И пусть никто не останется без праздника: 14 идей для подарков

RB.RU составил подборку необычных новогодних подарков, способных удивить не только родных и коллег на работе, но и домашних питомцев.

По данным опроса SuperJob, 82% россиян сделают подарки близким на Новый год, а 17% порадуют и себя. Средняя сумма трат на подарки составит 14,3 тыс. рублей. Как грамотно распределить свой праздничный бюджет?

Содержание:

Умная кормушка для животных

Любимому коту, чтобы не ворчал, что хочет есть

Автоматическая кормушка с миской, которая в определенное время насыпает питомцу корм. Настраивается с телефона. На грустный взгляд и жалобное мяуканье не реагирует.

Умная кормушка для животных. Скриншот: источник

Где купить:

на маркетплейсе;

в магазинах техники (например, такие или такие).

Умный светильник-зарядка-колонка

Партнеру, чтобы вместе просыпаться ярко и под музыку

Удобный гаджет, совмещающий в себе сразу несколько устройств. Отлично умещается на тумбочке у кровати.

Умный светильник-зарядка-колонка. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники;

на маркетплейсах (например, тут или здесь).

Беспроводная зарядка с подставкой

Родственникам, чтобы они всегда были на связи

Практичное решение для офисного стола, чтобы не потерять телефон в кипе бумаг. Можно использовать телефон на весу, включив видео, например, во время звонка. Сама подставка выполнена на магнитах MagSafe, потому подойдет только для владельцев iPhone и специальных чехлов для смартфонов от других брендов.

Беспроводная зарядка с подставкой. Скриншот: источник

Где купить:

на сайте производителя;

в магазинах техники (например, такие или такие).

Зарядка-флешка для часов

Партнеру-подрядчику, чтобы было легче вовремя приходить на встречи

Портативное устройство позволит заряжать умные часы от ноутбука. Компактность зарядки позволяет ей не занимать много места в сумке. Подойдет для командировок, чтобы не брать с собой лишние провода.

Зарядка-флешка для часов. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники (например, здесь или здесь).

Электронная книга

Себе, чтобы сократить экранное время

Электронные «читалки» все еще не вытеснили бумажные книги, но стали как минимум более экономичным решением. На выбор доступны «книги» с черно-белым или цветным экраном, сенсорные и кнопочные. Также на таких устройствах можно читать документы.

Электронные книги. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники (например, здесь или здесь).

Беговая дорожка

Для удаленщика, чтобы восполнить двигательную активность

Беговые дорожки обрели популярность во время карантина в 2020 году. Их компактность и простота настройки, а также умеренная цена делают бег доступным. Особенно в холодное время года.

Беговая дорожка. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники (например, здесь и здесь).

Умная настольная лампа

Для фрилансера, который обещает перестать работать ночью

Экосистема «умного дома» сейчас включает даже лампы. Чтобы придать рабочему месту красок, подойдет настольная. Она подскажет, когда стоит закончить работу и лечь спать. В некоторые лампы встроены беспроводные зарядки.

Умная настольная лампа. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники (здесь или здесь);

в специализированных магазинах для экосистемы «умный дом».

Умный чемодан-скутер

Коллеге, которому пора в отпуск

Необычное устройство для передвижения в аэропортах. Работает от зарядки, которую можно вытащить, чтобы не повредить при перевозках.

Умный чемодан-скутер. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники (здесь или здесь);

на сайте производителя.

Компактный вентилятор

Для работающих с душнилами

Универсальное устройство для дома и офиса. Компактность, малое энергопотребление и дешевизна делают его практичным выбором против летней жары. Сани готовят с лета, а вентиляторы — с зимы.

Компактный вентилятор. Скриншот: источник

Где купить:

на маркетплейсах (здесь или здесь).

Фотоаппарат мгновенной печати

HR-у, чтобы запечатлеть новогодний корпоратив

Небольшая камера, которая передает настроение нарочитой зернистостью и желтизной пленки. Сейчас существуют как аутентичные ретро-устройства в стиле Polaroid, так и самобытные Instax.

Фотоаппарат мгновенной печати. Скриншот: источник

Где купить:

в магазинах техники;

на маркетплейсе;

в специализированном магазине.

Умное зеркало

Коллеге, которая любит макияж и технологии

Для упрощения рутины такие решения подходят лучше всего. Помимо своей прямой функции, устройство работает будильником, зарядкой, колонкой и не только.

Умное зеркало. Скриншот: источник

Где купить:

на маркетплейсах (здесь, здесь или здесь).

Генератор белого шума

Для крепкого сна коллегам, которые часто бывают в командировках

В условиях, когда человеку сложно сосредоточиться в полной тишине, спасают генераторы белого шума. Они создают специальные звуки — от пения птиц до шума моря. Причем могут работать как няни, включая колыбельные.

Генератор белого шума. Скриншот: источник

Где купить:

в магазине техники;

на маркетплейсе.

Платежное кольцо

Для партнера, чтобы мог тратить деньги красиво

С развитием NFC появились и платежные кольца, настраиваемые с телефона. Ими оплачивают покупки, поездки в транспорте, возможна настройка под турникеты в офисе.

Платежное кольцо. Скриншот: источник

Где купить:

на маркетплейсе;

на сайте или в отделениях банков;

на специализированном сайте.

Не остывающая чашка

Для коллеги, который вечно ходит заварить чайку

Кружка выполнена из керамики с термоэлектрическим охладителем, поддерживающим нужную температуру. Само устройство возможно контролировать через смартфон. Да, теперь нужно и кружки заряжать.

Не остывающая чашка. Скриншот: источник

Где купить:

на маркетплейсах (например, здесь и здесь).