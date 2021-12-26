Подарки со смыслом: чем порадовать близких, чтобы поддержать фонды помощи животным

Специально к Новому году редакция RB.RU подготовила подборку подарков в разных ценовых категориях, с помощью которых можно поддержать некоторые из них.

На аналитической платформе «Если быть точным» представлена информация о 220 НКО, помогающих животным (деятельность организаций не ограничивается сферой помощи бездомным животным).

В России зарегистрированы 461 приютов в 79 регионах страны. Из этого количества 20% являются государственными, а остальные финансируются за счет частных средств или волонтерских пожертвований. Немалую роль в поддержке приютов играют различные благотворительные организации.

Согласно результатам мониторинга, проведенного в 2020 году ассоциацией «Благополучие животных», в России насчитывается от 600 до 700 тыс. бездомных собак, а число бездомных кошек, по данным Агентства Социальной Информации, превышает 3,2 млн. При этом только 144 тыс. из них содержатся в приютах.

Teddy Food — это сервис, с помощью которого пользователи могут заботиться о животных из более чем 40 приютов в 23 разных городах. Отличительной особенностью платформы является возможность наблюдать за любым животным в режиме реального времени, благодаря установленным в вольерах камерам.

Подробнее про Teddy Food и интервью с его основателем Павлом Котосовым читайте в статье RB.RU: Накормить, погулять, вылечить — большая подборка российских PetTech-проектов.

Чтобы поддержать проект, можно купить в подарок для близкого сертификат «на помощь котикам и собакам». Владельцу такого подарка станет доступна определенная сумма баллов, которую он сможет потратить на заботу о подопечных Teddy Food — оплатить им корм, игрушки, лечение или другие потребности.

Подарочные сертификаты представлены в четырех номиналах — 300 руб., 1 и 3 тыс. руб. или любая сумма (из расчета 1 рубль = 1 балл). За 300 баллов можно оплатить три дня питания животного, а за 3 тыс. — полноценное проживание в приюте в течение целого месяца.

Стоит отметить, что каждую пожертвование пользователь сможет отслеживать — например, посмотреть как питомец ест подаренное лакомство или наслаждается новой лежанкой.

После оплаты сертификат высылается по электронной почте получателю в красиво оформленном письме с поздравлением. Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте Teddy Food и ввести уникальный код активации в личном кабинете.

Barking Store — магазин при частном приюте для животных 50pets. В приюте содержатся около 30 животных. Он, как и магазин, был основан Романом Белоусовым.

Средства с продаж продукции Barking Store идут не только на работу 50pets — у проекта в разное время выходили совместные коллаборации с приютами для животных и с такими социальными организациями, как «Сестры», «ОВД-инфо»*, «Медиазона»** и другими.

В июле этого года магазин передал более 130 тыс. руб. на строительство и обустройство вольеров для птиц в приюте HelpBirds. А в сентябре перечислил 20 тыс. руб. в приют «Кошка в дом — счастье в нем».

Аромабокс от Barking Store

В Barking Store представлены практически все возможные виды мерча от открыток и открывашек до аромобоксов, настольных игр и дождевиков.

В качестве недорогого подарка можно купить значок (стоимость начинается от 300 руб.), блокнот (от 290 руб.) или носки (от 290 руб.). Одними из самых дорогих товаров являются свитера — самый дешевый обойдется покупателю в 5,7 тыс. руб., и неоновые лампы — их стоимость начинается от 4,9 тыс. руб.

* НКО выполняет функции иноагента

** выполняет функции иноагента

«РусДог» — общественная организация защиты животных, созданная в 2009 году. Проект занимается поддержкой приютов, организацией пунктов сбора гуманитарной помощи, социализацией животных в специальных центрах «РусДогХаус», освещением в медиа темы волонтерской деятельности и участием в разработке законопроектов, касаемых животных.

В «РусДог шоп» можно найти все классические виды мерча: значки, носки, шопперы, футболки и худи. Приобрести шоппер можно за 1,2 тыс. руб., а триплет значков за 800 руб.

Платок от «РусДог»

Нестандартной идеей для подарка станет стеганная лежанка для животных, которую можно заказать в любом цвете и размере. Ее цена начинается от 3,5 тыс.руб.

Благотворительный проект «Твое собачье дело» в 2019 году создала группа волонтеров приюта для бездомных животных «Печатники». Его работу основатель Искандер Нигматуллин позиционирует как «пропаганду волонтерской деятельности и осознанного обращения с животными».

Наибольшую известность «Твое собачье дело» получил благодаря социальному фотопроекту «Собаки говорят только правду». На фотографиях были изображены собаки около плакатов с различными надписями: «Не бросайте меня, если вы уже не вместе», «А сам-то ты породистый?» и другие. Спецпроект получил широкий охват в СМИ и соцсетях.

Мерч «Твое собачье дело»

В конце 2020 года благотворительный проект создал коллаборацию с брендом одежды «Юность». Вся сумма, вырученная с продажи вещей из коллекции идет на деятельность волонтеров. Сейчас в поддержку «Твое собачье дело» можно купить шоппер и носки за 700 и 280 руб. соответственно.

Совместную коллаборацию с проектом в декабре этого года создал SharikDog, производитель аксессуаров и амуниции для животных. В коллекцию вошли ошейники, шлейка, поводок и сворка для собак. Часть от вырученных средств также идет на деятельность «Твое собачье дело».

Фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» ведет свою деятельность с 2012 года и сотрудничает с более чем 40 приютами Москвы и близлежащих областей.

Сейчас у фонда несколько проектов:

Поддержка приютов,

Программа стерилизации безнадзорных животных, проживающих в приютах и на улицах,

Образовательная программа для детей «РэйКласс» об ответственном отношении к животным,

Школа зооволонтера,

Социальное зоотакси «РэйМобиль», и другие.

Мерч «РЭЯ» продается на социальном маркетплейсе «Есть смысл» — на платформе собрана продукция от двух десятков благотворительных организаций в различных сферах деятельности.

Всего в поддержку фонда помощи животным можно приобрести 37 различных товаров — канцелярию, одежду, посуду, аксессуары для собак и так далее. Самыми недорогими подарками станут блокнот-магнит или пакетики для уборки за собакой — за 100 и 250 руб. соответственно.

Пакетики для уборки за собакой от «РЭЙ»

Из «небанального» также можно выделить фрисби для собак за 300 руб., бутылки для воды за 700 руб. и несколько видов барсеток по 1,2 тыс. руб.

Международный фонд помощи животным «Дарящие надежду» был зарегестирован в 2010 году. Он участвует в работе над законопроектами, разрабатывает комплексные меры по решению проблемы бездомных животных, а также популяризирует ответственное и гуманное отношение и идею adopt, don’t buy («приюти, не покупай» — суть идеи в том, что верного четвероного друга можно взять в приюте, а не покупать в зоомагазинах и у заводчиков).

«Сертификат на доброе дело» идеально может подойти в качестве подарка для человека, для которого самое важное в подарке — эмоция. Информация на сертификате сообщает получателю, что деньги, которые могли бы пойти на цветы или подарок, были пожертвованы на одну из программ фонда.

Этот подарок может быть отправлен по электронной почте или распечатан и красиво оформлен на бумаге. На нем будут размещены ФИО человека, которому его дарят, сумма пожертвования и благодарность от фонда.

«Собаки-помощники» — это кинологический центр, который готовит будущих собак-помощников для людей с ограниченными возможностями. Два основных направления — подготовка собак-поводырей для помощи незрячим людям и подготовка собак-терапевтов для реабилитации особых детей.

Незрячие люди могут отправить специальную заявку в «Собак-помощников» и в течение двух лет бесплатно получить собаку-поводыря.

Открытка от «Собаки-помощники»

Занятия в центре с собаками-терапевтами на сегодняшний день посещают более 80 детей с особенностями развития. Вся программа реализуется под наблюдением психологов и психоневрологов и решает проблемы социальной адаптации пациентов.

Поддержать центр можно, купив подарочную открытку стоимостью в 300 руб. На ней изображен синий отпечаток лапы щенка лабрадора по кличке Пломбир, он уже стал символом центра, а в будущем станет собакой-поводырем. На обратной стороне открытки размещен текст, рассказывающий его историю.

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