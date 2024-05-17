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Лонгриды

От подушек для глаз до одеял с вентиляцией: 10 российских производителей товаров для сна

Лонгриды
Ярослава Васильева
Ярослава Васильева

Журналист и автор RB.RU

Лариса Ступина

В 2022 году после ухода крупных брендов-производителей товаров для дома и сна вроде Ikea, Zara Home, H&M Home появилось множество новых производителей в этом сегменте. С 2023 года рынок активно пересобирается: маститые российские производители, такие как Askona и Hoff начали наращивать свою долю в сегменте, но часть покупателей все же ушла на маркетплейсы, помогая преуспеть локальным предпринимателям.

Потребители выбирают ортопедические подушки, инновационные матрасы, специальные одеяла для крепкого сна, покрывала из необычных тканей, подушки от морщин и многое другое — все чаще отечественного производства. Редакция RB.RU собрала 10 марок — от перспективных до крупных, — которые производят товары для сна.

От подушек для глаз до одеял с вентиляцией: 10 российских производителей товаров для сна

Содержание:

 

Soft Silver

Soft Silver — бренд компании по производству товаров для сна «Нордтекс», основанной в 1992 году. В линейке бренда представлены одеяла, традиционные подушки и анатомические подушки с эффектом памяти. Они разработаны с учетом особенностей строения шейного отдела позвоночника, поэтому точно повторяют его изгибы и оказывают поддержку голове и шее. 

 

Анатомическая подушка Soft Silver

Подушка с эффектом памяти. Источник

 

Главным преимуществом одеял и подушек производитель называет нестандартный наполнитель: все товары сделаны из пенополиуретана с ионами активного серебра, которые дают антибактериальный эффект. Благодаря этому подушки и одеяла дольше остаются чистыми.

Средняя цена за товар: 9 тыс. рублей. Продукция продается в онлайн-магазинах «Золотое Яблоко», Lamoda, в сети «Л'Этуаль» и на маркетплейсе Ozon.

 

Blue Sleep

Компания Blue Sleep была основана в 2017 году Марком Хамильфордом. Предприниматель часто страдал бессонницей и решил попробовать немедикаментозные методы расслабления и улучшения сна. Марк начал со смены кровати: протестировал множество моделей матрасов и спустя время нашел идеальный вариант, который решил его проблему. Он-то и вдохновил его на создание собственного бренда удобных матрасов, подушек, одеял и другой мебели для сна. Эта история рассказана на сайте бренда.

В коллекции Blue Sleep представлены пружинные матрасы, которые выдерживают большой вес, ортопедические модели, позволяющие принимать правильное положение во время сна, водонепроницаемые матрасы, гипоаллергенные варианты для детей. А также беспружинные матрасы с массажным эффектом и матрасы для животных. И, наконец, гибридные матрасы из микропружин с пенным наполнителем, которые повторяют контур тела и подстраиваются под его положение. 

 

Матрас Blue Sleep

Матрас от Blue Sleep. Источник

 

Кроме того, бренд выпускает ортопедические подушки, модели с валиком для поддержки шеи, подушки разной жесткости, а еще утяжеляющие одеяла для расслабления и более крепкого сна.

Средняя цена подушки  10 тыс. рублей, матрас — 50 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». 

 

Darwin Store

Бренд мебели для сна Darwin Store появился на рынке в 2018 году и с того момента специализируется на разработке и продаже матрасов. В линейке представлены модели трех видов жесткости и разных наполнителей — пружинных, беспружинных и «инновационных». 

Последние сделаны из запатентованного материала Cell Technology, по структуре напоминающего сетку. Производитель обещает, что материал способствует быстрому восстановлению, глубокому сну, расслаблению мышц и даже улучшению кровообращения. 

 

Матрас Darwin Store для пар с разным весом

Подойдет для людей с разницей в весе. Источник

 

Один из самых необычных вариантов матраса — анатомический матрас Duet для пар, у которых разница в весе более 30 кг и есть свои предпочтения по степени жесткости матраса. Бренд уверяет, что изделие поможет более комфортно спать обоим людям.

Кроме того, бренд создает подушки в зависимости от позы сна: например, подушки для тех, кто спит на боку, спине или животе. 

Средняя цена за товар: 50 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

Sonit

Компания Sonit — одна из старейших в этом списке. Она выпускает мебель для сна с 2006 года. Самое большое количество моделей представлено среди матрасов: есть варианты из разных материалов для пожилых, взрослых людей, подростков и детей. 

Среди моделей есть пружинные и беспружинные матрасы с латексным или пенным наполнителем разной жесткости. Один из самых актуальных вариантов — матрас с кокосовой койрой, который улучшает ортопедические свойства изделия. Все модели направлены на создание комфортного и глубокого сна, а также на улучшение здоровья позвоночника.

 

Матрас Sonit с кокосовой койрой

Так выглядит изнутри матрас с кокосовым наполнителем. Источник

 

Также бренд создает интересные варианты подушек — в основном мягкие и среднемягкие с наполнителем из пены. Благодаря этому материалу подушка повторяет контуры головы и шеи, снижает нагрузку на позвонки и мышцы и улучшает качество сна. Некоторые из моделей содержат экстракты масел — например, производитель утверждает, что аромат апельсина способен снизить стресс.

Средняя цена на кровати — 50 тыс. рублей, на матрасы — 20 тыс. рублей, подушки стоят около 10 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте, маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

Somia

Бренд Somia, напротив, один из самых молодых в списке. Он появился в 2021 году и предлагает три модели подушек из четырех слоев пены разной плотности: Original — базовый вариант, Wave для усиленной поддержки шейных позвонков и мышц и Kids, созданную с учетом особенностей детского позвоночника. 

Подушки, как заверяет производитель, подстраиваются под рост, вес и позу сна. Каждый слой имеет свою упругость и плотность — их можно регулировать.

 

Somia анатомическая подушка
Так выглядят слои анатомической подушки Somia. Источник

 

Также марка выпускает одеяла с утяжеляющим эффектом для снижения тревожности и дышащий вариант для тех, кому часто становится жарко во время сна.

Средняя цена за товар: подушка — около 12 тыс. рублей. Продукция продается на официальном сайте, на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

Ortofix

Изделия бренда подушек Ortofix — одни из самых продаваемых в онлайн-магазинах в нашем списке. Об этом, например, сообщала RB.RU сеть магазинов «Л’Этуаль». 

В коллекции представлены подушки из пены и хлопка разных видов: классические ортопедические варианты, гипоаллергенные варианты, подушки для коррекции осанки и так далее. Почти все они направлены на снятие болей в шее, спине и улучшение качество сна за счет снятия напряжения в мышцах.

 

Ortifix подушка с охлаждающим эффектом
Вариант подушки с эффектом прохлады. Источник

 

Самый интересный вариант — подушка с охлаждающим эффектом для тех, кто просыпается, потому что подушка становится слишком теплой.

Средняя цена за товар: 5 тыс. рублей. Продукция продается в онлайн-магазине «Л’Этуаль» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

Beauty Sleep

Марка Beauty Sleep была основана бывшими сотрудниками международной парфюмерной компании в 2016 году: у одной из основательниц из-за подушки начали появляться морщины, которые со временем становились перманентными. Так появилась идея создать подушку не только для комфортного сна, но и для сохранения молодости.

 

Подушка для декольте Beauty Sleep

Так выглядит подушка для декольте. А вы думали, что знаете все о товарах для сна? Источник

 

Сейчас в линейке представлены четыре вида подушек — Omnia против отеков и морщин, Omnia Copper Blend с антибактериальным и антивозрастным эффектом, Aula, которая приучает спать на спине, и подушка для декольте против морщин в этой зоне. По заверениям бренда, эффект создается за счет специально разработанной формы подушки, что обеспечивает комфортный сон, но при этом не провоцирует появления заломов и морщин.

Также в коллекции марки есть одеяла: с утяжеляющим и дышащим эффектом.

Средняя цена за товар: около 13 тыс. рублей за подушку. Продукция продается в онлайн-магазине «Золотое Яблоко» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

the.dot.home 

В 2017 году бывший бренд-директор журнала Interview Александра Фалиштынская окончила курс ксилографии в арт-школе во Флоренции Fondazione Il Bisonte. Ксилография — это способ гравировки по дереву, или оттиск на бумаге деревянной печатной формы. 

После того как Александра сделала серию работ на бумаге, она подумала — такие узоры хорошо будут смотреться на ткани. После она окончила курс по декорированию интерьера в Британской высшей школе дизайна и отрисовала эскизы, которыми стилизовала первую коллекцию льняных тканей the.dot.home.

 

подушка thedothome
Так выглядит стиль бренда. Источник

 

Сейчас в линейке the.dot.home подушки, пижамы, ковры, одеяла и постельное белье из льна и льняного кашемира, тенселя и растительного шелка с кружевными вышивками, которые создают необычный дизайн в спальной комнате. Все они отшиваются на фабриках компании «Мануфактура Балина» в Ивановской и Владимирской областях, которые основаны в 19 веке. 

Один из самых интересных товаров — подушка ручной работы с коллажом.

Средняя цена за комплект белья: 5 тыс. рублей. Товары продаются на сайте бренда.

 

Parapete

Бренд товаров для сна Parapete основан в 2019 году как семейная текстильная компания с собственным производством в Казани. В линейке бренда: покрывала, пледы, утяжеленные одеяла из вареного хлопка, муслина, тенселя, сатина, вафли и льна, а также декоративные подушки.

 

Постельное белье Parapete
Детское белье — необязательно цветочки и бабочки. Источник

 

Все товары однотонные — пастельные или яркие. Один из самых интересных комплектов — лаконичное детское постельное белье из муслина в оранжевом цвете.

Средняя цена за комплект белья: 5000 рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда.

 

Bellehome

Бренд товаров для дома Bellehome запустил предприниматель Алексей Потапов в 2010 году, но у основателя был опыт в продаже текстиля еще до запуска. В своих интервью он рассказывал, что в нулевых им с женой на свадьбу подарили постельное белье. Супругам понравилось качество комплекта: они позвонили на фабрику, где производилось это белье, и открыли небольшой магазин в Москве.

А уже позже решили открыть бренд с собственным производством в России, который смог вырасти до 20 офлайн-точек. В линейке: подушки, одеяла, пледы, постельное белье из жаккарда, страйп-сатина, сатина, тенселя, овечьей и верблюжьей шерсти, эвкалиптового и бамбукового волокна, полиэфира и пуха, а еще столовый текстиль и полотенца.

 

Постельное белье Bellehome
Постельное белье в спокойных оттенках, но с интересным рисунком в винтажном стиле. Источник

 

Средняя цена за комплект постельного белья: 12 тыс. рублей. Товары представлены на официальном сайте бренда, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 


Выручка по итогам 2023 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2023 года, в рублях
Soft Silver 6 млрд 167,9 млн
Blue Sleep 328 млн  4,6 млн
Darwin Sleep 124,9 млн 8,1 млн
Sonit 3,6 млн 106 тыс.
the.DOT.home — 149,9 млн — 28,4 млн
Bellehome —  — 
Parapete
Somia
Ortofix
Beauty Sleep

 



Месячная выручка на Wildberries, руб. (февраль 2024) Месячная выручка на Ozon, руб. (февраль 2024)
Blue Sleep 39 106 002  38 650 033
Darwin Sleep 16 494 995 ₽ 2 546 376
Sonit 11 706 225 360 735
Bellehome 5 426 291 7 305 486
Somia 325 086 166 879
Ortofix 933 811 9 025 
Beauty Sleep 142 845  977 417
Soft Silver 4 679 
the.DOT.home
Parapete 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Caterina Trimarchi

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