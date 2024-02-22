Лучшие сервисы для владельцев пунктов выдачи заказов

В этой подборке мы собрали программы, которые помогают владельцам пунктов выдачи заказов вести эффективный бизнес. Если вы хотите узнать больше об инструментах для работы с маркетплейсами, изучите интерактивную карту от RB.RU, объединяющую более 100 игроков в нескольких категориях.

Пункты выдачи заказов — один из ключевых элементов тщательно выстроенной системы маркетплейсов, которая позволяет объединять предпринимателей и покупателей по всему миру. Для того, чтобы открыть ПВЗ, недостаточно снять помещение и подписать контракт с площадкой. Получение заказов, их обработка и выдача требуют внимания и систематизации, невозможных без использования специальных сервисов. О таких программах сегодня и пойдет речь.

Содержание:

Multi Point

Система Multi Point объединяет сразу несколько сервисов, необходимых для управления пунктом выдачи заказов. В личном кабинете оператора ПВЗ можно контролировать расходы, управлять онлайн-кассой и составлять детальные отчеты о работе точки.

Из плюсов Multi Point можно также отметить облачность системы — доступ к личному кабинету можно получить с любого устройства в любой точке мира.

Интерфейс программы Multi Point / Multi Point

На выбор пользователям доступны два тарифа: «Базовый» и «Стандарт» по 12 и 30 рублей в сутки за отделение соответственно. Из отличий упрощенная инвентаризация и адресное хранение заказов.

Экосистема «Бизнес.ру» включает в себя сразу несколько инструментов для работы с маркетплейсами. Среди них есть сервис автоматизации ПВЗ, представленный в виде сайта и мобильного приложения.

Интерфейс программы «Бизнес.ру» / «Бизнес.ру»

Система «Бизнес.ру» помогает пользователям вести учет склада товаров, рассчитывать зарплаты сотрудников и принимать оплаты через кассу. Помимо этого, в программе есть аналитика и прогнозирование продаж в реальном времени и полноценная CRM-система для работы с клиентами.

В отличие от конкурентов, у «Бизнес.ру» есть полностью бесплатный тариф, который позволяет начать работу ПВЗ с минимальными вложениями. Цены на более продвинутые решения доходят до 4875 рублей в месяц.

«Продуман» представляет собой продвинутую кассовую программу для пунктов выдачи заказов. Пользователи могут отправлять чеки на кассу или банковский терминал прямо из личных кабинетов партнеров.

Интерфейс программы «Продуман» / Продуман

Программа работает с более чем 20 партнерами, включая крупнейшие Ozon, Boxberry, DPD и «Яндекс.Маркет». Стоимость для всех клиентов фиксированная — 479 рублей в месяц или 5 748 рублей единоразовым платежом.

Программа для ПВЗ «Класс 365» помогает автоматизировать работу точки за счет комбинирования в одном приложении онлайн-кассы, сервиса для учета склада, инструментов аналитики и функционала для осуществления выплат сотрудникам.

Интерфейс программы «Класс 365» / «Класс 365»

Как и «Бизнес.ру», «Класс 365» — целая экосистема продуктов для автоматизации малого бизнеса, которая не ограничивается пунктами выдачи заказов. На сайте компании можно найти решения для организации работы отдела продаж, полноценную CRM-систему и готовые шаблоны различных документов, необходимых для работы с маркетплейсами.

«1C:Бухгалтерия» — еще один полезный инструмент для владельцев ПВЗ. Система позволяет автоматизировать процесс печати чеков и работать со сканером штрих-кодов. Как и в решениях предыдущих участников подборки, здесь реализованы выплаты сотрудникам, расчеты с контрагентами и онлайн-касса.

Интерфейс программы «1С:Бухгалтерия» / 1C

Стоимость «1С:Бухгалтерия» начинается с отметки в 3 300 рублей и доходит до 39 700 рублей в максимальном тарифе. Владельцы ПВЗ также могут арендовать программу — в таком случае она обойдется в 620 рублей в месяц.

Если вы хотите узнать больше об инструментах для работы с маркетплейсами, смотрите интерактивную карту RB.RU, объединяющую более 100 игроков в нескольких категориях.

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.