Где питчить стартап: 20 площадок

RB.RU предлагает список онлайн и офлайн-площадок, на которых любой предприниматель может рассказать о своем проекте.

Изначально питчи — это короткие выступления до 10 минут, однако продолжительность и формат выступления всегда зависит от выбранной площадки.

Запитчить стартап — значит презентовать его широкой публике или потенциальным инвесторам. Не все питч-сессии происходят с целью привлечения капитала, цель многих выступлений — получение обратной связи от потенциальной аудитории или экспертов.

Стартап-конференции и форумы

Web Summit

Web Summit — это одна из крупнейших международных технологических конференций, в 2021 году она пройдет в Лиссабоне 1-4 ноября. Предварительная регистрация на мероприятие уже открыта, стоимость билета участника составляет 850 евро.

На конференции можно выступить со своим проектом. Для этого нужно оставить заявку в специальном разделе сайта.

В 2020 году партнерами конференции стали такие компании, как Siemens, Huawei, Microsoft, Google и другие. Конференцию посетили 70 тыс. участников, 1850 стартапов, более тысячи инвесторов.

TechCrunch Disrupt

В этом году 21-23 сентября в Кремниевой долине соберутся тысячи основателей, чтобы рассказать влиятельным инвесторам историю своих проектов. Цель мероприятия — открытие стартапов и их развитие на ранних стадиях.

«Аллея стартапов» — это возможность представить свой проект широкой аудитории. Организаторы Disrupt заявляют, что каждый проект, зарегистрированный на «аллее», будет продемонстрирован.

TechCrunch Disrupt

Стоимость полного доступа к платформе Disrupt составляет $99, для основателя стартапа — $79.

Партнерами события выступают фонды Reach Capital, Spark Capital, Bessemer Venture Partners и другие.

Startup Grind

Startup Grind — одно из крупнейших международных сообществ стартапов и основателей. Организует ежегодную глобальную конференцию, на которой проходит саммит стартапов.

Чтобы попасть на это и другие мероприятия, необходимо быть участником Startup Grind. Подать заявку можно в соответствующем разделе на сайте. Для членов сообщества мероприятия бесплатны.

Платформа сотрудничает с рядом инвестиционных компаний, среди них: Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Google for Startups и другие.

Startup Village

Международная технологическая конференция состоится в мае 2021 года. Во время конференции будет организована выставка технологических проектов Startup Bazzar, которая пройдет на территории «Сколково». В выставке примут участие 100 проектов, желающим необходимо заполнить заявку на сайте и пройти отбор.

Startup Village

Предприниматели также могут подать заявку на участие в питч-сессии, на которую приглашены десятки инвесторов.

Slush

Международный форум стартапов, в 2021 году пройдет 1-2 декабря в Хельсинки. В 2019 году Slush посетили 25 тыс. участников, среди них 3,5 тыс. стартапов и более 2 тыс. инвесторов.

Slush

Информация о стоимости и условиях участия появится на сайте мероприятия в ближайшее время.

Emerge

Emerge — это одна из крупнейших технологических конференций в Восточной Европе и Центральной Азии. В 2021 году она пройдет онлайн 12-14 мая, среди спикеров — топ-менеджеры компаний PandaDoc, Grammarly, Bolt и других.

Emerge онлайн

Основатели стартапов могут приобрести специальный Startup Ticket за 80 евро, который дает доступ к конференции для троих членов команды, а также предоставляет возможность принять участие в соревновании питчей, главный приз — 10 тыс. евро. Слушать питчи будут более трехсот приглашенных инвесторов. С большинством из них можно забронировать сессии 1:1 по предварительной записи.

Open Innovations Startup Tour

Open Innovations Startup Tour — это конкурс стартапов, в котором может принять участие любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, заполнить заявку и загрузить презентацию своего проекта. Критерии, по которым отбираются стартапы: инновационность, конкурентные преимущества, качество проработки бизнес-модели, квалификация команды проекта.

Прошедшие отбор участники смогут презентовать свой стартап перед инвесторами и экспертами, а также побороться за денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

«Стартап-кафе»

Цель проекта — организация встреч экспертов, инвесторов и авторов стартапов в неформальной обстановке. «Стартап-кафе» запущено в 2019 году, за это время было проведено 14 различных мероприятий.

«Стартап-кафе»

Участие в мероприятиях бесплатное, но требует предварительной регистрации. Последняя питч-сессия состоялась 12 ноября 2020 года — тогда со своими проектами выступали авторы фудтех-проектов.

Проект Skolkovo Ventures, который представляет собой регулярные встречи в формате питч-сессий три раза в год. На каждой сессии выступают 15 авторов проектов, каждому отводится по 10 минут на питч.

Для участия проекты отбираются по следующим критериям: степень проработки продукта или уникальность технологии, наличие рынка, сформированная команда, наличие первых контрактов с заказчиками.

Pitch&Go

В среднем такие питч-сессии посещают более 70 различных инвесторов, среди которых как частные инвесторы, так и представители фондов.

Криптонит Startup Challenge — это ежегодный конкурс стартапов, организованный инвестиционной компанией «Криптонит». Прием заявок в этом году открыт до 31 мая.

Участие в конкурсе бесплатное, призовой фонд составляет миллион рублей. Критерии отбора участников: работающий прототип, команда от двух человек, наличие клиентов и первой выручки.

Проект должен соответствовать одной или нескольким сферам интересов компаний-партнеров, среди которых — «Криптонит», «Мегафон», «Металлоинвест». Так, например, в сферу интересов «Мегафона» входит повышение эффективности маркетинга, повышение уровня обслуживания, новые продукты для клиентов. В полуфинал пройдет 30 стартапов.

Онлайн-мероприятия

Онлайн-выставка технологических стартапов, участие бесплатное.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить профиль, анкету и подать заявку на участие (в этом году заявки принимаются до 28 апреля).

Проект от Бизнес-инкубатора ВШЭ, который дает возможность основателям молодых проектов заявить о себе. Мероприятие проходит ежемесячно, последнее состоялось 25 февраля.

Pizza Pitch

Участие бесплатное, нужно подать заявку на сайте. На питч отводится фиксированное время — 3 минуты. На каждой сессии выступают до 10 спикеров. Все мероприятия проходят в онлайн-формате.

Новый способ запитчить свой проект — сделать это в одной из комнат Clubhouse. «Клуб инвесторов» от Venture Capital предоставляет такую возможность. Участие бесплатное. Нужно подписаться на телеграм-канал, указанный на странице группы в Clubhouse, и следить за анонсами.

Краудфандинговые площадки

Крупнейшая российская краудфандинговая платформа. К публикации допускаются только те проекты, в основе которых лежит творческая или общественно-полезная деятельность.

Объявление можно разместить бесплатно. Каждая заявка обязательно проходит модерацию перед публикацией.

Краудфандинговая платформа с 900 тысячами участников. Для публикации объявления автор выбирает желаемый результат — 60-ти дневный сбор с неограниченной суммой, либо неограниченное время сбора, с фиксированной суммой.

Стоимость запуска проекта на Boomstarter — 5 тысяч рублей, в стоимость входит помощь персонального менеджера. По запросу также автору помогают с дизайном и продвижением проекта.

Kickstarter — международная краудфандинговая платформа, основанная в США. Как заявлено на сайте, цель проекта — помогать воплощать творческие проекты в жизнь. Стартапы, которые подходят для Kickstarter, — из области искусства (фильмы, книги, спектакли и другие), игр, дизайна, журналистики, издательского дела и технологий.

Фото: stock_photo_world/ Shutterstock

Создатели проектов сохраняют 100% -ное право собственности на свои работы. Kickstarter нельзя использовать для предложения финансовой прибыли или капитала, а также для получения ссуд.

Публикация стартапа — бесплатна, однако сайт взимает 5% от собранных средств при завершении финансирования. Стоит отметить, что заявка на инвестирование закрывается только при условии, что вся заявленная сумма собрана. Если этого не происходит — деньги возвращаются всем инвесторам.

В проекты, размещенные на платформе, с 2009 года инвестировали более 19 миллионов человек по всему миру. Около 200 000 проектов были успешно профинансированы.

Международная краудфандинговая платформа, основанная в Великобритании. Более миллиона человек профинансировали 267 000 различных проектов.

Во время пандемии коронавируса Crowdfunder перестал взимать плату за публикации. Автор проекта запрашивает финансирование на выбранных условиях: благотворительность, «награды» — материальные или нематериальные вознаграждения, например продукция с автографом, и «акции» — доля в проекте. Максимальная длительность сбора средств — 8 недель.

Международная краудфандинговая платформа с упором именно на стартапы в сфере бизнеса и технологий. Как заявлено на сайте, с 2008 года благодаря платформе были собраны средства на былее 800 тыс. проектов. Группа спонсоров насчитывает 9 миллионов человек из 235 стран.

Фото: Life and Times/ Shutterstock

Публикация стартапа бесплатна, однако платформа взимает комиссию с собранных средств в размере 5%. Все авторы проектов должны предоставить банковскую информацию, удостоверение личности государственного образца, местонахождение и налоговую информацию.

BetaList — платформа, где пользователи могут узнать о предстоящих и недавно запущенных интернет-стартапах, а основатели стартапов — представить свой проект и получить раннюю обратную связь от пользователей.

Чтобы опубликовать свой стартап, нужно подать заявку. Проект должен подходить под следующие критерии: технологичность, новизна (запущен пару дней назад или пока не доступен для пользователей), визуально понятная целевая страница. Участие бесплатно, оплата взимается за различные услуги, такие как публикация без очереди.

Product Hunt

Product Hunt — это площадка, на которой пользователи голосуют за понравившиеся проекты, выводя их на главную. Наиболее популярный слот становится «продуктом дня», привлекая внимание ИТ-сообщества, предпринимателей и инвесторов по всему миру.

Каждый стартап попадает на Product Hunt в виде короткого описания и логотипа. Подробнее о том, как правильно подготовиться к запуску, читайте в материале: Как мы запускали свой продукт на Product Hunt.

Обложка: Shutterstock

Фото в материале: официальные сайты площадок, Shutterstock