Как ВТБ меняет подход к онлайн-банкингу для бизнеса

Онлайн-банкинг значительно упростил жизнь предпринимателей: работать со счетами и платежными поручениям, получать финансирование и размещать депозиты, создавать зарплатные реестры еще никогда не было так легко. Однако традиционных услуг пользователям уже недостаточно, и крупные банки идут по пути создания цифровых платформ, которые могут решить любые задачи бизнеса и перевести все процессы в онлайн.

В июне 2023 года на ПМЭФ ВТБ и банк «Открытие» объявили о запуске цифровой платформы для предприятий малого и среднего бизнеса. Уже в начале октября она заработала для клиентов ВТБ и «Открытия» и новых пользователей.

Бизнес Платформа ВТБ предлагает дистанционный доступ к продуктам и сервисам, основанным на лучших решениях для бизнеса группы ВТБ. Платформа доступна в приложении и интернет-банке, который при необходимости также адаптируется под мобильный формат. Вход в интернет-банк доступен с различных устройств и браузеров.

ВТБ взял курс на цифровизацию несколько лет назад и за это время стал одним из ведущих игроков на рынке онлайн-банкинга. Цифровые продукты и каналы взаимодействия с клиентами малого и среднего бизнеса регулярно получают отраслевые премии и высоко оцениваются профессионалами индустрии. За последние два года банк получил более 50 наград в российских и международных рейтингах в сфере дизайна, разработки интерфейсов и интернет-проектов.

Какие тренды на финансовом рынке задает Бизнес Платформа ВТБ и какие возможности предоставляет предпринимателям, рассказываем в материале.

Что такое Бизнес Платформа

Бизнес Платформа ВТБ — цифровая экосистема, в которую входят более 80 продуктов и сервисов для обслуживания под ключ бизнеса любого масштаба и сферы. Платформа объединила продуктовые предложения группы ВТБ — от РКО, дистанционного получения кредитов и сопровождения сложных международных сделок до сервисов юридической поддержки и оформления командировок.

Главная задача платформы — предоставить предпринимателям удобные цифровые инструменты для управления счетами, подбора и подключения продуктов банка и небанковских сервисов.

Бизнес Платформа ВТБ. Главная

Персонализация

Бизнес Платформа ВТБ максимально ориентирована на пользователя, чтобы сделать его ежедневную работу удобной, быстрой и дать возможность почувствовать себя в рабочей области онлайн-банка «как дома». Для этого можно настраивать интерфейс и пункты меню под потребности своего бизнеса: оставить на главной странице только те услуги и сервисы, которые используются чаще других, а остальные скрыть одним кликом.

Нужные платежи, заявки, кредиты, депозиты и финансовые документы всегда находятся у клиента под рукой. Онлайн-калькуляторы и подборщики помогают при выборе наиболее выгодных условий и подходящих продуктов.

Клиенты платформы могут взаимодействовать с сотрудниками банка с помощью различных каналов, например, онлайн-чата. На многие вопросы они могут получить ответы самостоятельно с помощью интеллектуальных сервисов: интерактивных демо-туров, глобального поиска и чат-бота. Чат-боты обрабатывают порядка 75% обращений и доступны как в авторизированной, так и в неавторизированной зоне платформы.

Отечественные технологии

В основе Бизнес Платформы ВТБ лежат импортонезависимые технологии. Поддержка работы платформы на отечественных операционных системах обеспечивает ее стабильность и надежность.

Сервис предоставляет высокий уровень защиты персональных данных клиентов и безопасность финансовых операций за счет передовых технологий и многофакторной аутентификации. Вход в веб-версию и мобильное приложение настраивается индивидуально с помощью логина, пароля, номера мобильного телефона, код-пароля, сертификатов или биометрии. Также есть возможность установить ограничение на вход по IP-адресам.

Микросервисная архитектура платформы повышает отказоустойчивость за счет реализации сервисов в виде независимых элементов, а также распределения нагрузки между микросервисами. Такой подход позволяет сократить среднее время выполнения запросов в приложении до доли секунд. А современные фреймворки и собственные разработки повышают стабильность работы.

Омниканальность

Платформа основана на омниканальном принципе. Пользователь может начать операцию или общаться с поддержкой банка в одном канале — например, интернет-банке — а завершить в мобильном приложении. При этом повторно вводить данные не нужно, вся информация сохраняется при переходе.

Омниканальная архитектура обеспечивает доступность платформы для пользователей на 100%, делает работу сервисов более стабильной и упрощает подключение новых услуг.

Принцип «одного окна»

Бизнес Платформа ВТБ предлагает продукты и сервисы как от группы ВТБ, так и от партнеров. На платформе клиенты могут подключить все необходимые для развития бизнеса услуги, при этом предложения формируются с учетом их персональных потребностей.

Бизнес Платформа ВТБ. Сервисы и продукты

Бизнес Платформа ВТБ дает возможность работать со своими счетами даже в других банках благодаря сервису «Мультибанк». Он позволяет в режиме одного окна, не переключаясь между разными приложениями, просматривать историю операций по счетам, создавать платежи и отслеживать их статус, просматривать и отправлять реквизиты контрагентам, формировать и скачивать выписки в одном приложении. Для этого пользователю достаточно один раз подключить доступные банки.

В интернет-банке также реализована бесшовная интеграция с 1С. Клиенты могут проводить платежи или получать выписки по счету непосредственно через шлюз 1С. Это комплексно решает бизнес-задачи предпринимателей и упрощает проведение финансовых операций.

Бесшовный переход

Подключение к бизнес-платформе для клиентов ВТБ и «Открытия» проходит бесшовно в цифровом формате и не требует посещения отделений банка. Клиентам «Открытия» после акцепта условий обслуживания в ВТБ в онлайн-режиме открываются новые счета, а все подключенные услуги, настройки и шаблоны автоматически переносятся на Бизнес Платформу ВТБ. Они сохраняют привычные сервисы и получают все возможности группы ВТБ.

Новым клиентам нужно оставить заявку на открытие счета в ВТБ на сайте и подписать документы, сделать это можно в офисе банка или воспользоваться выездным сервисом — тогда документы доставит сотрудник банка. После этого клиент получит доступ к Бизнес Платформе ВТБ и сможет на любом устройстве — в мобильном приложении или онлайн-банке — подключать все услуги и сервисы.

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