Где питчить стартап: 20 площадок
Запитчить стартап — значит презентовать его широкой публике или потенциальным инвесторам. Не все питч-сессии происходят с целью привлечения капитала, цель многих выступлений — получение обратной связи от потенциальной аудитории или экспертов.
Изначально питчи — это короткие выступления до 10 минут, однако продолжительность и формат выступления всегда зависит от выбранной площадки.
RB.RU предлагает список онлайн и офлайн-площадок, на которых любой предприниматель может рассказать о своем проекте.
Стартап-конференции и форумы
Web Summit — это одна из крупнейших международных технологических конференций, в 2021 году она пройдет в Лиссабоне 1-4 ноября. Предварительная регистрация на мероприятие уже открыта, стоимость билета участника составляет 850 евро.
На конференции можно выступить со своим проектом. Для этого нужно оставить заявку в специальном разделе сайта.
В 2020 году партнерами конференции стали такие компании, как Siemens, Huawei, Microsoft, Google и другие. Конференцию посетили 70 тыс. участников, 1850 стартапов, более тысячи инвесторов.
В этом году 21-23 сентября в Кремниевой долине соберутся тысячи основателей, чтобы рассказать влиятельным инвесторам историю своих проектов. Цель мероприятия — открытие стартапов и их развитие на ранних стадиях.
«Аллея стартапов» — это возможность представить свой проект широкой аудитории. Организаторы Disrupt заявляют, что каждый проект, зарегистрированный на «аллее», будет продемонстрирован.
TechCrunch Disrupt
Стоимость полного доступа к платформе Disrupt составляет $99, для основателя стартапа — $79.
Партнерами события выступают фонды Reach Capital, Spark Capital, Bessemer Venture Partners и другие.
Startup Grind — одно из крупнейших международных сообществ стартапов и основателей. Организует ежегодную глобальную конференцию, на которой проходит саммит стартапов.
Чтобы попасть на это и другие мероприятия, необходимо быть участником Startup Grind. Подать заявку можно в соответствующем разделе на сайте. Для членов сообщества мероприятия бесплатны.
Платформа сотрудничает с рядом инвестиционных компаний, среди них: Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Google for Startups и другие.
Международная технологическая конференция состоится в мае 2021 года. Во время конференции будет организована выставка технологических проектов Startup Bazzar, которая пройдет на территории «Сколково». В выставке примут участие 100 проектов, желающим необходимо заполнить заявку на сайте и пройти отбор.
Startup Village
Предприниматели также могут подать заявку на участие в питч-сессии, на которую приглашены десятки инвесторов.
Международный форум стартапов, в 2021 году пройдет 1-2 декабря в Хельсинки. В 2019 году Slush посетили 25 тыс. участников, среди них 3,5 тыс. стартапов и более 2 тыс. инвесторов.
Slush
Информация о стоимости и условиях участия появится на сайте мероприятия в ближайшее время.
Emerge — это одна из крупнейших технологических конференций в Восточной Европе и Центральной Азии. В 2021 году она пройдет онлайн 12-14 мая, среди спикеров — топ-менеджеры компаний PandaDoc, Grammarly, Bolt и других.
Emerge онлайн
Основатели стартапов могут приобрести специальный Startup Ticket за 80 евро, который дает доступ к конференции для троих членов команды, а также предоставляет возможность принять участие в соревновании питчей, главный приз — 10 тыс. евро. Слушать питчи будут более трехсот приглашенных инвесторов. С большинством из них можно забронировать сессии 1:1 по предварительной записи.
Open Innovations Startup Tour — это конкурс стартапов, в котором может принять участие любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, заполнить заявку и загрузить презентацию своего проекта. Критерии, по которым отбираются стартапы: инновационность, конкурентные преимущества, качество проработки бизнес-модели, квалификация команды проекта.
Прошедшие отбор участники смогут презентовать свой стартап перед инвесторами и экспертами, а также побороться за денежный приз в размере 300 тыс. рублей.
Цель проекта — организация встреч экспертов, инвесторов и авторов стартапов в неформальной обстановке. «Стартап-кафе» запущено в 2019 году, за это время было проведено 14 различных мероприятий.
«Стартап-кафе»
Участие в мероприятиях бесплатное, но требует предварительной регистрации. Последняя питч-сессия состоялась 12 ноября 2020 года — тогда со своими проектами выступали авторы фудтех-проектов.
Проект Skolkovo Ventures, который представляет собой регулярные встречи в формате питч-сессий три раза в год. На каждой сессии выступают 15 авторов проектов, каждому отводится по 10 минут на питч.
Для участия проекты отбираются по следующим критериям: степень проработки продукта или уникальность технологии, наличие рынка, сформированная команда, наличие первых контрактов с заказчиками.
Pitch&Go
В среднем такие питч-сессии посещают более 70 различных инвесторов, среди которых как частные инвесторы, так и представители фондов.
Криптонит Startup Challenge — это ежегодный конкурс стартапов, организованный инвестиционной компанией «Криптонит». Прием заявок в этом году открыт до 31 мая.
Участие в конкурсе бесплатное, призовой фонд составляет миллион рублей. Критерии отбора участников: работающий прототип, команда от двух человек, наличие клиентов и первой выручки.
Проект должен соответствовать одной или нескольким сферам интересов компаний-партнеров, среди которых — «Криптонит», «Мегафон», «Металлоинвест». Так, например, в сферу интересов «Мегафона» входит повышение эффективности маркетинга, повышение уровня обслуживания, новые продукты для клиентов. В полуфинал пройдет 30 стартапов.
Онлайн-мероприятия
Онлайн-выставка технологических стартапов, участие бесплатное.
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить профиль, анкету и подать заявку на участие (в этом году заявки принимаются до 28 апреля).
Проект от Бизнес-инкубатора ВШЭ, который дает возможность основателям молодых проектов заявить о себе. Мероприятие проходит ежемесячно, последнее состоялось 25 февраля.
Pizza Pitch
Участие бесплатное, нужно подать заявку на сайте. На питч отводится фиксированное время — 3 минуты. На каждой сессии выступают до 10 спикеров. Все мероприятия проходят в онлайн-формате.
Новый способ запитчить свой проект — сделать это в одной из комнат Clubhouse. «Клуб инвесторов» от Venture Capital предоставляет такую возможность. Участие бесплатное. Нужно подписаться на телеграм-канал, указанный на странице группы в Clubhouse, и следить за анонсами.
Краудфандинговые площадки
Крупнейшая российская краудфандинговая платформа. К публикации допускаются только те проекты, в основе которых лежит творческая или общественно-полезная деятельность.
Объявление можно разместить бесплатно. Каждая заявка обязательно проходит модерацию перед публикацией.
Краудфандинговая платформа с 900 тысячами участников. Для публикации объявления автор выбирает желаемый результат — 60-ти дневный сбор с неограниченной суммой, либо неограниченное время сбора, с фиксированной суммой.
Стоимость запуска проекта на Boomstarter — 5 тысяч рублей, в стоимость входит помощь персонального менеджера. По запросу также автору помогают с дизайном и продвижением проекта.
Kickstarter — международная краудфандинговая платформа, основанная в США. Как заявлено на сайте, цель проекта — помогать воплощать творческие проекты в жизнь. Стартапы, которые подходят для Kickstarter, — из области искусства (фильмы, книги, спектакли и другие), игр, дизайна, журналистики, издательского дела и технологий.
Фото: stock_photo_world/ Shutterstock
Создатели проектов сохраняют 100% -ное право собственности на свои работы. Kickstarter нельзя использовать для предложения финансовой прибыли или капитала, а также для получения ссуд.
Публикация стартапа — бесплатна, однако сайт взимает 5% от собранных средств при завершении финансирования. Стоит отметить, что заявка на инвестирование закрывается только при условии, что вся заявленная сумма собрана. Если этого не происходит — деньги возвращаются всем инвесторам.
В проекты, размещенные на платформе, с 2009 года инвестировали более 19 миллионов человек по всему миру. Около 200 000 проектов были успешно профинансированы.
Международная краудфандинговая платформа, основанная в Великобритании. Более миллиона человек профинансировали 267 000 различных проектов.
Во время пандемии коронавируса Crowdfunder перестал взимать плату за публикации. Автор проекта запрашивает финансирование на выбранных условиях: благотворительность, «награды» — материальные или нематериальные вознаграждения, например продукция с автографом, и «акции» — доля в проекте. Максимальная длительность сбора средств — 8 недель.
Международная краудфандинговая платформа с упором именно на стартапы в сфере бизнеса и технологий. Как заявлено на сайте, с 2008 года благодаря платформе были собраны средства на былее 800 тыс. проектов. Группа спонсоров насчитывает 9 миллионов человек из 235 стран.
Фото: Life and Times/ Shutterstock
Публикация стартапа бесплатна, однако платформа взимает комиссию с собранных средств в размере 5%. Все авторы проектов должны предоставить банковскую информацию, удостоверение личности государственного образца, местонахождение и налоговую информацию.
BetaList — платформа, где пользователи могут узнать о предстоящих и недавно запущенных интернет-стартапах, а основатели стартапов — представить свой проект и получить раннюю обратную связь от пользователей.
Чтобы опубликовать свой стартап, нужно подать заявку. Проект должен подходить под следующие критерии: технологичность, новизна (запущен пару дней назад или пока не доступен для пользователей), визуально понятная целевая страница. Участие бесплатно, оплата взимается за различные услуги, такие как публикация без очереди.
Product Hunt — это площадка, на которой пользователи голосуют за понравившиеся проекты, выводя их на главную. Наиболее популярный слот становится «продуктом дня», привлекая внимание ИТ-сообщества, предпринимателей и инвесторов по всему миру.
Каждый стартап попадает на Product Hunt в виде короткого описания и логотипа. Подробнее о том, как правильно подготовиться к запуску, читайте в материале: Как мы запускали свой продукт на Product Hunt.
Обложка: Shutterstock
Фото в материале: официальные сайты площадок, Shutterstock
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