11 wellness-гаджетов: одеяло-сауна, пластырь от пота, смарт-кольцо

Редакция RB.RU составила список из 11 гаджетов для здоровья, которые популярны среди пользователей в соцсетях. Мы попросили врачей оценить, насколько эти девайсы функциональны и кому они будут полезны.

По данным Grand View Research, к 2030 году сегмент wellness-девайсов достигнет $200 млрд. Появляются новые электронные часы, умные браслеты, сенсоры и другие устройства. Среди наиболее популярных — девайсы, сигнализирующие о проблемах со здоровьем, «антивозрастные» гаджеты и те, что направлены на активный образ жизни.

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Американский wellness-бренд HigherDose, который запустился в 2016 году, изначально изготавливал инфракрасные сауны для отелей и оздоровительных центров, а в 2019 году выпустил домашнее сауну-одеяло.

Одеяло-сауна. HigherDose

Хотя оно стало популярным среди ЗОЖ-адептов еще до пандемии COVID-19, команда бренда признается, что основной рост продаж начался в 2020 году. Это был разгар самоизоляции и запроса на ритуалы против стресса.

Данил Блудов, врач-терапевт



Эффект сауны в одеяле создается благодаря инфракрасному излучению и элементам нагревания, встроенным внутрь. «Девайс потенциально полезен — если он действительно дает такую температуру, как, например, в традиционной сауне», — говорит врач-терапевт Данил Блудов.

При нужной температуре одеяло-сауна может восстановить мышцы после тренировки (инфракрасное излучение способствует расширению сосудов и усиливает приток крови), очистить поры благодаря повышенному потоотделению, снять стресс и улучшить сон. «Правда, стоимость девайса не обоснована: дешевле будет посещать обычную сауну или баню», — уточняет Данил Блудов.

Цена — $699 (~70 тыс. рублей).

Бренд бьюти-гаджетов из США FaceGym появился на рынке в 2014 году и за это время выпустил линейку уходовой косметики, девайсы с технологией микротоков, LED-маски, мезороллеры и скребки для массажа лица.

LED-девайс от прыщей. FaceGym

А этим летом представил светодиодный прибор Acne Light Shot. Он работает за счет световой терапии: карманный прибор крепится на участок кожи, поврежденный акне, на 20 минут, и за это время должен снять воспаление и уменьшить вероятность появления прыщей в будущем. Компания уверяет, что эффект клинически доказан.

Врач-терапевт Данил Блудов считает, что LED-маска эффективна. Ее можно использовать в качестве SOS-средства в том случае, если прыщи — редкий побочный эффект плохого очищения лица или неправильного питания. «Но в случае с акне нужно комплексное лечение, и LED-маска не является его частью», — говорит доктор.

Цена — £48 (~6 тыс рублей).

Английская компания CurrentBody появилась в 2012 году. Тогда она стала официальным разработчиком девайсов Clarisonic для очищения кожи, выпускаемых L’Oreal, а в 2019 году выпустила первую LED-маску для лица под собственным брендом.

Шлем для стимуляции роста волос. CurrentBody

В этом году весной CurrentBody представила светодиодный шлем для стимуляции роста волос на голове — Skin LED Hair Regrowth Device. Он работает за счет низкоинтенсивной лазерной терапии. Если носить шлем по 10 минут в день, то, по обещаниям бренда, волосы будут гуще и крепче уже через четыре месяца. А еще утверждается, что девайс способен сократить выпадение волос.

В журнале National Library of Medicine в 2021 году было опубликовано исследование, доказывающее, что LED-свет определенной мощности активирует рост волос.

Ульяна Хмель, врач-терапевт

Врач-терапевт Ульяна Хмель считает, что использование девайса действительно может улучшить рост волос, но им нельзя лечить выпадение волос.

«Если у пациента выпадают волосы из-за физиологических нарушений — например, потому что у него анемия, или потому что он сидит на низкобелковой диете, то организм просто не сможет активировать рост волос из-за отсутствия “стройматериалов”. Так что шлем будет полезен только как дополнительная опция в комплексной терапии», — объясняет Ульяна.

Цена — $859,00 (~84 тыс. рублей).

Биотехнологическая компания Candesant Biomedical появилась в 2015 году и с того момента разрабатывала медицинские девайсы для неинвазивного лечения различных заболеваний. Самый популярный из них — пластырь Brella SweatControl Patch для снижения чрезмерной потливости в области подмышек.

Он работает при помощи технологии целевого щелочного термолиза: когда капельки пота попадают на пластырь, они вступают в реакцию с натрием, который содержится в патче, и происходит всплеск тепловой энергии. Тепло наносит микротравму потовым протокам, и потовые железы деактивируются на несколько недель.

Умный пластырь от пота. Candesant Biomedical

В апреле 2023 года он был одобрен FDA.

Врач-терапевт Ульяна Хмель считает, что это полезная разработка для людей с гипергидрозом: «Патч работает примерно так же, как инъекции ботулотоксина, которые блокируют потовые железы, но зато без боли от уколов.

Только нужно иметь в виду, что круглый год пользоваться пластырем нельзя: можно практиковать лечение в летний сезон, но в другие месяцы давать железам работать — пот нельзя “выключить” навсегда. Он нужен как минимум для того, чтобы выводить из организма токсины и продукты обмена», — уточняет врач.

Сейчас пластырь доступен в кабинетах американских врачей: специалисты клеят его на подмышки пациентов и оставляют на три минуты. По планам компании, в январе 2024 года пластырь поступит в аптеки США.

Молодой медицинский стартап OtoSet появился в 2020 году и стал разрабатывать наушники для чистки ушей от серы. В 2022 году он получил лицензию на продажу от FDA и выпустил на рынок инновационный девайс.

Оба наушника оснащены прозрачными емкостями и верхней камерой с жидким раствором, который поступает в уши при нажатии кнопки. Жидкость разрушает ушную серу, а насос вытягивает ее вместе с раствором в нижнюю часть наушников. В компании говорят, что это первые в мире автоматизированные наушники для чистки ушей.

Наушники для чистки ушей. OtoSet

«Прибор вымывает ушные пробки по такому же принципу, как это делают лор-врачи с помощью специальных инструментов. Но прежде чем использовать девайс, нужно провести консультацию с врачом и обсудить противопоказания.

Например, пациентам с когда-либо перфорированной барабанной перепонкой строго противопоказано промывание ушей — только чистка специальным инструментом вручную под контролем специалиста», — говорит Ульяна Хмель.

Врачи, опрошенные RB.RU, утверждают, что здоровым людям такие наушники не нужны. Они будут полезны для тех, кто часто страдает от серных пробок.

Сейчас компания работает над улучшением дизайна и снижением цены девайса.

Цена — $1,76 тыс. (~178,1 тыс. рублей)

Гинекологический стартап Daye появился в 2017 году: они зашли на рынок с тампоном, содержащим каннабидиол для снятия менструальной боли. А в 2023 году выпустили тампон, который по результатам анализа микрофлоры влагалища выявляет молочницу, бактериальный вагиноз, предрасположенность к раку, инфекции, а также уровень фертильности. Оба тампона получили лицензию на продажу от FDA.

Компания утверждает, что это первый домашний тест на определение инфекционных заболеваний, который не требует посещения врача. «Он выглядит как обычный тампон, чтобы снизить страх женщин перед тестированием, ведь они часто волнуются при посещении врача. А домашние тесты долгое время были сложными и неудобными в использовании», — говорит основательница Daye Валентина Миланова.

Тампон для выявления инфекционных заболеваний. Daye

Работает тампон так: его нужно извлечь из одноразовой упаковки, вставить во влагалище (так же, как и обычный), а затем упаковать в стерильный контейнер и отправить в лабораторию Daye. Результаты придут через несколько дней в виде SMS-сообщения.

«Задумка подобного метода диагностики — отличная, и такое тестирование действительно будет точным. Но проблема в том, что в России за эти же деньги можно и записаться на прием к врачу, и сдать сразу несколько анализов. Так что домашний метод тестирования по такой цене просто неактуален», — говорит врач-терапевт Данил Блудов.

Ульяна Хмель в этом вопросе с ним согласна: «Обычный мазок, который берет гинеколог, тоже может выявить инфекцию, но стоимость такого анализа будет в пять раз ниже. Разработка скорее актуальна для стран Европы и США, потому что там не всегда просто попасть на прием к врачу».

Цена — $265 (~25,8 тыс. рублей).

Японская компания L&L Skin, которая существует на рынке больше 20 лет и специализируется на гаджетах для ухода за кожей лица и тела, выпустила умное зеркало UV Magic Mirror, которое способно определить, защищена ли кожа от ультрафиолетового излучения.

Зеркало для тестирования UV-излучения. L&L Skin

Гаджет создан для проверки эффективности SPF-кремов, которые предназначены для защиты кожи от солнечного излучения в качестве профилактики рака и преждевременного старения. Зеркало оснащено специальными камерами, которые делают SPF-покрытие «видимым». Если человек нанес средство не на все участки кожи, то с помощью камеры можно заполнить пробелы.

Правда, по мнению Данила Блудова, зеркало переоценено: «Можно нанести крем на кожу за минуту и проверять, все ли участки перекрыты SPF-защитой, по зеркалу. А можно следить за тем, куда и как вы наносите средство — тогда это зеркало просто не понадобится. Только если вы не хотите купить себе дорогой и почти бесполезный девайс для красоты и технологичности вашей косметички», — говорит Данил Блудов.

Цена — $229 (~22,3 тыс. рублей).

Финская компания Oura Health запустилась в 2013 году, а уже через два года представила первое умное кольцо, способное отслеживать показатели сна и физической активности. Все данные отображаются в приложении Oura.

Кольцо для отслеживания показателей здоровья. OURA

В 2020 году гаджет от Oura Health вошел в список «100 лучших изобретений» по версии журнала Time. С каждым годом они совершенствовали функции кольца, и в 2022 году в коллаборации с модным домом Gucci выпустили гаджет, отслеживающий не только показатели сна, но и пульс, менструальный цикл и частоту дыхания.

Врачи, опрошенные RB.RU, считают, что переплачивать за кольцо не стоит: более доступные по цене умные часы отслеживают те же показатели.

Цена — от 55 тыс. рублей (гаджет доступен в России).

Стартап Lumen запустили в Израиле в 2016 году две сестры и по совместительству кандидатки биологических наук Мерав и Михаль Мор. Девушки придумали аппарат, который отслеживает уровень метаболизма. Выглядит он как мундштук, в который нужно дышать.

Устройство для отслеживания уровня метаболизма. Lumen

Прибор анализирует количество углекислого газа в организме. Если уровень углекислого газа высокий, значит, у организма большая углеводная нагрузка. Если результат низкий, значит, тело активно сжигает жиры.

По словам представителей компании Lumen, на основе этих данных каждый человек может подобрать себе диету. Однако они оговариваются: прибор не гарантирует 100% точности результата.

Прибор еще в 2018 году разбирали в СМИ — тогда эксперты также пришли к выводам о возможности его использования максимум в качестве вспомогательного гаджета. Но так как Lumen продается до сих пор, мы тоже не обошли его стороной.

Врачи, опрошенные RB.RU, сходятся во мнении, что уровень CO2, скорее всего, будет неточен, а значит, этот прибор будет показывать неоднозначные результаты.

«Чтобы подобрать диету, лучше всего записаться на консультацию к специалисту. Выглядит это не так технологично, как прибор Lumen, но результат будет более эффективным», — говорит Данил Блудов.

Цена — $299 (~30 тыс. рублей).

Компания Hyperice, основанная в 2011 году, выпускает продукцию для восстановления мышц спортсменов. В 2021 году Fast Company признала бренд одним из самых инновационных в мире.

Динамический компрессорный массажер для ног. Hyperice

В 2022 году Hyperice представил новую разработку — динамический компрессорный массажер для ног Normatec 3. Он работает за счет сжатия воздуха и импульсной технологии, которая помогает улучшить кровообращение, восстановить мышцы и уменьшить воспаление.

Ульяна Хмель считает, что этот прибор может стать хорошей альтернативой постоянным массажам для профессиональных спортсменов: «Сжатие мышц и импульсный массаж действительно помогают мышцам быстрее восстановиться. Но людям, не занимающимся спортом так часто, он не нужен».

Цена — $799 (~77 тыс. рублей).

Платформа для стоматологической онлайн-помощи Dental Monitoring появилась в 2014 году и занялась разработками девайсов, которые упрощают лечение заболеваний полости рта.

В 2021 году компания представила капу-фотоаппарат Scan Box Pro, чтобы пациенты могли фотографировать свою полость рта и отправлять профессиональные кадры стоматологам для первичного осмотра, не выходя из дома.

Капа-фотоаппарат для полости рта. Dental Monitoring

Работает аппарат так: нужно скачать одноименное приложение (ваш лечащий врач тоже должен им пользоваться), поместить камеру в полость рта, нажать на кнопку затвора и отправить фото своему стоматологу через приложение. По снимку врач сможет определить состояние полости рта онлайн.

«Капа-фотоаппарат как метод первичного исследования состояния ротовой полости потенциально может стать полезной разработкой: врач-стоматолог может сразу перед приемом посмотреть, с чем ему предстоит иметь дело, или дать рекомендации, если пациент, например, в отъезде и не может прийти на реальную консультацию», — считает Данил Блудов.

Цена — 55,00 £ (6,5 тыс. рублей)

Фото на обложке: HigherDose



Фото: предоставлены экспертами