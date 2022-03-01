Куда идти за бесплатной психологической помощью: список сервисов и контактов
В условиях беспрецедентной напряженности последних дней пользователи все чаще жалуются на тревожность, трудности с концентрацией внимания, панические атаки и другие признаки ментальных расстройств. В большинстве случаев проблему можно решить, если вовремя обратиться за помощью.
Мы собрали в этой статье информацию о сервисах и организациях, которые готовы оказаывать поддержку бесплатно. Список дополняется. Предложить организацию или специалиста можно на [email protected]
- Сервис подбора психотерапевтов «Мета» предложил людям, испытывающим в настоящее время панику, страх, тревогу, ощущение неизвестности, бесплатную консультацию специалиста из базы компании. Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, нужно оставить свои контакты в форме по ссылке.
- Инициативная группа психологов-профессионалов запустила проект МыРядом2020.рф, чтобы оказывать бесплатную психологическую поддержку врачам во время пандемии короновируса. Сегодня специалисты проекта готовы помочь всем, кому это необходимо. Получить бесплатную консультацию психолога можно по этой ссылке.
- Сервис быстрых аудиоконсультаций с психологами MHelp открыл бесплатный доступ к своим инструментам. Чтобы получить помощь, нужно запустить Telegram-бота @MindHelpForYouBot.
- Московский Институт гештальта и психодрамы организовал ежедневные бесплатные группы психологической поддержки. Запись на групповую терапию доступна по ссылке.
- Проект «Psyпросвет» и благотворительный фонд «Просто люди» предлагает бесплатные консультации для людей с любыми психическими расстройствами и проблемами. Чтобы связаться со специалистом, необходимо заполнить анкету по ссылке.
- Участники магистерской программы Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование НИУ ВШЭ открыли прием заявок на бесплатную психологическую помощь в кризисной ситуации. В настоящий момент прием заявок приостановлен, следить за появлением новых слотов и оперативно заполнить анкету можно по ссылке.
- Платформа для объединения людей, которые чувствуют себя одиноко, Realy запускает бесплатные онлайн-комнаты поддержки в Zoom для всех желающих. Авторы проекта подчеркивают, что это безопасное место для обсуждения эмоций и чувств, но не самих событий. Сессии будут проходить четыре раза в неделю в 10:30 утра по московскому времени. Анонсы публикуются в Telegram-чате Realy Humans.
- Клинический психолог и аккредитованный член Европейской ассоциации консультирования (European Association for Counselling) Филипп Гуров принимает заявки на бесплатные психологические консультации. Связаться с Филиппом можно через его страницу на Facebook.
- Московская служба психологической помощи населению продолжает в штатном режиме бесплатно консультировать всех желающих по горячей линии. Узнать контакты, ознакомиться с техниками самопомощи и записаться на плановую консультацию можно на сайте.
- Институт практической психологии и психоанализа развивает сервис бесплатных телефонных консультаций для женщин «Ярославна». Телефон горячей линии: 8 (495) 120 16 60.
- Проект «НеГорячаяЛиния» оказывает бесплатную психологическую помощь мужчинам и женщинам. Сервис доступен с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Телефон горячей линии для мужчин: 8 800 707 54 65. Для женщин: 8 800 707 78 46.
Чем еще можно себе помочь
- Команда сервиса психологических онлайн-конслуьтаций YouTalk опубликовала памятку про тревогу. Ознакомиться с памяткой можно по ссылке.
- Про десять российских сервисов, которые помогут подобрать психолога, мы рассказывали в этом материале.
- Российские приложения для самопомощи и борьбы с тревогой собраны здесь.
- Русскоязычные и англоязычные сервисы для медитации и повышения качества сна описаны в этой подборке.
Обложка: Unsplash
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис подбора психотерапевтов «Мета» предложил бесплатные консультации для снижения тревоги и страха
- 2 «Яндекс» переведет сотрудников на дистанционку ради их эмоционального благополучия
- 3 Приложения для психического здоровья: как с их помощью обрести счастье
- 4 «Сбитые летчики». Почему рушатся карьеры и как рекрутеру это предупредить
- 5 Продуктивное подведение итогов года с командой — инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
01 марта 2022
01 марта 2022
01 марта 2022