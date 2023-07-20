CoinMarketCap: обзор криптовалютного агрегатора

Даже у тех, кто лишь поверхностно погружался в Web3, возникал вопрос: «Что такое CoinCarketCap и как им пользоваться?». В этом материале мы расскажем о самом крупном агрегаторе криптовалют и его функциях.

На заре развития блокчейна рост популярности криптовалют вызвал необходимость в создании источника достоверной информации о различных токенах. В 2013 году с этой целью заработал CoinMarketCap — крупнейший агрегатор со статистикой и полезными данными о крипторынке. В этой статье мы подробно рассмотрим сервис, изучив его функции и возможности.

Содержание:

Что такое CoinMarketCap.com?

CoinMarketCap — это сайт, предоставляющий в режиме реального времени данные о криптовалютах, включая их цены, рыночную капитализацию и объемы торгов. Это один из самых популярных крипто агрегаторов в мире, поэтому на него часто ссылаются новостные издания и финансовые институты.

Помимо CoinMarketCap, существуют также CoinGecko, CryptoCompare и другие площадки, однако по различным причинам им не удалось стать столь же популярными в индустрии криптоаналитики.

CoinMarketCap был основан в мае 2013 года Брэндоном Чезом. В апреле 2020 года проект приобрела компания Binance Capital Mgmt, которая также владеет крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Впрочем, представители платформы заявляют, что их рейтинги остаются беспристрастными, и высшее руководство не имеет никакого влияния на публикуемую статистику.

CoinMarketCap — ценный ресурс для всех, кто интересуется криптовалютами. Он предоставляет множество данных, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая отслеживание цен и поиск последних новостей о нужных токенах.

На что стоит обращать внимание новичкам?

Многие начинающие пользователи криптовалют могут неправильно трактовать данные сайта. Во избежание проблем стоит заранее ознакомиться с полным функционалом сайта. Интерфейс CoinMarketCap перегружен данными и показателями, поэтому разобраться в нем может быть непросто.

На главной странице CoinMarketCap располагается сразу несколько важных блоков. В центральной части сайта пользователи могут найти топ криптовалют по капитализации: Bitcoin, Ethereum, Tether и так далее.

Чуть выше находятся «трендовые» криптовалюты, статьи сообщества и индекс «страха и жадности», отражающий положение дел на крипторынке.

При переходе на страницу конкретной криптовалюты пользователи могут отследить динамику ее стоимости, прочитать последние связанные с токеном новости, а также узнать базовую информацию о проекте.

Новичкам также стоит учитывать, что цены на агрегаторе не всегда точно отражают реальность. Данные CoinMarketCap поступают с различных бирж и могут меняться в зависимости от платформы. Важно проводить собственные исследования и проверять цены, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Как купить криптовалюту на CoinMarketCap?

CoinMarketCap — это не криптобиржа, поэтому приобрести критовалюту на сайте нельзя. Кнопка «купить», которая есть на некоторых страницах, является лишь рекламным место для бирж, желающих увеличить охваты. При нажатии на эту плашку пользователь увидит несколько спонсорских постов.

Какие есть инструменты на Coinmarketcap.com?

Помимо уже упомянутых графиков, отражающих динамику цен криптовалют, у сайта CoinMarketCap есть еще несколько полезных инструментов. В частности, в разделе «Alexandria» собраны статьи, видеоролики и тесты, которые помогают освоить основы криптовалют, трейдинга и инвестиций.

Раздел «Биржи» позволяет оценить рынок и выделить лидеров по объему транзакций, количеству пользователей или коэффициенту ликвидности. Здесь можно проверить, надежным ли проектом является биржа, которой вы хотите воспользоваться.

В разделе «Продукты» сосредоточены различные ресурсы и инструменты, предназначенные для разработчиков. Например, фирменный блокчейн-эксплорер CoinMarketCap, который позволяет вам просматривать содержимое блоков, кошельков и операций. Также в этом разделе находятся API для торговли, которое предоставляет возможность разрабатывать торговые стратегии, используя собранные платформой данные.

Мобильное приложение Coinmarketcap

Помимо веб-версии, всеми инструментами платформы можно пользоваться и на мобильных устройствах. Приложение CoinMarketCap практически полностью копирует сайт, и бесплатно распространяется на Android и iOS.

Главным преимуществом отдельной программы являются пуш-уведомления. В приложении пользователь может настроить оповещения на любые изменения отслеживаемого токена или криптобиржи. Для этого, впрочем, необходимо создать аккаунт CoinMarketCap.

Фото на обложке: dennizn / Unsplash