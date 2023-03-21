Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ

Опрошенные RB.RU эксперты называют ОАЭ одним из самых популярных регионов, куда российские предприниматели перевозят бизнес после февраля 2022 года. Также Эмираты дают доступ на мировой рынок, и многие фаундеры видят здесь возможности для масштабирования, даже есть бизнес внутри страны остается.
В рейтинге Global Entrepreneurship Monitor за 2021-2022 год ОАЭ возглавили список стран, в которых создать компанию наиболее легко.
Комфортные условия для предпринимателей создает само государство: низкие налоги, поддержка бизнес-сообщества, легализация криптовалюты. ОАЭ легко принимает эмигрантов, и не только русскоязычных: по данным ООН за 2019 год, около 88% населения страны — не коренные жители.
Перекресток на стыке Востока и Запада, огромные небоскребы, деньги таинственных шейхов, жаркий климат — все это ведет фаундеров по дорогам арабского мира. RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей, заинтересованных возможностями этого региона.
Содержание:
- Деловой климат ОАЭ
- Особенности регистрации компании в ОАЭ
- Экосистема
- Акселераторы и инкубаторы
- Плюсы, минусы, региональная специфика
- Личный опыт бизнеса в ОАЭ
- Популярные ниши и инвестсреда
- Сообщества, мероприятия и медиа
- Резюме
Деловой климат
Ким Санжиев, фаундер и CEO компании Get Outfit, предоставляющей консультации профессиональных стилистов, говорит, что для стартапов здесь достаточно благоприятная атмосфера, несмотря на то, что локальный рынок небольшой.
Ким считает, что фаундерам важно находиться непосредственно в стране, если хочется преуспеть: «Стоит рассматривать регион как долгосрочную инвестицию. Здесь долго выстраиваются отношения и бизнес-репутация. Приехать и быстро заработать в ОАЭ точно не получится».
Александра Герасимова, сооснователь Fitmost, также считает, что стоит жить в Эмиратах, если вас интересует рынок MENA и бизнес «на земле».
Антон Кондратюк, основатель компании Fikra, которая поставляет B2B-решения для управления идеями сотрудников и инновациями в крупных компаниях, также называет атмосферу для стартапов в ОАЭ благоприятной.
Среди плюсов он выделяет: наличие фризон и инвестиционного капитала, ориентацию страны на инновации (у ОАЭ есть стратегический план развития, включающий в том числе «взращивание» потенциальных единорогов), возможности масштабирования на регион MENA и дальше, простые условия оформления резидентства и открытия компании.
Антон считает, что если предпринимателю нужна страна с лояльным налоговым и инвестиционным законодательством, где можно быстро развернуться и есть доступный для приезжих рынок внутри страны или в регионе, а также венчурная и инвестиционная инфраструктура, — лучше ОАЭ места не найти.
«В местных акселераторах количество заявок от российских компаний за последнее время выросло даже не в разы, а в десятки раз», — отмечает Антон.
Конечно, тут не будет так дешево вести бизнес, как, например, в Турции, но Дубай и соседние эмираты позволяют регулировать уровень расходов. Многие предприниматели сравнивают ОАЭ с Израилем: в Эмиратах дешевле.
К тому же, фаундерам старатапов, которые не хотят вести бизнес непосредственно в Эмиратах, все же не обязательно жить в регионе.
Особенности регистрации компании в ОАЭ
В ОАЭ юрлицо можно зарегистрировать в mainland (материковая часть) и СЭЗ, фризонах — свободных экономических зонах, расположенных в разных эмиратах.
Выбор стоит делать, учитывая дальнейшие планы компании.
Mainland
Подходит для ведения бизнеса на всех территории Эмиратов и за рубежом. Налог здесь один — НДС в размере 5%, который взимается при превышении годового оборота компании в 375 000 дирхамов (примерно $102 тыс.). С июня 2023 вводится также корпоративный налог в размере 9%.
Раньше для регистрации обязательно нужен был офлайн-офис и личное присутствие при подаче документов, теперь достаточно зарегистрироваться онлайн. Нужно изучать рынок и налаживать деловые связи внутри страны.
Freezones
На территории СЭЗ можно зарегистрировать два типа компаний: для работы внутри ОАЭ и СЭЗ и офшорную для работы за рубежом. Налоги в обоих случаях — нулевые.
Компании, зарегистрированные в СЭЗ, могут вести бизнес внутри определенной фризоны, но у зоны есть свои списки разрешенных видов деятельности. Например, для автомобильного бизнеса можно выбрать Dubai Auto Zone, а для промышленной компании — Dubai Industrial City.
Офшор открывает доступ к зарубежным рынкам, однако на территории ОАЭ деятельность вести можно только с некоторыми ограничениями (например, товары продавать через местные компании).
В обоих случаях при регистрации стартапа документы можно подать без личного присутствия, также можно ограничиться онлайн-офисом.
Что касается дополнительных налогов, с сентября 2023 года правительство планирует ввести налог на прибыль компаний в размере 9%. Предполагается, что его будут платить компании и в Mainland, и во фризонах.
Помимо создания юридического лица, для работы в ОАЭ нужно получить лицензию на работу. Здесь нельзя, как, например, в России, иметь несколько ОКВЭДов на виды деятельности в разных сферах. Например, одна компания не может заниматься и маркетингом, и строительством. Минимальная стоимость лицензии — 5 тысяч дирхам (около $1300).
Также для открытия компании нужен уставный капитал — его размер зависит от региона. Например, во фризоне Рас-эль-Хаймы он составляет 100 тысяч дирхам (около $27 тысяч). Расчетный счет можно открыть онлайн: многие банки требуют подтверждения ежемесячного дохода в 3-5 тысяч дирхам ($800-1300).
Спикеры RB отмечают, что банки порой не требуют документов об уставном капитале или разрешают предоставить их формально: без выписок со счетов.
Кажется, что открыть компанию во фризоне проще, но есть подводные камни.
Хитрость кроется в банковском обслуживании. Не так сложно российскому предпринимателю открыть компанию во фризоне, как получить к ней счет. В некоторых организациях можно ждать счет и два месяца, и три, и даже больше. Так что стоит озаботиться выбором банка заранее, посоветовавшись с другими предпринимателями.
Эксперты отмечают, что в целом регистрация компании обойдется в сумму от $7 тысяч.
Экосистема
В рейтинге StartupBlink ОАЭ занимает 27 место среди стран, где стоит открыть стартап.
«В стране ощущается стремление к инновациям, ведется последовательная политика в привлечении талантов со всего мира и заметно желание быть трендсеттером, что позитивно влияет на PR страны и развитие экосистемы», — делится Ким Санжиев.
Например, в ОАЭ есть государственная инициатива по выращиванию 20 единорогов к 2031 году — «Предпринимательская нация», запущенная Министерством экономики. Недавно ее обновили до 2.0 и пообещали поддерживать — в том числе создать 8 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
Самый известный акселератор — Hub-71 в Абу-Даби — государственный. Через хаб прошли более сотни стартапов из разных сфер.
Для одного из самых популярных направлений в регионе, Fintech, создан Дубайский международный финансовый центр, DIFC — ведущий финансовый центр региона MENA.
DIFC изначально создавался как центр финансовых услуг, но превратился в независимую от сектора финансовую экосистему с общим размером рынка более $424 млрд — около 30% ВВП стран Персидского залива. С центром сотрудничают крупнейшие банки, страховые компании и юридические фирмы.
Из крупных технопарков выделяют Dubai Techno Park (Dtec), который является фризоной. Также в будущем в том же Дубае планируют открыть еще один «умный» технопарк Urban Technology District с бизнес-инкубатором и пространством для конференций, обучения, исследований.
Также есть SRTIP (Sharjah Research Technology and Innovation Park): крупный технопарк для развития промышленных стартапов. Там можно проводить, например, научные исследования в лабораториях.
Целевую бизнес-аудиторию в ОАЭ составляют обеспеченные, богатые и очень богатые люди. По данным New World Wealth, в 2022 году в Дубае насчитывалось 67 900 долларовых миллионеров. В отчете компании Boston Consulting Group говорится, что 41% всего частного капитала в Объединенных Арабских Эмиратах владеют именно ультрабогатые люди, и к 2026 году их число может возрасти до 43%.
Показатели прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ОАЭ также оптимистичные: по итогам 2021-го года общий объем ПИИ достиг $20 млрд, что на 11 % превышает показатель за предыдущий период. В это время общемировой объем инвестиций снизился на 20%.
Согласно данным отчета Всемирного центра конкурентоспособности World Competitiveness Center’s Global Competitiveness Report 2021, ОАЭ заняли 1-е место в регионе и 9-е место в мире по инвестиционной привлекательности.
По отчету Wamda и Digital Digest, в 2022 году стартапы на Ближнем Востоке привлекли почти 4 миллиарда долларов, в лидерах — ОАЭ. Наиболее успешными были компании в секторах пищевых технологий, финтеха и e-commerce.
Одна из причин привлекательности — налоговая политика и множество фризон. Всего в ОАЭ 45 СЭЗ, 20 из них расположены в Дубае.
Популярные ниши и инвестсреда
Всего стартапов в стране — около 4 тысяч (более подробно о популярных молодых компаниях можно прочитать в нашем материале).
Компании в ОАЭ, по данным платформы Magnitt, привлекли $699 млн долларов в первой половине 2022 года, что делает Эмираты ведущей страной MENA в сфере венчурного финансирования. ОАЭ также стали лидером по объему сделок, которые выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди крупнейших сделок в 2022 году «засветились» местные стартапы. Yellow Door Energy, компания в области альтернативной электроэнергетики, получила $400 млн от Actis, Arab Petroleum Investments Corporation, International Finance Corporation и Mitsui & Co.
Kitopi, облачные кухни, привлекли $300 млн от инвесторов. TruKKer, агрегатор грузовых автомобилей, который предоставляет услуги как для перевозчиков, так и для бизнеса, получил $204 млн. В Pure Harvest, проект в области сельского хозяйства, вложили более чем $180 млн IMM Investment, Metric Capital Partners и Olayan Group.
Среди благоприятных ниш эксперты называют FinTech, PropTech, Web 3.0, Blockchain & Crypto, Metaverse, AgroTech, Wellness и RetailTech.
Александра Герасимова, сооснователь Fitmost, говорит, что в Эмиратах мало венчурных фондов, специализирующихся на seed и round A, «но зато все круто с более крупными инвестициями, поэтому привлечь 10-20 млн долларов может быть проще, чем меньшие суммы на более ранних стадиях».
Антон Кондратюк рассказывает: «Инвестиции тут многообразны и основаны на накопленных доходах от нефти, а также на привлечении иностранного капитала. Денег в экономике много: в 2022 году рост ВВП составил +7,6%, но на их доступность и распределение накладывает отпечаток местный восточный колорит».
Есть традиционные акселераторы вроде In5, где можно подать заявку и проходить стандартную процедуру отбора. Но при этом в одном акселераторе может быть требование о возрасте проекта не старше двух лет (вне зависимости от локации), а в акселераторе через дорогу требование будет противоположным. Поэтому необходимо внимательно изучать требования и готовить индивидуальную заявку под каждый акселератор.
Существуют инвестиционные фонды, причем не все из них базируются в ОАЭ — многим фондам с ориентацией на VC местная локация понятна, и они с удовольствием инвестируют в понравившиеся проекты. Например, так делают структуры, базирующиеся на Кипре или в США.
Также, как ни парадоксально, опрошенные RB.RU эксперты отмечают, что в Дубае российским стартапам бывает проще получить инвестиции, чем в России.
Антон Кондратюк говорит, что «наибольший интерес традиционно вызывают самые загадочные структуры — частные фонды, офисы шейхов и “шейхов”. Причем у некоторых из них может не быть даже сайта в интернете — не все из них себя пиарят, справедливо рассудив, что им это не к чему.
Концепции у них могут быть разные: инвестирование на разных условиях и стадиях, но преимущественно на средних и поздних. Некоторые фонды вообще делают акцент не на инвестиции, а на поддержку и совместное развитие со стартапом (что может оказаться даже более перспективным).
Идеальный проект в представлении местного капитала — это компания, уже имеющая уверенный трек-рекорд на зарубежных рынках, проверившая все свои гипотезы, с подтвержденной оценкой от иностранных венчурных капиталистов. С такими структурами лучше контактировать через местных предпринимателей.
Акселераторы и инкубаторы
Помимо программ Hub71, в ОАЭ около 20 крупных акселераторов. Некоторые из них подходят для стартапов из всех сфер, некоторые фокусируются на определенных нишах.
В зависимости от направления можно поучаствовать в различных программах:
- Все стартапы
H71 (в зависимости от программы — от Fintech, EdTech до блокчейна, здравоохранения и экологии), Faster Capital, HI2, Wamda X
- Технологические компании
Dubai Future Accelerators (в том числе решение актуальных для государства кейсов), Dtec SANDBOX, In5, TURN8 Venture Studio, Mohammed Bin Rashid Innovation Fund & Accelerator, Plug and Play
- Ритейл
The Greenhouse, The Co-Dubai, Aldar Manassah
- PropTech
- Финтех
- IT в широком смысле
- Умный город
- Туризм
Плюсы, минусы, региональная специфика
Дубай — потрясающий транспортный хаб. Сюда можно попасть из большинства столиц мира и множества крупных городов. Здесь просто легализоваться: получить вид на жительство, банковский аккаунт. В Эмиратах безопасно. А еще — большое пространство для нетворкинга в виде различных активностей, конференций, мероприятий.
В ОАЭ приветливы к любой национальности, этносу и культуре.
Но здесь сильно дороже, чем в Москве, Ереване, Тбилиси. Дубай находится в ценовой категории Сан-Франциско, Тель-Авива и Сингапура, к этому надо быть готовым. Но соседние эмираты не так дороги. Пешком особо не походишь, а сдавать на права придется снова: российские документы здесь не действуют.
В стране мало зеленых районов: все очень желто-голубое, и любителям лесных пейзажей может быть некомфортно.
С точки зрения бизнеса много плюсов: большое количество фризон, которые способны принять разные формы компаний, стартапов и индивидуальных предпринимателей. Для некоторых сфер есть особые условия. Например в Абу-Даби компаниям из игровой индустрии государство компенсирует 30% зарплат.
К недостаткам можно причислить маленький объем внутреннего рынка для IT-компаний и большую конкуренцию со стороны компаний из соседних стран. В ОАЭ высокие косты на зарплаты, неудобные банковские приложения, дорогие юридические услуги.
Различия между РФ и Эмиратами огромны для IT-компаний. Локалы настолько любят общаться очно, что могут отказать в Zoom-звонке. Удаленную работу тут не понимают: у компании должен быть офис, если она хочет работать на внутреннем рынке.
При выборе подрядчика в контексте IT локальные компании предпочитают арабоговорящих подрядчиков, потом смотрят на компании из Индии, а потом уже на все остальные.
Нет единых СМИ, которые будут читать все, потому что в ОАЭ сочетаются разные культуры и народы, у каждого свои источники. Сложно делать пиар на широкую аудиторию.
Из годичного опыта релокации могу сказать, что мифы вроде «ты никому там не нужен» — ерунда. Со знанием английского на начальном уровне и желанием совершенствоваться можно найти работу в интернациональной среде. А если ты опытный предприниматель, то есть ниши для старта.
Огромный минус — бюрократия. Помимо квестов со счетами в банке, трудности с DEWA (единый государственный поставщик коммунальных услуг) и прочими ЖКХ, Ejari (система регистрации аренды) и ВНЖ.
Медицина тут хорошая, но очень дорогая: недавний экспресс-визит к педиатру обошелся в пересчете в 15 тыс. рублей. Некоторые сервисы здесь отвратительные и тоже дорого стоят — например, такси. И еда, любая. Хоть в ресторане, хоть в 24/7-магазине у дома.
Лучше не скачивать приложения мониторинга загрязнения воздуха, иначе не захочется выходить на улицу. Проявляется это качество воздуха в мелкодисперсной пыли, покрывающей балкон и примыкающий к нему пол. Еще бывают пыльные бури.
Из плюсов: здесь дешевая мебель, гаджеты, машины и яхты, это не «лакшери» для ОАЭ. Здесь в понятие «лакшери» входят зеленая трава и медицина без страховки. Есть классная инфраструктура: спортзал и бассейн в каждом доме, беговые дорожки в парках и велотрассы на пляже и в пустыне.
Дети свободно заговорили и зачитали по-английски в британской школе. Жаркий климат — это не так страшно, как сугробы и грязь по колено. По межсезонью скучаешь только первые полгода, а живая трава компенсируется проживанием в зеленом районе. Да, такие в Дубае тоже есть.
Специфика региона, конечно, отражается на бизнесе. В России люди любят общаться быстро, четко, по делу, без всяких «смоллтоков». В Эмиратах совсем другой подход: здесь к деловым партнерам долго присматриваются, важно, какой ты человек и насколько серьезны твои намерения.
Но при этом местные и экспаты в Дубае легче идут на контакт: холодная LinkedIn-воронка работает, как и фоллоу-апы в WhatsApp.
Если усилить это с помощью интро от правильных людей и подкрепить неформальными встречами, можно выстроить надежные партнерские отношения. Это важно, потому что многие договоренности держатся тут на честном слове и one-pager proposal (презентация идеи или проекта на одной странице), а не больших подробных договорах.
Главный плюс бизнеса в ОАЭ — возможность работать с международными проектами.
Эмираты, в частности Дубай, — огромный бизнес-хаб, где находятся представительства многих компаний, все прекрасно говорят на английском, есть авиасообщение со всеми странами мира и почти нулевая налоговая ставка. Неудивительно, что растет спрос на продвижение запуска в ОАЭ.
Минусы для меня — долгая процедура открытия банковского счета юрлица, невозможность вывести средства из страны, дорогая жизнь (аренда жилья, страховки), а также климат: с мая по сентябрь жарко. Для меня ритм деловой жизни Эмиратов не дотягивает до московского.
Из особенностей местных, к которым нужно быть готовым: локалы любят общаться вживую, но при этом регулярно опаздывают и даже могут забыть про встречу. Еще они легко могут перенести время или дату, и не важно, что ты специально прилетел для этого. Местные любят устанавливать отношения, для продажи надо с ними встретиться несколько раз.
«Тяжело пережить лето, но можно построить глобальный бизнес»
Дубай — это город, созданный для предпринимателей. Здесь легко зарегистрировать компанию и начать вести бизнес, практически нет налогов, большой потенциал развития региона.
Пока наиболее сложным было пережить лето в Дубае. Можно отметить еще то, что локальный рынок сам по себе небольшой и регион немного более сложный для локализации продукта. Но, с другой стороны, вы сразу думаете о том, чтобы строить глобальный бизнес.
Локалы медлительны, для работы нужна местная команда
В ОАЭ не работает привычная для нас связка время ― деньги. Решения здесь принимаются очень долго, к этому важно быть готовым.
Кроме того, разница в менталитете реально влияет на бизнес, поэтому локальная команда обязательна. Простой пример: мне было сложно при найме сотрудников понять, насколько они подходят компании, как раз из-за разницы в бэкграунде, поэтому мы наняли операционного директора со знанием специфики региона, который будет заниматься формированием команды и управлением.
«Многое решают личные контакты»
Так как большинство населения Дубая — экспаты, здесь нет ощущения, что ты один в закрытой чужой арабской стране.
Вместе с тем, есть некоторые отличия от привычных норм: девушкам на встречи лучше надевать чуть более закрытую одежду, чем привыкли. Модный в этом сезоне оверсайз подойдет, брюки — можно, ни о каком покрытии головы речи нет.
Нужно приготовиться к тому, что здесь принято дружить офлайн и встречи назначать не в зуме, а за чашкой кофе. Будьте готовы много общаться и при встрече обниматься. На больших встречах стоит исключить алкоголь, здесь это не принято.
Особенно тяжело справляться с открытием счета в банках стартапам с русскими корнями тяжело: им и не отказывают, но и не помогают.
Решение — только в личных контактах: найти того, кто проведет за руку и действительно поможет оформить. Но в целом здесь бизнесу дышится легко.
Из плюсов: легко начать, легко открыть компанию, нет налогов. Дирхам имеет фиксированный курс к доллару и, по сути, ваши доходы — долларовые. Можно потратить любую сумму денег, но можно жить и достаточно экономно: большой город, много возможностей. Все говорят на английском, дружелюбное отношение к приезжим, потому что приезжие здесь все.
Наличие местного крупного и среднего бизнеса, наличие крупных офисов большинства международных компаний: часто через дубайский офис глобальной компании проходят проекты 60-80 стран благодаря налоговому режиму.
Много бизнес-активностей, всегда есть чем заняться, идеальный климат половину года, есть море.
Из минусов: летом жарко и многие люди уезжает на удаленку, никто никуда не спешит и не перерабатывает, все основные тренды задаются «сверху», весь крупный бизнес так или иначе принадлежит местным.
Вы практически наверняка не станете гражданином этой страны. А еще компании любят давить на снижение цены и торговаться.
Самый большой плюс в том, что это очень интересный рынок: он очень быстро развивается, а многие привычные русскому человеку вещи можно привозить. Здесь высокий уровень комфорта жизни и уровень безопасности.
Минусы: банковские счета сложно открывать гражданам не только РФ, но и практически всех стран СНГ. Многонациональность и большие культурные различия обязывают подстраиваться под новые традиции общения, порой это трудно и может сильно влиять на бизнес-процессы.
Еще есть минус в этой «базарности бытия», когда одни вещи решаются простым сообщением в WhatsApp, а другие решаются очень долго, потому что все пьют чай и никуда не хотят торопиться.
Здесь очень большая часть экспатов азиатских национальностей, и их понимание времени очень сильно отличается от европейского, приходится постоянно делать скидку на очередной пропуск дедлайна.
Дубай — совершенно не пешеходный город, это сильно фрустрирует. Здесь очень мало качественных развлечений. И погода: летний период — просто ад, на улице находиться невозможно, температура +40 не спадает даже ночью. Экспаты со стажем предпочитают на это время отпуск или удалённую работу.
Личный опыт
В период глобальных рецессий и «венчурной зимы», как сейчас, Дубай становится безопасной гаванью. Тут очень открытая среда, заряжающая, располагающая к экспериментам по поиску PMF и прощающая ошибки на старте.
Очень классное стартап- и венчурное комьюнити, инфраструктура под него тоже развивается. Конкретно для русских это дружественная, не дискриминирующая среда: любой буллинг и разжигание межнациональной розни запрещены законом. Именно поэтому бóльшая часть инвесторов и HNWI переехали именно в Дубай.
Я сейчас запускаю новый операционный бизнес вместе с партнерами в области FoodTech. Официально мы сделаем анонс после запуска. Но уже сейчас могу сказать, что это будет на сто процентов локальный бизнес, связанный с тем, что мне близко и интересно — здоровой едой. Мы смотрим на этот рынок с большим оптимизмом, он растет в ОАЭ серьезными темпами и поддерживается на государственном уровне.
До этого, с момента переезда в Дубай, я отвечала за запуск и развитие рынка ОАЭ в стартапе Realiste, разрабатывавшем AI-технологию для инвестирования в рынок недвижимости.
Это был насыщенный и интересный опыт, когда я выступала в качестве CBDO MENA. Мы с командой начали с нуля экспансию в ОАЭ. За полгода сделали: три пивота бизнес-модели, чтобы найти текущую Product-Market Fit, провели 300+ встреч со всеми местными топ-девелоперами, real estate агентствами, банками и госорганами, заключили более 20 договоров и вышли на выручку более $1 млн в месяц.
Силами небольшого BD-департамента мы наладили автоматический сбор данных для первой в MENA IT-площадки по онлайн-брокериджу. До нас ни у кого этот вопрос системно хакнуть не получалось.
Все невозможно перечислить и вспомнить, когда работаешь 24/7 без выходных и проводишь по пять бизнес-встреч в день в разных частях города.
Неудачно у меня пока складывается только личная и спортивная жизнь: на нее вообще нет времени в потоке бизнес-встреч, делового нетворкинга и операционки. Мой день начинается в 6 утра и заканчивается за полночь. Но, честно, я такой ритм жизни обожаю!
Расстраивает меня в основном большой разрыв между картинкой и сутью в стране. На картинке, как в камине, нарисованном на стене в каморке папы Карло, — передовые технологии, метавселенные, города будущего на солнечных батареях и летающие дроны.
А если проделать дырочку в картинке камина и заглянуть внутрь, то никаких бизнес-процессов там нет. Внутри все хаотично и ручной труд: здесь пишем, здесь селедку заворачиваем. Сам Дубай как как настоящий стартап.
Радует нацеленность госорганов ОАЭ на конструктивные изменения, внедрение технологий и совершенствование всех бизнес-процессов, а не просто «смену фасада» .
Опорой стал нетворкинг
Когда зашла речь о сохранении части зарубежных клиентов, я выбрала Эмираты.
Моей опорой стал качественный нетворкинг. Благодаря партнерам по клубу «Эквиум» и клиенту SORP Group мы решили некоторые организационные моменты. А через сарафанное радио к нам пришли клиенты. Команду перевозить не стали, ребята работают в Москве. Скоро стартуем с отдельным сайтом на домене .ae с кейсами.
Я живу в Москве, бываю в Дубае раз в месяц в среднем. Поэтому моя жизнь осталась в обычном режиме: работа с командой, нетворкинг в бизнес-клубах, спорт, семья. Радует, что я могу комбинировать привычный режим с регулярными командировками в Эмираты. В марте даже совместила деловую поездку с отпуском — провела несколько дней в плавательном кэмпе в Дубай.
EORA.ru разрабатывает прикладные решения на основе AI для e-commerce и FMCG компаний. Мы сразу же начали смотреть на регион MENA, потому что только сюда мы можем выйти с собственным капиталом, не привлекая инвестиции.
Сейчас мы работаем без полноценного офлайн-офиса, и, несмотря на наличие арабоговорящей sales-команды, удаленные продажи идут сложно. В следующем году мы планируем открыть полноценное представительство «на земле».
Другой проект, которым я занимаюсь — Optic — разместил в Дубае офис разработки и AI-ресерча. Я считаю, что именно Дубай— удобная точка для создания офлайн-инфраструктуры: офисов, счетов, перевозки сотрудников. Одно из главных преимуществ — транспортная доступность.
Мы выбрали этот регион, потому что строим стартап на стыке Retail/FashionTech и AI/ML. Здесь люди любят моду, и только за последние три года рынок ОАЭ вырос более чем в три раза, а проникновение онлайна — с 13% до 41,5%.
Рядом еще более перспективный рынок Саудовской Аравии с молодым и платежеспособным населением.
Мы строим рекомендательную платформу Get Outfit, чтобы упростить процесс шопинга, сделав его более персонализированным. Несколько месяцев назад мы запустились в ОАЭ, планируем скоро начать привлекать инвестиции для масштабирования, уже познакомились с локальными фондами, которые заинтересованы в нашей идее. Я вижу хорошую возможность здесь построить глобальный стартап в индустрии моды.
Отличное место для бизнеса в сфере wellness
Объем сегмента wellness в ОАЭ такой же, как и в России, а темпы роста выше. При этом, если в России часть студий нам не подходят, потому что встречается уровень вроде «качалка у Валеры», то в Эмиратах больше клубов сегментом выше.
В то же время здесь слабая конкуренция, а еще в ОАЭ для нас есть возможность дополнить бизнес-модель услугами для туристов. В одном только Дубае в 2022 уже побывали 11 млн человек.
Мы запустили Lifemost в районах Marina и Palm Jumeirah, к сервису уже подключены несколько десятков студий: от фитнеса и бьюти до вейксерфинга и яхтинга. Это больше, чем у нашего основного зарубежного конкурента в этом регионе. Сейчас мы добавляем примерно 10 партнеров в неделю и переходим на районы Business Bay и DIFC. Ожидаем, что скоро точек на карте в приложении Lifemost будет уже около 100.
А еще ОАЭ ― отличная входная точка для масштабирования на международные рынки. К примеру, мы планируем в дальнейшем экспансию Lifemost на Юго-Восточную Азию.
Сообщества, мероприятия и медиа
Предприниматели отмечают, что из-за большого количества экспатов люди в ОАЭ в целом настроены на нетворкинг.
Вокруг крупных хабов, таких как H71 или In5, формируются дружелюбные предпринимательские сообщества.
В ОАЭ четко выраженный бизнес-сезон, который длится с сентября по конец марта (до начала Рамадана). К маю температура растет, вместе с ней затихают активности, встречи и мероприятия. В «высокий» же сезон постоянно проходит множество всего интересного.
Профильные мероприятия рекомендуют искать на LinkedIn среди общих знакомых.
Существует несколько крупных сообществ для предпринимателей с российскими корнями, например, Dubai Business, объединяющее выпускников Сколково и участников бизнес-клуба «Атланты».
Нетворкинг среди соотечественников можно найти и в тематических Telegram-чатах, например, Dubai Unicorn Chat, World Model. Есть и отдельный канал Startup Events Dubai. Ирония, отмечают фаундеры, в том, что Павел Дуров с командой находится в ОАЭ, а пользуются Telegram преимущественно русскоязычные экспаты.
Больше о сообществах и мероприятиях в ОАЭ можно прочитать в нашем материале.
Резюме
В целом ОАЭ и Дубай в частности — отличные места для ведения бизнеса. Отпугнуть предпринимателей могут сильная жара летом, восточная специфика или отсутствие ниши для конкретного проекта.
Но альтернатив ОАЭ для российских фаундеров сегодня не так много: локальные рынки условно дружественных стран невелики, а возможности масштабирования бизнеса предоставляют далеко не все страны.
Регион развивается, государство делает многое для поддержки технологического предпринимательства, а таких низких налогов не встретить практически нигде.
ОАЭ — страна, дружественная для экспатов, и поэтому в нестабильные времена становится одним из лучших мест для приземления компании.
Про условия для стартапов в других странах — в специальном проекте RB.RU
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
21 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023