Около 700 российских фирм открыли филиалы в ОАЭ после февраля

В период с конца февраля по конец сентября 2022 года около 700 российских организаций зарегистрировали в ОАЭ второе юридическое лицо. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Известиям» предоставил бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов.
Как пояснили в организации, чаще всего представительства открывают предприятия малого и среднего бизнеса. В меньшей степени второе юрлицо регистрируют крупные корпорации. По словам представителя Торгово-промышленной палаты РФ Константина Вольфа, филиалы в ОАЭ регистрируют преимущественно компании из сферы IT. Процедура позволяет предпринимателям в обход западных санкций продолжать финансовые операции со странами ЕС и при этом работать в РФ.
Однако с 1 марта 2023 года власти ОАЭ изменят критерии получения налогового резидентства. С весны филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в стране, не будут считаться налоговыми резидентами.
Ранее СМИ сообщали, что российские бизнесмены в ОАЭ уже столкнулись с проблемами. Утверждается, что финансовые организации, связанные с США, Великобританией и ЕС, ужесточили проверки источников доходов потенциальных клиентов из РФ. К некоторым предпринимателям приходят с визитом домой.
Фото на обложке: Unsplash
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