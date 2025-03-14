Старшее поколение стало основной аудиторией дейтинг-сервисов
Основной аудиторией сервисов для знакомств стали россияне в возрасте 35-44 лет (34%), согласно исследованию аналитиков IT-компании Platforma, с результатами которого ознакомились «Известия». На втором месте находятся россияне в возрасте 45–54 лет (27%).
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При этом только 18% миллениалов в возрасте 25–34 лет активно пользуются сервисами для знакомств, а зумеры (18–24 года) составляют всего 2% от всей аудитории.
В исследовании говорится, что в сервисах для знакомств больше мужчин (60%), чем женщин (40%). Молодым мужчинам в возрасте от 18 до 28 лет в основном нужен легкий флирт, в то время как женщины от 18 до 38 лет больше ищут серьезные отношения. Россияне старше 50 лет чаще всего нуждаются в спутниках для путешествий, хобби или занятий спортом.
Статистика по регионам. Активнее всего дейтинг-приложения используются в крупных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, подчеркнули аналитики.
- В середине января в операторе T2 сообщили, что российский рынок приложений для знакомств практически полностью импортозаместился. В 2024 году лидером среди таких сервисов стала отечественная площадка Mamba, на втором месте расположились «VK Знакомства», на третьем — Tabor.
Фото на обложке: Vectorium / Shutterstock / FOTODOM
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