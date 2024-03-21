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12 стажировок прямиком с IT-Олимпа: куда идти студентам и выпускникам в 2024 году

Списки и рейтинги
Александр Сенников
Александр Сенников

Редактор отдела лонгридов

Лариса Ступина

В 2023 году IT-специальности стали одними из самых востребованных на рынке труда. По данным службы занятости Москвы, чаще других рекрутеры ищут «экспертов информатики и вычислительной техники», а также разработчиков нейросетей и алгоритмов.

RB.RU представляет подборку актуальных IT-стажировок в российских компаниях. Где ищут будущих мобильных разработчиков и аналитиков данных — в материале. По вопросам дополнения текста пишите на почту: [email protected].

12 стажировок прямиком с IT-Олимпа: куда идти студентам и выпускникам в 2024 году

Содержание:

 

Сбер 

Направления: Delivery Lead, Quality Assurance, нагрузочное тестирование, системный анализ, техподдержка.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.

Длительность: три месяца.

Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.

Дедлайн подачи заявки: до 31 мая.

 

Подробности:

  • Стать стажерами Sber Seasons могут студенты бакалавриата старше 2 курса очной формы обучения.
  • Стажировка проходит в гибридном формате: онлайн и офлайн. График: от 20 до 40 часов в неделю.
  • Пройти программу можно в 12 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.  

 

МКБ (Московский кредитный банк) 

Направления: разработка продуктов КИБ, информационная безопасность, разработка инструментов и моделирование, разработка розничных продуктов.

Как участвовать: заполнить заявку, пройти интервью и тест на профориентацию с набором онлайн-задач. 

Длительность: в зависимости от программы от полугода до года.

Зарплата: определяется количеством выполненных задач.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности:

  • На стажировку принимают студентов 4-5 курсов бакалавриата и магистратуры.
  • Стажер проходит адаптацию и работает вместе с наставником.
  • Необходимо работать в офисе 40 часов в неделю (уточняйте город при подаче заявки).
  • Доступны бесплатная библиотека издания «Альпина Паблишер» и участие в мастер-классах компании. 
  • По итогам прохождения стажировки возможно приглашение на постоянную занятость.

 

«Тинькофф» 

Направления: аналитика, разработка, дизайн, Quality Assurance.

Как участвовать: подать заявку, пройти экзамен и собеседование.

Длительность: от трех до шести месяцев.

Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.

Дедлайн подачи заявки: до 11 апреля.

 

Подробности:

  • Стажировка доступна студентам, выпускникам и начинающим специалистам старше 18 лет.
  • Работа проходит удаленно или в офисах России, Беларуси и Казахстана.
  • График работы: от 20 до 40 часов в неделю.
  • Возможно трудоустройство по итогам стажировки.

 

ВТБ 

Направления: информационная безопасность, автоматизация производства, аналитика, разработка.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.

Длительность: от трех до шести месяцев.

Зарплата: есть, подробности уточняйте при подаче заявки.

Дедлайн подачи заявки: в зависимости от программы — до 15 апреля, 24 июня и 8 июля.

 

Подробности:

  • Стажировка доступна студентам, выпускникам.
  • График работы: от 30 часов в неделю.

 

«Совкомбанк» 

Направления: аналитика, техподдержка, телекоммуникации.

Как участвовать: откликнуться на вакансию.

Длительность: от трех месяцев.

Зарплата: есть, условия — после подачи заявки.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности

  • Стажировка доступна студентам, выпускникам и начинающим специалистам.
  • Гибкий график работы от 20 до 40 часов.
  • Работа ведется в очном формате в офисах компании, город прохождения стажировки указывается в описании вакансии.

 

VK 

Направления: разработка, Digital, инфраструктура, машинное обучение, тестирование, аналитика.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор с тестированием и собеседованием.

Длительность: в зависимости от программы от трех до шести месяцев.

Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности:

  • Часть стажировок проходит в дистанционном формате, часть — очно в офисе компании (конкретный город уточняйте при подаче заявки).
  • Рабочее время: 20 часов в учебное время и 40 часов во время каникул.
  • Возможна подача заявки на несколько вакансий.
  • Стажировка оплачивается в зависимости от графика работы.
  • По итогам стажировки выпускники получат мерч VK, сертификат об участии в программе. Отличившихся стажеров приглашают в штат компании.

 

Проект «Лифт в будущее» 

Сервис создан благотворительным фондом «Система» совместно с крупными промышленными и IT-компаниями.

Направления: IT-технологии, телекоммуникации, микроэлектроника, электротехника.

Как участвовать: создать резюме на сайте, подать заявку и пройти отбор.

Длительность: в зависимости от компании и программы.

Дедлайн подачи заявки: нет.

Зарплата: в зависимости от компании.

 

Подробности:

  • Стажировку можно пройти в пяти компаниях: МГТС, «Степь», Sitronics Group, «Биннофарм Групп» и Segezha Group. В каждой из них представлены тематические программы по разным специальностям.
  • Заявки могут подать школьники, студенты колледжей и вузов, выпускники последних трех лет и начинающие специалисты.
  • На платформе «Лифт в будущее» доступны бесплатные курсы и тесты профориентации.

 

«Росатом» 

Направления: аналитика, информационная безопасность, разработка, тестирование, техподдержка.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор с тестом и собеседованиями.

Длительность: от трех месяцев.

Дедлайн подачи заявки: нет.

Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.

 

Подробности:

  • Стажировка проходит в 25 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Есть возможность проходить в гибридном формате, график определяется в зависимости от специальности.
  • Доступна студентам вузов и выпускников без опыта работы.
  • Есть программы предстажировок и базовой подготовки.
  • Лучшим стажерам по итогам работы предлагается трудоустройство.

 

«Газпром» 

Направления: автоматизация, дизайн, информационная безопасность, разработка, техподдержка, управление данными, цифровые решения.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.

Длительность: от трех до шести месяцев.

Зарплата: нет.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности:

  • Стажировка доступна студентам 4 курса бакалавриата, специалитета, 1 и 2 курсов, магистратуры с средним баллом выше 4. Также необходимо знание английского на уровне В1.
  • Помимо отбора, на стажировку можно пройти через конкурсы и хакатоны для студентов от «Газпрома».
  • Стажировка доступна в 12 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
  • По итогам стажировки возможно трудоустройство в компании.

 

«Яндекс» 

Направления: разработка, анализ данных, информационная безопасность, тестирование.

Как участвовать: подать заявку, сдать тест и пройти собеседование.

Длительность: от трех до шести месяцев.

Зарплата: есть, условия — после подачи заявки.

Дедлайн подачи заявки: нет. 

 

Подробности:

  • Стажировка доступна для студентов и начинающих специалистов.
  • Стажировка реализуется только в очном формате.
  • Стажировка проходит в 6 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск и Нижний Новгород. Компания оплачивает билеты и проживание при переезде.
  • График гибкий, от 20 до 40 часов в неделю.
  • Возможно трудоустройство по итогам стажировки.

 

МТС 

Направления: аналитика, тестирование, информационная безопасность, техподдержка, Java.

Как участвовать: подать резюме и пройти отбор.

Длительность: от месяца.

Зарплата: определяется в зависимости от региона и рабочих часов.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности:

  • Стажировка доступна студентам, выпускникам и младшим специалистам.
  • Работа ведется в гибридном формате.
  • Стажерам доступны корпоративные онлайн-курсы и тренинги.

 

«1С» 

Направления: разработка облачных и мобильных технологий, приложений и инструментов.

Как участвовать: заполнить анкету, отправить резюме и пройти собеседование.

Длительность: от месяца.

Дедлайн подачи заявки: нет.

 

Подробности:

  • Стажировка доступна студентам и выпускникам вузов и колледжей.
  • Необходимы навыки работы с приложениями «1С».

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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