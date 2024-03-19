Как улучшить качество воздуха дома или в офисе

Стоит ли очищать от нее воздух с помощью специальных устройств? Как подобрать такое устройство? А увлажнять воздух вообще нужно? Выясняем вместе с врачами, профильными технологами и экологами.

Пыль скрывает в себе не только частицы наших волос и кожи, но и пыльцу, бактерии, выхлопные газы.

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Для чего нужны очистители воздуха

Пыль — это смесь мелких твердых частиц, которые взвешены в воздухе, Она может состоять из различных комбинаций пыльцы, частиц волос, пищевых остатков, насекомых и их экскрементов, текстильных и бумажных волокон, минералов и почвы, выхлопных газов и различных материалов из местной окружающей среды.

По размеру частиц она делится на:

Видимую. Ту самую, которая кружится на улицах, оседает на подоконниках, на полу и мебели.

Микроскопическую. Эта пыль состоит из частиц размером менее 10 микрометров, которые могут проникать в легкие и вызывать раздражение или аллергические реакции.

Ультрамикроскопическую. Это частицы размером менее 0,1 микрометра.

Иван Дядиченко, директор направления контроля качества Turkov.ru — производителя вентиляционного оборудования

«Бытовые очистители воздуха способны улавливать видимую и микроскопическую пыль. Фильтрация может значительно повысить качество воздуха в помещении и, следовательно, улучшить здоровье и качество жизни людей.

К примеру, она способна снизить риск возникновения различных заболеваний дыхательной системы, таких как астма и аллергии. Чистый воздух также способствует более качественному сну, улучшению концентрации и общего самочувствия».

Нияз Мухамадьяров, врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье»

«Большое количество исследований подтверждает тот факт, что использование очистителей воздуха благоприятно влияет на качество жизни человека: они способны фильтровать воздух не только от крупной пыли, но и от бактерий и аллергенов, которые могут стать причиной различных заболеваний, среди которых хронический ринит, аллергический ринит, бронхиальная астма».

Елена Шиманьски, врач общей практики Lahta Clinic

«Установка очистителя воздуха вносит большой вклад в здоровье пациентов с сезонной аллергией на цветение деревьев. Например, это может быть бризер — настенное вентиляционное устройство, который забирает воздух с улицы, пропускает через встроенные фильтры и подает в помещение очищенным.

Он позволяет облегчить период, когда пыльца и компоненты деревьев залетают в помещение и вызывают ухудшение аллергической ситуации. На практике пациенты часто сообщают о том, что жить с бризером действительно становится легче».

Какими бывают фильтры воздуха Очистители воздуха различают по степени очистки и типам фильтров. Можно выделить следующие степени очистки: G-класс (грубая очистка). Эти фильтры предназначены для улавливания крупных частиц, таких как тополиный пух, листва и других крупных загрязнителей. Они обычно используются в вентиляционных системах для предварительной очистки воздуха. F-класс (высокая фильтрация). Фильтры этого класса подразделяются на подклассы от F5 до F9. Они способны улавливать мелкие частицы пыли и другие загрязнители. Чем больше цифра в названии фильтра, тем лучше его фильтрационные характеристики. HEPA-фильтры (высокоэффективная фильтрация частиц). Эти фильтры делятся на классы от 10 до 14. Они могут задерживать мелкодисперсные частицы до 0,1-0,3 микрон, поскольку именно такие частицы пыли, в том числе споры грибов, могут содержаться в воздухе и оседать на слизистых рта, носа и глаз. HEPA-фильтр 10 класса задерживает 95% загрязнений, HEPA-11 — 99%, HEPA-12 — 99,9%, а HEPA-13 — 99,95%. U-класс (ультратонкая фильтрация). Такие фильтры используются в особо чистых помещениях, таких как лаборатории и атомные станции, для улавливания самых мелких частиц, включая атомы. Иван Дядиченко, директор направления контроля качества Turkov.ru: «Выбор степени очистки зависит от расположения объекта, а также от потребностей людей, которые там проживают или работают. Eсли квартира, дом или офис находятся вблизи оживленной трассы, то рекомендуется ставить повышенную фильтрацию. Например, комбинацию грубого фильтра класса G4 и фильтра тонкой очистки класса F7 или F9. Если локация вдали от крупного населенного города, там намного меньше загрязнителей в воздухе, и будет достаточно установить фильтры начального класса тонкой очистки F5. Если в квартире/доме проживают астматики или люди, подверженные сезонной аллергии, рекомендуется ставить фильтры класса HEPA». Важно: очищение воздуха не заменяет проветривания. Необходимо обеспечить поступление свежего воздуха и контролировать концентрацию углекислого газа в помещении. Высокий уровень CO2 может привести к последствиям в виде рассеянности, раздражительности и повышенной утомляемости. В критических случаях возможны обмороки или сильное головокружение. Как оценить эффективность очистки воздуха Сергей Сысоев, руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group По мнению Сергея Сысоева, эффективность воздухоочистителя можно оценить только опытным путем. То есть провести исследования качества воздуха до и после работы воздухоочистителя. И, сравнив полученные данные, сделать вывод о его эффективности. По мнению эколога, рейтинги, составленные на основе рекламной информации, не всегда достоверны. Также существуют очистители с возможностью отслеживания качества воздуха в реальном времени. Информацию с них можно получать прямо на экран телефона. Очиститель воздуха. Фото: источник Сергей Сысоев, руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard Group: «Стоит понимать, что качество таких датчиков мониторинга может снизиться в процессе эксплуатации, то есть показывать неверные значения. Именно по этой причине измерительное оборудование для официальных исследований проходит обязательную ежегодную проверку — иначе сложно оценить объективность данных». А что по поводу ионизаторов Ионизаторы воздуха работают по совершенно иному принципу. Если очистители удаляют, фильтруют либо разлагают загрязняющие вещества, то ионизаторы высвобождают отрицательно заряженные ионы. В воздухе они присоединяются к положительно заряженным и этим способствуют осаждению летучих примесей. Ионизатор воздуха. Фото: источник Это означает, что загрязняющие вещества все еще находятся в помещении и могут легко быть подняты в воздух снова, например, сквозняком. Более того, исследования не подтвердили благоприятное воздействие ионизаторов воздуха на здоровье человека. Увлажнители воздуха Они профилактируют сухость слизистых носа, губ, глаз, кожи, а также ускоряют осаждение пыли, находящейся в воздухе. Как отмечает Нияз Мухамадьяров, врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье», влажность воздуха положительно влияет на гигиену сна — а значит, и на его качество. Елена Шиманьски, врач общей практики Lahta Clinic: «Увлажнитель воздуха — хорошая покупка. Он поддерживает увлажненное состояние слизистых, верхних дыхательных путей, что уменьшает восприимчивость человека к вирусным инфекциям. Увлажнитель воздуха. Фото: источник В период ОРВИ такой прибор позволяет быстрее выздоравливать, потому что увлажненная слизистая лучше восстанавливается. Увлажнение кожи помогает предотвращать обострение атопического дерматита и других хронических кожных заболеваний». Вот рекомендации по правильному использованию увлажнителя, которые застрахуют от развития бактерий и плесени в нем: заливать только дистиллированную воду;

менять воду каждый день, предварительно давая увлажнителю высохнуть;

мыть увлажнитель каждые 3-5 дней с трехпроцентным раствором перекиси водорода или другим средством, о котором сказано в инструкции, и потом ополаскивать. Удобно приобретать увлажнитель, у которого есть хороший доступ к промыванию всех деталей изнутри. Оптимально — с верхним заливом;

менять фильтр с той частотой, которая указана в инструкции, или чаще, если он стал грязным. Идеальным с медицинской точки зрения считается уровень влажности воздуха от 50 до 60%, рассказывает врач общей практики Елена Шиманьски. При этом на встроенный датчик ориентироваться не стоит: он указывает на уровень влажности рядом с устройством. Если хочется оценить реальное значение, то стоит установить гигрометр в противоположном углу от местонахождения увлажнителя. И уже опираясь на эти значения, регулировать время работы увлажнителя воздуха. Сколько по времени использовать устройство — зависит от объема помещения и комфортного лично для вас уровня влажности. Фото на обложке: Shutterstock // Creative Cat Studio