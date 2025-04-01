Tinder внедрил в свое приложение игру по обучению знакомствам на базе ИИ

В ходе игры пользователь получает сгенерированный ИИ набор карточек с изображенными на них вымышленными персонажами. У каждого такого персонажа — свой уникальный сценарий. Для успешного прохождения сценария пользователю Tinder необходимо общаться с персонажем с помощью своего голоса и попытаться добиться с ним свидания.

По окончании игры ИИ оценивает навыки пользователя, а также на протяжении всего взаимодействия с персонажем предоставляет ему обратную связь в режиме реального времени. Например, если пользователь выражается грубо, ИИ дает ему советы по улучшению диалога.

«Tinder использует ИИ для создания увлекательного и интересного опыта с явным намерением содействовать реальному общению и сделать знакомства менее пугающими», — прокомментировала руководитель отдела подготовки к выходу на рынок в OpenAI Сара Колдуэлл. В компании уточнили, что игра доступна в США в течение ограниченного времени.

В начале февраля Tinder пообещал внедрить во втором квартале 2025 года функции на основе ИИ, которые позволят сделать подбор пары более персонализированным. Новая функция будет «нечто большим, чем свайп», рассказал инвесторам финдиректор Match Group (владеет Tinder) Гэри Свидлер.

Tinder покинул российский рынок в 2023 году. К осени 2024-го сервис потерял свыше 90% аудитории в стране — по итогам первой половины прошлого года приложением пользовались лишь 95 тыс. россиян в месяц, согласно данным Mediascope.

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