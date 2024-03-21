В 2023 году IT-специальности стали одними из самых востребованных на рынке труда. По данным службы занятости Москвы, чаще других рекрутеры ищут «экспертов информатики и вычислительной техники», а также разработчиков нейросетей и алгоритмов.

RB.RU представляет подборку актуальных IT-стажировок в российских компаниях. Где ищут будущих мобильных разработчиков и аналитиков данных — в материале. По вопросам дополнения текста пишите на почту: [email protected].

12 стажировок прямиком с IT-Олимпа: куда идти студентам и выпускникам в 2024 году