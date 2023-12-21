И пусть никто не останется без праздника: 14 идей для подарков

По данным опроса SuperJob, 82% россиян сделают подарки близким на Новый год, а 17% порадуют и себя. Средняя сумма трат на подарки составит 14,3 тыс. рублей. Как грамотно распределить свой праздничный бюджет?
RB.RU составил подборку необычных новогодних подарков, способных удивить не только родных и коллег на работе, но и домашних питомцев.
Содержание:
- Умная кормушка для животных
- Умный светильник-зарядка-колонка
- Беспроводная зарядка с подставкой
- Зарядка флешка для часов
- Электронная книга
- Беговая дорожка
- Умная настольная лампа
- Умный чемодан-скутер
- Компактный вентилятор
- Фотоаппарат мгновенной печати
- Умное зеркало
- Генератор белого шума
- Платежное кольцо
- Не остывающая чашка
Умная кормушка для животных
Любимому коту, чтобы не ворчал, что хочет есть
Автоматическая кормушка с миской, которая в определенное время насыпает питомцу корм. Настраивается с телефона. На грустный взгляд и жалобное мяуканье не реагирует.
Умная кормушка для животных. Скриншот: источник
Где купить:
- на маркетплейсе;
- в магазинах техники (например, такие или такие).
Умный светильник-зарядка-колонка
Партнеру, чтобы вместе просыпаться ярко и под музыку
Удобный гаджет, совмещающий в себе сразу несколько устройств. Отлично умещается на тумбочке у кровати.
Умный светильник-зарядка-колонка. Скриншот: источник
Где купить:
Беспроводная зарядка с подставкой
Родственникам, чтобы они всегда были на связи
Практичное решение для офисного стола, чтобы не потерять телефон в кипе бумаг. Можно использовать телефон на весу, включив видео, например, во время звонка. Сама подставка выполнена на магнитах MagSafe, потому подойдет только для владельцев iPhone и специальных чехлов для смартфонов от других брендов.
Беспроводная зарядка с подставкой. Скриншот: источник
Где купить:
Зарядка-флешка для часов
Партнеру-подрядчику, чтобы было легче вовремя приходить на встречи
Портативное устройство позволит заряжать умные часы от ноутбука. Компактность зарядки позволяет ей не занимать много места в сумке. Подойдет для командировок, чтобы не брать с собой лишние провода.
Зарядка-флешка для часов. Скриншот: источник
Где купить:
Электронная книга
Себе, чтобы сократить экранное время
Электронные «читалки» все еще не вытеснили бумажные книги, но стали как минимум более экономичным решением. На выбор доступны «книги» с черно-белым или цветным экраном, сенсорные и кнопочные. Также на таких устройствах можно читать документы.
Электронные книги. Скриншот: источник
Где купить:
Беговая дорожка
Для удаленщика, чтобы восполнить двигательную активность
Беговые дорожки обрели популярность во время карантина в 2020 году. Их компактность и простота настройки, а также умеренная цена делают бег доступным. Особенно в холодное время года.
Беговая дорожка. Скриншот: источник
Где купить:
Умная настольная лампа
Для фрилансера, который обещает перестать работать ночью
Экосистема «умного дома» сейчас включает даже лампы. Чтобы придать рабочему месту красок, подойдет настольная. Она подскажет, когда стоит закончить работу и лечь спать. В некоторые лампы встроены беспроводные зарядки.
Умная настольная лампа. Скриншот: источник
Где купить:
Умный чемодан-скутер
Коллеге, которому пора в отпуск
Необычное устройство для передвижения в аэропортах. Работает от зарядки, которую можно вытащить, чтобы не повредить при перевозках.
Умный чемодан-скутер. Скриншот: источник
Где купить:
Компактный вентилятор
Для работающих с душнилами
Универсальное устройство для дома и офиса. Компактность, малое энергопотребление и дешевизна делают его практичным выбором против летней жары. Сани готовят с лета, а вентиляторы — с зимы.
Компактный вентилятор. Скриншот: источник
Где купить:
Фотоаппарат мгновенной печати
HR-у, чтобы запечатлеть новогодний корпоратив
Небольшая камера, которая передает настроение нарочитой зернистостью и желтизной пленки. Сейчас существуют как аутентичные ретро-устройства в стиле Polaroid, так и самобытные Instax.
Фотоаппарат мгновенной печати. Скриншот: источник
Где купить:
- в магазинах техники;
- на маркетплейсе;
- в специализированном магазине.
Умное зеркало
Коллеге, которая любит макияж и технологии
Для упрощения рутины такие решения подходят лучше всего. Помимо своей прямой функции, устройство работает будильником, зарядкой, колонкой и не только.
Умное зеркало. Скриншот: источник
Где купить:
Генератор белого шума
Для крепкого сна коллегам, которые часто бывают в командировках
В условиях, когда человеку сложно сосредоточиться в полной тишине, спасают генераторы белого шума. Они создают специальные звуки — от пения птиц до шума моря. Причем могут работать как няни, включая колыбельные.
Генератор белого шума. Скриншот: источник
Где купить:
- в магазине техники;
- на маркетплейсе.
Платежное кольцо
Для партнера, чтобы мог тратить деньги красиво
С развитием NFC появились и платежные кольца, настраиваемые с телефона. Ими оплачивают покупки, поездки в транспорте, возможна настройка под турникеты в офисе.
Платежное кольцо. Скриншот: источник
Где купить:
- на маркетплейсе;
- на сайте или в отделениях банков;
- на специализированном сайте.
Не остывающая чашка
Для коллеги, который вечно ходит заварить чайку
Кружка выполнена из керамики с термоэлектрическим охладителем, поддерживающим нужную температуру. Само устройство возможно контролировать через смартфон. Да, теперь нужно и кружки заряжать.
Не остывающая чашка. Скриншот: источник
Где купить:Фото на обложке: Unsplash // Tim Mossholder
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