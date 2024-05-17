От подушек для глаз до одеял с вентиляцией: 10 российских производителей товаров для сна

Потребители выбирают ортопедические подушки, инновационные матрасы, специальные одеяла для крепкого сна, покрывала из необычных тканей, подушки от морщин и многое другое — все чаще отечественного производства. Редакция RB.RU собрала 10 марок — от перспективных до крупных, — которые производят товары для сна.

В 2022 году после ухода крупных брендов-производителей товаров для дома и сна вроде Ikea, Zara Home, H&M Home появилось множество новых производителей в этом сегменте. С 2023 года рынок активно пересобирается: маститые российские производители, такие как Askona и Hoff начали наращивать свою долю в сегменте, но часть покупателей все же ушла на маркетплейсы, помогая преуспеть локальным предпринимателям.

Содержание:

Soft Silver — бренд компании по производству товаров для сна «Нордтекс», основанной в 1992 году. В линейке бренда представлены одеяла, традиционные подушки и анатомические подушки с эффектом памяти. Они разработаны с учетом особенностей строения шейного отдела позвоночника, поэтому точно повторяют его изгибы и оказывают поддержку голове и шее.

Подушка с эффектом памяти. Источник

Главным преимуществом одеял и подушек производитель называет нестандартный наполнитель: все товары сделаны из пенополиуретана с ионами активного серебра, которые дают антибактериальный эффект. Благодаря этому подушки и одеяла дольше остаются чистыми.

Средняя цена за товар: 9 тыс. рублей. Продукция продается в онлайн-магазинах «Золотое Яблоко», Lamoda, в сети «Л'Этуаль» и на маркетплейсе Ozon.

Компания Blue Sleep была основана в 2017 году Марком Хамильфордом. Предприниматель часто страдал бессонницей и решил попробовать немедикаментозные методы расслабления и улучшения сна. Марк начал со смены кровати: протестировал множество моделей матрасов и спустя время нашел идеальный вариант, который решил его проблему. Он-то и вдохновил его на создание собственного бренда удобных матрасов, подушек, одеял и другой мебели для сна. Эта история рассказана на сайте бренда.

В коллекции Blue Sleep представлены пружинные матрасы, которые выдерживают большой вес, ортопедические модели, позволяющие принимать правильное положение во время сна, водонепроницаемые матрасы, гипоаллергенные варианты для детей. А также беспружинные матрасы с массажным эффектом и матрасы для животных. И, наконец, гибридные матрасы из микропружин с пенным наполнителем, которые повторяют контур тела и подстраиваются под его положение.

Матрас от Blue Sleep. Источник

Кроме того, бренд выпускает ортопедические подушки, модели с валиком для поддержки шеи, подушки разной жесткости, а еще утяжеляющие одеяла для расслабления и более крепкого сна.

Средняя цена подушки — 10 тыс. рублей, матрас — 50 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет».

Бренд мебели для сна Darwin Store появился на рынке в 2018 году и с того момента специализируется на разработке и продаже матрасов. В линейке представлены модели трех видов жесткости и разных наполнителей — пружинных, беспружинных и «инновационных».

Последние сделаны из запатентованного материала Cell Technology, по структуре напоминающего сетку. Производитель обещает, что материал способствует быстрому восстановлению, глубокому сну, расслаблению мышц и даже улучшению кровообращения.

Подойдет для людей с разницей в весе. Источник

Один из самых необычных вариантов матраса — анатомический матрас Duet для пар, у которых разница в весе более 30 кг и есть свои предпочтения по степени жесткости матраса. Бренд уверяет, что изделие поможет более комфортно спать обоим людям.

Кроме того, бренд создает подушки в зависимости от позы сна: например, подушки для тех, кто спит на боку, спине или животе.

Средняя цена за товар: 50 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Компания Sonit — одна из старейших в этом списке. Она выпускает мебель для сна с 2006 года. Самое большое количество моделей представлено среди матрасов: есть варианты из разных материалов для пожилых, взрослых людей, подростков и детей.

Среди моделей есть пружинные и беспружинные матрасы с латексным или пенным наполнителем разной жесткости. Один из самых актуальных вариантов — матрас с кокосовой койрой, который улучшает ортопедические свойства изделия. Все модели направлены на создание комфортного и глубокого сна, а также на улучшение здоровья позвоночника.

Так выглядит изнутри матрас с кокосовым наполнителем. Источник

Также бренд создает интересные варианты подушек — в основном мягкие и среднемягкие с наполнителем из пены. Благодаря этому материалу подушка повторяет контуры головы и шеи, снижает нагрузку на позвонки и мышцы и улучшает качество сна. Некоторые из моделей содержат экстракты масел — например, производитель утверждает, что аромат апельсина способен снизить стресс.

Средняя цена на кровати — 50 тыс. рублей, на матрасы — 20 тыс. рублей, подушки стоят около 10 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте, маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Бренд Somia, напротив, один из самых молодых в списке. Он появился в 2021 году и предлагает три модели подушек из четырех слоев пены разной плотности: Original — базовый вариант, Wave для усиленной поддержки шейных позвонков и мышц и Kids, созданную с учетом особенностей детского позвоночника.

Подушки, как заверяет производитель, подстраиваются под рост, вес и позу сна. Каждый слой имеет свою упругость и плотность — их можно регулировать.

Так выглядят слои анатомической подушки Somia. Источник

Также марка выпускает одеяла с утяжеляющим эффектом для снижения тревожности и дышащий вариант для тех, кому часто становится жарко во время сна.

Средняя цена за товар: подушка — около 12 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте, на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Изделия бренда подушек Ortofix — одни из самых продаваемых в онлайн-магазинах в нашем списке. Об этом, например, сообщала RB.RU сеть магазинов «Л’Этуаль».

В коллекции представлены подушки из пены и хлопка разных видов: классические ортопедические варианты, гипоаллергенные варианты, подушки для коррекции осанки и так далее. Почти все они направлены на снятие болей в шее, спине и улучшение качество сна за счет снятия напряжения в мышцах.

Вариант подушки с эффектом прохлады. Источник

Самый интересный вариант — подушка с охлаждающим эффектом для тех, кто просыпается, потому что подушка становится слишком теплой.

Средняя цена за товар: 5 тыс. рублей. Продукция продается в онлайн-магазине «Л’Этуаль» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Марка Beauty Sleep была основана бывшими сотрудниками международной парфюмерной компании в 2016 году: у одной из основательниц из-за подушки начали появляться морщины, которые со временем становились перманентными. Так появилась идея создать подушку не только для комфортного сна, но и для сохранения молодости.

Так выглядит подушка для декольте. А вы думали, что знаете все о товарах для сна? Источник

Сейчас в линейке представлены четыре вида подушек — Omnia против отеков и морщин, Omnia Copper Blend с антибактериальным и антивозрастным эффектом, Aula, которая приучает спать на спине, и подушка для декольте против морщин в этой зоне. По заверениям бренда, эффект создается за счет специально разработанной формы подушки, что обеспечивает комфортный сон, но при этом не провоцирует появления заломов и морщин.

Также в коллекции марки есть одеяла: с утяжеляющим и дышащим эффектом.

Средняя цена за товар: около 13 тыс. рублей за подушку. Продукция продается в онлайн-магазине «Золотое Яблоко» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

В 2017 году бывший бренд-директор журнала Interview Александра Фалиштынская окончила курс ксилографии в арт-школе во Флоренции Fondazione Il Bisonte. Ксилография — это способ гравировки по дереву, или оттиск на бумаге деревянной печатной формы.

После того как Александра сделала серию работ на бумаге, она подумала — такие узоры хорошо будут смотреться на ткани. После она окончила курс по декорированию интерьера в Британской высшей школе дизайна и отрисовала эскизы, которыми стилизовала первую коллекцию льняных тканей the.dot.home.

Так выглядит стиль бренда. Источник

Сейчас в линейке the.dot.home подушки, пижамы, ковры, одеяла и постельное белье из льна и льняного кашемира, тенселя и растительного шелка с кружевными вышивками, которые создают необычный дизайн в спальной комнате. Все они отшиваются на фабриках компании «Мануфактура Балина» в Ивановской и Владимирской областях, которые основаны в 19 веке.

Один из самых интересных товаров — подушка ручной работы с коллажом.

Средняя цена за комплект белья: 5 тыс. рублей. Товары продаются на сайте бренда.

Бренд товаров для сна Parapete основан в 2019 году как семейная текстильная компания с собственным производством в Казани. В линейке бренда: покрывала, пледы, утяжеленные одеяла из вареного хлопка, муслина, тенселя, сатина, вафли и льна, а также декоративные подушки.

Детское белье — необязательно цветочки и бабочки. Источник

Все товары однотонные — пастельные или яркие. Один из самых интересных комплектов — лаконичное детское постельное белье из муслина в оранжевом цвете.

Средняя цена за комплект белья: 5000 рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда.

Бренд товаров для дома Bellehome запустил предприниматель Алексей Потапов в 2010 году, но у основателя был опыт в продаже текстиля еще до запуска. В своих интервью он рассказывал, что в нулевых им с женой на свадьбу подарили постельное белье. Супругам понравилось качество комплекта: они позвонили на фабрику, где производилось это белье, и открыли небольшой магазин в Москве.

А уже позже решили открыть бренд с собственным производством в России, который смог вырасти до 20 офлайн-точек. В линейке: подушки, одеяла, пледы, постельное белье из жаккарда, страйп-сатина, сатина, тенселя, овечьей и верблюжьей шерсти, эвкалиптового и бамбукового волокна, полиэфира и пуха, а еще столовый текстиль и полотенца.

Постельное белье в спокойных оттенках, но с интересным рисунком в винтажном стиле. Источник

Средняя цена за комплект постельного белья: 12 тыс. рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Выручка по итогам 2023 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2023 года, в рублях Soft Silver 6 млрд 167,9 млн Blue Sleep 328 млн 4,6 млн Darwin Sleep 124,9 млн 8,1 млн Sonit 3,6 млн 106 тыс. the.DOT.home — 149,9 млн — 28,4 млн Bellehome — — Parapete – – Somia – – Ortofix – – Beauty Sleep – –

Месячная выручка на Wildberries, руб. (февраль 2024) Месячная выручка на Ozon, руб. (февраль 2024) Blue Sleep 39 106 002 38 650 033 Darwin Sleep 16 494 995 ₽ 2 546 376 Sonit 11 706 225 360 735 Bellehome 5 426 291 7 305 486 Somia 325 086 166 879 Ortofix 933 811 9 025 Beauty Sleep 142 845 977 417 Soft Silver – 4 679 the.DOT.home — — Parapete — — Фото на обложке: Shutterstock / Caterina Trimarchi