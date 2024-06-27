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Лонгриды

Не Adidas единым: 10 российских брендов спортивной одежды

Лонгриды
Ярослава Васильева
Ярослава Васильева

Журналист и автор RB.RU

Александр Сенников

После ухода крупных международных компаний вроде Decathlon, Adidas, Nike и Reebok из России, отечественный рынок быстро нашел замену популярным спортивным товарам. По данным BusinesStat, в 2023 году объем продаж одежды стал выше, чем в допандемийном 2019 году — на 4,6 %.

Редакция RB.RU составила список из 10 перспективных марок спортивной одежды. При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС.

Не Adidas единым: 10 российских брендов спортивной одежды
  1. Лонгриды

Содержание:

 

Irnby

 

IRNBY 

Марку спортивной одежды IRNBY запустила блогер-миллионник Анастасия Миронова в 2017 году. Анастасия стала популярна благодаря фитнес-контенту и гайдам по тренировкам, так что база клиентов у нее уже была.

Производство одежды находится в Санкт-Петербурге. В коллекциях — топы, лосины, футболки, худи, костюмы, комбинезоны, велосипедки, шорты, теннисные платья и юбки. Недавно у бренда появилась лайфстайл-одежда, но спортивная все еще доминирует в ассортименте.

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Irnby

Одна из популярных позиций — топ с вырезом под грудью

 

Особенность одежды — в ярких оттенках и дизайне, смелом для спортивной одежды. Вся продукция создается полиамида, эластана и хлопка. 

Цены варьируются от 3 до 15 тысяч рублей. Товары продаются на официальном сайте и в офлайн-магазинах в Санкт-Петербурге и в Москве.

 

Zidans

 

Zidans 

Бренд балетной одежды Zidans запустила Лилия Косырева в 2015 году в Москве. 

Идея бренда зародилась еще в Париже: там Лилия училась корпоративным финансам в магистратуре, но влюбилась в балет. А когда приехала в Москву, решила запустить бренд одежды для балета и долго искала подходящего дизайнера. Но позже поняла, что лучше нее никто не сможет воплотить идею — и отучилась в Британской высшей школе дизайна. Так появился бренд Zidans с одеждой, созданной самой Лилией Косыревой. 

В коллекции: балетные купальники, комбинезоны, колготки, юбки, леггинсы. Помимо одежды для балета, есть спортивные топы для женщин, детей и мужчин, а также линейка купальников.

 

Zidans

Купальник-боди, имитирующий потертую ткань

 

По словам создателей, бренд ориентирован на удобство, эстетику и простоту в уходе. Дизайн коллекций вдохновлен традиционной одеждой для балета. Продукция создается из бифлекса, полиэстера, шифона и хлопка.

Цены на продукцию: от 3 до 20 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, а также доступна в офлайн-магазинах в Москве и за рубежом: в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Китае, Гонконге, Индонезии, Японии и других странах.

 

Gri

 

Gri 

Марка одежды для бега Gri была создана в 2018 году Григорием Лазаревым. Основатель с детства занимался бегом и спортивным ориентированием, а в 2010-х начал продавать спортивную одежду из Финляндии. В 2018 году Григорий решил создать собственный бренд Gri и начал запуск с кепок. 

Затем Григорий решил, что Gri должен быть не просто брендом одежды, а целым сообществом бегунов. В итоге визитной карточкой Gri стала эстафета в Ленинградской области по дороге к маяку Стирсудден. Этот забег проходил ежегодно с 2018 года по 2022 год.

После первого забега линейка одежды пополнилась спортивными брюками, а позже в коллекции появились лонгсливы, футболки, майки, велосипедки, куртки, перчатки и другие аксессуары для мужчин и женщин. Изделия выполнены из полиэстера, нейлона и спандекса.

 

Gri

Майка из дышащей ткани с влагоотводящей пропиткой. Gri обещает, что она идеальна для пробежек весной, летом и осенью при температуре от +10° до +30°C

 

Цены на продукцию: от 3300 до 7700 рублей. Одежда продается на официальном сайте и в офлайн-магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Красноярске и других городах. Полный список можно посмотреть здесь.

 

Sport Angel 

Бренд Sport Angel появился в Москве в 2015 году: его основала Ольга Александрова, которая работала 15 лет в корпоративном бизнесе, но в один момент решила изменить свою жизнь. Как написано на сайте компании, Ольга не мыслит жизни без спорта, поэтому она решила основать бренд спортивной одежды. 

Главная идея марки — спортивная одежда может быть женственной и красивой. По мнению Ольги, большинство спортивных линеек продает андрогинную одежду, поэтому мужские и женские костюмы для спорта почти ничем не отличается. И девушка решила это изменить: ее первая коллекция была вдохновлена путешествием в США, где она наблюдала за яркими бегунами в Центральном парке Нью-Йорка и на пляжах Калифорнии.

 

Sport Angel

Комбинезон занятия спортом в прохладную погоду, который полностью закрывает тело.

 

В коллекциях бренда представлены леггинсы, велосипедки, шорты, топы, бандо, майки, футболки, комбинезоны, теннисные юбки и купальники. Одежда выполнена из полиамида и эластана. 

Цены на продукцию: от 4 до 14 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, Ozon и Lamoda, а также в онлайн-магазине «Золотое яблоко».

 

Almond Crew

 

Almond Crew 

Экологичный бренд одежды Almond Crew основала Дарья Кенз в 2019 году в Санкт-Петербурге. На создание марки, как сказано на сайте бренда, Дарью вдохновили занятия йогой и пилатесом. Она потратила много времени на поиски идеальной спортивной одежды, а когда не нашла, решила создавать ее сама. Так появился первый комбинезон для йоги и пилатеса, вдохновленный балетной эстетикой.

В линейку входят топы, футболки, лонгсливы, шорты, велосипедки, леггинсы, брюки, бесшовное белье, костюмы, комбинезоны и купальники. В производстве бренд использует переработанный нейлон, органический хлопок и материалы на основе молочного белка — казеина. Вся одежда выполнена в природных оттенках, которые, по словам создательницы, должны способствовать спокойствию во время тренировок.

 

Almond Crew

Двухцветный комбинезон

 

Цены на продукцию: от 6 до 44 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, а также в офлайн-магазине в Санкт-Петербурге.

 

ByssFit

 

Byssfit 

Бренд Byssfit запустился в 2017 году. Его основательница — блогер-миллионник, фитнес-тренер и инструктор по йоге Соня Солдатова. Соня решила создать марку спортивной одежды, так как не могла найти подходящий фасон под свой рост в 152 сантиметра.

В линейке бренда шорты, велосипедки, рашгарды, футболки, топы и костюмы для женщин, а также теплые жилетки, термобелье, шапки и одежда для мужчин. Одежда сделана из полиэстера, хлопка, полипропилена, лайкры. Главная особенность всех коллекций — в ярких оттенках и комфортной посадке на людей с миниатюрной фигурой.

 

Byssfit

Неоновое термобелье

 

Цены на продукцию: от 3 до 16 тысяч рублей. Одежду можно купить на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве.

 

Daily Reminder 

Бренд Daily Reminder появился в Москве в 2021 году. Его запустила владелица популярной студии массажа My Dear Body. За одним успешным бизнесом последовал второй — Лидия решила создать марку одежды не только для спорта, но и для активной жизни. 

«Я хотела создать идеальные спортивные комплекты, которые отлично впишутся в ежедневные образы. Daily Reminder — это баланс лаконичного дизайна, эстетики и чувственности», — говорит Лидия на страницах сайта.

В коллекции бра, топы, леггинсы, шорты, верхняя одежда и аксессуары. Одежда шьется из традиционных «спортивных» тканей: нейлона, лайкры и спандекса. Большинство линеек выполнены в лаконичном дизайне и спокойных оттенках, но в некоторых коллекциях можно встретить и яркие цвета.

 

Daily Reminder

Леггинсы два в одном

 

Цены на продукцию: от 7 до 14 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве.

 

Mad Wave

 

Mad Wave 

Бренд одежды для плавания Mad Wave — один из самых крупных в подборке. Он был создан в 2003 году. Сейчас, помимо купальников, плавок, шапочек, гидрокостюмов, одежды для аквафитнеса, гоночных костюмов и аксессуаров, в ассортименте представлена и базовая одежда для фитнеса. В коллекциях есть футболки, шорты, брюки и куртки. 

Тем не менее, Mad Wave до сих пор позиционируют себя как марку плавательной одежды. И среди клиентов бренда не только любители, но и профессиональные спортсмены: рекордсмены мира, олимпийские призеры и другие чемпионы.

Одежда создается в команде не только с традиционными модельерами, но и с конструкторами, графическими и 3D-дизайнерами и инженерами. Продукция отшивается из полиэстера, спандекса, полиамида, эластана, нейлона, латекса, хлопка, резины и силикона.

 

MadWave

Пример специализированного товара — тормозные шорты, которые выступают в качестве утяжелителей и помогают тренировать увеличение скорости движения спортсмена

 

Цены на продукцию: от 1,4 до 44 тысяч рублей. В категории до 10 тысяч рублей продаются купальники, плавки, одежда для фитнеса, а более высокие цены — у одежды для профессиональных занятий спортом. Одежда продается на Ozon, Wildberries, в профильных спортивных магазинах и на официальном сайте бренда.

 

Nordski 

Бренд спортивной одежды Nordski был основан в 2012 году. Его запустил в прошлом профессиональный лыжник Егор Лукьянов. Долгое время Nordski выпускал только экипировку для зимних видов спорта. Но сейчас ассортимент расширился. 

В линейке бренда: жилеты, куртки, горнолыжные костюмы, брюки для занятий спортом в разную погоду, одежда для бега, толстовки, свитшоты, футболки, майки, лосины, термобелье, шапки, варежки и другие аксессуары.

Одежда шьется из полиэстера, термобифлекса, трикотажных тканей, спандекса, вискозы, хлопка, мембраны, эластана и других тканей, традиционных для спортивной одежды.

 

Nordski

Гоночный костюм для занятия горными лыжами, который не стесняет движений

 

Цены на продукцию: от 2 до 15 тысяч рублей. Одежда продается на Ozon, в сети спортивных товаров «Кант» и на официальном сайте бренда.

 

Yoga Dress

 

Yoga Dress 

Марка одежды для йоги Yoga Dress была создана в 2010 году, и на сегодняшний день это один из самых крупных брендов товаров для занятий восточной практикой.

Идеология марки строится на двух главных правилах: для пошива одежды используются только натуральные ткани или полученные искусственным путем из натурального сырья. Также при создании каждого товара бренд учитывает особенности разных йога-практик: от кундалини до аэро-йоги.

В коллекции представлены топы, футболки, туники, леггинсы, бриджи, брюки, комбинезоны для мужчин и женщин. Одежда изготовлена из хлопка, эластана и футер-бамбука.

 

Yoga Dress

Один из интересных товаров — брюки из футер-бамбука. Бренд обещает, что материал легкий, мягкий и приятно ощущается на теле
 

Цены на продукцию: от 2 до 5 тысяч рублей. Все товары продаются на официальном сайте, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

 

Выручка по итогам 2022-2023 года, в рублях Чистая прибыль по итогам 2022-2023 года, в рублях
Mad Wave 152,8 млн 54,9 млн
Gri 265,1 млн 6,4 млн
Nordski 35,2 млн 6,8 млн
Sport Angel 6,5 млн 537 тыс.
IRNBY  17,1 млн 94 тыс.
Zidans 620 тыс.
Almond Crew
Byssfit
Daily Remainder
Yoga Dress

 

Месячная выручка на Wildberries, руб. (март 2024) Месячная выручка на Ozon, руб. (март 2024)
Mad Wave 50 697 792 ₽ 7 397 889 ₽
Nordski 18 102 454 ₽ 7 335 832 ₽
Yoga Dress 1 615 604 ₽ 265 312 ₽

Фото на обложке: Unsplash // Джейн Палаш

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