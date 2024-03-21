12 стажировок прямиком с IT-Олимпа: куда идти студентам и выпускникам в 2024 году
В 2023 году IT-специальности стали одними из самых востребованных на рынке труда. По данным службы занятости Москвы, чаще других рекрутеры ищут «экспертов информатики и вычислительной техники», а также разработчиков нейросетей и алгоритмов.
RB.RU представляет подборку актуальных IT-стажировок в российских компаниях. Где ищут будущих мобильных разработчиков и аналитиков данных — в материале. По вопросам дополнения текста пишите на почту: [email protected].
Содержание:
- Сбер
- МКБ (Московский кредитный банк)
- «Тинькофф»
- ВТБ
- «Совкомбанк»
- VK
- Проект «Лифт в будущее»
- «Росатом»
- «Газпром»
- «Яндекс»
- МТС
- «1С»
Сбер
Направления: Delivery Lead, Quality Assurance, нагрузочное тестирование, системный анализ, техподдержка.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.
Длительность: три месяца.
Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.
Дедлайн подачи заявки: до 31 мая.
Подробности:
- Стать стажерами Sber Seasons могут студенты бакалавриата старше 2 курса очной формы обучения.
- Стажировка проходит в гибридном формате: онлайн и офлайн. График: от 20 до 40 часов в неделю.
- Пройти программу можно в 12 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
МКБ (Московский кредитный банк)
Направления: разработка продуктов КИБ, информационная безопасность, разработка инструментов и моделирование, разработка розничных продуктов.
Как участвовать: заполнить заявку, пройти интервью и тест на профориентацию с набором онлайн-задач.
Длительность: в зависимости от программы от полугода до года.
Зарплата: определяется количеством выполненных задач.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- На стажировку принимают студентов 4-5 курсов бакалавриата и магистратуры.
- Стажер проходит адаптацию и работает вместе с наставником.
- Необходимо работать в офисе 40 часов в неделю (уточняйте город при подаче заявки).
- Доступны бесплатная библиотека издания «Альпина Паблишер» и участие в мастер-классах компании.
- По итогам прохождения стажировки возможно приглашение на постоянную занятость.
«Тинькофф»
Направления: аналитика, разработка, дизайн, Quality Assurance.
Как участвовать: подать заявку, пройти экзамен и собеседование.
Длительность: от трех до шести месяцев.
Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.
Дедлайн подачи заявки: до 11 апреля.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам, выпускникам и начинающим специалистам старше 18 лет.
- Работа проходит удаленно или в офисах России, Беларуси и Казахстана.
- График работы: от 20 до 40 часов в неделю.
- Возможно трудоустройство по итогам стажировки.
ВТБ
Направления: информационная безопасность, автоматизация производства, аналитика, разработка.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.
Длительность: от трех до шести месяцев.
Зарплата: есть, подробности уточняйте при подаче заявки.
Дедлайн подачи заявки: в зависимости от программы — до 15 апреля, 24 июня и 8 июля.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам, выпускникам.
- График работы: от 30 часов в неделю.
«Совкомбанк»
Направления: аналитика, техподдержка, телекоммуникации.
Как участвовать: откликнуться на вакансию.
Длительность: от трех месяцев.
Зарплата: есть, условия — после подачи заявки.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам, выпускникам и начинающим специалистам.
- Гибкий график работы от 20 до 40 часов.
- Работа ведется в очном формате в офисах компании, город прохождения стажировки указывается в описании вакансии.
VK
Направления: разработка, Digital, инфраструктура, машинное обучение, тестирование, аналитика.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор с тестированием и собеседованием.
Длительность: в зависимости от программы от трех до шести месяцев.
Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Часть стажировок проходит в дистанционном формате, часть — очно в офисе компании (конкретный город уточняйте при подаче заявки).
- Рабочее время: 20 часов в учебное время и 40 часов во время каникул.
- Возможна подача заявки на несколько вакансий.
- Стажировка оплачивается в зависимости от графика работы.
- По итогам стажировки выпускники получат мерч VK, сертификат об участии в программе. Отличившихся стажеров приглашают в штат компании.
Проект «Лифт в будущее»
Сервис создан благотворительным фондом «Система» совместно с крупными промышленными и IT-компаниями.
Направления: IT-технологии, телекоммуникации, микроэлектроника, электротехника.
Как участвовать: создать резюме на сайте, подать заявку и пройти отбор.
Длительность: в зависимости от компании и программы.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Зарплата: в зависимости от компании.
Подробности:
- Стажировку можно пройти в пяти компаниях: МГТС, «Степь», Sitronics Group, «Биннофарм Групп» и Segezha Group. В каждой из них представлены тематические программы по разным специальностям.
- Заявки могут подать школьники, студенты колледжей и вузов, выпускники последних трех лет и начинающие специалисты.
- На платформе «Лифт в будущее» доступны бесплатные курсы и тесты профориентации.
«Росатом»
Направления: аналитика, информационная безопасность, разработка, тестирование, техподдержка.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор с тестом и собеседованиями.
Длительность: от трех месяцев.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Зарплата: определяется в зависимости от рабочих часов.
Подробности:
- Стажировка проходит в 25 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Есть возможность проходить в гибридном формате, график определяется в зависимости от специальности.
- Доступна студентам вузов и выпускников без опыта работы.
- Есть программы предстажировок и базовой подготовки.
- Лучшим стажерам по итогам работы предлагается трудоустройство.
«Газпром»
Направления: автоматизация, дизайн, информационная безопасность, разработка, техподдержка, управление данными, цифровые решения.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор.
Длительность: от трех до шести месяцев.
Зарплата: нет.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам 4 курса бакалавриата, специалитета, 1 и 2 курсов, магистратуры с средним баллом выше 4. Также необходимо знание английского на уровне В1.
- Помимо отбора, на стажировку можно пройти через конкурсы и хакатоны для студентов от «Газпрома».
- Стажировка доступна в 12 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
- По итогам стажировки возможно трудоустройство в компании.
«Яндекс»
Направления: разработка, анализ данных, информационная безопасность, тестирование.
Как участвовать: подать заявку, сдать тест и пройти собеседование.
Длительность: от трех до шести месяцев.
Зарплата: есть, условия — после подачи заявки.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Стажировка доступна для студентов и начинающих специалистов.
- Стажировка реализуется только в очном формате.
- Стажировка проходит в 6 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск и Нижний Новгород. Компания оплачивает билеты и проживание при переезде.
- График гибкий, от 20 до 40 часов в неделю.
- Возможно трудоустройство по итогам стажировки.
МТС
Направления: аналитика, тестирование, информационная безопасность, техподдержка, Java.
Как участвовать: подать резюме и пройти отбор.
Длительность: от месяца.
Зарплата: определяется в зависимости от региона и рабочих часов.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам, выпускникам и младшим специалистам.
- Работа ведется в гибридном формате.
- Стажерам доступны корпоративные онлайн-курсы и тренинги.
«1С»
Направления: разработка облачных и мобильных технологий, приложений и инструментов.
Как участвовать: заполнить анкету, отправить резюме и пройти собеседование.
Длительность: от месяца.
Дедлайн подачи заявки: нет.
Подробности:
- Стажировка доступна студентам и выпускникам вузов и колледжей.
- Необходимы навыки работы с приложениями «1С».
Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock
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