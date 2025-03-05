Власти: геолокация не станет инструментом для определения налогового резидентства россиян

В Минфине заявили, что данные геолокации не будут использоваться для определения налогового резидентства клиентов банков. Вместо этого геолокация будет основанием запросить обновление информации, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

Речь идет о проекте постановления правительства, которое в случае принятия обяжет банки запрашивать у клиентов информацию для определения их налогового резидентства, если они пользуются каналами дистанционного обслуживания, включая приложения банков, преимущественно с территории других стран.

В Минфине при этом уточнили, что под преимущественным использованием имеются в виду ситуации, когда клиент использует сервисы финансовых организаций вне территории России в течение не менее полугода более чем в 50% случаев.

Зачем нужна эта мера? Как отмечают в министерстве, эти изменения позволят банкам своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов и предоставлять в Федеральную налоговую службу более полные и достоверные данные.

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В марте 2024 года источник «Интерфакса» сообщил, что власти обяжут финансовые организации запрашивать у клиентов данные для определения их налогового резидентства, если будет выявлено, что они используют сервисы таких организаций через интернет преимущественно из-за границы.

Собеседник агентства говорил, что местонахождение клиентов будет устанавливаться при помощи технических средств, в том числе геолокации по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи и спутниковой геолокации.

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