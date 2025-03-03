10 российских бренд-медиа, которые вдохновят вас на создание своего

Составили рейтинг из 10 российских бренд-медиа, на которые стоит обратить внимание предпринимателям, стартаперам и руководителям компаний разного уровня и масштаба.

Это актуально не только для крупных международных корпораций, но и для российских компаний, стремящихся выйти на новые рынки и укрепить свои позиции. Примеры успешного использования бренд-медиа можно встретить у различных медиа российских компаний.

В современном мире роль медиа в формировании имиджа компании и продвижении бренда стала особенно важной. Бренд-медиа активно используются как инструмент для формирования публичного образа, создания лояльности среди целевой аудитории и привлечения внимания инвесторов.

Это медиаплатформа, ориентированная на предпринимателей и малый бизнес. Созданная командой «Модульбанка», она предоставляет актуальные новости, экспертные материалы и практические советы, которые помогают бизнесменам эффективнее вести свою деятельность, справляться с вызовами рынка и оперативно адаптироваться к изменениям в экономике и законодательстве.

Почему вдохновляет: «Дело Модульбанка» стоит на страже практического подхода в бизнесе, предлагая материалы, которые реально помогают предпринимателям решать конкретные задачи. Издание охватывает широкий спектр тем, включая:

налогообложение,

бухгалтерию,

управление бизнесом,

маркетинг.

Издание регулярно публикует:

новости и аналитику,

практические советы,

интервью с экспертами,

кейсы и успешные практики.

«Дело Модульбанка» доступно онлайн, что позволяет пользователям получать нужную информацию в любое время и на любом устройстве. Редакция регулярно обновляет материалы, предлагая разнообразные форматы: от статей и интервью до инфографики и аналитических отчётов.

Почему это важно: «Дело Модульбанка» вдохновляет своей миссией — поддерживать предпринимателей, помогать малому бизнесу развиваться и расти в условиях конкурентного рынка.

Платформа предоставляет не только теоретические знания, но и практические инструменты для успешного ведения бизнеса.

Это медиа выделяется сочетанием практической пользы и глубокого анализа, предоставляя читателям не только примеры успешных кейсов, но и детальный разбор инструментов и подходов, которые работают на рынке.

Блог охватывает темы создания редакций, оптимизации работы творческих коллективов, современных тенденций в медиапроизводстве, финансовых аспектов и инновационных форматов контента. Материалы пишутся как для профессионалов индустрии, так и для тех, кто только начинает работать с медиа.

«Палиндром» отличается лёгким стилем изложения и ориентацией на практическую ценность. Это не просто собрание теорий, а площадка для обмена опытом и решения реальных задач, которая помогает клиентам и коллегам по рынку расти и внедрять лучшие практики.

Это онлайн-платформа, ориентированная на тех, кто стремится вести здоровый образ жизни, улучшать свою физическую форму и заботиться о красоте и здоровье. Этот проект охватывает широкий спектр тем: от фитнеса и питания до ухода за собой и путешествий, предоставляя полезные материалы и советы, которые помогают своим читателям достигать гармонии и успеха.

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Почему вдохновляет: «#ЯWorldClass» вдохновляет на позитивные изменения в жизни. Он помогает своим читателям не только заботиться о здоровье и внешности, но и мотивирует к активному, осознанному и сбалансированному образу жизни. Платформа соединяет людей, готовых изменять свою жизнь к лучшему, предоставляя им качественную информацию и реальную поддержку.

На платформе можно найти разнообразные материалы по теме:

фитнеса,

питания,

красоты,

путешествий.

«#ЯWorldClass» доступен онлайн, что позволяет читателям легко и удобно получать информацию в любое время. Платформа обновляется регулярно, предлагая разнообразные форматы контента: от статей и интервью до видеоматериалов и советов, которые можно просматривать на мобильных устройствах.

Проект помогает людям не только заботиться о своём теле и здоровье, но и вдохновляет на изменения в жизни. «#ЯWorldClass» — идеальный источник знаний и вдохновения для тех, кто хочет достичь гармонии и успеха в различных аспектах своей жизни.

4. AdIndex

AdIndex был основан в 2002 году и с тех пор стал важным источником информации в области маркетинга и рекламы в России. Платформа освещает все ключевые тренды и новости в сфере digital-маркетинга, рекламы и коммуникаций.

С момента создания AdIndex активно сотрудничает с крупными рекламными агентствами и компаниями, публикуя материалы о лучших практиках, успешных кампаниях и новейших инструментах для бизнеса.

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Гадание по новостям: как предсказать и использовать медиатренды

AdIndex ориентирован на маркетологов, предпринимателей и специалистов в области рекламы и digital-маркетинга. Это медиа, которое не только информирует, но и обучает, предоставляя актуальные исследования, отчеты и советы по применению новейших технологий в бизнесе. Они помогают предпринимателям найти оптимальные пути для продвижения своего бизнеса и взаимодействия с клиентами.

Медиа-издание активно делится новыми инструментами и кейсами, что дает предпринимателям практические знания в своей области.

Почему это важно: Этот подход вдохновляет на создание медиа, которое не только информирует, но и предлагает конкретные решения для бизнеса, давая предпринимателям ключевые инструменты для эффективной работы на рынке.

5. Русбейс

Это платформа, которую вы читаете прямо сейчас. В самом начале на сайте медиа освещались новости зарубежного и российского бизнеса. Со временем Русбейс расширил свой фокус, начав публиковать помимо новостей материалы от ведущих экспертов разных отраслей, аналитические статьи и интервью с успешными предпринимателями.

Русбейс стал важным ресурсом для бизнес-сообщества, предоставляя актуальную информацию о рыночных тенденциях, изменениях в законодательстве и инвестиционных возможностях.

Почему вдохновляет: платформа продолжает развиваться и активно поддерживает устойчивую связь с российскими компаниями. С недавних пор бренд-медиа внедрила обучающие курсы (как открыть кофейню, ПВЗ и даже как использовать ИИ в бизнесе), которые помогают начинающим предпринимателям на старте своей карьеры.

Это вдохновляет на создание медиа, которое не только информирует, но и помогает предпринимателям адаптироваться к новым условиям и извлекать ценность из текущих событий.

6. Skillbox Media

Это образовательная платформа, разработанная компанией Skillbox, которая предоставляет разнообразные материалы по самым востребованным направлениям: программированию, дизайну, бизнесу и личностному росту. Платформа начала свою работу с целью предложить пользователям качественные знания, которые помогут развиваться и совершенствоваться в профессиональной сфере, а также в жизни в целом.

Почему вдохновляет: Skillbox Media привлекает своей практической направленностью. Здесь представлена не только теоретическая информация, но и реальный опыт, интервью с экспертами, а также детальные обзоры актуальных инструментов и технологий. Платформа охватывает широкий круг тем, что делает её полезной для людей с разными интересами и уровнями подготовки.

На Skillbox Media пользователи могут найти материалы, которые помогут им в обучении и профессиональном росте:

Программирование . Статьи о новейших технологиях и языках программирования, практические примеры кода и советы от опытных разработчиков.

. Статьи о новейших технологиях и языках программирования, практические примеры кода и советы от опытных разработчиков. Дизайн . Статьи, интервью и обзоры инструментов для дизайнеров, а также современные тренды в визуальном искусстве.

. Статьи, интервью и обзоры инструментов для дизайнеров, а также современные тренды в визуальном искусстве. Бизнес . Практические советы и идеи для развития бизнеса, успешные кейсы и стратегии для предпринимателей.

. Практические советы и идеи для развития бизнеса, успешные кейсы и стратегии для предпринимателей. Саморазвитие. Материалы, посвящённые личностному росту, методики для повышения продуктивности и улучшения качества жизни.

Skillbox Media предлагает пользователям доступ к материалам в удобном формате: онлайн статьи, подкасты, тесты и видеоматериалы, которые можно прослушать или просмотреть в любое время. Это даёт возможность учиться из любой точки мира.

Skillbox Media демонстрирует, как можно сочетать доступность, качество и практическую направленность обучения. Платформа помогает своим пользователям не только теоретически подготовиться, но и получить реальные навыки для работы в выбранной области, что делает её незаменимым ресурсом для всех, кто стремится развиваться и совершенствоваться.

Компания была основана в 1996 году и с тех пор зарекомендовала себя как одна из ведущих страховых компаний России. Компания предлагает решения по автострахованию, страхованию жизни и здоровья, имущественному и туристическому страхованию, а также специализированные программы для бизнеса. Помимо этого в онлайн-журнале АlfaHealth публикуются различные актуальные на тему:

здоровья,

технологий,

инвестиций,

путешествий.

Почему вдохновляет: «АльфаСтрахование» вдохновляет своим подходом к созданию страховок, которые учитывают потребности клиентов в самых различных жизненных ситуациях. Компания помогает своим клиентам чувствовать себя защищёнными, обеспечивая стабильность и уверенность в будущем.

Каждый клиент компании получает:

Оперативное оформление страховых полисов, в том числе онлайн.

Доступ к индивидуальным страховым программам, учитывающим личные предпочтения и потребности.

Консультации по вопросам выбора оптимальных страховых решений.

Регулярные обновления по изменениям в законодательстве и страховых практиках.

Он был создан как экспертное издание, посвящённое вопросам налогового права и законодательства. С самого начала журнал фокусировался на предоставлении качественной аналитики, научных статей и обзоров, которые помогают профессионалам из области налогообложения быть в курсе изменений в законах, судебной практике и международных налоговых тенденциях.

Сегодня «Налоговед» остаётся одним из ключевых источников информации для юристов, бухгалтеров и специалистов по налогам. Издание предлагает материалы, которые подробно освещают налоговые риски, стратегии их минимизации, а также актуальные тренды в налогообложении.

Почему вдохновляет: «Налоговед» — это издание, которое объединяет глубокую экспертизу и актуальность, которые могут быть полезны для российских компаний. Журнал не просто информирует, а помогает своим читателям разобраться в сложных аспектах налогового законодательства.

Каждый выпуск включает:

статьи о новых законах и их влиянии на бизнес,

разбор судебных кейсов,

экспертные мнения по спорным налоговым вопросам,

научные исследования и рецензии.

«Налоговед» вдохновляет своим подходом к созданию экспертного контента. Он задаёт стандарты качества в профессиональной журналистике, помогая налоговым юристам, бухгалтерам и другим экспертам ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве. Это издание — пример того, как глубокая аналитика и научный подход могут приносить реальную пользу для профессионалов.

Это медиа-платформа от одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, предназначенная для того, чтобы помочь пользователям лучше ориентироваться в мире товаров и услуг. Цель проекта — помочь покупателям принимать осознанные решения, основанные на фактах и реальных отзывах.

Проект вдохновляет своей прагматичной и полезной направленностью. «Ozon Клуб» помогает людям быть уверенными в своем выборе, предлагая объективные и достоверные данные о товарах, что делает покупки более осознанными и комфортными. Платформа ориентирована на улучшение покупательского опыта, что значительно упрощает процесс выбора.

На платформе представлен разнообразный контент:

Обзоры и советы экспертов. Подробно раскрываются характеристики продуктов, даются рекомендации по использованию товаров, а также освещаются все ключевые особенности тех или иных категорий товаров. Рейтинги и подборки. Читатели могут ознакомиться с актуальными рейтингами продуктов, основанными на множестве факторов, включая популярность и отзывы пользователей. Подборки помогают быстро ориентироваться в широком ассортименте. Тестирования и сравнения. Сайт предоставляет подробные обзоры, в которых товары тестируются в реальных условиях, что позволяет пользователям получить полное представление о товаре перед покупкой.

«Ozon Клуб» доступен через интернет, что делает информацию всегда доступной для пользователей. Редакция регулярно обновляет контент, добавляя новые обзоры, рейтинги и рекомендации, которые можно легко просматривать с любого устройства.

10. Superjob

Superjob был основан в 2000 году как один из первых российских сервисов для поиска работы. Впоследствии Superjob значительно расширил свои функции, включая в свою платформу аналитические материалы, исследования о рынке труда, а также практические рекомендации для работодателей. В 2010 году сайт стал активно развивать разделы, посвященные бизнесу и HR-стратегиям.

Superjob продолжает оставаться важным ресурсом для предпринимателей и руководителей, предоставляя информацию о трендах на рынке труда и эффективных HR-практиках.

Почему вдохновляет

Superjob — это не только одна из первых платформа для поиска работы, но и полноценное медиа, которое делится исследованиями рынка труда, трендами в карьере и полезными бизнес-практиками. Платформа ориентирована на работодателей и предпринимателей, помогая им строить эффективные HR-стратегии и управлять кадрами.

Superjob делится аналитическими материалами, которые помогают предпринимателям улучшать организацию труда, увеличивать производительность и привлекать таланты.

Это вдохновляет на создание медиа, которое не только освещает рынок труда, но и дает практичные рекомендации для предпринимателей по улучшению внутренних процессов и организации бизнеса.

Вывод

Медиа, играющие ключевую роль в продвижении бренда, становятся неотъемлемой частью успеха российских компаний и их пути к лидерству на рынке. Бренд-медиа позволяет компаниям не только делиться актуальной информацией, но и создавать вокруг своего бренда настоящую экосистему, которая основана на ценностях, инновациях и лояльности.

Российские компании, ориентированные на международные рынки, должны активно использовать лучшие примеры и практики, чтобы обеспечивать постоянный рост и узнаваемость.

Крупные компании, которые действуют в рамках популярных бренд-медиа, становятся не только источниками ценной информации, но и инструментами для создания и продвижения собственной уникальной идентичности.

Для тех, кто только начинает свой путь в сфере медиа, важно понимать, как правильно выстраивать стратегии и ориентироваться на успешный пример российских и международных игроков.

Фото на обложке: Freepik