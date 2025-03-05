Власти: геолокация не станет инструментом для определения налогового резидентства россиян
В Минфине заявили, что данные геолокации не будут использоваться для определения налогового резидентства клиентов банков. Вместо этого геолокация будет основанием запросить обновление информации, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.
- Новости
Речь идет о проекте постановления правительства, которое в случае принятия обяжет банки запрашивать у клиентов информацию для определения их налогового резидентства, если они пользуются каналами дистанционного обслуживания, включая приложения банков, преимущественно с территории других стран.
В Минфине при этом уточнили, что под преимущественным использованием имеются в виду ситуации, когда клиент использует сервисы финансовых организаций вне территории России в течение не менее полугода более чем в 50% случаев.
Зачем нужна эта мера? Как отмечают в министерстве, эти изменения позволят банкам своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов и предоставлять в Федеральную налоговую службу более полные и достоверные данные.
По теме: Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор
- В марте 2024 года источник «Интерфакса» сообщил, что власти обяжут финансовые организации запрашивать у клиентов данные для определения их налогового резидентства, если будет выявлено, что они используют сервисы таких организаций через интернет преимущественно из-за границы.
- Собеседник агентства говорил, что местонахождение клиентов будет устанавливаться при помощи технических средств, в том числе геолокации по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи и спутниковой геолокации.
Фото на обложке: LariBat / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 Суд признал банкротом юрлицо «Плеер.ру» из-за долга перед налоговой в 350 млн рублей Сеть магазинов уже закрылась 13 мая 13:04
- 2 Налог на имущество организаций в 2025 году: что нового и какие сроки уплаты Какие льготы появились по налогу на имущество 30 апреля 14:40
- 3 Спрос на бухгалтерские услуги в России вырос на 16% в I квартале Требования ФНС ужесточились 22 апреля 08:57
- 4 Российский союз туриндустрии призвал пересмотреть размер турналога Сбор увеличил нагрузку на санатории и недорогие отели 08 апреля 20:33