Локальный книжный мир: 10 нишевых российских издательств

Редакция RB.RU составила список из 10 перспективных книжных издательств. При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС.

Мировые новинки и популярные книги мы часто ищем у крупных российских издательств: «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер» и других. Но необычные и редкие книги встречаются чаще всего в независимых издательствах — например, произведения начинающих авторов или феминистская литература.

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Книжное издательство Individuum было основано в 2015 году в Москве медиапродюсером и бывшим шеф-редактором студии Rambler&Co Алексеем Докучаевым и кинопродюсером и совладельцем кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем.

Изначально они хотели выпускать книги о кино и медиа, но в итоге сделали упор на нон-фикшн-литературу. Среди серий: карманные книги о современном мире, серия о доказательной медицине и проза российских и зарубежных авторов.

В 2015 году вышла первая книга издательства — «Одной крови» журналиста Романа Супера, где он рассказывает о болезни жены, их отношениях и лечении онкологии в России. Уже через год Individuum стал принимать участие в книжных выставках и премиях. С 2019 года по 2023 их авторы завоевали больше 10 престижных наград: «Ясная поляна», «Большая книга», «Сноб» и другие.

«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Скриншот: Источник

Среди интересных и медийных книг издательства — «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева, которую могли запретить в России (в ноябре 2020 года прокуратура Республики Татарстан проводила проверку запрещенной к публикации информации в книге Гараева).

Книги Individuum продаются в онлайн-формате на сайте «Литрес», а печатные издания — в магазине Kiosk Shop.

Цены: от 300 до 550 рублей.

Екатеринбургское издательство «Фабрика комиксов» — одно из старших в списке: его запустил издатель Федор Еремеев в 2006 году.

И с того времени издательский дом специализируется на выпуске комиксов: японской манги, американских и европейских книг, а еще произведений отечественных авторов. «Фабрика комиксов» входит в Ассоциацию книгоиздателей России (АСКИ), Альянс независимых книгоиздателей, участвует не только в российских, но и европейских ярмарках, а в 2011—2020 годах выпускало альманах русской манги MNG.

Обложка манги «Аква». Источник

В коллекции издательства больше 200 комиксов. Один из известных — «Аква» Амано Кодзуэ. Комикс рассказывает о жизни людей в 2301 году на Марсе, 90% которого занимает вода.

Книги можно купить в книжных офлайн-магазинах.

Цены: от 500 до 1000 рублей.

Издательство «Дом историй» самое молодое из перечисленных: его запустили бывший глава и главный редактор шведского сервиса аудиокниг Storytel Борис Макаренков и Анастасия Завозова. Напомним, что сервис приостановил работу на территории России в марте 2022 года.

«День между пятницей и воскресеньем». Скриншот: Источник

«Дом историй» издает художественные произведения российских и зарубежных авторов в жанрах от антиутопии до фантастики. Почти за год издательство выпустило более 200 книг. Одна из самых интересных новинок — роман о силе любви «День между пятницей и воскресеньем» Ирины Лейк. Продаются книги в печатном формате на официальном сайте «Дом историй», а также на сайте «Литрес».

Цены: от 700 до 1100 рублей.

Издательство «Шум» появилось в 2019 году: его запустил музыкальный журналист Илья Воронин со своим другом Виктором Усенко. В основном издательство выпускает книги про музыку.

Тогда помимо «Шума» мужчины основали журнал о клубах, диджеях и электронной музыке Mixmag Russia, но журнал закрылся в 2020 году из-за экономических причин. А издательство «Шум» продолжает работать.

«Всё порви, начни сначала». Скриншот: Источник

Сейчас на сайте продается всего четыре книги, но основатели не раз говорили, что не гонятся за большими тиражами. Самая популярная книга — работа Саймона Рейнольдса о пост-панке 1978-1984 «Всё порви, начни сначала». Она входит в список лучших книг о музыке по версии Pitchfork, NME, The Quietus, Rolling Stone, Goodreads, «Афиши».

Продаются книги на официальном сайте «Шума».

Цены: от 800 до 1000 рублей.

Музей современного искусства «Гараж» был открыт в Москве в 2008 году российской предпринимательницей Дарьей Жуковой и бизнесменом Романом Абрамовичем. Уже через год в «Гараже» можно было не только посетить выставки, но и купить книги редких изданий, а позже музей основал собственное издательство.

«Гараж» выпускает книги российских и зарубежных авторов о театре, художественном искусстве, музыке, архитектуре, мировой и российской истории, знаменитых арт-выставках, политике, литературе и многом другом.

«Как научиться путешествовать. Советы о том, как сделать отпуск по-настоящему запоминающимся». Скриншот: Источник

Одна из интересных книг — «Как научиться путешествовать. Советы о том, как сделать отпуск по-настоящему запоминающимся» Йохана Идема. В книге автор рассказывает, как сделать путешествие более осмысленным, полезным и незабываемым.

Книги издательства «Гараж» можно купить на официальном сайте, в музее «Гараж» и в локальных книжных магазинах.

Цены: от 220 до 7500 рублей.

Издательство «Белое яблоко» появилось в Москве в 2012 году. Основали его два уже знакомых нам издателя — Илья Воронин и Виктор Усенко, которые также владеют «Шумом». Главная идея «Белого яблока» — издавать на русском языке больше интересных и красивых книг о современной поп-культуре: музыке, дизайне, комиксах, видеоиграх, антропологических исследованиях, помогающих понять окружающий мир.

Так же, как и в случае с выпуском книг о музыке в издательстве «Шум», основатели не делают упор на количество изданных книг, а предпочитают подходить к каждому произведению «с максимальным вниманием и любовью».

«Субкультура» (Артемий Троицкий включен в реестр иноагентов). Скриншот: Источник

Одна из самых запоминающихся книг — «Субкультура» Артемия Троицкого (включен в реестр иноагентов) о ярких молодежных течениях и творческом самовыражении в России.

Книги продаются на сайте «Белого яблока» и в книжных офлайн-магазинах.

Цены: от 1000 до 2000 рублей.

Издательство «ПервоГрад» появилось в 2015 году в Екатеринбурге: основатели говорят о себе мало — издательский дом позиционирует себя как команду энтузиастов, выпускающих краеведческую, историческую, детскую и художественную литературу, а еще выпускают открытки.

Большинство книг и продуктов полиграфии посвящены истории Северного и Южного Урала — например, в ассортименте есть книга о городе-заводе Билимбай, серия изданий об особенностях архитектуры конструктивизма в Екатеринбурге, детская энциклопедия об уральских ископаемых и так далее.

Одна из самых интересных книг издательского дома — «Петербургский след в архитектуре конструктивизма Екатеринбурга: монография» Льва Смирнова.

Книги продаются на официальном сайте издания и в книжных офлайн-магазинах.

Цены: от 300 до 4000 рублей.

Издательский дом «Белая ворона» появился в Москве в 2013 году: его создали бывший арт-директор Татьяна Кормер и скандинавист Ксения Коваленко, которая раньше работала редактором издательства «Мир Детства Медиа». С того момента они выпускают книги для детей, подростков и взрослых скандинавских, европейских и американских авторов.

Главная идея издательства отражает название «Белая ворона» — команда старается публиковать книги, которые радуют, поддерживают, развлекают, помогают, а не поучают.

«Краткий курс выживания на случай нашествия зомби». Скриншот: Источник

Одна из самых необычных детских книг — «Краткий курс выживания на случай нашествия зомби» Хермана Гейера и Класа Тувечерна. Несмотря на пугающее название, книга написана в юмористическом, а не хоррор-стиле.

Купить книги можно на официальном сайте издательства или в книжных офлайн-магазинах.

Цены: от 100 до 1400 рублей.

А вот издательский дом «Облака», появившийся на Урале в 2015-м, почти 10 лет позиционирует себя как издательство с красочными детскими современными книгами с советскими сказками.

Причем команда издательства уверена, что они будут интересны не только детям, но и людям вплоть до 99 лет. Еще одна изюминка издательского дома — особое внимание иллюстрациям, которые знакомят читателей с наследием знаменитых российских художников. «Облака» уже выпустили сказки «Златовласка», «Ласточка», «Приключения Хомы», «Машенька», «Репка» и так далее.

Иллюстрации из книги «Златовласка». Источник

Купить книги можно на официальном сайте издательства или в онлайн- и офлайн- книжных магазинах.

Цены на книги: от 150 до 500 рублей.

Издательство No Kidding Press началось в 2015 году с феминистского блога No Kidding, который вели будущие издательницы Александра Шадрина и Светлана Лукьянова. Девушки вместе работали в IT-компании в Казани, а блогом занимались в качестве хобби и отдушины. Также девушки интересовались феминистской литературой и даже организовывали встречи по интересам. Тогда им стало ясно, что в России действительно есть спрос на фем-литературу.

Позже Светлана Шадрина загорелась идеей издать книгу феминистки и писательницы Крис Краус I Love Dick и в то же время познакомилась с переводчицей Кариной Папп, которой тоже нравилась эта книга — она даже писала в российские издательства, предлагая ее перевод. Тогда Папп поделилась контактами агента Крис Краус, а девушки решили запустить издательство No Kidding Press и получили финансирование от своего бывшего босса из IT-компании.

Сейчас издательский дом выпускает амбициозные и экспериментальные книги, в основном написанные женщинами. Цель издательства — представить на русском языке культовые тексты, обошедшие стороной русскоязычного читателя.

Одной из самых интересных книг, которую удалось выпустить, — это то самое произведение Крис Краус I Love Dick о 40-летней художнице-неудачнице и ее одержимости сексом и мужчинами.

Книги продаются в онлайн-формате на сайте; на Ozon, Wildberries, а также в крупных и локальных книжных магазинах.

Цены: от 100 до 2000 рублей.

Выручка по итогам 2022 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2022 года, в рублях Individuum 542,2 млн 141,6 млн «Дом историй» 403,1 млн -59,3 млн «Фабрика комиксов» 72,8 млн 23,3 млн «Шум» 43,7 млн 93 тысячи «Гараж» 6,6 млн ​ -284 тысячи «Белое яблоко» 4,7 млн -523 тысячи «Первоград» 3,5 млн 1,9 млн «Белая ворона» 2,2 млн 906 тысяч «Облака» 218 тысяч 126 тысяч No Kidding Press 13,1 млн 1,6 млн Фото на обложке: Unsplash // Iñaki del Olmo