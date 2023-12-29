Лучшие игры 2023 года на PC – обзор RB.RU

Собрали в этом материале список лучших игр на ПК за 2023 год, которые чаще всего искали геймеры, и имеющие достойные оценки на Metacritic. Мы и сами с удовольствием играли в них прошлом, и наверняка ещё запустим на каникулах. Также мы кратко прошлись по требованиям для их успешного запуска.

Уходящий год был неожиданно насыщенным для гейм-индустрии. Разработчики явно постарались и выдали громкие новинки, ремейки культовых серий и долгожданные продолжения знаменитых франшиз.

Содержание:

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Atomic Heart

Балл на Metacritic: 75

Одна из самых ожидаемых игр на постсоветском пространстве, чему обязана своим сеттингом – её сюжет разворачивается на территории секретного научного комплекса в альтернативном СССР. Здесь начинается восстание роботов, а главному герою предстоит остановить его и раскрыть не одну тайну.

Полюбили шутер игроки не только за атмосферу, но и за проработанный сюжет, оригинальных персонажей и ностальгический саундтрек. В то же время, игроки отмечают скачки сложности в боях с противниками и несколько рваное повествование.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 90 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380 и выше

Dead Space Remake

Балл на Metacritic: 87

Тот случай, когда «старый друг лучше новых двух». Классика космического хоррора в новой обертке сохранила сюжетную линию оригинала. Инженера отправляют на потерявший связь корабль, где в тесных и щемящих коридорах он будет вынужден противостоять мутировавшим космическим зомби.

Игра получила в основном положительные отзывы, а люди с удовольствием отмечают в обновленной версии «Мертвого космоса» отсутствие микротранзакций, за которые критиковали более поздние игры серии.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 50 ГБ

Видеокарта: AMD RX 5700 или GTX 1070

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Resident Evil 4: Remake

Балл на Metacritic: 92

Ещё один перезапуск уже набравшей преданную фанбазу игры. Оригинальный хоррор о правительственном агенте, которого отправили в испанскую деревушку вызволять дочь президента из рук культистов, вышел аж в 2005 году.

Насколько игру ждали, можно судить хотя бы по количеству портов: её адаптировали даже на новый IPhone 15. Интересно, что это не просто перевыпуск с обновленной графикой. Создатели обновленной Resident Evil изменили нарратив и геймплей, сделав их более мрачными и реалистичными.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 68 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Star Wars Jedi: Survivor

Балл на Metacritic: 78

Продолжение саги о джедае Кэле Кэстисе, которая считается канонической частью вселенной «Звездных Войн». Проект наследует и приумножает всё, за что игрокам полюбилась версия 2018 года. Разработчики расширили и систему боя, и исследование мира, и классы соперников. Да и за сюжет нового «Джедая» хвалят.

А вот за что ругают, так это за действительно плохую оптимизацию. На старте игра было просто сырой, что скоро поправили патчами. Но до сих пор на слабом «железе» она может тормозить и вылетать.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 155 ГБ

Видеокарта: RTX 2070 или RX 6700 XT c 8 Гб

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System Shock: Remake

Балл на Metacritic: 77

Видимо, гейм-студии решили, что лучшие игры – не обязательно новаторский. Поэтому сделали упор на новые версии классики. И в этом случае классика – буквальное описание игры.

System Shock, проект о приключениях хакера в космосе, вышел ещё в 1994 году, опередив своё время и став прототипом для множества культовых серий начала XXI века — от Dishonored до Bioshock (которым, кстати, позже вдохновились уже создатели Atomic Heart). И вот этот гейм-артефакт воскресили в 2023 году, оставив ретро-графику, но сделав отзывчивыми интерфейс и управление.

Требования:

Объём RAM: от 4 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 2 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 670 2GB или AMD Radeon HD 7870 2GB

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Age of Wonders 4

Балл на Metacritic: 89

Первая за девять лет полноценная номерная часть серии тактических стратегий в магическом мире. Игроку предстоит возглавить одну из созданных им вручную и ни на что не похожих фракций, чтобы при помощи магических книг одержать победу в войне королей-волшебников.

Затягивает тут не сюжет (его просто нет в прямом смысле этого слова), а сам игровой процесс — от создания уникальной расы до пошаговой тактики.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 20 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 или Radeon HD 7870

Скриншот: источник

Diablo 4

Балл на Metacritic: 86

Пожалуй, одна из самых громких игр лета 2023 года. Серию Diablo знают так или иначе все геймеры, даже далёкие от мира тёмного фэнтези. Предыдущая часть серии вышла больше десяти лет назад, и новая игра сделала большой скачок вперед по всем параметрам. Игроку предстоит примкнуть к древнему ордену, чтобы остановить вторжение демонов в мир людей.

Есть тут и капля дёгтя. Изначально тепло принятая пользователями, игра подверглась жесткой критике после обновления, где существенно изменили прогрессию. Но, возможно, это только один из шагов на пути к улучшению проекта.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 90 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280

Street Fighter 6

Балл на Metacritic: 93

Больше, чем очередной файтинг. Новая игра франшизы отличается тем, что поощряет творческий подход игрока к каждому бою. Ему нужно комбинировать разные типы атак, парировать, фокусироваться и применять специальные способности.

В одиночной кампании игроки жалуются на необходимость монотонного сбора ресурсов, но в целом игра получила всеобщее признание и отличные оценки.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 60 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Скриншот: источник

Amnesia: The Bunker

Балл на Metacritic: 77

Ещё один ужастик, но теперь от первого лица. Игрок оказывается в роли французского солдата, которому нужно найти выход из бункера времен Первой мировой войны, а попутно не дать поймать себя звероподобному чудовищу.

Это сурвайвл-хоррор, а значит идти напролом не получится. Нужно выживать, использовать подручные предметы и всё время быть начеку. Именно за напряженную атмосферу игра и получила высокие оценки.

Требования:

Объём RAM: от 4 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 35 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 460 или AMD Radeon HD 5750

Assassin`s Creed Mirage

Балл на Metacritic: 77

Изначально проект задумывался как сюжетное дополнение для Assassin’s Creed Valhalla, но позже вырос до полноценной игры о тайном убийце на улицах средневекового Багдада. Разработчики хотели обещали «возвращение к корням» и опыт, сравнимый с прохождением первых частей серии.

Позволим себе личное мнение от автора статьи, как от заядлого фаната серии. Не хватило тут того самого опыта. Персонаж ощущается слишком громоздким, топорным. Как раз под стать викингам из тайтла, к которому «Мираж» и должен был стать дополнением. С другой стороны, Багдад просто прекрасен. Если забыть условности и маркетинговые обещания, можно просто гулять по нему и наслаждаться игровым миром.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 40 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 6900 XT

Starfield

Балл на Metacritic: 83

Новинка от студии, подарившей миру Skyrim. С ним же игру и сравнивают, говоря, что разработчики поменяли сюжет и сеттинг с мистического средневековья на космические просторы.

Это action/RPG с открытым миром, предлагающая освоение планет, постройку космических кораблей и создание собственной космической команды. Игра получила хорошие отзывы за геймплей, но слабое наполнение. Так, геймеры жалуются, что большинство их планет, кроме сюжетных, не наполнены практически никаким лором.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 125 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce 1070 Ti

Alan Wake 2

Балл на Metacritic: 89

Снова проект, который автор текста принял очень близко к сердцу. Как минимум потому, что ждал его 13 лет, с момента выхода первой истории о приключениях писателя, чьи произведения переносятся со страниц рукописей в реальность.

Это хоррор, вдохновленный «Твин Пиксом» и «Настоящим детективом» с потрясающей атмосферой, достаточно хардкорным подходом к геймплею и сюжетом, на который можно равняться. В то же время, стоит отметить, что игра весьма требовательна.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 90 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600

Скриншот: источник

Hi-Fi Rush

Балл на Metacritic: 89

Одна из немногих игр-новинок 2023 года, в которой нет места мрачности и серьезности. Это музыкальный слешер о парне, который при помощи встроенного в грудь плеера дерется с киборгами в такт музыке.

Автору текста понравилось. Ощущения после прохождения как от «Скотт Пиллигрим против всех». На старте немного может оттолкнуть яркая рисовка в стиле то ли мультика, то ли комикса. Но к этому быстро привыкаешь.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 20 ГБ

Видеокарта: GTX 1050 или RX 560

Baldur's Gate III

Балл на Metacritic: 96

Если и есть в этом списке общепризнанный шедевр, то это Baldur's Gate III. Тайтл взял премию Golden Joystick Awards 2023 в номинации «Игра года».

Это ролевая игра о магическом мире по принципу знаменитой Dungeons & Dragons, а значит в любой момент в прохождение может вмешаться великий рандом. Множество вариантов поступков, куча концовок, нелинейный сюжет… Все это влюбляет в новую игру.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 70 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 or ATI Radeon R9 280X

Скриншот: источник

Darkest Dungeon 2

Балл на Metacritic: 82

Еще одна ролевая игра на PC с пошаговыми битвами. Предлагает исследовать случайно сгенерированные уровни. Команда отчаянных борцов за мир путешествует на дилижансе, а вокруг безнадежная атмосфера и грядущая битва со вселенским злом… Такое приключение ждет игрока.

Требования:

Объём RAM: от 8 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 6 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 950 или AMD R7 370

Cocoon

Балл на Metacritic: 88

Призер «Золотого джойстика» и The Game Awards 2023 – очень стильная инди-головоломка о существе с крылышками, которое перемещает различные сферы и с их помощью исследует разные миры.

Совершенно отличный от других тайтлов в списке проект, который также заслуживает внимания.

Требования:

Объём RAM: от 6 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 3 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 950 или Radeon R9 380

Dredge

Балл на Metacritic: 80

Что нужно, чтобы симулятор рыбалки попал в топ игр на ПК? Нет, не реалистичная графика, и не знание разработчиками всех видов рыб. Нужная атмосфера, интересная и простая рисовка, а также отсылки к классике литературы.

В этой незамысловатой на первый взгляд игре мы берем на себя роль рыбака, который днем трудится у берегов архипелага, а по ночам в панике спасается от морских чудовищ и галлюцинаций. По ходу сюжета, действие раскрывается с неожиданной стороны, погружая игрока в миры Лавкрафта.

Требования:

Объём RAM: от 4 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 2 ГБ

Видеокарта: GeForce 8800 GT или Radeon HD 6570

RoboCop: Rogue City

Балл на Metacritic: 75

Шутер от первого лица, который на старте получил весьма смешанные отзывы от критиков. Тем не менее, публике он полюбился. В первую очередь из-за ностальгической атмосферы боевиков 80-х. К тому же, история о роботизированном полицейском из классических голливудских боевиков была очень бережно перенесена в игровое пространство.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 40 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800

Lies of P

Балл на Metacritic: 82

Темная, брутальная и остросюжетная история Пиноккио. В этом мире он – не деревянный мальчик, а вышедшая из-под контроля марионетка, которая пытается распутать паутину лжи.

Игру можно смело отнести к жанру soulslike. Все его признаки на лицо: множество влияющих на персонажа характеристик и предметов, сложные враги, отсутствие промежуточных сохранений. И всё это в викторианском антураже мрачной сказки.

Требования:

Объём RAM: от 16 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 50 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6500 XT или NVIDIA GeForce RTX 1660

Dead Island 2

Балл на Metacritic: 75

Яркий и совсем не страшный зомби-шутер в декорациях Лос-Анжелеса. Игра родилась в производственном аду, как минимум трижды сменив разработчиков с 2012 года.

На выходе получился не самый плохой продукт, который хоть и ругали за репетитивность и однообразие, но в целом оценили положительно.

Требования:

Объём RAM: от 10 ГБ

Объём свободного места на жёстком диске: от 70 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 480 или GeForce GTX 1060

Фото на обложке: Shutterstock // Vladimir Sukhachev