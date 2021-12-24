Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу

Банковские гарантии — это способ обеспечения, позволяющий компенсировать возможные убытки одной из сторон заключаемого контракта на случай невыполнения обязательств с другой стороны. По сути банк страхует участников сделки от невыплаты денег.

Для какого бизнеса необходимы

Есть несколько случаев, когда бизнес не может обойтись без оформления банковских гарантий:

Заключение крупных сделок внутри страны. В первую очередь для тех бизнесменов, кому требуется не кредит, а уверенность, что в случае форс-мажора банк выплатит за него обязательства. Участие в государственных закупках и тендерах. В этом случае банковские гарантии имеют дополнительные условия: их нельзя отозвать, за день просрочки банк уплачивает 0,1% от суммы гарантии, обязательства банка считаются выполненными, когда деньги фактически поступили на указанный счет. Кроме того, могут быть установлены дополнительные требования.

Какие бывают банковские гарантии

Существуют разные виды этого соглашения между банком и бизнесом. Под каждую деловую ситуацию можно подобрать определенный тип гарантии.

Гарантии исполнения контракта. Они позволяют одной из сторон договора получить защиту от его невыполнения. К примеру, от непоставки товара или невыполнения услуг, указанных в договоре.

Платежные гарантии. Защищают исполнителя или поставщика от непогашения клиентом обязательств.

Авансовые гарантии. Исполнитель или поставщик получает от заказчика аванс, но в том случае, если обязательства по договору не будут исполнены, банк помогает его вернуть.

Таможенные гарантии. Этим видом обязательств пользуются те, кто ввозит в Россию товары и должны уплатить таможенную пошлину. Если у бизнесмена нет денег на это, то он может попросить у таможни отсрочку и не брать кредит, а получить у банка гарантию своевременной уплаты пошлины.

Гарантии на обеспечение заявки или тендерные гарантии. Защищают государственного или муниципального заказчика от отказа исполнителя подписать договор, от неуплаты штрафов, предусмотренных договором и от некачественного выполнения работ. Этот вид гарантий очень распространен, так как без подтверждения платежеспособности компания не сможет участвовать в торгах.

Как поможет Сбер

Не все банки выдают гарантии. В некоторых случаях требуются особые условия, например, для выдачи тендерных гарантий. Их имеют право обеспечить только те банки, которые попали в список Минфина.

СберБизнес — удобный банк для малого бизнеса. Так, например, банк принимает решение по банковским гарантиям исполнения обязательств в рамках ФЗ в режиме реального времени на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона, для оформления заявки не требуется посещение офиса банка и предоставление документов на бумажных носителях.

Время принятия банком решения о выпуске гарантии — от 3 минут для победителей торгов и 20-40 минут — для участников торгов. Комиссия — от 950 рублей. Выпуск электронной гарантии возможен в течение двух часов после оплаты комиссии.

При этом залог и поручительство не требуются, кроме минимального пакета документов. Клиентам СберБизнеса — только паспорт.

Клиентский менеджер окажет помощь при заполнении анкеты-заявления. Клиенту нужно подписать согласие на обработку персональных данных в личном кабинете в интернет-банке СберБизнес.

В Сбере можно получить тендерную, налоговую, таможенную, финансовую — все виды банковских гарантий — на большую сумму и более долгий срок. Для этого нужно отправить онлайн-запрос на сайте или в интернет-банке СберБизнес и получить ответ менее чем через 40 минут после индивидуального рассмотрения заявки.