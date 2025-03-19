Аудитория дейтинг-сервисов в России достигла 8 млн пользователей

За ним следуют Mamba (1,5 млн) и Tabor (1,4 млн). У «Фотостраны» показатель составил 1,1 млн, у Loveplanet — 741 тыс. Меньше месячные аудитории у Nekto ME (659,9 тыс.), Beboo (659,5 тыс.), «Мята» (503 тыс.) и Nataliedate (477 тыс.). Сервис «Mail.ru Знакомства» привлек 464 тыс. пользователей, Teamo — 427 тыс., Love — 389 тыс, In-galaxy — 302 тыс., Twinby — 256 тыс.

Представитель Mediascope отметил, что сервис «VK Знакомства» не вошел в рейтинг из-за невозможности выделить аудиторию из мультисервисного приложения VK. В пресс-службе VK заявили, что ежемесячная аудитория «VK Знакомств» и «ОК Знакомств» составляет 5,4 млн пользователей. По данным компании, месячная аудитория «VK Знакомств» выросла на 42% в годовом выражении, до 4,4 млн, а «ОК Знакомства», запущенные в январе, уже привлекли более 1 млн пользователей.

Что говорят в сервисах? Гендиректор Mamba Андрей Бронецкий оспорил данные Mediascope, заявив, что MAU сервиса в феврале составила 2,2 млн пользователей. Соосновательница Twinby Вероника Яковлева сообщила, что MAU их сервиса достигло 1,1 млн, а число активных пользователей в 2024 году составило около 850 тыс. Она уточнила, что после введения монетизации часть аудитории ушла, но в целом сервис показал рост.

IT-эксперт Сергей Вильянов удивился низким показателям Twinby и Teamo. Он отметил, что новые сервисы активно привлекают молодежь, тогда как старые игроки теряют аудиторию, не адаптируясь к новым реалиям.

Сомнения в лидере. Участники рынка скептически отнеслись к показателям дейтинг-сервисов VК. Яковлева предположила, что MAU «VK Знакомств» может быть завышен за счет пользователей, попавших в мини-апп через основное приложение VК. По словам Бронецкого, пользователи жалуются на обилие спам-анкет в сервисах VK, что также влияет на их показатели. По данным источников «Коммерсанта», сервисы VK могли занять более трети рынка дейтингов в начале года.

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