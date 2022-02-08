Необычные инвестиции: сервисы, которые помогут инвестировать в вино, скаковых лошадей, кроссовки и искусство

Доступ к биржевым рынкам за год получили 16,2 млн человек. Только за ноябрь количество брокерских счетов на Московской бирже выросло на 1,6 млн.

Одним из основных трендов 2021 года, по мнению некоторых аналитиков, стал приток колоссального количества частных инвесторов.

Инвестиции можно условно разделить на несколько категорий в зависимости от способа инвестирования, его сроков или стиля. Одним из самых общих является деление на традиционные и альтернативные виды вложений.

К традиционным принято относить акции и облигации. Список альтернативных видов активов намного шире — в него входят драгоценные металлы, недвижимость, криптовалюта, хедж-фонды Представляют собой пул активов инвесторов, которым управляют профессионалы в интересах инвесторов, венчурный капитал и многое другое.

Читайте полезные статьи для начинающего инвестора в спецразделе RB.RU «Личные инвестиции»

Одной из главных целей инвестора при таких вложениях является диверсификация Вложение средств в разные активы с целью минимизации рисков его портфеля. Так, например, золото признается многими экспертами самым надежным активом для инвестирования.

Подобная надежность связана с тем, что доходность нетрадиционных активов зачастую не коррелирует с волатильностью рынка — это особо актуально после кризиса, спровоцированного Covid-19.

В качестве альтернативных инвестиций также могут выступать предметы искусства, премиальный алкоголь и автомобили, бренды одежды и обуви класса люкс и так далее. В этой подборке мы рассказываем о необычных сервисах, с помощью которых частный неаккредитованный инвестор сможет диверсифицировать свой портфель.

Содержание:

Инвестиции в искусство

London Trade Art

Формат: онлайн арт-галерея и сервис долевого владения произведениями искусства с помощью NFT-акций.

О сервисе: London Trade Art предлагает диверсифицированные услуги по инвестициям в искусство. Сервис оказывает консультационные услуги для тех, кто хочет приобрести картину в онлайн-галерее, и предлагает модель совместного владения картиной посредством покупки акций.

Интерфейс London Trade Art

Сейчас LTA разрабатывает художественную биржу, на которой инвесторы смогут торговать акциями на произведения искусства.

Как воспользоваться сервисом: инвестор сам определяет, каким процентом акций произведения он хочет владеть. После выбора произведения и количества долей нужно отправить онлайн-запрос, по заключению сделки пользователю придет сертификат с гарантией владения.

Баланс акций можно отслеживать в личном кабинете на платформе.

Платформа также гарантирует часть прибыли с выставления картины на выставках или сдачи ее в аренду.

Стоимость: платформа взимает комиссии с транзакций. Информация о комиссиях и ценах на консультации предоставляется по запросу.

ARTinvestment

Формат: база данных аукционных цен на российское искусство, рейтинг доходности и индикаторы инвестиционного рынка.

О сервисе: база сервиса содержит данные о более чем 190 тысячах аукционных сделок с участием произведений искусства более 10 тысяч российских художников 17-21 века.

ARTinvestment также проводит AI-аукционы. На момент написания материала на аукционе представлено 33 лота и зарегистрировано более шести тысяч участников. Длительность продажи одного лота — 96 часов или четыре дня.

Как воспользоваться сервисом: к участию в аукционе допускаются все пользователи, которые прошли регистрацию на сайте. Большинство лотов торгуется 96 часов. Если пользователь выиграл торги, то обязан оплатить покупку в течение 10 дней.

Стоимость: комиссия за покупку произведения на аукционе — 18%. Стоимость подписки на базу данных: 1 590 рублей за день, 6 600 рублей за месяц, 19 950 рублей за год.

Artsy

Формат: онлайн-аукцион, онлайн-галерея и база данных.

О сервисе: Artsy — один из крупнейших в мире маркетплейсов произведений искусства, на котором представлены как «голубые фишки», так и менее известные художники. Стоимость объектов может варьироваться от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов.

Произведения можно приобрести сразу или делать на них ставки на аукционе платформы.

Некоторые работы на Artsy

На сервисе собрана база данных аукционных торгов более 900 домов начиная с 1986 года.

Как воспользоваться сервисом: на платформе большой выбор фильтров для поиска интересующего произведения искусства. После выбора лота необходимо следовать инструкциям сайта.

Стоимость: база данных бесплатна для любого пользователя. Комиссии, НДС и другие виды платы за покупку взимаются в соответствии с условиями конкретной галереи.

Bizar

Формат: маркетплейс современного искусства.

О сервисе: Bizar — отечественная площадка для купли/продажи живописи, графики, скульптур и других предметов искусства.

Платформа предлагает отдельную подборку для пользователей, заинтересованных в инвестициях в искусство. Также в разделе «Классики искусства XX века» представлены тиражные работы всемирно известных художников, таких как Шагал, Матисс, Пикассо и других.

Некоторые работы на Bizar

Ценовой диапазон работ на маркетплейсе достаточно широкий — пользователь может приобрести произведение стоимостью как до 10 тысяч рублей, так и от 200 тысяч рублей.

Так как платформа представляет собой маркетплейс, инвестор может здесь же перепродать приобретенное ранее произведение.

Стоимость: комиссия с продажи произведений взимается с продавцов. Информация о ее размере предоставляется по запросу.

Другие российские онлайн-галереи и аукционы:

Полный список всех российских торговых площадок для приобретения и продажи искусства представлен на интерактивной карте RB.RU: «Карта рынка ArtTech»

Masterworks

Формат: сервис долевого владения произведениями искусства.

О сервисе: Masterworks — платформа для покупки и продажи облигаций знаковых произведений искусства.

Эксперты платформы покупают выгодные, на их взгляд, картины «голубых фишек» Наиболее крупных, ликвидных и надёжных художников, таких как Бэнкси, Баския и т.д. для инвестиций, а затем продают дробные доли владения (облигации) инвесторам.

Срок ожидания перед перепродажей картины в среднем варьируется от трех до 10 лет. После того, как сервис продаст картину, инвестор получает свою пропорциональную выручку.

Интерфейс Masterworks

Если инвестор не хочет ждать, он может перепродать свои ценные бумаги на вторичном рынке платформы. Информация на вторичном рынке состоит не из твердых котировок, а представляет собой список акций, которые акционеры хотят купить или продать, а также предлагаемую цену, по которой они будут торговать ими.

На платформе доступна база данных повторных продаж, с помощью которой инвестор может изучать перспективные для вложений художников и их работы.

Как воспользоваться сервисом: потенциальный инвестор должен отправить заявку на членство.

Ограничения: торговать ценными бумагами на вторичном рынке могут только граждане США со счетами в банках США.

Стоимость: сборы сервиса после продажи определенной картины обговариваются индивидуально для каждого произведения.

Инвестиции в NFT

OpenSea

Формат: торговая площадка NFT.

О сервисе: OpenSea признана крупнейшей площадкой по торговле NFT-токенами с оценкой в $13,3 млрд. Объем торгов на платформе в декабре 2021 года достиг $3,5 млрд.

На сервисе помимо NFT-арта можно найти коллекционные монеты, торговые карты, музыкальные токены и спортивные коллекции.

Некоторые коллекции на Opensea

Платформа поддерживает блокчейны Ethereum, Polygon и Klaytn Blockchain.

Как воспользоваться сервисом: для входа на OpenSea необходим один из кошельков Кошельки используются для отправки, получения и хранения цифровых активов. Это может быть как расширение на компьютере, так и мобильное приложение Ethereum: MetaMask, CoinBase, Wallet Connect и другие.

Стоимость: платформа взимает комиссию в 2,5% с покупателя токена.

Rarible

Формат: торговая площадка NFT.

О сервисе: одна из самых известных платформ для купли, продажи и коллекционирования NFT с общим объемом торгов в $274 млн и 1,6 млн пользователей.

Некоторые NFT на Rarible

Функции сервиса включают несколько выпусков NFT, временные аукционы, роялти Вид лицензионного вознаграждения, мессенджер, персонализированную ленту активности и многое другое.

Rarible поддерживает три вида блокчейнов: Ethereum, Flow и Tezos. При этом одной из особенностей платформы является возможность оплаты NFT с помощью кредитной карты, а не криптовалюты.

Подробней про NFT и о том, какие возможности он открывает инвестору читайте в материале RB.RU: «Как устроен рынок NFT-арта»

Как воспользоваться сервисом: регистрация и вход на платформу осуществляется через один из доступных кошельков — Torus, Beacon, Blocto, мобильный кошелек и так далее.

Стоимость: платформа взимает комиссию при покупке NFT в размере 2,5% с продавца и 2,5% с покупателя.

SuperRare

Формат: торговая площадка NFT.

О сервисе: эта платформа специализируется конкретно на NFT-арте. Сервис работает на блокчейне Etherium. Своей особенностью SuperRare называет выплату роялти первоначальному создателю токена в размере 10% при его вторичной перепродаже.

Некоторые NFT на SuperRare

Как воспользоваться сервисом: вход на платформу осуществляется с помощью одного из трех кошельков: MetaMask, Formatic и Wallet Connect.

Стоимость: комиссия за транзакцию в 3% для покупателей и в 15% для продавцов.

Другие крупные мировые площадки:

Инвестиции в премиальный алкоголь

Vindome

Формат: торговая площадка для купли/продажи вина.

О сервисе: платформа предлагает потенциальному инвестору винные коллекции для вложений. Пользователь может выбрать, в какую именно инвестировать, с помощью нескольких показателей: инвестиционного горизонта, времени окупаемости и стоимости.

Стоит отметить, что цены на коллекции варьируются — от €190 до практически €4 тысяч.

Некоторые винные коллекции Vindome

Купленное вино хранится на одном из складов компании, однако инвестор может заказать его доставку к себе домой. Плата за хранение взимается отдельно.

Пользователь может самостоятельно покупать и продавать вина на Vindome Live Market.

Как воспользоваться сервисом: необходимо пройти регистрацию, указав свои данные и почту. Чтобы покупать или продавать вино, необходимо внести платежный адрес и номер плательщика НДС.

Ограничения: пользователь должен быть старше 18 лет.

Стоимость: с продавца взимается комиссия в размере 4%.

Vint.co

Формат: платформа для инвестиций в виноделие.

О сервисе: Vint — это SEC-платформа (*SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам), позволяющая инвесторам покупать акции коллекций марочных вин, спиртных напитков и аналогичных предложений.

Сейчас большинство коллекций, акции которых можно купить, уже распроданы. Однако, как утверждают на сайте, они регулярно пополняются. О появлении новых предложений инвесторы узнают через рассылку и на самом сайте.

Некоторые винные коллекции Vint.co

На платформе можно узнать полную стоимость любой коллекции, а также цену за одну акцию и количество предложений.

Каждый акционер Vint имеет право на пропорциональную долю выручки, полученной от продажи активов. Ни один инвестор не может владеть более 20% одного предложения.

Как воспользоваться сервисом: после регистрации потенциальному инвестору открывается доступ ко всей информации о коллекциях, новостях и предстоящих мероприятиях сообщества.

Ограничения: только для граждан США старше 18 лет.

Стоимость: нет информации.

Whisky Invest Direct

Формат: платформа для инвестиций в молодой виски.

О сервисе: работа платформы строится таким образом, что инвестор вкладывает средства в молодой виски, а затем напиток несколько лет дозревает в бочках компании. После этого пользователь может перепродать его на торговой площадке сайта.

На сегодняшний день на платформе можно приобрести виски более чем 40 сортов.

В разделе Live Order Board отображаются предложения других участников о покупке и продаже. Каждая строка на доске показывает заказы на виски от конкретной винокурни и года производства. Инвестор может изучить цену, по которой торгуется виски, и выбрать для себя лучшее предложение.

Предложения на вторичном рынке Whisky Invest

На платформе также представлены «пакеты быстрой покупки», в которые пользователь может быстро инвестировать средства. Минимальная стоимость — 100 фунтов стерлингов.

Как воспользоваться сервисом: торговля и инвестиции в виски будут доступны пользователю после регистрации. Чтобы подтвердить свой аккаунт, необходимо загрузить удостоверение личности и выписку из банка.

Ограничения: пользователь должен быть старше 18 лет.

Стоимость: комиссия в размере 1,75% от стоимости торгового объема.

Инвестиции в сферу развлечений

Co-Fi

Формат: краудлендинговая платформа для привлечения инвестиций в сферу развлечений.

О сервисе: платформа Co-Fi дает возможность инвесторам финансировать различные творческие проекты, гарантируя при этом достаточно высокую доходность — до 25% годовых с возвратностью от шести месяцев.

Через этот сервис Павел Воля привлек инвестиции на выпуск своей книги, а певица Zivert собрала средства для съемок клипа на одну из своих песен. Доходность от вложений в их проекты составила 18%.

Проекты для финансирования на Co-Fi

По каждому проекту, который уже собрал средства или только ожидает открытия раунда, можно посмотреть информацию по прибыли для инвестора и срокам возврата.

Как воспользоваться сервисом: чтобы стать инвестором платформы, нужно зарегистрироваться, пополнить лицевой счет и выбрать проект. После этого состоится раунд финансирования и подписание договора займа. Минимальная сумма инвестиций — тысяча рублей.

Ограничения: для пользователей старше 18 лет.

Стоимость: платформа взимает комиссию с заемщиков в размере от 3 до 9% и 5% (13% для физлиц) от суммы полученных инвестором процентов.

Gocollect

Формат: трейдинговые инструменты для коллекционеров.

О сервисе: платформа Gocollect предлагает ряд инструментов для коллекционеров комиксов, концертных афиш и видеоигр. В их числе:

Отслеживание стоимости предметов

Информация об аукционах, на которых можно приобрести желаемую вещь

История продаж коллекций и предметов

Инструменты моделирования рыночной стоимости.

Как воспользоваться сервисом: ряд функций платформы становится бесплатным после регистрации, некоторые открываются только после покупки подписки.

Стоимость: подписка, открывающая доступ ко всем инструментам, обойдется пользователю в $9 в месяц или $89 в год.

ANote Music

Формат: музыкальная фондовая биржа.

О сервисе: ANote Music — рынок инвестиций в лицензионные платежи за музыку. Пользователи могут приобрести дробную долю в конкретном музыкальном каталоге.

При этом, чтобы музыкант мог продавать права на свою музыку на платформе, он должен предоставить финансовую историю каталога как минимум за три года и подтвердить получение гонораров в объеме не менее 10 тысяч евро в год.

Интерфейс приложения ANote Music

После определения стоимости каталога экспертами ANote Music он выставляется на аукцион. Инвесторы делают ставки на его акции, и если их ставка выигрывает, они получают долю и роялти.

Артисты могут размещать только меньшую часть своих каталогов на ANote Music.

Как воспользоваться сервисом: пользователю нужно пройти регистрацию и проверку своего аккаунта.

Стоимость: торги на платформе проходят без комиссии, однако ANote Music взимает плату с лицензионных платежей.

Royalty Exchange

Формат: маркетплейс роялти.

О сервисе: как заявлено на сайте, Royalty Exchange — это крупнейший в мире маркетплейс роялти, позволяющий инвесторам вкладывать деньги в интересующие их музыкальные и книжные проекты, фильмы и тому подобное и получать процент от дохода от проекта. Сами роялти торгуются на бирже платформы.

Проекты для финансирования на Royalty Exchange

Условия инвестирования варьируются в зависимости от нескольких факторов, в том числе от типа актива, приносящего роялти, и доли продаваемого потока роялти.

Как воспользоваться сервисом: перед участием в любом аукционе пользователю необходимо пройти регистрацию, указав свои данные. После этого можно участвовать в аукционах, покупать или делать предложения лицам, продающим роялти.

Стоимость: размер комиссии согласовывается индивидуально.

Инвестиции в одежду

Rares

Формат: торговая площадка для купли/продажи акций кроссовок.

О сервисе: платформа, которая позволяет пользователям инвестировать в культуру кроссовок, покупая и обменивая акции редких кроссовок. Сервис работает следующим образом:

Rares приобретает подлинные кроссовки и делит их на акции, которые можно продать; Предлагает эти акции своим пользователям через первичное публичное предложение на платформе; После IPO пользователи, владеющие акциями, могут либо удерживать их, либо торговать ими на платформе по мере изменения стоимости обуви; Когда Rares выставляет на аукцион / продает обувь, пользователи, владеющие акциями обуви, получают выплаты в зависимости от выручки за кроссовки и количества акций, которыми они владеют.

Как воспользоваться сервисом: чтобы начать торговать на платформе, достаточно создать аккаунт, указав свою почту.

Интерфейс приложения Rares

Ограничения: ни один из инвесторов не может владеть более 20% акций любых кроссовок.

Стоимость: нет информации.

StockX

Формат: маркетплейс премиальной одежды, аксессуаров, предметов техники и так далее.

О сервисе: StockX — это маркетплейс, на котором представлены предметы класса люкс, а также коллекционные объекты, такие как фигурки или карточки.

Главное отличие от классических ресейл-платформ (например, Avito или eBay) заключается в возможности отслеживать инвестиционные показатели каждого товара — волатильность, торговый диапазон и количество продаж.

Интерфейс сервиса StockX

По каждому предмету сгенерирован график, на котором отображена его стоимость за разные периоды с момента выпуска.

Как воспользоваться сервисом: пользоваться платформой можно после регистрации или авторизации через одну из учетных записей — Facebook, Google и так далее.

Работает сервис как и любой другой маркетплейс, с одной оговоркой — после продажи пользователь обязан отправить товар в центр аутентификации, где тот пройдет обязательную экспертизу на подлинность.

Только после подтверждения подлинности продавец может получить плату за вещь.

Ограничения: проданный товар нельзя отправить из России через StockX.

Стоимость: с продаж взимается транзактный сбор от 8 до 10%.

Другое

SportBLX

Формат: онлайн-платформа для торговли активами спортсменов, спортивных команд и скаковых лошадей.

О сервисе: SportBLX — это сервис, который позволяет демократизировать владение уникальными спортивными активами.

Сейчас предложений на платформе совсем немного,среди них — активы игрока NBA Пи Джея Вашингтона, а также несколько скаковых лошадей.

Скаковая лошадь Max Player. Источник: America's Best Racing

Купив активы спортсменов или лошадей, пользователь имеет право получать процент от доходов игроков или от призовой суммы за победу лошади в скачках.

Как воспользоваться сервисом: зарегистрироваться, пройти проверку профиля и подключить к платформе банковский счет.

Стоимость: нет информации.

Alts.co

Формат: исследовательская платформа альтернативных инвестиций.

О сервисе: Alts.co позиционирует себя как крупнейшее сообщество альтернативных инвесторов. Платформа проводит исследования по более чем 30 направлениям нетрадиционных вложений, которые включают как те, что описаны в нашем материале, так и другие. Например, острова, культурные ценности, сельскохозяйственные угодья и многое другое.

Аналитики компании проводят углубленное исследование и количественный анализ сотен сделок по разным классам активов и публикуют материалы с данными на платформе.

Пользователи, купившие подписку, выбирают интересующие их отрасли — по ним Alts.co регулярно будет присылать новые исследования и аналитические материалы.

Как воспользоваться сервисом: большая часть базы данных исследований доступна только по подписке. Чтобы ее оформить, нужно ввести свое имя, почту, номер карты и длительность подписки.

Стоимость: месячная подписка — $19, годовая — $190.

Все объекты на обложке статьи взяты с указанных в материале плафторм