Не Adidas единым: 10 российских брендов спортивной одежды

После ухода крупных международных компаний вроде Decathlon, Adidas, Nike и Reebok из России, отечественный рынок быстро нашел замену популярным спортивным товарам. По данным BusinesStat, в 2023 году объем продаж одежды стал выше, чем в допандемийном 2019 году — на 4,6 %.
Редакция RB.RU составила список из 10 перспективных марок спортивной одежды. При подготовке текста брали информацию из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС.
- Лонгриды
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IRNBY
Марку спортивной одежды IRNBY запустила блогер-миллионник Анастасия Миронова в 2017 году. Анастасия стала популярна благодаря фитнес-контенту и гайдам по тренировкам, так что база клиентов у нее уже была.
Производство одежды находится в Санкт-Петербурге. В коллекциях — топы, лосины, футболки, худи, костюмы, комбинезоны, велосипедки, шорты, теннисные платья и юбки. Недавно у бренда появилась лайфстайл-одежда, но спортивная все еще доминирует в ассортименте.
Одна из популярных позиций — топ с вырезом под грудью
Особенность одежды — в ярких оттенках и дизайне, смелом для спортивной одежды. Вся продукция создается полиамида, эластана и хлопка.
Цены варьируются от 3 до 15 тысяч рублей. Товары продаются на официальном сайте и в офлайн-магазинах в Санкт-Петербурге и в Москве.
Zidans
Бренд балетной одежды Zidans запустила Лилия Косырева в 2015 году в Москве.
Идея бренда зародилась еще в Париже: там Лилия училась корпоративным финансам в магистратуре, но влюбилась в балет. А когда приехала в Москву, решила запустить бренд одежды для балета и долго искала подходящего дизайнера. Но позже поняла, что лучше нее никто не сможет воплотить идею — и отучилась в Британской высшей школе дизайна. Так появился бренд Zidans с одеждой, созданной самой Лилией Косыревой.
В коллекции: балетные купальники, комбинезоны, колготки, юбки, леггинсы. Помимо одежды для балета, есть спортивные топы для женщин, детей и мужчин, а также линейка купальников.
Купальник-боди, имитирующий потертую ткань
По словам создателей, бренд ориентирован на удобство, эстетику и простоту в уходе. Дизайн коллекций вдохновлен традиционной одеждой для балета. Продукция создается из бифлекса, полиэстера, шифона и хлопка.
Цены на продукцию: от 3 до 20 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, а также доступна в офлайн-магазинах в Москве и за рубежом: в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Китае, Гонконге, Индонезии, Японии и других странах.
Gri
Марка одежды для бега Gri была создана в 2018 году Григорием Лазаревым. Основатель с детства занимался бегом и спортивным ориентированием, а в 2010-х начал продавать спортивную одежду из Финляндии. В 2018 году Григорий решил создать собственный бренд Gri и начал запуск с кепок.
Затем Григорий решил, что Gri должен быть не просто брендом одежды, а целым сообществом бегунов. В итоге визитной карточкой Gri стала эстафета в Ленинградской области по дороге к маяку Стирсудден. Этот забег проходил ежегодно с 2018 года по 2022 год.
После первого забега линейка одежды пополнилась спортивными брюками, а позже в коллекции появились лонгсливы, футболки, майки, велосипедки, куртки, перчатки и другие аксессуары для мужчин и женщин. Изделия выполнены из полиэстера, нейлона и спандекса.
Майка из дышащей ткани с влагоотводящей пропиткой. Gri обещает, что она идеальна для пробежек весной, летом и осенью при температуре от +10° до +30°C
Цены на продукцию: от 3300 до 7700 рублей. Одежда продается на официальном сайте и в офлайн-магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Красноярске и других городах. Полный список можно посмотреть здесь.
Sport Angel
Бренд Sport Angel появился в Москве в 2015 году: его основала Ольга Александрова, которая работала 15 лет в корпоративном бизнесе, но в один момент решила изменить свою жизнь. Как написано на сайте компании, Ольга не мыслит жизни без спорта, поэтому она решила основать бренд спортивной одежды.
Главная идея марки — спортивная одежда может быть женственной и красивой. По мнению Ольги, большинство спортивных линеек продает андрогинную одежду, поэтому мужские и женские костюмы для спорта почти ничем не отличается. И девушка решила это изменить: ее первая коллекция была вдохновлена путешествием в США, где она наблюдала за яркими бегунами в Центральном парке Нью-Йорка и на пляжах Калифорнии.
Комбинезон занятия спортом в прохладную погоду, который полностью закрывает тело.
В коллекциях бренда представлены леггинсы, велосипедки, шорты, топы, бандо, майки, футболки, комбинезоны, теннисные юбки и купальники. Одежда выполнена из полиамида и эластана.
Цены на продукцию: от 4 до 14 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, Ozon и Lamoda, а также в онлайн-магазине «Золотое яблоко».
Almond Crew
Экологичный бренд одежды Almond Crew основала Дарья Кенз в 2019 году в Санкт-Петербурге. На создание марки, как сказано на сайте бренда, Дарью вдохновили занятия йогой и пилатесом. Она потратила много времени на поиски идеальной спортивной одежды, а когда не нашла, решила создавать ее сама. Так появился первый комбинезон для йоги и пилатеса, вдохновленный балетной эстетикой.
В линейку входят топы, футболки, лонгсливы, шорты, велосипедки, леггинсы, брюки, бесшовное белье, костюмы, комбинезоны и купальники. В производстве бренд использует переработанный нейлон, органический хлопок и материалы на основе молочного белка — казеина. Вся одежда выполнена в природных оттенках, которые, по словам создательницы, должны способствовать спокойствию во время тренировок.
Двухцветный комбинезон
Цены на продукцию: от 6 до 44 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте, а также в офлайн-магазине в Санкт-Петербурге.
Byssfit
Бренд Byssfit запустился в 2017 году. Его основательница — блогер-миллионник, фитнес-тренер и инструктор по йоге Соня Солдатова. Соня решила создать марку спортивной одежды, так как не могла найти подходящий фасон под свой рост в 152 сантиметра.
В линейке бренда шорты, велосипедки, рашгарды, футболки, топы и костюмы для женщин, а также теплые жилетки, термобелье, шапки и одежда для мужчин. Одежда сделана из полиэстера, хлопка, полипропилена, лайкры. Главная особенность всех коллекций — в ярких оттенках и комфортной посадке на людей с миниатюрной фигурой.
Неоновое термобелье
Цены на продукцию: от 3 до 16 тысяч рублей. Одежду можно купить на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве.
Daily Reminder
Бренд Daily Reminder появился в Москве в 2021 году. Его запустила владелица популярной студии массажа My Dear Body. За одним успешным бизнесом последовал второй — Лидия решила создать марку одежды не только для спорта, но и для активной жизни.
«Я хотела создать идеальные спортивные комплекты, которые отлично впишутся в ежедневные образы. Daily Reminder — это баланс лаконичного дизайна, эстетики и чувственности», — говорит Лидия на страницах сайта.
В коллекции бра, топы, леггинсы, шорты, верхняя одежда и аксессуары. Одежда шьется из традиционных «спортивных» тканей: нейлона, лайкры и спандекса. Большинство линеек выполнены в лаконичном дизайне и спокойных оттенках, но в некоторых коллекциях можно встретить и яркие цвета.
Леггинсы два в одном
Цены на продукцию: от 7 до 14 тысяч рублей. Одежда продается на официальном сайте и в офлайн-магазине в Москве.
Mad Wave
Бренд одежды для плавания Mad Wave — один из самых крупных в подборке. Он был создан в 2003 году. Сейчас, помимо купальников, плавок, шапочек, гидрокостюмов, одежды для аквафитнеса, гоночных костюмов и аксессуаров, в ассортименте представлена и базовая одежда для фитнеса. В коллекциях есть футболки, шорты, брюки и куртки.
Тем не менее, Mad Wave до сих пор позиционируют себя как марку плавательной одежды. И среди клиентов бренда не только любители, но и профессиональные спортсмены: рекордсмены мира, олимпийские призеры и другие чемпионы.
Одежда создается в команде не только с традиционными модельерами, но и с конструкторами, графическими и 3D-дизайнерами и инженерами. Продукция отшивается из полиэстера, спандекса, полиамида, эластана, нейлона, латекса, хлопка, резины и силикона.
Цены на продукцию: от 1,4 до 44 тысяч рублей. В категории до 10 тысяч рублей продаются купальники, плавки, одежда для фитнеса, а более высокие цены — у одежды для профессиональных занятий спортом. Одежда продается на Ozon, Wildberries, в профильных спортивных магазинах и на официальном сайте бренда.
Nordski
Бренд спортивной одежды Nordski был основан в 2012 году. Его запустил в прошлом профессиональный лыжник Егор Лукьянов. Долгое время Nordski выпускал только экипировку для зимних видов спорта. Но сейчас ассортимент расширился.
В линейке бренда: жилеты, куртки, горнолыжные костюмы, брюки для занятий спортом в разную погоду, одежда для бега, толстовки, свитшоты, футболки, майки, лосины, термобелье, шапки, варежки и другие аксессуары.
Одежда шьется из полиэстера, термобифлекса, трикотажных тканей, спандекса, вискозы, хлопка, мембраны, эластана и других тканей, традиционных для спортивной одежды.
Цены на продукцию: от 2 до 15 тысяч рублей. Одежда продается на Ozon, в сети спортивных товаров «Кант» и на официальном сайте бренда.
Yoga Dress
Марка одежды для йоги Yoga Dress была создана в 2010 году, и на сегодняшний день это один из самых крупных брендов товаров для занятий восточной практикой.
Идеология марки строится на двух главных правилах: для пошива одежды используются только натуральные ткани или полученные искусственным путем из натурального сырья. Также при создании каждого товара бренд учитывает особенности разных йога-практик: от кундалини до аэро-йоги.
В коллекции представлены топы, футболки, туники, леггинсы, бриджи, брюки, комбинезоны для мужчин и женщин. Одежда изготовлена из хлопка, эластана и футер-бамбука.
Цены на продукцию: от 2 до 5 тысяч рублей. Все товары продаются на официальном сайте, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.
|Выручка по итогам 2022-2023 года, в рублях
|Чистая прибыль по итогам 2022-2023 года, в рублях
|Mad Wave
|152,8 млн
|54,9 млн
|Gri
|265,1 млн
|6,4 млн
|Nordski
|35,2 млн
|6,8 млн
|Sport Angel
|6,5 млн
|537 тыс.
|IRNBY
|17,1 млн
|94 тыс.
|Zidans
|–
|620 тыс.
|Almond Crew
|–
|–
|Byssfit
|–
|–
|Daily Remainder
|–
|–
|Yoga Dress
|–
|–
|Месячная выручка на Wildberries, руб. (март 2024)
|Месячная выручка на Ozon, руб. (март 2024)
|Mad Wave
|50 697 792 ₽
|7 397 889 ₽
|Nordski
|18 102 454 ₽
|7 335 832 ₽
|Yoga Dress
|1 615 604 ₽
|265 312 ₽
Фото на обложке: Unsplash // Джейн Палаш
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