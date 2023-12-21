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Лонгриды

И пусть никто не останется без праздника: 14 идей для подарков

Лонгриды
Александр Сенников
Александр Сенников

Редактор отдела лонгридов

Александр Сенников

По данным опроса SuperJob, 82% россиян сделают подарки близким на Новый год, а 17% порадуют и себя. Средняя сумма трат на подарки составит 14,3 тыс. рублей. Как грамотно распределить свой праздничный бюджет?

RB.RU составил подборку необычных новогодних подарков, способных удивить не только родных и коллег на работе, но и домашних питомцев.

И пусть никто не останется без праздника: 14 идей для подарков

Содержание:

 

Умная кормушка для животных 

Любимому коту, чтобы не ворчал, что хочет есть

Автоматическая кормушка с миской, которая в определенное время насыпает питомцу корм. Настраивается с телефона. На грустный взгляд и жалобное мяуканье не реагирует.

 

Умная кормушка для животных

Умная кормушка для животных. Скриншот: источник

Где купить:

 

Умный светильник-зарядка-колонка

Партнеру, чтобы вместе просыпаться ярко и под музыку

Удобный гаджет, совмещающий в себе сразу несколько устройств. Отлично умещается на тумбочке у кровати. 

 

Умный светильник

Умный светильник-зарядка-колонка. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Беспроводная зарядка с подставкой

Родственникам, чтобы они всегда были на связи

Практичное решение для офисного стола, чтобы не потерять телефон в кипе бумаг. Можно использовать телефон на весу, включив видео, например, во время звонка. Сама подставка выполнена на магнитах MagSafe, потому подойдет только для владельцев iPhone и специальных чехлов для смартфонов от других брендов.

 

Подставка для телефона

Беспроводная зарядка с подставкой. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Зарядка-флешка для часов

Партнеру-подрядчику, чтобы было легче вовремя приходить на встречи

Портативное устройство позволит заряжать умные часы от ноутбука. Компактность зарядки позволяет ей не занимать много места в сумке. Подойдет для командировок, чтобы не брать с собой лишние провода.

 

Флешка зарядка для часов

Зарядка-флешка для часов. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Электронная книга

Себе, чтобы сократить экранное время

Электронные «читалки» все еще не вытеснили бумажные книги, но стали как минимум  более экономичным решением. На выбор доступны «книги» с черно-белым или цветным экраном, сенсорные и кнопочные. Также на таких устройствах можно читать документы.

 

Электронная книга

Электронные книги. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Беговая дорожка

Для удаленщика, чтобы восполнить двигательную активность

Беговые дорожки обрели популярность во время карантина в 2020 году. Их компактность и простота настройки, а также умеренная цена делают бег доступным. Особенно в холодное время года.

 

Беговая дорожка

Беговая дорожка. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Умная настольная лампа

Для фрилансера, который обещает перестать работать ночью 

Экосистема «умного дома» сейчас включает даже лампы. Чтобы придать рабочему месту красок, подойдет настольная. Она подскажет, когда стоит закончить работу и лечь спать. В некоторые лампы встроены беспроводные зарядки.

 

Светодиодная лампа

Умная настольная лампа. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Умный чемодан-скутер

Коллеге, которому пора в отпуск 

Необычное устройство для передвижения в аэропортах. Работает от зарядки, которую можно вытащить, чтобы не повредить при перевозках.

 

Чемодан-скутер

Умный чемодан-скутер. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Компактный вентилятор

Для работающих с душнилами

Универсальное устройство для дома и офиса. Компактность, малое энергопотребление и дешевизна делают его практичным выбором против летней жары. Сани готовят с лета, а вентиляторы — с зимы.

 

Вентилятор

Компактный вентилятор. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Фотоаппарат мгновенной печати

HR-у, чтобы запечатлеть новогодний корпоратив  

Небольшая камера, которая передает настроение нарочитой зернистостью и желтизной пленки. Сейчас существуют как аутентичные ретро-устройства в стиле Polaroid, так и самобытные Instax. 

 

Инстакс

Фотоаппарат мгновенной печати. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Умное зеркало

Коллеге, которая любит макияж и технологии 

Для упрощения рутины такие решения подходят лучше всего. Помимо своей прямой функции, устройство работает будильником, зарядкой, колонкой и не только.

 

Умное зеркало

Умное зеркало. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Генератор белого шума

Для крепкого сна коллегам, которые часто бывают в командировках 

В условиях, когда человеку сложно сосредоточиться в полной тишине, спасают генераторы белого шума. Они создают специальные звуки — от пения птиц до шума моря. Причем могут работать как няни, включая колыбельные.

 

Генератор белого шума

Генератор белого шума. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Платежное кольцо

Для партнера, чтобы мог тратить деньги красиво 

С развитием NFC появились и платежные кольца, настраиваемые с телефона. Ими оплачивают покупки, поездки в транспорте, возможна настройка под турникеты в офисе.

 

Платежное кольцо

Платежное кольцо. Скриншот: источник

 

Где купить:

 

Не остывающая чашка

Для коллеги, который вечно ходит заварить чайку 

Кружка выполнена из керамики с термоэлектрическим охладителем, поддерживающим нужную температуру. Само устройство возможно контролировать через смартфон. Да, теперь нужно и кружки заряжать.

 

Кружка с подогревом

Не остывающая чашка. Скриншот: источник

 

Где купить:

Фото на обложке: Unsplash // Tim Mossholder

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