пятью миллионами человек из соседних стран», — отмечает специалист Relocation.rs Марко Петрович.

Стоимость жизни

Одно из главных отличий от российских реалий — высокая стоимость топлива: €1,7-1,8 за литр бензина или дизеля (при средней зарплате в Сербии — менее €1 тыс.). Зато и расстояния здесь небольшие: от центра Белграда до окраины не больше 20 км.

Автовладение в Сербии не относится к числу затратных статей. За €5-6 тыс. можно приобрести бюджетную модель с пробегом: в страну ввозят много машин из Германии, Швейцарии, Норвегии.

Предприниматель Егор Золотухин в Белграде

Кстати, налоги на электроавтомобиль будут в несколько раз ниже: например, бензиновая Audi Q7 обойдется в €1300 в год, а электромобиль той же модели — всего €300 в год. В крупных ТЦ есть бесплатные зарядки для электромобилей. В 2023 году принята программа стимулирования массового перехода на электротранспорт. Правительство в 2023 году компенсирует сербам от €500 до €5 тыс. при покупке гибридного или электромобиля.

Поездка на общественном транспорте стоит в районе €0,5.

Сегодня арендовать однокомнатную квартиру в Белграде можно в среднем от €500 в месяц, до первой волны релокации стоимость жилья начиналась от €200. «Аренда квартиры 50 кв. м в центре Белграда обходится нам примерно €750 плюс коммунальные платежи €120-130. В Сербии электричество дороже, коммунальные платежи вдвое выше российских. Продукты примерно сопоставимы по стоимости с московскими, на неделю можно уложиться в бюджет до €70», — подчеркивает основательница культурно-образовательного проекта Adaptacija Екатерина Жидкова.

«Качество продуктов в Сербии драматически отличается в лучшую сторону: правительство ведет борьбу за отсутствие антибиотиков, пестицидов, химических добавок. Все продукты — organic food, но их трудно закупить впрок, потому что они быстро приходят в негодность из-за натуральности», — делится Марко Петрович.

Стоимость частного детского сада — порядка €350. Есть частные школы, но можно ходить и в государственные, там, по мнению экспертов, опрошенных RB.RU, достойный уровень преподавания. Детям помогают адаптироваться и выучить язык.

Ночной Белград. Фото: Егор Золотухин

Кстати, с 2023 года муниципалитет Белграда принял решение о компенсации горожанам, а также экспатам с ПМЖ значительной стоимости расходов на частные детсады: максимальный размер компенсации, которую можно получить от города, составляет примерно €240. Мэрия столицы Сербии также обязала все детсады города ввести программы обучения дошкольников английскому языку, поэтому даже в частных детских садах несколько уроков в неделю будут предоставляться без доплаты, за счёт субсидии города.

Также всем иностранцам и экспатам нужна медицинская страховка. Стоимость начинается от €8 в месяц. Платная медицина в Сербии примерно сопоставима по стоимости с услугами в двух столицах РФ.

Бизнес в Сербии: личный опыт

Павел Смирнов, сооснователь в Domestiq (итальяно-сербский PropTech-стартап), ex-IT-директор в ПИК

В отличие от многих других стран, в Сербии меньше специальных режимов для стартапов и IT-индустрии. В этом плане страна и ее законодательство не очень привлекательны, здесь мало известных стартапов. Зато есть другой полезный аспект: IT-сообщество, которое сейчас формируется.

Сюда перевезли свои офисы крупнейшие IT-компании. Здесь второй по величине офис «Яндекса», офисы крупных сербских IT-компаний и достаточно большой офис Microsoft с 90-х годов. А с приездом российских разработчиков IT-комьюнити выросло во много раз.

Но с точки зрения интеграции в сообщество и юридического оформления Сербия максимально открыта для российских релокантов.

Принятие нового закона об иностранных гражданах позволяет оформлять ВНЖ сразу на три года, после чего можно получить ПМЖ, а после этого можно подаваться на гражданство. Есть возможность получения стандартного ВНЖ, без проблем регистрируют юридические лица, открывают банковские счета.

В Сербии есть плюс — спецрежим IP Box, который позволяет держать корпоративный подоходный налог на уровне 3%, это очень низкий налог.

Но IP Box работает, если вы получаете доходы от использования своего зарегистрированного знака интеллектуальной собственности. Перед этим его нужно правильно зарегистрировать, это небыстрый процесс.

Второй плюс — привлекательное послабление — вычет на R&D (научно-исследовательские работы). Если вы как юрлицо тратите деньги на R&D-деятельность, то они умножаются на два, учитываются в двойном размере, и на сумму этих расходов можно применять вычет к налогам. Это распространяется не только на IT, а на любую сферу, где есть R&D. Можно сумму расходов, которую вы понесли на НИОКР, в двойном размере учитывать в налоговой плате.

Третий плюс, из-за которого здесь появилось много новых офисов и IT-компаний, — возможность не платить отчисления за сотрудников, социальные и пенсионные взносы в течение трех лет. Эта льгота подходит для крупных игроков. Стартапу под эту льготу попасть не получится из-за нехватки масштабов.

В Сербии невысокий базовый налог, но выше, чем в России. Если регистрировать ИП по упрощенной схеме, как у меня, фиксированный налог рассчитывается в зависимости от места регистрации юрлица и вида деятельности.

Налог может составлять €200-300 в месяц — фиксированная сумма вне зависимости от дохода. Но если на упрощенном режиме превышаешь годовой оборот в 6 млн RSD (около €50 тыс.), меняется налоговый режим или форма юрлица на ДОО (аналог российского ООО).

На ДОО налог на прибыль — 15%, НДС здесь — 20%. Кроме этого, если на ДОО есть сотрудники, все стандартные страховые и пенсионные отчисления достаточно большие. Налоговая нагрузка около 40-50%, это стандартная европейская ставка.

Сербия — суперанглоговорящая страна, проблем с языковым барьером не возникает. Только при взаимодействии с госорганами может потребоваться сербский язык, могут отказаться говорить по-английски. В деловой же среде, юридических компаниях, на улицах все прекрасно говорят по-английски, из-за этого даже тяжело выучить сербский.

Егор Золотухин, сооснователь платформы для онлайн- и гибридных мероприятий Beams, участник «Сколково»

Если сравнивать Москву или Санкт-Петербург со столицей Сербии, будем честны, по ряду параметров Белград проигрывает. Чувствуется отставание от крупных российских городов лет на 10.

Здесь нет многого, к чему мы привыкли: не так развит транспорт, нет метро, нормальных сервисов такси, каршеринга, кикшеринга. Доставки есть, но по скорости и качеству сильно проигрывают, намного хуже банкинг, нет нормальных маркетплейсов.

Белград более, скажем так, пошарпанный город: часто неухоженный, бывает, встречается мусор и очень много граффити. И это не граффити уровня Лиссабона. Сербы много курят, что многим приехавшим россиянам не очень нравится.

Но в Белграде очень приятный климат, много солнца, зелени. Гулять по городу одно удовольствие, несмотря на многие «косяки». Если хочется моря, рядом Черногория, до нее лететь 40 минут, или можно доехать на машине через горные маршруты.

Сербы очень приятные и открытые люди, всегда готовые помочь. Сербский язык похож на русский, потому адаптация будет быстрой. Как ни странно, встречаются и те, кто владеет русским. В общем, с местными людьми и языком проблем нет.

Егор Золотухин с соучредителями выбирал страну для релокации среди нескольких юрисдикций.

ОАЭ, Турция и Кипр оказались слишком дорогими. Юрисдикции Армении, Грузии и Казахстана, по мнению владельцев компании, не гарантировали снижения юридических и финансовых рисков, а также могли получить меньше доверия со стороны европейских и американских партнеров.

США (Делавэр) не подходили для релокации, потому что там компания открывается и существует удаленно. Несмотря на свои минусы, Сербия подошла Егору и сооснователям близостью к центру Европы, безвизовым режимом, перспективой развития IT-хаба в связи с тем, что страна претендует на вступление в Евросоюз.

Армения Грузия Казахстан Турция Литва (через местного) Кипр ОАЭ США Сербия Финляндия Испания Франция Перевод денег из РФ и обратно Да Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Открытие компании Дешево Дешево Дешево Недорого Дорого Дорого Дорого Дешево Недорого Дорого Дорого Дорого Сроки регистрации юр. лица Быстро Быстро Быстро Быстро Быстро Долго Быстро Быстро Быстро Долго Долго Долго Физическое присутствие (нужно или нет) Да Да Да Да Да Да Да Нет Да, временами Да Да Да Налоги (высокие или низкие) Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Средние Можно ли получить ВНЖ в Европе/США Нет Нет Нет Нет Да Условно Условно Нет Условно Да Да Да Возможность релокации (дешево) Да Да Да Да Условно Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Стартап-хабы (зарубежные) Условно Условно Условно Условно Да Да Да Удаленка Условно Да Да Да Стартап хабы (из России) Да Да Да Да Условно Да Да Удаленка Да Условно Условно Условно

Милица Джокич, фаундер сервиса по релокации бизнеса в Сербию Relocation.rs

Важное преимущество Сербии — экономическая близость к Европе и статус кандидата в члены ЕС. По сути, у Сербии соглашение о свободной торговле с ЕС, что позволяет легко выходить на европейский рынок.

В 2023 году подписано соглашение о начале упрощения экономических отношений с Китаем. Соглашения о свободной торговле пока нет, китайских товаров мало, импортные пошлины достаточно высоки — порядка 35% на любую китайскую продукцию. Думаю, в 2024 будет принято соглашение о свободной торговле. Свободная торговля с Евросоюзом гораздо важнее, потому что это рынок на 440 млн человек.

Уровень цифровой трансформации Сербии гораздо ниже, чем уровень цифровой трансформации Москвы, но в среднем выше, чем у некоторых европейских стран. Сербия входит в тройку стран с наибольшей динамикой цифровой трансформации. Уровень государственных цифровых услуг для бизнеса здесь очень высокий, для B2C — пока скромный.

FinTech здесь еще не развит, его в привычном россиянам понимании не существует. Банковские приложения — с весьма ограниченными функциями, аналог системы быстрых платежей появился в Сербии только в 2023 году. Личный кабинет юрлица и физлица — это Россия десять лет назад: никаких суперприложений вроде «Тинькофф» и Сбера.

Сербия как кандидат в члены ЕС ориентирована на законодательство Евросоюза: местные нормы написаны в соответствии с директивой GDPR, где во главе угла стоят приватность, сохранность персональных данных, множественные ограничения на их хранение, обработку и передачу.

Размеренный темп жизни в сочетании с привычками граждан посещать учреждения лично и решать большинство задач офлайн порождают причудливые практики, которые можно назвать «гибридными» — по аналогии с сочетанием дистанционной и офисной занятости.

Например, логины и пароли от личного кабинета здесь предоставляются при личной явке в банк, то же касается выписок применительно к FinTech: можно увидеть номер транзакции, но детали транзакции и выписку с движением денежных средств за последние три года вы получите только обратившись в отделение банка. Нельзя сказать, что это проблема несовершенной IT-инфраструктуры: это как раз сочетание традиций, помноженное на привнесенную GDPR параноидальную заботу о кибербезопасности пользователей, которые не слишком искушены «цифрой».

Если сравнивать Сербию с Восточной Азией, Узбекистаном, Киргизией, Сербия ориентирована на европейские рынки, у огромного количества компаний здесь свои представительства, центры разработки, сборочные цеха и так далее.

Желающим встраиваться в процессы интеграции с Европой стоит в первую очередь смотреть на Сербию. Это намного более продуктивно, чем те же ОАЭ.

В нашей компании было уже несколько кейсов по релокации компаний, которые зарегистрировались в Эмиратах, пересидели там год и сделали выводы, что климат чудовищный, а жизнь проходит под кондиционером в офисе или торговом центре. Налоговый рай — плюс, но в Сербии можно получить примерно схожий набор преференций для IT- или инжиниринговой деятельности. Эмираты — сложная юрисдикция для людей, чей бизнес не сильно масштабирован.

Подробнее о жизни и ведении бизнеса в ОАЭ вы можете прочитать в гиде от RB.RU.

Восточная регуляторика ОАЭ, помноженная на исламский банкинг, делает задачу развития крайне непохожей на то, к чему все привыкли в России. А Сербия копирует европейский подход, как и Россия.

В Сербии много экспатов, не только из России. Здесь есть успешные девелоперы из Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля, которые застраивают крупные микрорайоны.

Китайские предприниматели гиперактивно строит сербскую инфраструктуру: дороги, тоннели. Прямых рейсов в Китай и Эмираты очень много, аэропорт принимает огромное количество иностранцев по этим направлениям каждый месяц.

По нашим кейсам мы видим тенденцию: все больше российских компаний едут в Сербию. Здесь комфортнее детям, сотрудникам, а главное, проще адаптироваться к специфике регулирования. Сербия подходит тем, кто хочет работать с Европой, живя в славянской стране со славянской культурой.

Алёна Макова, фаундер агентства необычных корпоративных подарков и сувениров Podarking (Россия-Сербия-Кипр-Казахстан)

В Сербии простой способ легализации (получение ВНЖ по бизнесу) и сегодня, в силу большого количества релоцировавшихся русскоязычных людей и компаний, это довольно большая и платежеспособная ЦА — сам по себе сербский рынок крошечный.

Сейчас открывается много проектов русскоязычных основателей, я с восторгом наблюдаю за их работой. В шутку называю это время Ренессансом русской эмиграции: все оправились от переезда, разобрались с бытовыми и организационными вопросами и начали создавать, творить и открывать.

Если говорить про мой бизнес, рынок мерча и корпоративных подарков в Сербии очень небольшой по предложению товаров и брендов, а европейские товары нужно привозить и таможить.

Поскольку Сербия не входит в ЕС, кажется, этим мало кто занимается, выбор предметов у местных агентств очень ограниченный. Тут работает всего один сувенирный каталог со своим складом внутри страны. Поэтому с нашим российским опытом, привычками, креативом и скоростями тут большое поле для работы. Пришлось учиться с нуля, но мы уже многое освоили.

Для меня стало открытием, что привычный в Москве уровень клиентского сервиса — очень высокая планка и большая редкость в Европе. Поэтому клиенты, поработавшие в России и попробовавшие получить аналогичное в Европе, очень хорошо понимают преимущества предложения «сделаем максимально близко к тому, как делали в России».

Пришлось сильно перестроиться в коммуникации с подрядчиками и производствами, что тут, что на Кипре, где мы тоже работаем. Европа и Сербия гораздо более расслабленные и размеренные, тут нет таких сроков и скоростей, как в Москве, другая планка креатива и ниже требования к качеству.

Здесь очень важны личные отношения, не принято ругаться, требовать, принято проявлять больше уважения к людям. Московские привычки приходится адаптировать и прикладывать гораздо больше усилий, чтобы получить результат привычного качества и найти партнеров со схожими подходами к работе.

Руслан Еникеев, юрист юридической компании Larmann Legal

Из общих плюсов Сербии: низкая бюрократия, близость к ЕС, возможность получить долгосрочный ВНЖ для основателей компаний, недорогая рабочая сила и аренда помещений.

Основное преимущество — много налоговых льгот для технологических компаний.

Также в Сербии действуют 15 свободных экономических зон, однако хотелось бы побольше налоговых льгот для их резидентов. Если сравнивать с Free Zone в ОАЭ, виртуальной зоной в Грузии, с Astana Hub в Казахстане и другими, они предлагают намного более низкие налоговые ставки для компаний и их работников, в отличие от сербских СЭЗ. Последние могут похвастаться лишь освобождением от НДС в ряде случаев и отсутствием таможенных пошлин.

Из минусов можно отметить политическую нестабильность и нехватку IT-специалистов, хотя второе в последние годы меняется в лучшую сторону.

Ира Плотникова, сооснователь BeGlobe Agency

С 2022 года мы жили в Турции, Армении и Грузии, в итоге остановились именно на Сербии по нескольким причинам:

географическая близость к Европе без юридических сложностей европейских стран для людей с российскими паспортами;

Налоговые льготы для IT-специалистов;

Много сильных международных школ с преподаванием на английском языке;

Больше возможностей для развития бизнеса;

Перспективы получения гражданства с сильным паспортом.

Правительство адаптирует свое законодательство и создает условия для развития технологических бизнесов в стране, для них есть много преимуществ. IT-предпринимателям реже отказывают и быстрее открывают счета в международных банках, например.

Когда мы приехали в Белград, я хотела отдохнуть от пиара и диджитала, поэтому решила открыть вместе с подругами BEBA beauty bar. Концепция в том, что это и бар, и нейл-студия, формат «квартиры твоей лучшей подруги», что-то вроде мини-клуба, где классно не только сделать маникюр, но и просто провести время с друзьями.

Получилось очень здорово, мы работаем уже больше шести месяцев. И вообще, рекомендую всем офлайн-бизнес от выгорания.

У нас был небольшой стартовый капитал, но в целом в Сербии гораздо дешевле запустить бизнес, чем в России: низкая стоимость аренды коммерческой недвижимости (за €1000 можно снять хорошее помещение в центре 70-80 кв. м), меньше необходимых документов и налогов на старте.

Чуть позже в Сербии у нас с бывшей коллегой Юлей Сабитовой появилось PR-агентство для технологических компаний BeGlobe. Я к тому моменту успела соскучиться по пиару, и концепт отвечал моему запросу не работать в России: BeGlobe помогает стартапам и венчурным фондам выходить на рынки Америки, Европы, Индии, ОАЭ.

Сейчас коммуникационная упаковка и адаптация на международный рынок очень востребована, мы помогаем запустить или развить LinkedIn, Twitter, залистинговать компанию на всех важных стартап-платформах, получить публикации в международных медиа, быть представленными на важнейших международных конференциях. При этом мы работаем только с компаниям, которые приняли решение развиваться за рубежом.

Юля Сабитова, сооснователь агентства, живет Цюрихе, Швейцарии, а я в Белграде, и у нас свое локальное комьюнити предпринимателей, сотрудников технологических компаний. Каждую неделю оно пополняется новыми участниками и получаются интересные коллаборации.

Недавно мы поняли, что стартапам на ранней стадии бывает остро необходимо объявить об инвест-раунде, при этом на данном этапе у них нет ресурсов на полномасштабную пиар-кампанию, поэтому мы запустили краткосрочный сервис «Анонс раунда», в рамках которого помогаем рассказать об успехе и планах на будущее в международных СМИ.

Екатерина Жидкова, основательница культурно-образовательного проекта Adaptacija

Белград — большой прогрессивный город. В Сербии достаточно легко открыть ИП. Есть несколько систем налогообложения, я выбрала паушалац (паушальную систему налогообложения) — аналог российского патента, фиксированный налог. Вам не обязательно нанимать бухгалтера. Максимальная сумма оборота по этой форме — 6 млн динаров в год или €50 тыс.

В Сербии у меня оформлен ИП по фиксированному налогу. Минус — этот фиксированный налог достаточно высокий, сильно зависит от вида деятельности, города, района, в котором ты живешь или к которому прикреплена твоя предпринимательская деятельность. Мой налог сейчас — около €250. Знаю, что у разработчиков налоги — около €400, а еще нужен виртуальный офис. Так расходы могут дойти до €500.

Мне как предпринимателю сначала было очень непривычно работать с местными — из-за разницы культурного кода в работе (например, нельзя прийти к «лендлорду» и просто занести деньги, это невежливо, сначала принято поговорить).

Есть еще одна сложность. Для моего бизнеса не нужно делать закупки за рубежом. Но у тех, кто с этим сталкивается, возникают трудности из-за высокого таможенного налога. Если заказывать товар с Amazon или iHerb стоимостью более $50 — растаможка, скорее всего, будет стоить столько же, а то и больше. (В Сербию почти никто не заказывает товары «снаружи», если это не крупные поставщики. Поставки из США и Китая облагаются налогом в 35%, из Европы — до 12%. — RB.RU.).

Пикник проекта Adaptacija

Самый раздражающий миф про Сербию — что сербы понимают или знают русский язык. Это не так. Когда россияне говорят с местными по-русски, для меня это проявление неуважения, нежелания ассимилироваться и понять страну, в которую ты приехал. Да, наши языки относятся к одной группе, но невозможно понять серба, не зная сербский.

Первое, что перестают делать релоканты в Сербии, — вызывать такси на близкие расстояния или посреди ночи. Ночью таксисты могут вообще не работать, автомобиль едет долго. Нужно обращаться в специальные сервисы типа Naxis, чтобы быть уверенным, что водитель приедет. Здесь нет метро, но есть автобусы и трамваи.

Деловой климат и экосистема

Стартап-сцена Сербии, по данным StartupBlink, выросла и поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим годом, опередив Таиланд. Страна заняла 51 место в глобальном рейтинге и 14 место среди стартап-экосистем в Восточной Европе.

Экономика Сербии динамично развивается, ее база — аграрная сфера. Но в 2022 году ICT-сектор превысил вклад 10% ВВП и вышел на первое место. Правительство Сербии стремится сделать страну IT-хабом для Европы, возможно, даже и для Ближнего Востока, и предпринимает для этого много усилий.

Состояние экономики Сербии. Источник

Например, развивает стартап-экосистему страны, для чего создало Startup Portal — ресурс, где в одном месте собрана информация о возможностях и программах для фаундеров в Сербии. Здесь можно узнать о блокчейне и искусственном интеллекте, FinTech, кибербезопасности, маркетинге, интеллектуальной собственности. А также получить советы по открытию стартапа и финансированию.

Важная веха для стартап-экосистемы Сербии — создание первого в регионе Центра четвертой промышленной революции (C4IR). Его цель — разработки в области биотехнологий, искусственного интеллекта в здравоохранении.

В стране базируются R&D-центры Microsoft, IBM, Luxoft, IBM, Wargaming Studio Belgrade, HYCU. Сюда релоцировались порядка 200 российских IT-компаний. «Яндекс» недавно построил офис на 2000 сотрудников.

Расстояние от Белграда до других ближайших центров притяжения. Источник

«В Сербии настолько бурно развиваются IT-cообщества и экосистема, что здесь я посетил больше митапов, конференций и коворкингов, чем в России в качестве участника «Сколково». Здесь даже проводятся международные стартап и венчурные форумы, — например Belgrade Venture Forum, — подчеркивает сооснователь платформы Beams Егор Золотухин.

Примеры мероприятий: Heapcon или HighLoad++ при поддержке «Яндекса».

По мнению Павла Смирнова, Сербия — подходящая локация для бизнеса в сфере блокчейна и Web 3.0. Законодательство здесь отличается от ЕС, оно более прогрессивное, лояльное и простое.

«Есть закон о цифровых активах и применении блокчейна. Он не просто подписан и выпущен, а есть даже несколько успешных кейсов с проектами, которые прошли всю цепочку: выпустили цифровые активы, привлекли инвестиции, выплатили дивиденды.

Рядом находится Черногория, где базируется один из основных криптоэнтузиастов Виталий Бутерин, разработчик Ethereum, вокруг него растет комьюнити.

В Сербии есть компании с большим портфелем проектов, которые проводят ивенты и конференции. MVP Workshop — очень крупная компания, делает проекты на блокчейне по схеме аутсорсинга. Если нужно разработать проект с применением блокчейн-технологий, к ним обращаются европейские компании. В Сербии есть хорошие программисты, которые получают компенсации ниже среднеевропейских, при этом качество работы иногда даже выше, чем у “дорогих” коллег», — продолжает Павел.

Состояние IT-бизнеса в Сербии

Только за первую половину 2023 года сербский экспорт в сфере ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) составил €1,6 млрд. Это на 40% больше, чем за рекордный 2022 год.

Состояние ИТ-сектора в Сербии. Источник

Высокие темпы роста будут сохраняться и дальше, подчеркнула в своем недавнем выступлении премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Большую часть IT-услуг Сербия экспортирует в США (€453 млн), затем следует Великобритания (€220 млн) и Швейцария (€183 млн). Только за 2023 год в ИКТ-секторе создано 3700 новых рабочих мест.

Зоран Митич, директор компании SEECAP Consulting



Эти высокие показатели — результат постоянных усилий правительства по улучшению деловой среды IT-сектора в Сербии и привлечению инвестиций. Сегодня эти усилия начинают окупаться.

Главный инвестор в отрасль — правительство Сербии, затем идут частные источники финансирования.

Экосистема, которую выстраивает государство, побудила несколько крупных IT-гигантов открыть центры разработки, кампусы и офисы в Сербии. Они могут быть интересны стартапам в качестве партнеров.

Например, Корпорация NCR создала в Сербии кампус, инвестировав свыше $100 млн, в американской компании более 5 тыс. сотрудников.

Сейчас специалисты SEECAP консультируют крупную российскую IT-компанию, которая открывает офис в Сербии, перевозит часть своих специалистов и планирует нанять около 100 местных сотрудников в течение следующих 12 месяцев.

Для цифровизации здравоохранения, социальной сферы, налогообложения и других услуг правительство Сербии создало Office for IT and eGovernment — что-то вроде Госуслуг в России.

В городе Крагуевац находится крупный правительственный центр обработки данных с мощным суперкомпьютером и Платформой искусственного интеллекта. Стартапы могут подать заявку на использование этой Платформы для разработки проектов.

В июне Сербия присоединилась к программе «Цифровая Европа». Теперь компании, институты и предприятия на территории страны могут претендовать на европейское финансирование, а Сербия стала практически полноправным членом ЕС в этой сфере.

Режим IP BOX

В Сербии действует IP Box — специальный налоговый режим для компаний, получающих доходы от интеллектуальной собственности. Такой режим представлен во многих европейских странах (иногда его называют Patent Box) и имеет местные особенности применения.

Закон о налоге на прибыль юрлиц в Сербии предусматривает значительные налоговые льготы для юридических лиц, которые получают доходы от патентов, разработки ПО и компьютерных программ, а также технических решений (полезные модели, торговые марки, дизайн).

Режим позволяет освободить до 80% доходов от интеллектуальной собственности из налоговой базы компании, дает возможность стартапам получить налоговые кредиты на инвестиции и не платить налог на заработную плату и социальные взносы в течение трех лет.

Юрлицо может снизить подоходный налог с 15% до эффективных 3% для доходов от интеллектуальной собственности, созданной на территории Сербии. Главное отличие IP Box в Сербии от аналогичных режимов в других странах — широкий перечень объектов интеллектуальной собственности, доходы от которых попадают под льготу.

Например, на Мальте, в Венгрии и Франции действует Patent Box, который распространяется на патенты и ПО, а в Швейцарии и Великобритании — только на патенты.

Сравнение ставок CIT по IP Box в разных странах Страна Минимальная налоговая ставка CIT Кипр 2,5% Мальта 1,75% Швейцария 8,5–10% Великобритания 10% Франция 10% Польша 5% Венгрия 4,5% Сербия 3%

«Льготы по IP Box могут получить стартапы, обладающие авторскими или смежными правами на объекты интеллектуальной собственности и получающие доходы от их использования или распоряжения.

При этом компания должна проводить исследования и разработки (Research and development — R&D) в Сербии, которые в дальнейшем лицензируются в обмен на вознаграждения, — отмечает юрист юридической фирмы Larmann Legal Егор Ларичкин. — Также на льготу по IP Box имеют право стартапы, которые запатентовали свои работы».

Помимо режима IP Box, фаундеры и стартапы в Сербии могут получать следующие льготы:

Расходы компаний, непосредственно связанные с НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), вычитаются из налогооблагаемой базы в двойном размере (до 0%);

Возможность получить налоговый кредит на инвестиции в начинающие компании (до 100 млн RSD);

Кредит по налогу на прибыль в размере 30% от инвестиций;

Налоговый кредит на годовой доход в размере 50% от инвестиций;

Учредители стартапов первые три года не платят НДФЛ и социальные взносы;

Налоговая база для уплаты налогов и взносов с заработной платы для работников-граждан Сербии, если у них зарплата выше средней по стране;

С 1 марта 2022 года Закон «О подоходном налоге с населения» ввел категорию «новых лиц», для которых 70% их зарплаты освобождается от налогообложения и 100% зарплатного дохода освобождается от социальных взносов. Льгота действует до 31 декабря 2024 года;

Отсутствие налога на прирост капитала при вводе ИС в компанию.

Свободные экономические зоны (СЭЗ)

Егор Ларичкин отмечает, что на территории Сербии действует 15 СЭЗ (полный список), которые предоставляют следующие льготы:

Не облагаются НДС товары, ввозимые в свободную зону, а также предоставление транспортных и других услуг, связанных с импортом товаров;

Беспошлинная поставка товаров и услуг в свободной зоне;

Компания освобождается от уплаты НДС на аренду коммерческих помещений в свободной зоне и услуги по обработке грузов;

Освобождены от НДС поставки товаров между пользователями двух свободных зон;

Резиденты экономической зоны, занимающиеся производством, освобождаются от уплаты НДС на потребление энергии.

При этом в СЭЗ придется платить налог на прибыль, НДФЛ, социальные взносы. Зарегистрироваться в свободных экономических зонах может гражданин Сербии или иностранец, подходят любые компании, в том числе IT.

Наиболее подходящие зоны для технологических стартапов — СЭЗ Белград, СЭЗ Суботица, СЭЗ Нови-Сад, СЭЗ Апатин.

Милица Джокич подчеркивает, что «СЭЗ в Сербии — это не то, о чем можно подумать, представляя свободные экономические зоны в других странах. В Сербии СЭЗ относятся к производству.

Если у вас производство электрооборудования, вы можете получить нулевые таможенные пошлины и оптимизацию налога на прибыль. Сектору IT сербские СЭЗ будут полезны, если у вас сборка чего-либо и работа только на экспорт. То есть если вы локализуете производство из Китая в Сербии и планируете работать на европейский рынок, это супервыгодно. Если вы планируете работать на сербский рынок, то в СЭЗ применяется законодательство в отношении иностранных товаров».

«Если сравнивать с Дубаем, Сингапуром, штатом Делавэр в США и другими популярными юрисдикциями для бизнеса, то Сербию трудно назвать мировым IT-хабом, но есть тенденция к этому. Сербские власти сейчас активно привлекают IT-компании со всего мира, предлагая преференции для стартапов и их фаундеров», — подчеркивает Руслан Еникеев.

Востребованные стартап-направления

По мнению экспертов Belgrade Venture Forum, наибольшей популярностью в Сербии пользуется зеленая энергетика. Также из популярных направлений: FinTech, MedTech и криптовалюта.

«Альтернативная энергетика, биотех, энергоэффективность и gamedev — ключевые направления для стартапов, — считает Павел Смирнов. — Биотехнологии и альтернативная энергетика — путь в Евросоюз. Актуально сохранение тепла, снижение теплопотерь в транзите и домах. Архитектура Сербии в большинстве своем старая, и в холодную зиму эксплуатация стоит дорого».

Переезд, открытие стартапа, получение ВНЖ

«Все иностранцы, желающие жить и работать в Сербии, должны получить вид на жительство (ВНЖ) и разрешение на работу, — объясняет директор компании SEECAP Consulting Зоран Митич. — Эти документы можно получить несколькими путями: устроиться на работу или стать самозанятым (этот статус не аналогичен российскому). Также документы дают в ряде особых случаев (о них речь пойдет чуть позже — RB.RU).

Парламент Сербии принял новые поправки к Закону об иностранцах и Закону о трудоустройстве иностранцев, которые вступили в силу 4 августа 2023 года. Оба закона упрощают иммиграционные процедуры для получения ВНЖ и разрешения на работу. Теперь ВНЖ выдают не на год, а на три года. Однако многие положения поправок вступят в силу с 1 февраля 2024 года».

Зоран Митич объясняет, что в Сербии есть два вида законных оснований для самозанятых, чтобы получить ВНЖ и разрешение на работу:

регистрация собственной компании;

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Также ВНЖ и разрешение на работу выдается в любом из следующих случаев:

иностранец создает в Сербии стартап, инновационная деятельность которого подтверждена зарегистрированным научно-технологическим парком («стартап»);

иностранец инвестирует в действующую сербскую компанию («инвестор»);

у иностранца есть свидетельство о высшем образовании в Сербии («талант»).

Как получить ВНЖ через работодателя

Если получать ВНЖ и разрешение на работу с помощью трудоустройства, необходим сербский работодатель, который будет запрашивать разрешение на работу для сотрудников.

«Например, российская IT-компания может создать собственное дочернее предприятие в Сербии или приобрести сербскую компанию. Такая компания будет работодателем для получения ВНЖ и разрешения на работу для будущих сотрудников, которых компания хочет перевести, например, из России в Сербию. Это решение подходит для крупных компаний», — подчеркивает Зоран Митич.

Если в Сербии нет работодателя, релоканту необходимо подать заявку на самозанятость. В 2022 году Сербия выдала свыше 35 тыс. разрешений на работу, и свыше 24 тыс. разрешений на работу в первой половине 2023 года. Больше половины заявлений подаются через самозанятость, в основном с регистрацией в качестве ИП.

Как зарегистрировать свою компанию (и получить ВНЖ)

Краткая схема выглядит примерно так.

После приезда в Сербию вы заселяетесь в любое временное жилье — например, квартиру, отель, гостевой дом или хостел.

Каждый иностранец обязан зарегистрироваться в Сербии по месту пребывания в течение 24 часов после пересечения границы. Отели или хостелы делают регистрацию сами онлайн. Поэтому ваш «лендлорд» или хозяин отеля оформляет так называемый «белый картон» — временную регистрацию, на основании которой можно легально находиться на территории Сербии в течение 30 дней без визарана (пересечения границы).

Есть бесплатный цифровой сервис — генератор «белого картона». Иностранец может заполнить необходимые поля веб-формы и получить готовый бланк, который необходимо заверить в полиции. Услуга актуальна для всех россиян и белорусов, кто живет на визаране, то есть раз в 29 дней выезжает за пределы Сербии и обнуляет сроки пребывания в стране: каждый раз им нужно делать «белый картон» заново. Сервис облачный, персональные данные не хранятся и используются только в моменте.

В этот тридцатидневный срок первоочередная задача — снять жилье надолго (чаще всего в Сербии сдают жилье на год), потому что на основании долгосрочной аренды предстоит открывать ИП и счет в банке (регистрировать ИП необязательно в течение тридцати дней, можно съездить на визаран и вернуться, а зарегистрировать позже — хоть через 60 или 90 дней).

После того, как договор аренды жилья на долгий срок подписан, можно открывать ИП. Зарегистрировать ИП можно по месту жительства, если хозяин не против, или где-то еще.

После регистрации ИП или параллельно с ней необходимо открыть счет в банке. Затем можно подаваться на ВНЖ. Затраты на оформление ИП с получением ВНЖ через него составляют около €350 плюс ежемесячный налог в районе €150.

Также при регистрации ВНЖ может понадобиться любая страховка для выезжающих за границу, сроком на 1-2 месяца. К слову, на границе такую страховку обычно не спрашивают.

«Мы решили открывать не ИП, а ДОО (аналог российского ООО), чтобы поделить доли и нанимать сотрудников. Рекомендую не заниматься этим самостоятельно, а нанять бухгалтера и юриста: в сербском законодательстве много неочевидных моментов.

Для такой формы бизнеса есть несколько типов налогообложения, налог на сотрудников платится ежемесячно. Еще есть необычный ежемесячный фиксированный налог, который нужно платить, если ты совмещаешь роли собственника бизнеса и генерального директора. После начала операционной деятельности налог с прибыли платится единовременно в конце первого года работы», — отмечает сооснователь BeGlobe Agency Ира Плотникова.

Руководитель компании по релокации AskMe Agency Вероника Моригневич:

«Если вы регистрируете ДОО, перед регистрацией необходимо определиться с юридическим адресом, подготовить учредительный договор, определиться, хотите ли вы быть в системе НДС, и выбрать вид деятельности. Важно, что при регистрации мы можем указать один основной и два вспомогательных вида деятельности.

Перед подачей документов в регистрационный центр вы заверяете документы у нотариуса. Если учредительный договор только на сербском языке, а вы не говорите по-сербски, на момент заверения вам понадобится официальный судебный переводчик с соответствующей печатью.

Вы или ваш представитель (например, адвокат или юрист) подаете заявление в регистрационный центр, который рассматривает пакет документов до десяти дней на предмет соответствия действующему законодательству.

В случае регистрации ИП документы у нотариуса заверять не требуется, нужно подать заявление в регистрационный центр, который рассматривает ваш пакет документов до пяти дней. Также заявление можно подать онлайн, воспользовавшись электронно-цифровой подписью».

«В Сербии высокие зарплатные налоги — порядка 62% суммарно. Если человек на руки получит €1000, то работодателю это стоит €1620 (вместе с налогами работодателя и работника).

С ростом зарплаты процент общей нагрузки снижается, и есть еще ряд льгот по возврату части соцвзносов при определенных условиях, но это работает с высокими зарплатами. Минимальная зарплата в Сербии по закону составляет около €350 в месяц, — отмечает основатель международного агентства Podarking Алена Макова. — Я пока работаю с такими же приехавшими русскими, местных сотрудников не искала.

Уровень безработицы в Сербии по данным РСО

Для поиска вакансий в Сербии есть несколько телеграм-каналов — например, «Работа в Сербии», а также Linkedin — работающий инструмент среди местных. Производства и подрядчиков находила в основном по рекомендациям. “Нагуглить” тут что-то сложно, онлайн не очень развит и в основном все строится на личных контактах».

Для IT-вакансий в Сербии используют русскоязычный телеграм-канал Serbia IT Jobs и сайты на сербском Joberty и Helloworld.

Самый популярный в Сербии сайт по аренде и покупке недвижимости — City Expert, где преобладает дорогой сегмент. Также релоканты отмечают сервисы Nekretnine, Halooglasi.com, 4zida.

Стоимость помещения для офиса сильно зависит от района и притязаний, небольшой магазинчик или офис можно арендовать за €300-500 в месяц, а можно и за несколько тысяч. В целом, как отмечают владельцы бизнеса, ставки значительно ниже российских столиц.

Однако, напоминает Алёна Макова, при поиске квадратных метров нужно быть готовым, что, несмотря на базовое знание английского, некоторые хозяева объявлений предпочитают общаться на сербском. В Сербии очень популярен вайбер, поэтому писать предпочтительнее туда — к тому же, в этом мессенджере есть опция перевести ответ. (Еще полезным при поиске недвижимости в Сербии может быть словарь терминов, но он подойдет для жилых помещений. — RB.RU.)

Инвестсреда в помощь фаундеру: фонды, инкубаторы, акселераторы

«В Сербии много сообществ и фондов для стартапов — сербских, российских, российско-сербских. Я бы отметил коворкинг Haos Community Space. Его открыла девушка с сербскими корнями, жившая в Кремниевой долине и в Москве.

Ее миссией было объединение российских и сербских стартаперов и экспатов со всего мира и налаживание связей с Долиной, — говорит Павел Смирнов. — Haos Community Space работает по принципу invite-only, все через собеседования, но ребята расширяются, собираются открывать второй офис. Вокруг них собралась большая компания легких на подъем энтузиастов. Здесь уже было несколько очень крутых ивентов, когда приезжали крупные венчурные инвесторы из Штатов. Словом, жизнь очень насыщенная.

Вторая важная компания — Founder Institute, работает по всему миру. Она постоянно проводит события и набирает группы стартаперов на инкубацию, акселерацию, выстраивает связи, помогает выходить на рынок, искать инвесторов, а также сама инвестирует на preseed-уровне. У них классный офис, мероприятия и отличный состав менторов и связей.

Стартапу в Сербии гораздо проще начать, чем в других странах. Все, что касается пресид-раунда, проверки гипотез, пилота — здесь легко, можно пройти акселератор, найти людей, которые помогут с менторством. Любая инициатива пока на вес золота. Здесь в этом плане — зарождающийся рынок. Компаниям на начальных этапах в Сербии можно потренироваться и попробовать свои силы».

Инкубаторы и акселераторы

Инновационный фонд правительства Сербии — ключевое госучреждение Сербии, управляющее финансированием. Предлагает различные программы финансирования стартапов. Публикует два запроса на финансирование в год, предоставляя от 10 до 18 грантов на каждый запрос.

У них есть отдельная «Сербская венчурный программа», предназначенная для стимулирования частных инвесторов, состоятельных частных лиц и организаций к участию в финансировании стартапов с высоким потенциалом роста путем включения венчурных фондов в Сербии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — международная неправительственная банковская организация, предоставляющая финансирование, чаще опосредованно через коммерческие банки и региональные венчурные и инвестиционные фонды (некоторые из которых упомянуты ниже) и редко — напрямую через различные инвестиционные программы в области IT.

Стартап Сербия помогает творческим личностям и командам, у которых есть ноу-хау, создать компанию мечты и вести бизнес.

Impact Hub Belgrade — повысит инвестиционную готовность и свяжет компанию с международными рынками и инвесторами.

In-Centre для развития предпринимательских идей и инициатив.

Инициатива «Цифровая Сербия» — НКО со стратегической целью развития сильной, глобально конкурентоспособной цифровой экономики в Сербии.

ICT Hub и ICT Hub Venture — ICT-хаб, который предлагает стартапам рабочее пространство, наставничество, митапы, международную сеть и финансирование. ICT Hub Ventures предлагает финансирование на первых раундах, ищет интересные стартапы, дает инвестиции до €50 тыс.

Бизнес-ангелы

Сербская сеть бизнес-ангелов — первая подобная сеть, существует с 2009 года, зарегистрирована в EBAN с 2013 года.

Белградский венчурный форум — ежегодное трехдневное мероприятие, проводимое с 2012 года. Призвано объединить стартапы на ранних стадиях с бизнес-ангелами и венчурными фондами. Следующее мероприятие готовится в ноябре 2023 года в Белграде.

StartLabs — бизнес-акселератор и бизнес-ангелы с офисами в Сан-Франциско и Белграде. Обеспечивает начальное финансирование до €50 тыс. и некоторые другие опции: наставничество, офисные помещения и т.п.

SEE ICT — НКО, созданная в 2010 году для всесторонней поддержки сербских стартапов, повышения уровня трудоустройства и роста экономики. Финансируется государственными агентствами — US Aid, GIZ, Комиссией ЕС и т. д., которые предлагают техническую и консультационную поддержку.

Венчурные фонды (Venture Capital Funds — VC)

Fil Rouge Capital — региональный фонд, расположен в Хорватии, ранняя стадия развития, инвестиции — от €10 тыс. до 2 млн.

South Central Ventures — региональный фонд с офисом в Белграде, финансирование развития на ранней стадии, инвестиции — от €500 тыс. до 5 млн.

Silicon Gardens Fund — базируется в Словении, может инвестировать в Юго-Восточной Европе, включая Сербию, дает предпосевные и посевные инвестиции в размере от €50 тыс. до 200 тыс.

ZAKA Ventures — европейская компания с офисом в Белграде. Инвестирует на стадии идеи, предпосевной и посевной стадиях.

Elevator Ventures Capital — как правило, инвестирует в финтех-стартапы на ранних стадиях и на стадии роста в СНГ и Сербии, в пост-посевные серии A и B, до €3 млн за одну инвестицию.

Другие фонды, такие как Credo Ventures или Moonfire Ventures, не ориентированы на Сербию, но рассмотрят возможность инвестиций в сербские компании. Moonfire может объединить финансовые ресурсы других акселераторов стартапов, таких как YCombinator.

Фонды прямых инвестиций (Private equity funds)

Integral Venture Partner — специализируется на прямых инвестициях и росте капитала. Работает в Лондоне, Белграде и Будапеште. Предоставляет стартовый капитал до €1 млн. Управляет средствами международных организаций, таких как EIF, EBRD и IFC.

TS Ventures — что-то между венчурным фондом (VC) и фондом прямых инвестиций (PE). Предлагает стартовый капитал до €1 млн, типичный инвестиционный чек составляет €200 тыс. Создан Telecom Serbia и находится в Сербии. Активно ищет стартапы.

WBPEF (Western Balkans Private Equity Fund) — инвестирует в раунд B €5–10 млн.

Invera EP Fund — поддерживаемый ЕБРР фонд PE, расположен в Хорватии, с мандатом на инвестиции в СНГ и Сербию, с инвестиционным пакетом от €3 до 12 млн и средним пакетом акций €7 млн.

CEECAT Capital PE — еще один поддерживаемый ЕБРР фонд прямых инвестиций со штаб-квартирой в Стамбуле и офисом в Белграде. Инвестирует в растущий малый и средний бизнес в различных отраслях промышленности, включая ИКТ.

Научно-технические парки

В Сербии есть четыре технопарка (IT-кампуса): в Белграде, Нови-Саде, Нише и Чачаке. В июне 2023 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил €70 млн на развитие IT-кампусов в Нише и Чачаке и на создание пятого, в Крушеваце.

«Стартапам выгодно работать с научно-техническими парками и пройти все этапы — от получения экспертной поддержки до прибыли, — говорит Зоран Митич. — Приток цифровых кочевников Сербия стимулирует с помощью упрощенной визовой политики и получения ВНЖ, гражданства, а также инвестируя в IT-центры, расположенные неподалеку от достопримечательностей. Например, рядом с одноименной горой есть Инновационный центр Златибор, на развитие которого правительство выделило грант.

Компаниям, которые создадут новые рабочие места, правительство Сербии может предоставить гранты, бесплатную землю под строительство, льготы по корпоративному и подоходному налогам, льготы на зарплату сотрудников — в зависимости от размера компании, местонахождения и других условий. Дополнительные стимулы для стартапов в Сербии: ряд договоров об избежании двойного налогообложения и упрощенное получение разрешения на работу.

Сегодня Сербия — выгодная страна для технологических стартапов и небольших IT-компаний. Ключевой проблемой для них остается финансирование. Сербия сравнительно поздно вышла на арену финансирования IT, но уверенно наверстывает упущенное».

Однако в технопарки, по совету Милицы Джокич, стоит идти фаундерам со знанием сербского языка, без которого может быть трудно.

«С точки зрения инвестиций в Сербии все не очень хорошо. Сюда неактивно идут инвесторы из других стран, Америки, Европы, потому что Сербия пока не является членом Евросоюза.

Движение денег, таможенные вопросы, юридическое оформление, оргструктуры — непрозрачные, потому что действуют разные с ЕС законодательства, — добавил Павел Смирнов. — В Сербию с меньшей степенью энтузиазма инвестируют, чем в страны-члены шенгенского соглашения.

Но сцена в Сербии небольшая, можно сразу дойти до нужных людей и презентовать им свой проект».

«Несмотря на сложности, западные компании и инвесторы все же посматривают на Сербию, так как налоговые ставки здесь намного ниже среднеевропейских, к этому еще прибавьте льготы и активную господдержку стартапов», — добавляет Руслан Еникеев.

Бизнес-сообщество, каналы и СМИ

«Российская диаспора в Сербии ощущается достаточно большой, — делится Егор Золотухин. — Русских много и встречаются они очень часто. Кажется, треть моих друзей из IT переехали в Сербию».

Егор Золотухин на технологическом форуме в Сербии

«В Белграде потрясающие русскоязычные сообщества: много умных, открытых, интеллигентных людей. Это срез общества, который тяжело встретить еще где-то, — отмечает Екатерина Жидкова. — Наши каналы — диаспора русскоязычных людей».

Каналы, сообщества:

Adaptacija — популярные офлайн-мероприятия для релокантов в Сербии. Лекции, прогулки по городу, знакомство с известными людьми на русском и английском языках в B2C-формате. Основная задача канала — сделать так, чтобы иностранцам и экспатам было комфортно найти в Сербии комьюнити и досуг.

Serbia In My Mind — самое большое русскоязычное сообщество о жизни в Сербии, эмиграции, мероприятиях и новостях.

«Сербия новости» — русскоязычная подборка новостей из разных СМИ.

«Твой друг серб» — интересный канал о Сербии.

O, my Belgrade — блог о Белграде от создательницы канала Serbia In My Mind.

«Нескучный Белград» — заметки для белградцев и гостей столицы: необычные места, анонсы, мероприятия.

It Serbia — здесь удобно следить за отраслью в Сербии.

Serbia IT Jobs — IT-вакансии в Сербии для тех, кто хочет релоцироваться или уже это сделал.

«Работа в Сербии» — работа во всех сферах.

Discovering IT&VC Summits Except Slush — комьюнити технологических предпринимателей и сотрудников.

helpdesk.rs — комьюнити для помощи в юридических и бухгалтерских вопросах, релокации, открытии ИП и ДОО по всем городам Сербии.

Sonya Sabo | Жизнь в Сербии — интересное и полезное о жизни в Сербии. Новости, консультации, помощь в адаптации, переводы. Консалтинговая бухгалтерская фирма в Нови-Саде.

«Птичьи перелеты: Сербия» — канал о переезде в Сербию, полезное о жизни здесь.

Чаты:

Forum_serbia — русскоязычный чат с возможностью задавать вопросы и общаться.

Belgrad_Chat_Go — аналогичный чат, посвященный Белграду.

SRB/RUS Banking — чат про банкинг и переводы (в закрепленных сообщениях — подробная инструкция по банкам и счетам).

«Жены ITшников в Сербии» — чат, говорящий сам за себя.

Serbia and kiddos — чат о детях.

«Чат автолюбителей Сербии» — большой чат автолюбителей Сербии. Покупка, подборка, оформление, аренда машины, русские сервисы.

Пёсики и котики в Белграде — чат, посвященный животным: релокации животного в Сербию (в закрепленных есть подробный гайд с необходимыми справками и анализами), ветеринарии, передержке и прочим актуальным темам.

СМИ:

RTS — медиахолдинг, официальное СМИ Сербии.

Politika — официальная газета Сербии о политической жизни и экономике страны.

News.relocation.rs — новостной портал с русскоязычной деловой повесткой.

Резюме

Сербия продолжает находиться в списке лидеров по релокации IT и открытию технологических стартапов среди российских фаундеров. Многие руководители перевезли в эту юрисдикцию свои компании и обнаружили здесь российских коллег, но есть и те, для кого минусы перевесили.

Если резюмировать, IT-стартапам выгодно запускаться в Сербии из-за низкой конкуренции, но в минусах — как раз небольшая стартап-сцена.

*принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Павел Смирнов



Фото: предоставлены спикерами

Адаптация инфографик: Александр Сенников