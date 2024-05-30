Размер имеет значение: лучшие малолитражные автомобили в 2024 году

Парковаться у дома с каждым годом все менее удобно. У жителей новостроек обычно стоит выбор между покупкой или арендой парковочного места и вечным поиском, куда приткнуть свой автомобиль. В старом фонде выбора и вовсе нет. Ситуация дошла до того, что проблему вынесли на обсуждение в Совете Федерации, когда в начале мая 2024 года генеральный прокурор Игорь Краснов посоветовал правительству разработать нормативы по количеству и расположению парковок у жилого фонда.
Казалось бы, вот он — выход. Мест станет больше и все будут счастливы. Но понятие счастья для всех индивидуально. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что количество парковок нужно сократить, а вместо этого сделать упор на общественный транспорт. По его мнению, это «снизит загруженность дорог и уменьшит себестоимость строительства жилья». И с ним согласны многие чиновники. А учитывая, что и существующие нормативы застройщики не выполняют, автомобилисты ждут ухудшения ситуации с парковками.
И вот тут в наш текст въезжают на своих колесах 15-го диаметра маленькие, но гордые малолитражки (в обиходе так называют не только автомобили с малым объемом двигателя, но и маленькие по размеру). С ростом количества транспорта в целом они вполне могут претендовать на звание хита далеко не одного сезона. В этом материале мы собрали самые популярные компактные автомобили, продающиеся в основном c рук.
Содержание:
- Chevrolet Spark III
- Toyota Yaris Multimode II
- Kia Picanto II
- Citroen C1
- Fiat Panda III
- Nissan Micra
- Suzuki Swift IV
- Mini Hatch III
- Lifan Smily
- Chery Kimo
- Что можно привезти из Китая
Chevrolet Spark III
Цены: 385 000 — 850 000 рублей*
Коробка передач: механика/автомат
Максимальная скорость: 143 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 17.5 с
Расход топлива: 6.3 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Когда мы говорим «маленький автомобиль», мы представляем именно его. Та самая легенда А-класса и «игрушечная машина» — Daewoo Matiz. Стоп! Автор ошибся? Мы же о другом авто? Нет, на самом деле Spark многогранен и свой нынешний брендинг провел только в 2015 году. До этого модель как раз выпускалась под названием Matiz. Кстати, параллельно с этим машины продавались и как Ravon R2.
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Одна из самых актуальных на рынке версий — Chevrolet Spark III, выпускавшаяся с 2020 по 2024 годы. Да, можно найти более старое поколение по более низкой цене, но именно Chevrolet Spark III пережил рестайлинг, сделавший его немного выше и проходимее. То есть на дачу он тоже отвезет.
Toyota Yaris II
Цены: 360 000 — 869 000 рублей*
Коробка передач: механика/робот/автомат
Максимальная скорость: 170 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 13.1 с
Расход топлива: 5.8 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Toyota считается одним из флагманов мирового автомобилестроения. Эта компания выпускает машины буквально для любого потребителя. Разумеется, и компакт-кары они не обошли стороной. Yaris — именно такой. Его ценят в первую очередь за презентабельный внешний вид, а еще — за экономный расход топлива.
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Тут нужно понимать, что стартовавшая еще в прошлом веке линейка не стоит на месте. Новые поколения японский бренд выпускает и по сей день. Однако последние версии компактными назвать уже получается с трудом. Чего нельзя сказать о «старичках» 2005—2012 годов выпуска. К тому же такое авто обойдется существенно дешевле. Дело за малым — найти хорошее авто на сайтах с объявлениями о продаже б/у-автомобилей.
Kia Picanto II
Цены: 480 000 — 1 300 000 рублей*
Коробка передач: механика/автомат
Максимальная скорость: 153 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 14.4 с
Расход топлива: 4.2 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Высокий и просторный внутри, но крайне миловидный снаружи — этот автомобиль похож на пляжную машинку из сериалов про серфингистов в Майами. Корейцы выпустили ее на базе другого, не менее популярного и по сей день авто — Hyundai Getz. Его, кстати, до сих пор можно встретить на дорогах России, но в этот топ Getz не попал, поскольку в 2011 году перестал выпускаться вовсе.
А что же Picanto? Она имеет и плюсы, и минусы как раз по своему внешнему виду. С одной стороны, это экономичное авто с кондиционером, вариациями коробки передач и надежной подвеской. С другой — у нее маленькие колеса и небольшой дорожный просвет. Так что о бездорожье можно забыть. Да что там бездорожье — на ней проблематично будет заехать даже зимой во двор.
Citroen C1
Цены: 474 000 — 600 000 рублей*
Коробка передач: механика/робот
Максимальная скорость: 157 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 14.7 с
Расход топлива: 4.5 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Французы определенно знают толк в компактных автомобилях. И отличительная черта именно этой марки — потрясающе большое, практически панорамное лобовое стекло. Машина выделяется дружелюбным дизайном и высокой маневренностью.
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Будем смотреть правде в глаза: есть у французских авто и обратная сторона — их сложнее чинить. Нужны свои ключи, свои детали и вообще — придется выучить наизусть адреса автосервисов, которые занимаются исключительно Citroen. Приехать в любой не получится. Но не будем запугивать до крайности — уже сейчас становится ясно, что как минимум с расходниками и деталями у марки проблем нет. Если что-то невозможно привезти, всегда можно найти его китайский аналог.
Fiat Panda II
Цены: 295 000 — 650 000 рублей*
Коробка передач: механика/робот
Максимальная скорость: 150 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 15 с
Расход топлива: 5.7 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
И снова тот случай, когда в модельном ряду пользуется спросом не самое последнее поколение. Второй Fiat Panda — один из хитов для начинающих водителей. И на то есть одна причина: цена. Это недорогой автомобиль, который на вторичке стал еще дешевле. Вторую версию Panda выпускали на протяжении десяти лет, что доказывает ее популярность.
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Из минусов — типичная для класса картинка. Маленький багажник, крохотный дорожный просвет и не лучшая шумоизоляция. Да и материалы отделки тут совсем простенькие. С другой стороны — соотношение качества и стоимости одно из самых справедливых в нашем списке.
Nissan Micra III
Цены: 255 000 — 760 000 рублей*
Коробка передач: механика/автомат
Максимальная скорость: 145 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 17.9 с
Расход топлива: 6.6 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Nissan производит линейку Micra с 1982 года, но в понимании российского казуального автомобилиста это третье поколение серии, выходившее в свет с 2002 по 2010 год. Она выделяется своим полукруглым дизайном, который создает ложное ощущение игрушечной машинки.
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На самом деле это достаточно надежный автомобиль, поддерживающий статус большого бренда. Главный минус, который выделяют пользователи, — на дорогах Nissan Micra редко воспринимают всерьез и с трудом пропускают.
Suzuki Swift IV
Цены: 590 000 — 1 490 000 рублей*
Коробка передач: механика/автомат/вариатор
Максимальная скорость: 165 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 12.3 с
Расход топлива: 5.0 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
И снова линейка-долгожитель. Можно гнаться за ее новинками, а можно найти одну из оригинальных моделей 80-х, напоминающую представителей российского автопрома того времени (а потом долго ее восстанавливать). Но наибольшей популярностью пользуются авто 2011-2013 годов выпуска.
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Suzuki Swift IV хвалят за просторный салон, тишину в автомобиле и мягкий ход за счет отличной подвески. А еще — за внезапно большой багажник. При этом стоит остерегаться ям и обязательно иметь защиту картера, потому что машина низкая.
Mini Hatch III
Цены: 2 700 000 — 6 490 00 рублей*
Коробка передач: механика/робот
Максимальная скорость: 210 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 7.8 с
Расход топлива: 4.7 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Классический дизайн будто из 1960-х, отменное качество и бренд с премиальным амплуа. Все это про автомобили марки Mini. Кажется, они воплощают собой само представление о машинах класса «супермини». Даже по базовым характеристикам понятно, что в этом списке Mini Hatch только благодаря размерам. В остальном это мощный и дерзкий автомобиль с внушительными качествами. При этом, будем честны, — внушительна и его стоимость.
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На сегодня можно выделить два факта об этом авто. Во-первых, помимо моделей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, есть Hatch и в электрической версии. Во-вторых, это единственный автомобиль из списка, который можно купить новым из салона. Ситуация с брендом в России двоякая: соцсети и сайт они не обновляют, а новые модели у дилеров — пожалуйста.
Lifan Smily
Цены: 120 000 — 600 000 рублей*
Коробка передач: механика
Максимальная скорость: 155 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 14.5 с
Расход топлива: 6.3 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
До степени смешения напоминающий внешне Mini Cooper, внутри он, конечно, куда скромнее и проще. Это авто — олицетворение бюджетного сегмента наряду со старым отечественным автопромом. Неприхотливый, но хрупкий.
Фото: источник
Производили его с 2008 до 2015 годы — и выпустили только одну вариацию, после чего свернули линейку. К слову, на текущий момент Lifan перестал существовать как бренд, трансформировавшись в Livan под патронажем Geely.
Chery Kimo
Цены: 85 000 — 460 000 рублей*
Коробка передач: механика/робот
Максимальная скорость: 156 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 16 с
Расход топлива: 6.5 л/100 км
*В соответствии с данными на сайтах онлайн-объявлений по продаже авто
Фото: источник
Микроскопический китайский автомобиль от одного из крупнейших в стране автоконцернов. Водители называют его маневренным и достаточно быстрым для города, к тому же отмечают приличный обзор. А вот качество сборки и шумоизоляцию, напротив, ругают.
Еще одна интересная особенность этого авто в том, что 83-сильный двигатель на 100 километров расходует всего 1,3 литра топлива. Да, такое бывает!
Что можно привезти из Китая
Отечественный автопром не производит машины А-сегмента со времен легендарной «Оки». Может быть, такие есть в Китае? Есть. Но ситуация двоякая.
С одной стороны, микро-кары в Поднебесной стали настоящим трендом. Wuling Hongguang Mini, Chery QQ Ice Cream и Changan Lumin — все это практически квадратные с виду кары, созданные исключительно для городского передвижения. У них маленький запас хода, скромное количество лошадиных сил и самое главное — все это электрокары.
Фото: источник
С другой — в России они никак не приживутся. Китайские бренды продолжают делать упор на кроссоверы и внедорожники. И это логично, ведь у нас в стране долгие годы бытует правило, что хороший автомобиль — большой автомобиль.
Официальные дилеры не поставляют эти модели на наш рынок, можно только заказать их из Китая с помощью специализированных сервисов по перегону авто. Доставка электрокаров доступна также через Aliexpress, но такой вариант точно подойдет не всем.
По теме: AliExpress будет продавать в России автомобили
Фото на обложке: Shutterstock // beeboys
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