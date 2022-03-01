В условиях беспрецедентной напряженности последних дней пользователи все чаще жалуются на тревожность, трудности с концентрацией внимания, панические атаки и другие признаки ментальных расстройств. В большинстве случаев проблему можно решить, если вовремя обратиться за помощью.

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Куда идти за бесплатной психологической помощью: список сервисов и контактов