Сообщества предпринимателей и инвесторов в ОАЭ

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RB.RU продолжает серию статей про сообщества предпринимателей по всему миру.

С февраля по сентябрь 2022 года в ОАЭ более 700 российских организаций зарегистрировали второе юрлицо — это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мария Иванова, основатель Gingo VC и руководитель офиса инвестиционной компании Untapped Global, поделилась наблюдением, что в Дубай начали приезжать представители крупнейших российских бизнес-сообществ, таких как «Атланты», «Клуб 500», Equium. «Они проводят здесь мероприятия и открывают представительства», — рассказывает предпринимательница.

По словам Марии, только русскоязычных предпринимательских сообществ в ОАЭ уже больше 15. При этом общее количество комьюнити подсчитать практически невозможно. Это связано с тем, что «каждый второй иммигрант-экстраверт делает в регионе какое-то свое сообщество».

Сергей Баженов, генеральный директор «Клеверенс», также отмечает значительный прирост русскоговорящей аудитории. «Это видно не просто на сообществах, численность которых выросла в разы, а прямо на улице. В некоторых районах каждый второй уже говорит по-русски, в некоторых школах четверть класса русскоязычные».

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Баженов убежден, что в скором времени в Дубае можно будет увидеть большое количество отраслевых конференций, «организованных русскими для русских».

Сам CEO «Клеверенс» состоит в двух русскоязычных комьюнити в ОАЭ — в AngelsDeck и сообществе выпускников акселераторов ФРИИ «Born to be ФРИИ». По его словам, членами обоих клубов уже являются сотни предпринимателей и инвесторов.

Особое место в бизнес-экосистеме Дубая занимают крипто-комьюнити. «Все больше Web3-предпринимателей перебираются в Дубай, причем не только из Украины, России и Белоруссии. Например, швейцарская Crypto Valley Association сейчас активно развивает своё сообщество Crypto Oasis здесь, в Дубае», — говорит Иванова.

Сергей Баженов объясняет такую тенденцию тем, что Эмираты — центр торговли. «Поэтому любые технологии, которые облегчают движение денег, тут гораздо более применимы чем, например, даже EdTech», — развивает мысль предприниматель.

Другой крупный пласт комьюнити организован кампусами, такими как DTEC, и «фризонами» вроде DMCC.

«И то, и другое напоминает „Сколково“, где есть особая налоговая зона для регистрации компаний, офисы для работы, жилье. Они устраивают собрания, дни открытых дверей, вечеринки», — рассказывает Баженов.

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Мария Иванова признается, что ее фаворит — Hub71 — один из главных технологических хабов ОАЭ, где размещаются стартапы и большинство венчурных фондов. Сам хаб базируется в WeWork в Абу-Даби, при этом у его резидентов есть доступ к рабочим пространствам и в Дубае.

«Каждый раз, когда я туда прихожу, я встречаю невероятных людей. Буквально в очереди за кофе можно встретить фаундера с экзитом в Кремниевой долине или партнера какого-нибудь крутого венчурного фонда. Они сами завязывают с тобой разговор и искренне интересуются, чем могут быть полезны», — делится своим опытом Мария.

RB.RU благодарит Евгению Заславскую, основательницу ZECOMM Agency, за помощь в составлении подборки.

Русскоязычные комьюнити в ОАЭ

Для кого: предприниматели и инвесторы

Описание: RBC Dubai — некоммерческая ассоциация компаний и предпринимателей, которая содействует торговле и взаимным инвестициям между Россией и регионом MENA.

Ассоциация организует отраслевые конференции, мастерские, торговые миссии, а также мероприятия для нетворкинга.

Членство доступно в двух форматах — личное и корпоративное.

Личное членство дает доступ к регулярным обновлениям о деятельности, возможностях и событиях государственных органов ОАЭ и скидкам на посещение сетевых мероприятий, таких как круглые столы, деловые завтраки и обеды и так далее.

Корпоративное членство позволяет воспользоваться вышеописанными преимуществами плюс дает возможность выступать спикерами на мероприятиях, организовывать собственные и распространять информацию о своей компании среди других членов ассоциации (например, предлагать бесплатные услуги или услуги по специальной цене на текущих мероприятиях).

Как стать членом: подать заявку в соответствующем разделе на сайте

Стоимость членства: взнос для личного членства составит две тысячи дирхамов, для корпоративного — пять тысяч дирхамов для российских юрлиц и семь тысяч — для иностранных.

Для кого: бизнес-ангелы

Описание: AngelsDeck — закрытый клуб, объединяющий русскоязычных бизнес-ангелов по всему миру. Сообщество насчитывает уже более 800 частных инвесторов. В портфолио клуба такие компании, как Legionfarm, «Мой девайс», Pregnancy Tracker и другие.

Основатели Angelsdeck. Источник: Teletype

Клуб предоставляет своим членам приоритетный доступ к инвестиционным венчурным сделкам от доверенных синдикаторов, а также организует платформы для онлайн- и офлайн-общения.

Как стать членом: кандидат на вступление должен быть рекомендован минимум двумя основателями AngelsDeck. При этом, если он еще не знаком с ними, клуб готов организовать личное интервью, по результатам которого будет принято решение.

Для того, чтобы попасть на интервью, необходимо заполнить заявку на сайте. Стать членом клуба не могут действующие государственные чиновники.

Стоимость: бесплатно

TGIT — Слава Богу, сегодня вторник!

Для кого: предприниматели и инвесторы

Описание: TGIT — это совместный проект Startech Networking (сообщества венчурного фонда Startech VC) и Gingo, площадки для совместных инвестиций на развивающихся рынках.

Площадка мероприятия TGIT

TGIT — это еженедельные нетворкинг-встречи для учредителей и инвесторов. Мероприятие бесплатное и проходит каждый вторник в 17:00 в Дубае на Time Out Market.

Как попасть: выбрать в календаре интересующую дату и отправить заявку. По всем вопросам обращаться на почту [email protected].

Стоимость: бесплатно

Для кого: инвесторы

Описание: Gingo — площадка для совместных инвестиций на развивающихся рынках. Для участников сообщества Gingo организует разнообразные онлайн- и офлайн-мероприятия. Среди форматов:

Ежемесячные закрытые инвест-звонки;

Еженедельные онлайн-питч-сессии;

Private Investor Dinner — ежемесячные встречи для инвесторов в офлайн-формате;

TGIT — еженедельные офлайн-встречи для предпринимателей и инвесторов.

Помимо этого участники сообщества получают доступ к базе контактов всех инвесторов-членов Gingo.

Как стать членом: чтобы стать членом сообщества, необходимо иметь опыт в венчурной сфере и, желательно, рекомендацию от действующего члена комьюнити. С каждым кандидатом обязательно проводится интервью.

Стоимость: членство бесплатное, плата может взиматься за посещение некоторых мероприятий

Для кого: предприниматели, экспаты

Описание: SpeakLab — языковая социальная сеть на основе ИИ, созданная Софией Костюниной. После переезда в ОАЭ София сформировала вокруг себя бизнес-комьюнити из русскоязычных и англоязычных предпринимателей.

Встреча участников SpeakLab

Сообщество базируется в Дубае и регулярно проводит бизнес-ужины, воркшопы, собрания английского разговорного клуба и игры в «Мафию». Участники SpeakLab Dubai общаются в телеграм-канале, где каждый новый член должен представиться и рассказать о себе.

Также Софья планирует запустить английский разговорный клуб для русскоговорящих экспатов с уровнем английского A2-B1.

Как стать членом: присоединиться к группе в Telegram. Чтобы посетить интересующее мероприятие, нужно зарегистрироваться в соцсети SpeakLab, выбрать событие и оплатить билет.

Стоимость: зависит от конкретного мероприятия

Для кого: предприниматели с годовым оборотом компании от $1 млн, инвесторы

Описание: Equium — закрытое глобальное сообщество русскоязычных предпринимателей. Ключевая цель комьюнити — обеспечение качественного нетворкинга среди своих членов.

Сообщество проводит конференции, митапы, бизнес-недели, а также закрытые мероприятия для своих участников.

Требования к кандидату: годовой оборот компании от $1 млн, компания должна существовать дольше двух лет

Как стать членом: подать заявку. Отбор участников проходит в пять этапов.

Стоимость: есть членский взнос

Для кого: предприниматели и топ-менеджеры с годовым оборотом компаний от $1,5 млн

Club 500

Описание: Club 500 — закрытый бизнес-клуб предпринимателей с российскими корнями. Ежегодно клуб проводит более 260 мероприятий, среди которых:

Мастермайнды;

Форум-сессии;

Митапы;

Бизнес-завтраки;

Тематические вечеринки, и так далее.

Club 500 также предоставляет возможности для онлайн-нетворкинга с помощью собственного мобильного приложения.

Требования: годовой оборот от $1,5 млн и ежемесячная чистая прибыль более $30 тысяч.

Как стать членом: подать заявку

Стоимость: нет информации

Для кого: предприниматели до 45 лет с годовым оборотом компании от $300 тыс.

Описание: Young Business Club — международный клуб предпринимателей, насчитывающий более 1,4 тыс. участников.

Клуб организует разнообразные мероприятия в онлайн и офлайн-форматах, за год в Дубае провели более 200 ивентов. Также YBC предоставляет собственную цифровую платформу для нетворкинга с доступом к контактам членов.

Требования: до 45 лет, годовой оборот от $300 тыс. (или от 1 млн дирхам).

Как стать членом: подать заявку и пройти несколько этапов отбора

Стоимость: нет информации

Международные комьюнити в ОАЭ

Для кого: топ-менеджеры корпораций уровня С (владельцы, CEO и так далее)

Описание: как заявлено на сайте клуба, сеть CEO Clubs Network создает наиболее эффективную бизнес-платформу для руководителей и лиц, принимающих решения, для обмена опытом, изучения возможностей и развития бизнеса на местном и международном уровнях.

Экскурсия членов CEO Clubs Network на одно из предприятий в ОАЭ

У клуба есть собственное мобильное приложение, с помощью которого предприниматель может узнавать о предстоящих событиях, бизнес-предложениях других членов (в том числе и инвестиционных) и так далее.

У организации есть подразделение CEO Clubs UAE Business Women — платформа для коммуникации женщин-предпринимателей.

Требования: руководители и топ-менеджеры корпораций, члены королевских семей, высшие должностные лица в государственных учреждениях

Как стать членом: подать заявку и пройти собеседование

Стоимость: стоимость членства начинается от 18,9 тысячи дирхамов в год

Для кого: малый и средний бизнес

Описание: Abu Dhabi SME Hub — это частно-государственная инициатива, поддерживаемая Департаментом экономического развития Абу-Даби, цель которой — развитие, продвижение и рост сообщества предпринимателей, малых и средних предприятий и стартапов в ОАЭ.

Организация предлагает интерактивную цифровую платформу, где предприниматель может узнавать об актуальных новостях и тенденциях рынков, участвовать в образовательных мероприятиях, а также обращаться за помощью и консультацией к наставникам.

Как стать членом: зарегистрироваться

Стоимость: нет информации

Для кого: предприниматели, финансовые эксперты

Описание: Ambassadors Club — эксклюзивный деловой и лайфстайл-клуб, основанный в 2020 году графом Вурмбранд-Штуппахом.

Как заявлено на сайте, клуб способствует коммуникации между предпринимателями и представителями политики, искусства, культуры и бизнес-сферы.

Члены Ambassadors Club

Преимущества членства включают в себя доступ к клубным и VIP-мероприятиям, широкую систему привилегий в ресторанах, отелях и клубах, VIP-обслуживание в аэропорту и специальный тариф на чартерный самолет.

Как стать членом: вступить в клуб можно только по приглашению и после одобрения правления. Можно подать заявку на сайте и далее ждать ее рассмотрения.

Стоимость: единоразовый взнос в размере 9 тысяч дирхам, а также ежегодный взнос в 9 (для женщин) или 19 тысяч дирхам.

Для кого: руководители МСБ и корпораций

Описание: Престижная глобальная сеть, объединяющая дипломатов и руководителей бизнеса через мероприятия. Среди таких ивентов: деловые конференции, инвестиционные форумы, делегации и нетворкинг-ужины.

Гостями и спикерами клуба выступают члены королевских семей, представители МИДов и другие министры, послы и так далее.

Требования: вступить в клуб могут основатели, владельцы и топ-менеджеры компаний

Стоимость: нет информации

Для кого: основатели компаний на всех стадиях, бизнес-ангелы, инвесторы

Описание: TiE — глобальная организация, которая поддерживает предпринимателей, предлагая им образование, наставничество, нетворкинг и возможности финансирования.

TiE Global Summit

В организации есть три формата членства. Уставные члены (charter member) — это опытные предприниматели, которые выступают спикерами на мероприятиях, а также играют роль наставников для молодых стартапов.

Обычные члены получают скидки на участие в мероприятиях TiE и возможность использовать ресурсы организации для развития своего проекта (в том числе и менторские сессии).

Третий формат членства — для студентов — позволяет ученикам старших классов и студентам участвовать в образовательных мероприятиях TiE, таких как TiE Young Entrepreneurs, TiE University Cup.

Как стать членом: выбрать формат членства и завести учетную запись. Уставное членство возможно только по приглашению организации

Стоимость: $50, $150 и $1500

Для кого: технологические стартапы, инвесторы

Описание: Hub71 — это глобальная tech-экосистема Абу-Даби, которая позволяет основателям создавать технологические компании в любом секторе, предоставляя доступ к глобальным рынкам, экосистеме капитала, сети партнеров и динамичному сообществу.

Хаб базируется в WeWork в Международном финансовом центре Абу-Даби.

Как стать членом: выбрать интересующую программу поддержки и подать заявку. Сейчас открыт прием заявок на мотивационную программу хаба

Стоимость: нет информации

Для кого: технологические стартапы

Описание: Инициатива Dubai Silicon Oasis Authority предназначена для предпринимателей, которые планируют открытие бизнеса в Дубае.

Организация представляет собой экосистему из коворкинг-пространства, акселерационной программы, отдела финансирования и мероприятий для нетворкинга и обучения.

На платформе DTEC реализована инициатива по поиску талантов, где предприниматель может разместить вакансию и привлечь в свою команду необходимого специалиста.

Как стать членом: подать заявку на акселерационную программу или арендовать место в коворкинге

Стоимость: стоимость аренды коворкинга начинается от 50 дирхам в сутки

Для кого: предприниматели и инвесторы

Описание: In5 — инновационный центр для предпринимателей и инвесторов, предлагающий своим членам коворкинг-пространства, семинары и нетворкинг-мероприятия, программы обучения и наставничества.

Центр подойдет для технологических и дизайн-стартапов. Все пространства базируются в Дубае.

Как стать членом: подать заявку и пройти собеседование

Стоимость: нет информации

Обложка: Gervasio S. _ Eureka_89/ Shutterstock