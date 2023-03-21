Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ

Перекресток на стыке Востока и Запада, огромные небоскребы, деньги таинственных шейхов, жаркий климат — все это ведет фаундеров по дорогам арабского мира. RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей, заинтересованных возможностями этого региона.

Комфортные условия для предпринимателей создает само государство: низкие налоги, поддержка бизнес-сообщества, легализация криптовалюты. ОАЭ легко принимает эмигрантов, и не только русскоязычных: по данным ООН за 2019 год, около 88% населения страны — не коренные жители.

В рейтинге Global Entrepreneurship Monitor за 2021-2022 год ОАЭ возглавили список стран, в которых создать компанию наиболее легко.

Опрошенные RB.RU эксперты называют ОАЭ одним из самых популярных регионов, куда российские предприниматели перевозят бизнес после февраля 2022 года. Также Эмираты дают доступ на мировой рынок, и многие фаундеры видят здесь возможности для масштабирования, даже есть бизнес внутри страны остается.

Содержание:

Деловой климат

Ким Санжиев, фаундер и CEO компании Get Outfit, предоставляющей консультации профессиональных стилистов, говорит, что для стартапов здесь достаточно благоприятная атмосфера, несмотря на то, что локальный рынок небольшой.

Ким считает, что фаундерам важно находиться непосредственно в стране, если хочется преуспеть: «Стоит рассматривать регион как долгосрочную инвестицию. Здесь долго выстраиваются отношения и бизнес-репутация. Приехать и быстро заработать в ОАЭ точно не получится».

Важные факты об экономике Дубая. Fintechnews

Александра Герасимова, сооснователь Fitmost, также считает, что стоит жить в Эмиратах, если вас интересует рынок MENA и бизнес «на земле». Александра Герасимова, сооснователь Fitmost, также считает, что стоит жить в Эмиратах, если вас интересует рынок MENA и бизнес «на земле».

Fitmost — это экосистема для спортивных фитнес-клубов, а в ОАЭ довольно много элитных спортивных залов. «Мы открыли компанию Lifemost — филиал Fitmost — вне фризон, поскольку работаем с бизнесом на земле ― салонами красоты, фитнесом, арендой яхт. Да, мы должны будем платить налоги, но они все равно сильно ниже, чем в России», — говорит Александра.

Свободные экономические зоны (СЭЗ), или фризоны (free zone) — это территории внутри города или эмирата с льготными экономическими условиями для ведения бизнеса. Противоположность фризоны — основная территория ОАЭ (mainland).

Подробнее о налогах ОАЭ — в материале RB.

Антон Кондратюк, основатель компании Fikra, которая поставляет B2B-решения для управления идеями сотрудников и инновациями в крупных компаниях, также называет атмосферу для стартапов в ОАЭ благоприятной.

Среди плюсов он выделяет: наличие фризон и инвестиционного капитала, ориентацию страны на инновации (у ОАЭ есть стратегический план развития, включающий в том числе «взращивание» потенциальных единорогов), возможности масштабирования на регион MENA и дальше, простые условия оформления резидентства и открытия компании.

Антон считает, что если предпринимателю нужна страна с лояльным налоговым и инвестиционным законодательством, где можно быстро развернуться и есть доступный для приезжих рынок внутри страны или в регионе, а также венчурная и инвестиционная инфраструктура, — лучше ОАЭ места не найти.

«В местных акселераторах количество заявок от российских компаний за последнее время выросло даже не в разы, а в десятки раз», — отмечает Антон.

Конечно, тут не будет так дешево вести бизнес, как, например, в Турции, но Дубай и соседние эмираты позволяют регулировать уровень расходов. Многие предприниматели сравнивают ОАЭ с Израилем: в Эмиратах дешевле.

К тому же, фаундерам старатапов, которые не хотят вести бизнес непосредственно в Эмиратах, все же не обязательно жить в регионе.

Особенности регистрации компании в ОАЭ

В ОАЭ юрлицо можно зарегистрировать в mainland (материковая часть) и СЭЗ, фризонах — свободных экономических зонах, расположенных в разных эмиратах.

Выбор стоит делать, учитывая дальнейшие планы компании.

Mainland

Подходит для ведения бизнеса на всех территории Эмиратов и за рубежом. Налог здесь один — НДС в размере 5%, который взимается при превышении годового оборота компании в 375 000 дирхамов (примерно $102 тыс.). С июня 2023 вводится также корпоративный налог в размере 9%.



Раньше для регистрации обязательно нужен был офлайн-офис и личное присутствие при подаче документов, теперь достаточно зарегистрироваться онлайн. Нужно изучать рынок и налаживать деловые связи внутри страны.

Freezones

На территории СЭЗ можно зарегистрировать два типа компаний: для работы внутри ОАЭ и СЭЗ и офшорную для работы за рубежом. Налоги в обоих случаях — нулевые.

Компании, зарегистрированные в СЭЗ, могут вести бизнес внутри определенной фризоны, но у зоны есть свои списки разрешенных видов деятельности. Например, для автомобильного бизнеса можно выбрать Dubai Auto Zone, а для промышленной компании — Dubai Industrial City.

Офшор открывает доступ к зарубежным рынкам, однако на территории ОАЭ деятельность вести можно только с некоторыми ограничениями (например, товары продавать через местные компании).

В обоих случаях при регистрации стартапа документы можно подать без личного присутствия, также можно ограничиться онлайн-офисом.

Что касается дополнительных налогов, с сентября 2023 года правительство планирует ввести налог на прибыль компаний в размере 9%. Предполагается, что его будут платить компании и в Mainland, и во фризонах.

Помимо создания юридического лица, для работы в ОАЭ нужно получить лицензию на работу. Здесь нельзя, как, например, в России, иметь несколько ОКВЭДов на виды деятельности в разных сферах. Например, одна компания не может заниматься и маркетингом, и строительством. Минимальная стоимость лицензии — 5 тысяч дирхам (около $1300).

Также для открытия компании нужен уставный капитал — его размер зависит от региона. Например, во фризоне Рас-эль-Хаймы он составляет 100 тысяч дирхам (около $27 тысяч). Расчетный счет можно открыть онлайн: многие банки требуют подтверждения ежемесячного дохода в 3-5 тысяч дирхам ($800-1300).

Спикеры RB отмечают, что банки порой не требуют документов об уставном капитале или разрешают предоставить их формально: без выписок со счетов.

Кажется, что открыть компанию во фризоне проще, но есть подводные камни.

Хитрость кроется в банковском обслуживании. Не так сложно российскому предпринимателю открыть компанию во фризоне, как получить к ней счет. В некоторых организациях можно ждать счет и два месяца, и три, и даже больше. Так что стоит озаботиться выбором банка заранее, посоветовавшись с другими предпринимателями.

Эксперты отмечают, что в целом регистрация компании обойдется в сумму от $7 тысяч.

Экосистема

В рейтинге StartupBlink ОАЭ занимает 27 место среди стран, где стоит открыть стартап.





«В стране ощущается стремление к инновациям, ведется последовательная политика в привлечении талантов со всего мира и заметно желание быть трендсеттером, что позитивно влияет на PR страны и развитие экосистемы», — делится Ким Санжиев.

Например, в ОАЭ есть государственная инициатива по выращиванию 20 единорогов к 2031 году — «Предпринимательская нация», запущенная Министерством экономики. Недавно ее обновили до 2.0 и пообещали поддерживать — в том числе создать 8 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Самый известный акселератор — Hub-71 в Абу-Даби — государственный. Через хаб прошли более сотни стартапов из разных сфер.

Для одного из самых популярных направлений в регионе, Fintech, создан Дубайский международный финансовый центр, DIFC — ведущий финансовый центр региона MENA.

DIFC изначально создавался как центр финансовых услуг, но превратился в независимую от сектора финансовую экосистему с общим размером рынка более $424 млрд — около 30% ВВП стран Персидского залива. С центром сотрудничают крупнейшие банки, страховые компании и юридические фирмы.

Из крупных технопарков выделяют Dubai Techno Park (Dtec), который является фризоной. Также в будущем в том же Дубае планируют открыть еще один «умный» технопарк Urban Technology District с бизнес-инкубатором и пространством для конференций, обучения, исследований.

Также есть SRTIP (Sharjah Research Technology and Innovation Park): крупный технопарк для развития промышленных стартапов. Там можно проводить, например, научные исследования в лабораториях.

Целевую бизнес-аудиторию в ОАЭ составляют обеспеченные, богатые и очень богатые люди. По данным New World Wealth, в 2022 году в Дубае насчитывалось 67 900 долларовых миллионеров. В отчете компании Boston Consulting Group говорится, что 41% всего частного капитала в Объединенных Арабских Эмиратах владеют именно ультрабогатые люди, и к 2026 году их число может возрасти до 43%.

Инвестиции в экономику ОАЭ. CeicData

Показатели прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ОАЭ также оптимистичные: по итогам 2021-го года общий объем ПИИ достиг $20 млрд, что на 11 % превышает показатель за предыдущий период. В это время общемировой объем инвестиций снизился на 20%.

Согласно данным отчета Всемирного центра конкурентоспособности World Competitiveness Center’s Global Competitiveness Report 2021, ОАЭ заняли 1-е место в регионе и 9-е место в мире по инвестиционной привлекательности.

По отчету Wamda и Digital Digest, в 2022 году стартапы на Ближнем Востоке привлекли почти 4 миллиарда долларов, в лидерах — ОАЭ. Наиболее успешными были компании в секторах пищевых технологий, финтеха и e-commerce.

Одна из причин привлекательности — налоговая политика и множество фризон. Всего в ОАЭ 45 СЭЗ, 20 из них расположены в Дубае.

Популярные ниши и инвестсреда

Всего стартапов в стране — около 4 тысяч (более подробно о популярных молодых компаниях можно прочитать в нашем материале).

Компании в ОАЭ, по данным платформы Magnitt, привлекли $699 млн долларов в первой половине 2022 года, что делает Эмираты ведущей страной MENA в сфере венчурного финансирования. ОАЭ также стали лидером по объему сделок, которые выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди крупнейших сделок в 2022 году «засветились» местные стартапы. Yellow Door Energy, компания в области альтернативной электроэнергетики, получила $400 млн от Actis, Arab Petroleum Investments Corporation, International Finance Corporation и Mitsui & Co.

Kitopi, облачные кухни, привлекли $300 млн от инвесторов. TruKKer, агрегатор грузовых автомобилей, который предоставляет услуги как для перевозчиков, так и для бизнеса, получил $204 млн. В Pure Harvest, проект в области сельского хозяйства, вложили более чем $180 млн IMM Investment, Metric Capital Partners и Olayan Group.

Среди благоприятных ниш эксперты называют FinTech, PropTech, Web 3.0, Blockchain & Crypto, Metaverse, AgroTech, Wellness и RetailTech.

Топ индустрий по общему объему финансирования. Fintechnews

Александра Герасимова, сооснователь Fitmost, говорит, что в Эмиратах мало венчурных фондов, специализирующихся на seed и round A, «но зато все круто с более крупными инвестициями, поэтому привлечь 10-20 млн долларов может быть проще, чем меньшие суммы на более ранних стадиях».

Антон Кондратюк рассказывает: «Инвестиции тут многообразны и основаны на накопленных доходах от нефти, а также на привлечении иностранного капитала. Денег в экономике много: в 2022 году рост ВВП составил +7,6%, но на их доступность и распределение накладывает отпечаток местный восточный колорит».

Есть традиционные акселераторы вроде In5, где можно подать заявку и проходить стандартную процедуру отбора. Но при этом в одном акселераторе может быть требование о возрасте проекта не старше двух лет (вне зависимости от локации), а в акселераторе через дорогу требование будет противоположным. Поэтому необходимо внимательно изучать требования и готовить индивидуальную заявку под каждый акселератор.

Существуют инвестиционные фонды, причем не все из них базируются в ОАЭ — многим фондам с ориентацией на VC местная локация понятна, и они с удовольствием инвестируют в понравившиеся проекты. Например, так делают структуры, базирующиеся на Кипре или в США.

Также, как ни парадоксально, опрошенные RB.RU эксперты отмечают, что в Дубае российским стартапам бывает проще получить инвестиции, чем в России.

Антон Кондратюк говорит, что «наибольший интерес традиционно вызывают самые загадочные структуры — частные фонды, офисы шейхов и “шейхов”. Причем у некоторых из них может не быть даже сайта в интернете — не все из них себя пиарят, справедливо рассудив, что им это не к чему.

Концепции у них могут быть разные: инвестирование на разных условиях и стадиях, но преимущественно на средних и поздних. Некоторые фонды вообще делают акцент не на инвестиции, а на поддержку и совместное развитие со стартапом (что может оказаться даже более перспективным).

Идеальный проект в представлении местного капитала — это компания, уже имеющая уверенный трек-рекорд на зарубежных рынках, проверившая все свои гипотезы, с подтвержденной оценкой от иностранных венчурных капиталистов. С такими структурами лучше контактировать через местных предпринимателей.

Популярные стартапы и инвесторы ОАЭ. Fintechnews

Опрошенные RB предприниматели советуют обратить внимание на то, что в ОАЭ не заняты ниши, которые считаются для России традиционными. Например, еще много возможностей в сфере ресторанного бизнеса (несмотря на появление в гиде Мишлена), сферы развлечений, фитнеса и здорового образа жизни.

Это фаундеры относят и к минусам региона: найти кальянную, сравнимую с московской, может быть проблематично.

Акселераторы и инкубаторы

Помимо программ Hub71, в ОАЭ около 20 крупных акселераторов. Некоторые из них подходят для стартапов из всех сфер, некоторые фокусируются на определенных нишах.

В зависимости от направления можно поучаствовать в различных программах:

Все стартапы

H71 (в зависимости от программы — от Fintech, EdTech до блокчейна, здравоохранения и экологии), Faster Capital, HI2, Wamda X

Технологические компании

Dubai Future Accelerators (в том числе решение актуальных для государства кейсов), Dtec SANDBOX, In5, TURN8 Venture Studio, Mohammed Bin Rashid Innovation Fund & Accelerator, Plug and Play

Ритейл

The Greenhouse, The Co-Dubai, Aldar Manassah

PropTech

Aldar Scale Up

Финтех

AccelerateHer

IT в широком смысле

Flat6Labs Ignite

Умный город

Dubai Smart City Accelerators

Туризм

Intelak Incubators

Плюсы, минусы, региональная специфика

Роман Доронин, сооснователь проектов Optic и EORA.ru

«Мало зеленых районов, но много возможностей для бизнеса»

Дубай — потрясающий транспортный хаб. Сюда можно попасть из большинства столиц мира и множества крупных городов. Здесь просто легализоваться: получить вид на жительство, банковский аккаунт. В Эмиратах безопасно. А еще — большое пространство для нетворкинга в виде различных активностей, конференций, мероприятий.

В ОАЭ приветливы к любой национальности, этносу и культуре.

Но здесь сильно дороже, чем в Москве, Ереване, Тбилиси. Дубай находится в ценовой категории Сан-Франциско, Тель-Авива и Сингапура, к этому надо быть готовым. Но соседние эмираты не так дороги. Пешком особо не походишь, а сдавать на права придется снова: российские документы здесь не действуют.

В стране мало зеленых районов: все очень желто-голубое, и любителям лесных пейзажей может быть некомфортно.

С точки зрения бизнеса много плюсов: большое количество фризон, которые способны принять разные формы компаний, стартапов и индивидуальных предпринимателей. Для некоторых сфер есть особые условия. Например в Абу-Даби компаниям из игровой индустрии государство компенсирует 30% зарплат.

К недостаткам можно причислить маленький объем внутреннего рынка для IT-компаний и большую конкуренцию со стороны компаний из соседних стран. В ОАЭ высокие косты на зарплаты, неудобные банковские приложения, дорогие юридические услуги.

Различия между РФ и Эмиратами огромны для IT-компаний. Локалы настолько любят общаться очно, что могут отказать в Zoom-звонке. Удаленную работу тут не понимают: у компании должен быть офис, если она хочет работать на внутреннем рынке.

При выборе подрядчика в контексте IT локальные компании предпочитают арабоговорящих подрядчиков, потом смотрят на компании из Индии, а потом уже на все остальные.

Нет единых СМИ, которые будут читать все, потому что в ОАЭ сочетаются разные культуры и народы, у каждого свои источники. Сложно делать пиар на широкую аудиторию.

Александра Дорф, сооснователь GreenO, бизнес-ангел, экс-основатель Беру!

«Медицина без страховки — роскошь, зато партнеры легче идут на контакт»

Из годичного опыта релокации могу сказать, что мифы вроде «ты никому там не нужен» — ерунда. Со знанием английского на начальном уровне и желанием совершенствоваться можно найти работу в интернациональной среде. А если ты опытный предприниматель, то есть ниши для старта.

Огромный минус — бюрократия. Помимо квестов со счетами в банке, трудности с DEWA (единый государственный поставщик коммунальных услуг) и прочими ЖКХ, Ejari (система регистрации аренды) и ВНЖ.

Медицина тут хорошая, но очень дорогая: недавний экспресс-визит к педиатру обошелся в пересчете в 15 тыс. рублей. Некоторые сервисы здесь отвратительные и тоже дорого стоят — например, такси. И еда, любая. Хоть в ресторане, хоть в 24/7-магазине у дома.

Лучше не скачивать приложения мониторинга загрязнения воздуха, иначе не захочется выходить на улицу. Проявляется это качество воздуха в мелкодисперсной пыли, покрывающей балкон и примыкающий к нему пол. Еще бывают пыльные бури.

Из плюсов: здесь дешевая мебель, гаджеты, машины и яхты, это не «лакшери» для ОАЭ. Здесь в понятие «лакшери» входят зеленая трава и медицина без страховки. Есть классная инфраструктура: спортзал и бассейн в каждом доме, беговые дорожки в парках и велотрассы на пляже и в пустыне.

Дети свободно заговорили и зачитали по-английски в британской школе. Жаркий климат — это не так страшно, как сугробы и грязь по колено. По межсезонью скучаешь только первые полгода, а живая трава компенсируется проживанием в зеленом районе. Да, такие в Дубае тоже есть.

Специфика региона, конечно, отражается на бизнесе. В России люди любят общаться быстро, четко, по делу, без всяких «смоллтоков». В Эмиратах совсем другой подход: здесь к деловым партнерам долго присматриваются, важно, какой ты человек и насколько серьезны твои намерения.

Но при этом местные и экспаты в Дубае легче идут на контакт: холодная LinkedIn-воронка работает, как и фоллоу-апы в WhatsApp.

Если усилить это с помощью интро от правильных людей и подкрепить неформальными встречами, можно выстроить надежные партнерские отношения. Это важно, потому что многие договоренности держатся тут на честном слове и one-pager proposal (презентация идеи или проекта на одной странице), а не больших подробных договорах.

Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner

«Дубай — отличный бизнес-хаб, но дорогой»

Главный плюс бизнеса в ОАЭ — возможность работать с международными проектами.

Эмираты, в частности Дубай, — огромный бизнес-хаб, где находятся представительства многих компаний, все прекрасно говорят на английском, есть авиасообщение со всеми странами мира и почти нулевая налоговая ставка. Неудивительно, что растет спрос на продвижение запуска в ОАЭ.

Минусы для меня — долгая процедура открытия банковского счета юрлица, невозможность вывести средства из страны, дорогая жизнь (аренда жилья, страховки), а также климат: с мая по сентябрь жарко. Для меня ритм деловой жизни Эмиратов не дотягивает до московского.

Из особенностей местных, к которым нужно быть готовым: локалы любят общаться вживую, но при этом регулярно опаздывают и даже могут забыть про встречу. Еще они легко могут перенести время или дату, и не важно, что ты специально прилетел для этого. Местные любят устанавливать отношения, для продажи надо с ними встретиться несколько раз.

Ким Санжиев, фаундер и СЕО в Get Outfit

«Тяжело пережить лето, но можно построить глобальный бизнес»

Дубай — это город, созданный для предпринимателей. Здесь легко зарегистрировать компанию и начать вести бизнес, практически нет налогов, большой потенциал развития региона.

Пока наиболее сложным было пережить лето в Дубае. Можно отметить еще то, что локальный рынок сам по себе небольшой и регион немного более сложный для локализации продукта. Но, с другой стороны, вы сразу думаете о том, чтобы строить глобальный бизнес.

Александра Герасимова, сооснователь Fitmost

Локалы медлительны, для работы нужна местная команда

В ОАЭ не работает привычная для нас связка время ― деньги. Решения здесь принимаются очень долго, к этому важно быть готовым.

Кроме того, разница в менталитете реально влияет на бизнес, поэтому локальная команда обязательна. Простой пример: мне было сложно при найме сотрудников понять, насколько они подходят компании, как раз из-за разницы в бэкграунде, поэтому мы наняли операционного директора со знанием специфики региона, который будет заниматься формированием команды и управлением.

Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste

«Многое решают личные контакты»

Так как большинство населения Дубая — экспаты, здесь нет ощущения, что ты один в закрытой чужой арабской стране.

Вместе с тем, есть некоторые отличия от привычных норм: девушкам на встречи лучше надевать чуть более закрытую одежду, чем привыкли. Модный в этом сезоне оверсайз подойдет, брюки — можно, ни о каком покрытии головы речи нет.

Нужно приготовиться к тому, что здесь принято дружить офлайн и встречи назначать не в зуме, а за чашкой кофе. Будьте готовы много общаться и при встрече обниматься. На больших встречах стоит исключить алкоголь, здесь это не принято.

Особенно тяжело справляться с открытием счета в банках стартапам с русскими корнями тяжело: им и не отказывают, но и не помогают.

Решение — только в личных контактах: найти того, кто проведет за руку и действительно поможет оформить. Но в целом здесь бизнесу дышится легко.

Антон Кондратюк, основатель Fikra

«Все дружелюбны к экспатам, но крупный бизнес принадлежит местным» Из плюсов: легко начать, легко открыть компанию, нет налогов. Дирхам имеет фиксированный курс к доллару и, по сути, ваши доходы — долларовые. Можно потратить любую сумму денег, но можно жить и достаточно экономно: большой город, много возможностей. Все говорят на английском, дружелюбное отношение к приезжим, потому что приезжие здесь все.

ОАЭ — редкое место сейчас, где быть русским сыграет в плюс, потому что есть интерес к российским проектам. Есть прямые рейсы во многие страны мира, небольшая разница с российскими офисами (+1 час).

Наличие местного крупного и среднего бизнеса, наличие крупных офисов большинства международных компаний: часто через дубайский офис глобальной компании проходят проекты 60-80 стран благодаря налоговому режиму.

Много бизнес-активностей, всегда есть чем заняться, идеальный климат половину года, есть море.

Из минусов: летом жарко и многие люди уезжает на удаленку, никто никуда не спешит и не перерабатывает, все основные тренды задаются «сверху», весь крупный бизнес так или иначе принадлежит местным.

Вы практически наверняка не станете гражданином этой страны. А еще компании любят давить на снижение цены и торговаться.

Анастасия Давыдова, основатель платформы по релокации Movingo

Высокий уровень жизни сочетается с «базарностью бытия»

Самый большой плюс в том, что это очень интересный рынок: он очень быстро развивается, а многие привычные русскому человеку вещи можно привозить. Здесь высокий уровень комфорта жизни и уровень безопасности.

Минусы: банковские счета сложно открывать гражданам не только РФ, но и практически всех стран СНГ. Многонациональность и большие культурные различия обязывают подстраиваться под новые традиции общения, порой это трудно и может сильно влиять на бизнес-процессы.

Еще есть минус в этой «базарности бытия», когда одни вещи решаются простым сообщением в WhatsApp, а другие решаются очень долго, потому что все пьют чай и никуда не хотят торопиться.

Здесь очень большая часть экспатов азиатских национальностей, и их понимание времени очень сильно отличается от европейского, приходится постоянно делать скидку на очередной пропуск дедлайна.

Дубай — совершенно не пешеходный город, это сильно фрустрирует. Здесь очень мало качественных развлечений. И погода: летний период — просто ад, на улице находиться невозможно, температура +40 не спадает даже ночью. Экспаты со стажем предпочитают на это время отпуск или удалённую работу.

Личный опыт

Александра Дорф, сооснователь GreenO, бизнес-ангел, экс-основатель Беру!

Здесь можно пережить «венчурную зиму»

В период глобальных рецессий и «венчурной зимы», как сейчас, Дубай становится безопасной гаванью. Тут очень открытая среда, заряжающая, располагающая к экспериментам по поиску PMF и прощающая ошибки на старте.

Очень классное стартап- и венчурное комьюнити, инфраструктура под него тоже развивается. Конкретно для русских это дружественная, не дискриминирующая среда: любой буллинг и разжигание межнациональной розни запрещены законом. Именно поэтому бóльшая часть инвесторов и HNWI переехали именно в Дубай.

Я сейчас запускаю новый операционный бизнес вместе с партнерами в области FoodTech. Официально мы сделаем анонс после запуска. Но уже сейчас могу сказать, что это будет на сто процентов локальный бизнес, связанный с тем, что мне близко и интересно — здоровой едой. Мы смотрим на этот рынок с большим оптимизмом, он растет в ОАЭ серьезными темпами и поддерживается на государственном уровне.

До этого, с момента переезда в Дубай, я отвечала за запуск и развитие рынка ОАЭ в стартапе Realiste, разрабатывавшем AI-технологию для инвестирования в рынок недвижимости.

Это был насыщенный и интересный опыт, когда я выступала в качестве CBDO MENA. Мы с командой начали с нуля экспансию в ОАЭ. За полгода сделали: три пивота бизнес-модели, чтобы найти текущую Product-Market Fit, провели 300+ встреч со всеми местными топ-девелоперами, real estate агентствами, банками и госорганами, заключили более 20 договоров и вышли на выручку более $1 млн в месяц.

Силами небольшого BD-департамента мы наладили автоматический сбор данных для первой в MENA IT-площадки по онлайн-брокериджу. До нас ни у кого этот вопрос системно хакнуть не получалось.

Все невозможно перечислить и вспомнить, когда работаешь 24/7 без выходных и проводишь по пять бизнес-встреч в день в разных частях города.

Неудачно у меня пока складывается только личная и спортивная жизнь: на нее вообще нет времени в потоке бизнес-встреч, делового нетворкинга и операционки. Мой день начинается в 6 утра и заканчивается за полночь. Но, честно, я такой ритм жизни обожаю!

Расстраивает меня в основном большой разрыв между картинкой и сутью в стране. На картинке, как в камине, нарисованном на стене в каморке папы Карло, — передовые технологии, метавселенные, города будущего на солнечных батареях и летающие дроны.

А если проделать дырочку в картинке камина и заглянуть внутрь, то никаких бизнес-процессов там нет. Внутри все хаотично и ручной труд: здесь пишем, здесь селедку заворачиваем. Сам Дубай как как настоящий стартап.

Радует нацеленность госорганов ОАЭ на конструктивные изменения, внедрение технологий и совершенствование всех бизнес-процессов, а не просто «смену фасада» .

Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner

Опорой стал нетворкинг

Когда зашла речь о сохранении части зарубежных клиентов, я выбрала Эмираты.

Моей опорой стал качественный нетворкинг. Благодаря партнерам по клубу «Эквиум» и клиенту SORP Group мы решили некоторые организационные моменты. А через сарафанное радио к нам пришли клиенты. Команду перевозить не стали, ребята работают в Москве. Скоро стартуем с отдельным сайтом на домене .ae с кейсами.

Я живу в Москве, бываю в Дубае раз в месяц в среднем. Поэтому моя жизнь осталась в обычном режиме: работа с командой, нетворкинг в бизнес-клубах, спорт, семья. Радует, что я могу комбинировать привычный режим с регулярными командировками в Эмираты. В марте даже совместила деловую поездку с отпуском — провела несколько дней в плавательном кэмпе в Дубай.

Роман Доронин, сооснователь проектов Optic и EORA.ru

И снова о важности офлайн-офиса

EORA.ru разрабатывает прикладные решения на основе AI для e-commerce и FMCG компаний. Мы сразу же начали смотреть на регион MENA, потому что только сюда мы можем выйти с собственным капиталом, не привлекая инвестиции.

Сейчас мы работаем без полноценного офлайн-офиса, и, несмотря на наличие арабоговорящей sales-команды, удаленные продажи идут сложно. В следующем году мы планируем открыть полноценное представительство «на земле».

Другой проект, которым я занимаюсь — Optic — разместил в Дубае офис разработки и AI-ресерча. Я считаю, что именно Дубай— удобная точка для создания офлайн-инфраструктуры: офисов, счетов, перевозки сотрудников. Одно из главных преимуществ — транспортная доступность.

Ким Санжиев, фаундер и СЕО в Get Outfit

Рядом находится еще более перспективный рынок для FashionTech

Мы выбрали этот регион, потому что строим стартап на стыке Retail/FashionTech и AI/ML. Здесь люди любят моду, и только за последние три года рынок ОАЭ вырос более чем в три раза, а проникновение онлайна — с 13% до 41,5%.

Рядом еще более перспективный рынок Саудовской Аравии с молодым и платежеспособным населением.

Мы строим рекомендательную платформу Get Outfit, чтобы упростить процесс шопинга, сделав его более персонализированным. Несколько месяцев назад мы запустились в ОАЭ, планируем скоро начать привлекать инвестиции для масштабирования, уже познакомились с локальными фондами, которые заинтересованы в нашей идее. Я вижу хорошую возможность здесь построить глобальный стартап в индустрии моды.

Александра Герасимова, сооснователь Fitmost

Отличное место для бизнеса в сфере wellness

Объем сегмента wellness в ОАЭ такой же, как и в России, а темпы роста выше. При этом, если в России часть студий нам не подходят, потому что встречается уровень вроде «качалка у Валеры», то в Эмиратах больше клубов сегментом выше.

В то же время здесь слабая конкуренция, а еще в ОАЭ для нас есть возможность дополнить бизнес-модель услугами для туристов. В одном только Дубае в 2022 уже побывали 11 млн человек.

Мы запустили Lifemost в районах Marina и Palm Jumeirah, к сервису уже подключены несколько десятков студий: от фитнеса и бьюти до вейксерфинга и яхтинга. Это больше, чем у нашего основного зарубежного конкурента в этом регионе. Сейчас мы добавляем примерно 10 партнеров в неделю и переходим на районы Business Bay и DIFC. Ожидаем, что скоро точек на карте в приложении Lifemost будет уже около 100.

А еще ОАЭ ― отличная входная точка для масштабирования на международные рынки. К примеру, мы планируем в дальнейшем экспансию Lifemost на Юго-Восточную Азию.

Сообщества, мероприятия и медиа

Предприниматели отмечают, что из-за большого количества экспатов люди в ОАЭ в целом настроены на нетворкинг.

Вокруг крупных хабов, таких как H71 или In5, формируются дружелюбные предпринимательские сообщества.

В ОАЭ четко выраженный бизнес-сезон, который длится с сентября по конец марта (до начала Рамадана). К маю температура растет, вместе с ней затихают активности, встречи и мероприятия. В «высокий» же сезон постоянно проходит множество всего интересного.

Профильные мероприятия рекомендуют искать на LinkedIn среди общих знакомых.

Существует несколько крупных сообществ для предпринимателей с российскими корнями, например, Dubai Business, объединяющее выпускников Сколково и участников бизнес-клуба «Атланты».

Нетворкинг среди соотечественников можно найти и в тематических Telegram-чатах, например, Dubai Unicorn Chat, World Model. Есть и отдельный канал Startup Events Dubai. Ирония, отмечают фаундеры, в том, что Павел Дуров с командой находится в ОАЭ, а пользуются Telegram преимущественно русскоязычные экспаты.

Больше о сообществах и мероприятиях в ОАЭ можно прочитать в нашем материале.

Резюме

В целом ОАЭ и Дубай в частности — отличные места для ведения бизнеса. Отпугнуть предпринимателей могут сильная жара летом, восточная специфика или отсутствие ниши для конкретного проекта.

Но альтернатив ОАЭ для российских фаундеров сегодня не так много: локальные рынки условно дружественных стран невелики, а возможности масштабирования бизнеса предоставляют далеко не все страны.

Регион развивается, государство делает многое для поддержки технологического предпринимательства, а таких низких налогов не встретить практически нигде.

ОАЭ — страна, дружественная для экспатов, и поэтому в нестабильные времена становится одним из лучших мест для приземления компании.

Про условия для стартапов в других странах — в специальном проекте RB.RU

Фото на обложке: Pajor Pawel // shutterstock

Перевод и адаптация инфографик: Александр Сенников

Текст: Лариса Ступина, Татьяна Славянская