6 AI-ботов, которые помогут найти и сохранить любовь

В День святого Валентина RB.RU представляет подборку AI-сервисов, которые подскажут, как найти путь к сердцу своей второй половинки.

По данным ВЦИОМ, 55% россиян доверяет искусственному интеллекту. Среди причин опрошенные выделяют упрощение жизни человека. Нейросети уже сейчас применяют в работе, образовании и даже при построении отношений.

Содержание:

Бот, который бы подошел Евгению Онегину. Нейросеть составляет письма с учетом того, в каких отношениях автор письма находится с адресатом, какие эмоции хочет передать или какие воспоминания подчеркнуть.

Пример письма

Для получения письма нужно заполнить шаблон с уточнением контекста. Тексты получаются короткими, на несколько абзацев. Язык в письмах простой, ошибок нет.

Сервис платный, но доступно до пяти бесплатных писем в день. Безлимитная версия обойдется в $20. Также бот поддерживает русский язык.

Чат-бот, который дает советы влюбленным людям. Например, он подскажет, как впечатлить свою половинку, или предложит пути разрешения споров. Для решения вопроса виртуальному «коучу» нужно подробно описывать контекст. В ответ бот дает 3-5 советов, которые нужно выполнить, чтобы решить задачу.

Пример советов

Советы шаблонные, некоторые описываются общими словами. Например, чтобы заинтересовать половинку, которая занимается спортом и любит театр, нужно тоже ходить на тренировки и посещать спектакли.

Relationship Coach бесплатный. ИИ поддерживает русский язык, однако иногда отвечает на английском.

Бот, подбирающий подарки для второй половинки. Для выбора ему необходимо знать, возраст и интересы партнера, а также бюджет пользователя. Сервис выдает предложения из Microsoft Bing и зарубежных маркетплейсов.

Пример подарков

Также бот подойдет и для выбора подарков для друзей и родных. Нейросеть бесплатна и поддерживает русский язык.

Бот поможет запланировать романтическое свидание. Нейросеть учитывает повод, бюджет и условное место проведения. Например, при выборе ресторана для значимого свидания она будет рекомендовать заведения с живой музыкой. My Spicy Vanilla дополнительно рассчитает продолжительность встречи.

Также бот дает советы по организации свидания

Кроме идей свиданий, бот генерирует идеи для подарков, но вариантов меньше, чем у GiftHuntr. Также он придумает и напишет сценарий для романтической ролевой игры. Даже напишет короткую сказку — нужно лишь указать время, место и персонажей произведения. Тексты получаются простые, но без ошибок.

Сервис бесплатный, без поддержки русского языка.

Чат-бот, который поможет придумать тему для диалога или фразы для продолжения. Он генерирует сообщения — до трех штук сразу. При этом можно выбрать тон текста: романтический, шутливый, дружелюбный или формальный. Нейросеть способна развивать диалог исходя из скриншота беседы.

Примеры сообщений

YourMove AI работает стабильно, но иногда сообщения генерируются отрывисто или дублируют друг друга. Бот бесплатный, без русского языка.

Приложение призвано улучшить отношения, собирая и анализируя данные влюбленной пары при помощи ИИ. Flamme AI — хаб, в котором хранится статистика: дни вместе, количество свиданий, совместные фото и не только.

Функционал приложения

Данные нужно внести предварительно в специальную форму. Приложение уточняет хобби влюбленных, сексуальные предпочтения или любимые фильмы. Бот может геймифицировать отношения, составляя викторины на основе фактов из жизни пары — например, на отгадывание памятных дат или интересов половинки. Есть дневник отношений, отсчитывающий каждый день, проведенный вместе.

В сервис встроен коуч, дублирующий функции AI Relationship Coach. Также в Flamme есть планер свиданий — он переносит информацию о месте и времени в календарь устройства. Приложение доступно на iOS, Android и веб-версии. Русский язык не поддерживает.

Фото на обложке: Shutterstock // Besjunior