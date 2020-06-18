Rusbase
«Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок»
Что происходит в индустрии стройтех в России
18 июня 2020
18 июня 2020
Строительные проекты не бывают легкими: они требуют много внимания со стороны планирования, организации подрядчиков, посещения объектов, управления материалами, проверки складских запасов и других направлений, а цикл реализации проекта может занимать 2-3 года. Включение новых технологий в эти этапы может упростить процесс строительства и сократить сроки работ.
Рассказываем, как технологии меняют строительный бизнес и что происходит с цифровизацией строительной отрасли в России.
Рассказываем, как технологии меняют строительный бизнес и что происходит с цифровизацией строительной отрасли в России.
Вы узнаете:
«Зеленое» строительство
Мировой тренд на экологичность актуален и для строительной сферы. Его главная цель — снизить потребление энергетических и материальных ресурсов на всем жизненном цикле здания.
В США еще с 1970-х годов девелоперов обязали работать с минимальным воздействием на экологию (Закон о качестве окружающей среды). «Зеленые» сертификаты, оценивающие здания по факторам влияния на экологию, действуют во всем мире. В Европе наиболее распространена оценка объектов недвижимости по стандарту BREEAM (Великобритания). В некоторых странах «экологичное строительство» — обязательное условие, в некоторых — личная воля застройщика. Однако, как показала практика, экостандарты приносят «дивиденды» не только природе. Например, в Польше расход энергии в энергоэффективных домах на 30% ниже, чем в обычных, а экономия при строительстве бизнес-центров составляет в среднем $120 тысяч, по данным Eurobuild.
«93% из 250 крупнейших мировых компаний отчитывается об устойчивости производства. В настоящее время тема строительства недвижимости с использованием инновационных технологий с максимальным соблюдением экологических норм становится более привлекательной и для отечественных девелоперов», говорится в ежегодном отчете АНО «НИИУРС» за 2019 год. АНО «НИИУРС» оказывает услуги по развитию экологичности объектов гражданского и промышленного строительства и развивает систему повышения энергоэффективности GREEN ZOOM.
В США еще с 1970-х годов девелоперов обязали работать с минимальным воздействием на экологию (Закон о качестве окружающей среды). «Зеленые» сертификаты, оценивающие здания по факторам влияния на экологию, действуют во всем мире. В Европе наиболее распространена оценка объектов недвижимости по стандарту BREEAM (Великобритания). В некоторых странах «экологичное строительство» — обязательное условие, в некоторых — личная воля застройщика. Однако, как показала практика, экостандарты приносят «дивиденды» не только природе. Например, в Польше расход энергии в энергоэффективных домах на 30% ниже, чем в обычных, а экономия при строительстве бизнес-центров составляет в среднем $120 тысяч, по данным Eurobuild.
«93% из 250 крупнейших мировых компаний отчитывается об устойчивости производства. В настоящее время тема строительства недвижимости с использованием инновационных технологий с максимальным соблюдением экологических норм становится более привлекательной и для отечественных девелоперов», говорится в ежегодном отчете АНО «НИИУРС» за 2019 год. АНО «НИИУРС» оказывает услуги по развитию экологичности объектов гражданского и промышленного строительства и развивает систему повышения энергоэффективности GREEN ZOOM.
Модульные конструкции и 3D-печать
Скорость — одно из ключевых конкурентных преимуществ в быстро меняющемся мире. Модульные конструкции снижают затраты, сокращают объёмы строительных отходов, увеличивают скорость строительства и минимизирует несчастные случаи на стройплощадке, а 3D-печать ещё и позволяет реализовывать сложные архитектурные формы.
Ожидается, что к 2024 году рынок бетонной 3D-печати в мире достигнет $58 млн. В этом секторе появляется все больше и больше инновационных проектов. Например, российская Apis Cor разработала специализированное оборудование для 3D-печати в строительной отрасли: их 3D-принтер можно транспортировать с помощью мобильного крана и подготовить к работе всего за 30 минут. Машина выдавливает бетон на поверхность и может печатать непрерывные стеновые конструкции полностью на месте без дополнительной сборки и оглядки на окружающую среду (температура, влажность). Apis Cor уже напечатала самое большое 3D-печатное здание, которое находится в Дубае. Площадь здания составляет 640 кв.м, высота — почти 10 метров, а на его печать ушло всего 17 дней.
Ожидается, что к 2024 году рынок бетонной 3D-печати в мире достигнет $58 млн. В этом секторе появляется все больше и больше инновационных проектов. Например, российская Apis Cor разработала специализированное оборудование для 3D-печати в строительной отрасли: их 3D-принтер можно транспортировать с помощью мобильного крана и подготовить к работе всего за 30 минут. Машина выдавливает бетон на поверхность и может печатать непрерывные стеновые конструкции полностью на месте без дополнительной сборки и оглядки на окружающую среду (температура, влажность). Apis Cor уже напечатала самое большое 3D-печатное здание, которое находится в Дубае. Площадь здания составляет 640 кв.м, высота — почти 10 метров, а на его печать ушло всего 17 дней.
BIM
По данным исследовательской компании Dodge Data&Analytics, 93% девелоперов сообщают, что их проекты не укладываются в установленный график. Решить проблему можно с помощью информационного моделирования зданий и других сооружений — BIM-технологии (Business Information Model and Modelling). Такой подход подразумевает сбор и обработку всех данных о здании и объектах, имеющих к нему отношение, на этапе проектирования. На выходе получается трёхмерная модель с базой данных, где все параметры взаимосвязаны между собой и изменяются автоматически.
Компания Graphisoft еще в 1984 году совершила прорыв на рынке BIM-технологий, разработав ARCHICAD — первое BIM-решение для архитекторов.
Согласно исследованию «Уровень применения BIM в России 2019», проведенному консалтинговой компанией «Конкуратор» в сотрудничестве с НИУ МГСУ, у 81% организаций реально полученный в ходе работы с проектами эффект от внедрения BIM превзошел ожидания.
Компания Graphisoft еще в 1984 году совершила прорыв на рынке BIM-технологий, разработав ARCHICAD — первое BIM-решение для архитекторов.
Согласно исследованию «Уровень применения BIM в России 2019», проведенному консалтинговой компанией «Конкуратор» в сотрудничестве с НИУ МГСУ, у 81% организаций реально полученный в ходе работы с проектами эффект от внедрения BIM превзошел ожидания.
Современные строительные и
отделочные материалы
отделочные материалы
Новое поколение строительных и отделочных материалов улучшает общую производительность и функциональность зданий и позволяет воплощать в жизнь красивые архитектурные идеи. Например, шведская компания Soltech Group разрабатывает и продает кровельные материалы и фасады с интегрированными солнечными панелями. Они менее чувствительны к высоким температурам и эффективны при выработке электричества в рассеянном свете, в пасмурные дни.
Подводя итоги работы за 2019 год, глава компании Стефан Оландер отметил, что мировой рынок солнечной энергетики ежегодно растёт примерно на 20%. Консолидированная выручка Soltech Group в 2019 году выросла на 503% и составила 324 млн шведских крон (около 2,4 млрд рублей).
Разработки строительных материалов ведутся постоянно. Самовосстанавливающийся бетон добавляет годы жизни зданиям; изменяющие форму металлы и самонагревающиеся покрытия реагируют на температуру и давление. Аэрогелевая изоляция удерживает тепло в помещении и в четыре раза превосходит мощность изоляции из стекловолокна или пены. В частности, строителям доступна технология изоляции с использованием аэрогеля, разработанная NASA. В 2004 году стоимость продаж аэрогелевой изоляционной продукции составила около $25 млн, в 2013 году — уже $500 млн, а согласно отчету Global Market Insights, к 2025 году спрос на такую продукцию достигнет $2,5 млрд.
Подводя итоги работы за 2019 год, глава компании Стефан Оландер отметил, что мировой рынок солнечной энергетики ежегодно растёт примерно на 20%. Консолидированная выручка Soltech Group в 2019 году выросла на 503% и составила 324 млн шведских крон (около 2,4 млрд рублей).
Разработки строительных материалов ведутся постоянно. Самовосстанавливающийся бетон добавляет годы жизни зданиям; изменяющие форму металлы и самонагревающиеся покрытия реагируют на температуру и давление. Аэрогелевая изоляция удерживает тепло в помещении и в четыре раза превосходит мощность изоляции из стекловолокна или пены. В частности, строителям доступна технология изоляции с использованием аэрогеля, разработанная NASA. В 2004 году стоимость продаж аэрогелевой изоляционной продукции составила около $25 млн, в 2013 году — уже $500 млн, а согласно отчету Global Market Insights, к 2025 году спрос на такую продукцию достигнет $2,5 млрд.
Интернет вещей, ИИ и Big Data
До 2027 года, прогнозирует Wikibon, оборот индустрии Big Data составит более $100 млрд. Согласно подсчетам Cisco, в этом году мировой охват устройств для сбора, анализа и обмена данными превысит 50 млрд гаджетов.
Различные датчики на строительных площадках создают огромные возможности для сбора информации, ее анализа и управления процессами. Интеллектуальные устройства могут быть привязаны к программному обеспечению для управления строительством и дают гораздо более четкое представление о ходе строительства в режиме реального времени. На разных стадиях проекта, включая инвестирование, можно использовать анализ Big Data: детализированные алгоритмы обработки информации могут учитывать как привычные параметры (цена здания, сумма сделки), так и специфические (качество воздуха в районе, доступная инфраструктура, благонадежность подрядчика).
Показателен пример американской компании Smartvid.io, которая помогает строительным бригадам отслеживать и прогнозировать риски в безопасности, производительности и качестве проекта, собирая визуальную информацию с камер рабочей площадки и используя искусственный интеллект для маркировки потенциальных угроз. С помощью их ПО американский строительный гигант Suffolk Construction (2400 сотрудников) за 12 месяцев сократил регистрируемые инциденты на 28% и снизил на 35% временные затраты.
Различные датчики на строительных площадках создают огромные возможности для сбора информации, ее анализа и управления процессами. Интеллектуальные устройства могут быть привязаны к программному обеспечению для управления строительством и дают гораздо более четкое представление о ходе строительства в режиме реального времени. На разных стадиях проекта, включая инвестирование, можно использовать анализ Big Data: детализированные алгоритмы обработки информации могут учитывать как привычные параметры (цена здания, сумма сделки), так и специфические (качество воздуха в районе, доступная инфраструктура, благонадежность подрядчика).
Показателен пример американской компании Smartvid.io, которая помогает строительным бригадам отслеживать и прогнозировать риски в безопасности, производительности и качестве проекта, собирая визуальную информацию с камер рабочей площадки и используя искусственный интеллект для маркировки потенциальных угроз. С помощью их ПО американский строительный гигант Suffolk Construction (2400 сотрудников) за 12 месяцев сократил регистрируемые инциденты на 28% и снизил на 35% временные затраты.
Параллельные реальности
Инструменты VR, AR и MR позволяют в реальном времени сравнивать трехмерные модели с физическими пространствами и сокращают количество переделок. Очки и шлемы помогают определять перепады температур и небезопасные условия. Эти устройства создают буквально новый мир возможностей для строителей.
В 2019 году Microsoft представил очки смешанной реальности HoloLens2 — проектировщикам и строителям достаточно надеть очки, чтобы получить информацию о соответствующем участке стройки, включая рекомендации по безопасности и непосредственно работам.
В конце 2019 года HoloLens2 поступили в продажу на территории США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии по цене $3500. В ближайшее время с помощью этой гарнитуры и нового приложения смешанной реальности SYNCHRO XR, разработанного в сотрудничестве с Bentley Systems, пользователи смогут визуализировать цифровых двойников для инфраструктурных проектов, получать наглядное представление о планах, ходе работ, возможных рисках на площадке и многом другом. Также Microsoft работает над совмещением гарнитуры смешанной реальности со строительными касками, чтобы их можно было безопасно и удобно носить на стройплощадке.
В 2019 году Microsoft представил очки смешанной реальности HoloLens2 — проектировщикам и строителям достаточно надеть очки, чтобы получить информацию о соответствующем участке стройки, включая рекомендации по безопасности и непосредственно работам.
В конце 2019 года HoloLens2 поступили в продажу на территории США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии по цене $3500. В ближайшее время с помощью этой гарнитуры и нового приложения смешанной реальности SYNCHRO XR, разработанного в сотрудничестве с Bentley Systems, пользователи смогут визуализировать цифровых двойников для инфраструктурных проектов, получать наглядное представление о планах, ходе работ, возможных рисках на площадке и многом другом. Также Microsoft работает над совмещением гарнитуры смешанной реальности со строительными касками, чтобы их можно было безопасно и удобно носить на стройплощадке.
Экзоскелеты
Потенциальные выгоды строителей от использования экзоскелетов очевидны. Рабочие могут нести большую нагрузку, чем та, с которой обычно сталкивается человеческое тело. Распространение экзоскелетов значительно повысит безопасность строительных площадок, сократит количество травм, улучшит производительность труда.
ABI Research прогнозирует, что глобальный доход рынка роботизированных экзоскелетов достигнет $5 млрд к 2028 году, по сравнению с $68 млн в 2014-м. В 2019 году было продано около 6000 экзоскелетов, в основном для медицинской реабилитации. Но решения в области промышленного применения будут стимулировать рост рынка.
ABI Research прогнозирует, что глобальный доход рынка роботизированных экзоскелетов достигнет $5 млрд к 2028 году, по сравнению с $68 млн в 2014-м. В 2019 году было продано около 6000 экзоскелетов, в основном для медицинской реабилитации. Но решения в области промышленного применения будут стимулировать рост рынка.
Дроны и роботы
Робототехника обеспечивает большую безопасность и эффективность в строительстве. Дроны могут сгенерировать трехмерную модель стройплощадки, которая позволяет автоматически вычислить площадь, объем перемещаемой земли и другую информацию, для получения которой раньше требовалось несколько человеко-часов, а затем передать данные в системы прогнозной аналитики.
На этом рынке работает, в частности, российская компания TraceAir, которая разработала программное обеспечение для обработки данных с дронов и 3D-моделирования и предлагает свои услуги не только на российском, но и на американском рынке. Подробнее о компании можно узнать здесь. Другой пример — Skyeer, российская платформа для аналитики и контроля строительства на основе данных с беспилотников. Компания уже работает с НЛМК, Сбербанком, «Газпром нефтью», «Сибуром» и другими корпорациями.
Традиционно строительная индустрия полагается в основном на ручной труд. Однако роботы все чаще находят свое место на строительных площадках. Например, первый в мире автономный робот-каменщик австралийской компании Fastbrick Robotics может построить дом с тремя спальнями и двумя ваннами менее чем за три дня.
На этом рынке работает, в частности, российская компания TraceAir, которая разработала программное обеспечение для обработки данных с дронов и 3D-моделирования и предлагает свои услуги не только на российском, но и на американском рынке. Подробнее о компании можно узнать здесь. Другой пример — Skyeer, российская платформа для аналитики и контроля строительства на основе данных с беспилотников. Компания уже работает с НЛМК, Сбербанком, «Газпром нефтью», «Сибуром» и другими корпорациями.
Традиционно строительная индустрия полагается в основном на ручной труд. Однако роботы все чаще находят свое место на строительных площадках. Например, первый в мире автономный робот-каменщик австралийской компании Fastbrick Robotics может построить дом с тремя спальнями и двумя ваннами менее чем за три дня.
Мнение девелоперов: какие технологии нужны рынку
Валерий Кравцун
Основатель и генеральный директор Kravt Invest
Сейчас на рынке происходит и будет происходить глобальная перестройка. Любой кризис — это огромная беда для экономики и людей с одной стороны и появление новых возможностей — с другой. Чтобы справиться с ситуацией, многим девелоперам и крупным строительным компаниям придётся очень серьёзно проанализировать свои издержки и эффективность работы. Сложно сказать что-то об актуальности конкретных технологий, но я считаю, что после этого особое внимание будет уделено автоматизации бизнес-процессов и их эффективности, а также применению интеллектуальных роботизированных комплексов.
В ближайшее время точно будут активно внедряться технологии замкнутого жизненного цикла (BIM) зданий и строительных конструкций. Скоро BIM-технологии станут обычной практикой в строительстве, потому что их внедрение поддерживается на государственном уровне: с середины 2019 года применение информационного моделирования стало обязательным при реализации госзаказа, а с 2022 года это требование распространится на все контракты для компаний с госучастием.
Кроме того, в строительстве будут использоваться концепции устойчивого развития, повышаться доля домов с безбарьерной средой (позволяет всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим пространством — прим.), а также число эко-домов и эко-офисов. И здесь на помощь строителям придут новые, более экологичные строительные материалы.
Отдельно хотелось бы остановиться на цифровизации строительства, которая также будет актуальна для девелоперов в обозримом будущем. Одна из технологий, которые позволят им диджитализироваться — интернет вещей. IoT-системы в строительстве могут собирать все данные о ходе работ, строительных материалах, оборудовании, инженерных узлах, затем анализировать их в режиме реального времени, позволяя таким образом оптимизировать сроки и стоимость работ. При этом у каждого участника процесса есть удалённый доступ к этим данным. Таким образом девелопер может управлять всем строительным процессом и в дальнейшем эксплуатацией объекта.
Еще одна актуальная для девелоперов технология — применение на этапе проектирования цифровых двойников объектов строительства. Кроме того, в областях проектирования и мониторинга состояния городской среды будут широко использоваться облачные технологии.
В ближайшее время точно будут активно внедряться технологии замкнутого жизненного цикла (BIM) зданий и строительных конструкций. Скоро BIM-технологии станут обычной практикой в строительстве, потому что их внедрение поддерживается на государственном уровне: с середины 2019 года применение информационного моделирования стало обязательным при реализации госзаказа, а с 2022 года это требование распространится на все контракты для компаний с госучастием.
Кроме того, в строительстве будут использоваться концепции устойчивого развития, повышаться доля домов с безбарьерной средой (позволяет всем людям, включая людей с инвалидностью, пользоваться окружающим пространством — прим.), а также число эко-домов и эко-офисов. И здесь на помощь строителям придут новые, более экологичные строительные материалы.
Отдельно хотелось бы остановиться на цифровизации строительства, которая также будет актуальна для девелоперов в обозримом будущем. Одна из технологий, которые позволят им диджитализироваться — интернет вещей. IoT-системы в строительстве могут собирать все данные о ходе работ, строительных материалах, оборудовании, инженерных узлах, затем анализировать их в режиме реального времени, позволяя таким образом оптимизировать сроки и стоимость работ. При этом у каждого участника процесса есть удалённый доступ к этим данным. Таким образом девелопер может управлять всем строительным процессом и в дальнейшем эксплуатацией объекта.
Еще одна актуальная для девелоперов технология — применение на этапе проектирования цифровых двойников объектов строительства. Кроме того, в областях проектирования и мониторинга состояния городской среды будут широко использоваться облачные технологии.
Александр Прыгунков
Первый вице-президент ПИК
Во-первых, это технологии, которые позволяют строить быстрее и качественнее, но без лишних затрат. Мы внедрили более 20 IT-сервисов в производстве, строительстве, комплектации и логистике, включая роботизацию, автоматизацию логистики для исключения простоев монтажа, перевод всей документации в электронный вид. Благодаря этому удалось увеличить производительность труда на стройплощадках на 49%, а на заводах — на 45%.
Те же BIM-технологии с грамотно сформулированными алгоритмами проектирования позволяют сократить сроки проектирования и строительства на 20%, а сроки координации и согласований при разработке документации — на 70-90%. Таким образом, девелоперы могут одновременно работать над большим количеством проектов без потери качества и с прогнозируемой себестоимостью этих проектов. Мы также тестируем такие технологии, как модульное домостроение, CLT (многослойные клеёные деревянные панели) и другие.
Ещё одна актуальная, особенно в период самоизоляции, история — технологии, позволяющие сделать коммуникацию с клиентами максимально быстрой и удобной. Кроме того, российскому рынку не хватает решений, которые бы выстроили коммуникацию непосредственно на самой площадке, а не в офисе, а также продуктов, которые будут повышать производительность рабочей силы, а не только ее менеджеров или бэк-офиса.
Мы видим перспективы в робототехнике, технологиях искусственного интеллекта и интернета вещей. Они постепенно будут проникать в квартиры и становиться привычной частью нашей жизни. Мы уже внедряем подобные технологии: запустили умную систему управления домом ПИК.Смарт, автоматически собираем данные с индивидуальных и общедомовых приборов учета.
Те же BIM-технологии с грамотно сформулированными алгоритмами проектирования позволяют сократить сроки проектирования и строительства на 20%, а сроки координации и согласований при разработке документации — на 70-90%. Таким образом, девелоперы могут одновременно работать над большим количеством проектов без потери качества и с прогнозируемой себестоимостью этих проектов. Мы также тестируем такие технологии, как модульное домостроение, CLT (многослойные клеёные деревянные панели) и другие.
Ещё одна актуальная, особенно в период самоизоляции, история — технологии, позволяющие сделать коммуникацию с клиентами максимально быстрой и удобной. Кроме того, российскому рынку не хватает решений, которые бы выстроили коммуникацию непосредственно на самой площадке, а не в офисе, а также продуктов, которые будут повышать производительность рабочей силы, а не только ее менеджеров или бэк-офиса.
Мы видим перспективы в робототехнике, технологиях искусственного интеллекта и интернета вещей. Они постепенно будут проникать в квартиры и становиться привычной частью нашей жизни. Мы уже внедряем подобные технологии: запустили умную систему управления домом ПИК.Смарт, автоматически собираем данные с индивидуальных и общедомовых приборов учета.
Строительный рынок: цифры и факты
Строительство является одним из крупнейших сегментов мировой экономики, в котором ежегодно расходуется около $10 трлн и занято 7% трудоспособного населения планеты. При этом строительство — один из наименее оцифрованных секторов в мире, согласно индексу оцифровки MGI.
В России, по данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году вырос на 0,6% к уровню 2018 (в сопоставимых ценах) и составил 9,1 трлн рублей. По данным «Дом.рф», на топ-10 девелоперов в стране приходится 20% жилищного строительства. В тройку лидеров по портфелю проектов строительства многоквартирного жилья входят Группа компаний ПИК (6,6 млн кв.м, или 7% всего строящегося жилья), Группа ЛСР (3,2 млн кв.м — 3%) и SETL Group (2,6 млн кв.м — 3%).
В России, по данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году вырос на 0,6% к уровню 2018 (в сопоставимых ценах) и составил 9,1 трлн рублей. По данным «Дом.рф», на топ-10 девелоперов в стране приходится 20% жилищного строительства. В тройку лидеров по портфелю проектов строительства многоквартирного жилья входят Группа компаний ПИК (6,6 млн кв.м, или 7% всего строящегося жилья), Группа ЛСР (3,2 млн кв.м — 3%) и SETL Group (2,6 млн кв.м — 3%).
Что происходит с цифровизацией
строительной отрасли России
строительной отрасли России
Как рассказал нам основатель и генеральный директор ZZ Development Кирилл Зорин, сейчас в России появился явный тренд на популяризацию идеи цифровизации строительства, в первую очередь — за счёт государственных инициатив. Количество тематических мероприятий растёт с каждым годом, практически каждый инфоповод так или иначе связан с повышением эффективности отрасли.
«На мой взгляд, государство дало сильный стимул для крупного бизнеса в разработке и поиске всевозможных решений. Зачастую это больше PR-истории. С другой стороны, есть реальность огромного консервативного рынка, который не может кардинально поменяться за 2-3 года. Здесь по-прежнему доминируют проблемы управления и кадров, большинство из которых нельзя решить просто цифровыми продуктами. Необходимы инновации в менеджменте и подготовке кадров всех уровней».
Кирилл Зорин
основатель и генеральный директор ZZ Development
В таких условиях запуск стартапа может оказаться довольно затратным делом. Российский рынок еще не насыщен качественными технологическими продуктами, и создание такого продукта будет главным вызовом и сложностью. Важно учесть, что спрос сформирован недостаточно чётко, у многих еще нет сформулированных ожиданий от цифровых решений. Поэтому выход на рынок может потребовать времени. По этим же причинам сложно находить подтверждения ценности своих продуктовых идей — вам заплатят только за готовое работающее решение. Для всего остального у строителей нет времени и кредита доверия.
По словам директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, сегодня все девелоперы в России внедряют или планируют внедрять BIM-технологии — сквозную автоматизацию от проектирования до завершения строительства и управления зданием.
По словам директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, сегодня все девелоперы в России внедряют или планируют внедрять BIM-технологии — сквозную автоматизацию от проектирования до завершения строительства и управления зданием.
«Если не применять новые подходы, строить и эксплуатировать выйдет дороже. Хотя у большинства сотрудников компаний буквы BIM вызывают нервный смех, так как кажется, что это сизифов труд, который никогда не приведет к цели. Если рассматривать вопрос более широко, нужно говорить не просто о цифровизации строительной отрасли, а о работе с инновациями. Потому что для девелоперов составляющая именно IT не очень большая — это проектирование, продажи и обслуживание; и "умный дом", на который девелоперы смотрят настороженно, потому что практически все попробовали с этим работать и не увидели для себя особой финансовой выгоды».
Дмитрий Калаев
директор
акселератора ФРИИ
акселератора ФРИИ
Основатель, руководитель BitBrick Сергей Трофимов, объясняет: «Специфика строительного рынка России очень интересная. Если провести небольшой анализ работающих технологий, становится понятно, что многие участники, в том числе и стартапы, "смотрят на Запад" и пытаются переизобрести появляющиеся там технологии. Одно из таких перспективных направлений в строительстве — сочетание сборных заводских конструкций с монолитным домостроением. Впервые эту технологию стала применять китайская компания BSB ещё в 2012 году, а на рынке России она появилась относительно недавно и считается инновационной. Рынок строительных услуг с каждым годом растет, предлагая все новые решения по технологическому совершенствованию, однако корневых перемен нет, а крупные строительные компании не готовы вкладываться в технологии на стадии "зародыш", требуют MVP или прототип, что очень осложняет процессы создания и продвижения технологий».
Генеральный директор Skyeer Александр Рыжов говорит, что наиболее прогрессивные строительные компании России стараются изучать и внедрять у себя передовой опыт цифровизации строительной отрасли, остальные — по мере возможностей и способностей. Строительство — это обширная работа с большим количеством разнопрофильных специалистов и процессов, от геологических изысканий грунтов до получения разрешительных документов о вводе объекта в эксплуатацию. Цифровизация медленно, но верно оптимизирует разные процессы этой большой работы.
Генеральный директор Skyeer Александр Рыжов говорит, что наиболее прогрессивные строительные компании России стараются изучать и внедрять у себя передовой опыт цифровизации строительной отрасли, остальные — по мере возможностей и способностей. Строительство — это обширная работа с большим количеством разнопрофильных специалистов и процессов, от геологических изысканий грунтов до получения разрешительных документов о вводе объекта в эксплуатацию. Цифровизация медленно, но верно оптимизирует разные процессы этой большой работы.
«Мы выбрали свой фокус — работа с геопространственными данными. Это новая информация, которой раньше просто не было, информационный срез, который обнажает многие процессы, и в этом наша сила и, к сожалению, боль. Не все готовы внедрять продукты, которые напрямую бьют по интересам отдельных менеджеров. Внедрение инноваций вообще удел сильных, большинство чаще декларирует намерения, чем делает».
Александр Рыжов
генеральный директор Skyeer
В целом, по мнению экспертов, строительная индустрия по динамике на 5-10 лет отстает от банков и телекомов с точки зрения цифровизации процессов и внедрения новых решений.
Почему строители отстают
В 2019 году ФРИИ совместно со «Сколково», «Галс-Девелопмент» и «Донстрой» провели акселератор Build UP для стартапов, разрабатывающих решения в сфере строительства, продажи и эксплуатации недвижимости. Мероприятие показало, что инновации в строительной сфере России совершенно разные. Более половины представленных компаний разрабатывали «физические» технологии — новые отделочные материалы, способы строительства и так далее.
Почему же строительная индустрия отстает от других сфер бизнеса в скорости внедрения инноваций?
Почему же строительная индустрия отстает от других сфер бизнеса в скорости внедрения инноваций?
Невозможность показать быстрые результаты
Дмитрий Калаев объясняет тезис на примере заливки монолита: «Многие строительные компании России всё еще используют деревянную опалубку при том, что существуют полимеры, которые более долговечны в использовании и стоят дешевле, не говоря уже о позитивных экологических последствиях от использования продукции из переработанного пластика. Но это достаточно инертная история, потому что такие продукты надо пилотировать, их невозможно запустить сразу на всех объектах. Когда вы говорите, что ваша опалубка более долговечна и выдерживает 50 циклов вместо стандартных 30, этот факт нужно проверить и доказать, а на это требуется время. Цикл подтверждения полезности инноваций для бизнеса может занимать несколько лет, а компании пока не готовы столько ждать».
Необходимость учитывать все стадии проекта
Некоторые инновационные решения надо предусмотреть еще на стадии проектирования. Например, одна из компаний в акселераторе Build Up представила решение для внешних фасадов зданий. Оказалось, что фасады крепятся по-разному (что неочевидно для непрофессионалов отрасли), и если вы спроектировали фасад другого типа, то на стадии строительства эту технологию уже не применить.
Недостаток заинтересованных кадров
«Кадры решают всё. Технологии создают, внедряют и используют люди. Явно выигрывают те компании, которые могут сформировать профессиональные команды. Некоторые не заинтересованы в цифровизации: это делает процесс строительства более прозрачным, а значит, минимизирует коррупционные схемы», — отмечает Александр Рыжов, генеральный директор Skyeer.
Валерий Кравцун, основатель и генеральный директор Kravt Invest: «Нельзя узнать о новой технологии и просто применить ее волшебным образом. Это целая идеология, ей нужно "заражать" управляющий состав компаний, взращивать определенную культуру и обучать под нее людей. Только в таком случае получится успешно внедрять новые технологии и поддерживать эффективную работу старых».
Валерий Кравцун, основатель и генеральный директор Kravt Invest: «Нельзя узнать о новой технологии и просто применить ее волшебным образом. Это целая идеология, ей нужно "заражать" управляющий состав компаний, взращивать определенную культуру и обучать под нее людей. Только в таком случае получится успешно внедрять новые технологии и поддерживать эффективную работу старых».
Консервативность рынка
Основатель и руководитель BitBrick Сергей Трофимов считает, что строительная отрасль России — очень консервативный рынок, и это нужно учитывать при создании стартапа. Также важно понимать менталитет, особенности строительной сферы России в целом и отдельных регионов в частности.
Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК: «Недвижимость и строительство являются наиболее консервативными отраслями, здесь влияние новых технологий на производительность пока не так заметно, как в других секторах. Застройщики зачастую сами не готовы к инновациям — ни организационно, ни финансово, ни ментально. При этом у отрасли есть огромный потенциал для применения прорывных технологических продуктов».
Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК: «Недвижимость и строительство являются наиболее консервативными отраслями, здесь влияние новых технологий на производительность пока не так заметно, как в других секторах. Застройщики зачастую сами не готовы к инновациям — ни организационно, ни финансово, ни ментально. При этом у отрасли есть огромный потенциал для применения прорывных технологических продуктов».
Организационные сложности и бумажная волокита
Валерий Кравцун отмечает, что внедрение новых технологий будет тормозиться из-за высокой сложности самого процесса.. Крупным строительным компаниям придётся тяжелее всего из-за их больших размеров и бюрократии. Легче такой процесс пройдёт у средних и малых игроков: они более маневренные и могут быстро менять свой курс, им будет проще выйти на лидирующие позиции.
Генеральный директор Skyeer Александр Рыжков. «Когда говоришь "работаю со строительными компаниями ", важно понимать, с кем именно. Мы работаем с самыми крупными игроками, компаниями с госучастием. В этом случае особенно надо быть готовым к бумажной работе и согласованиям. Писанины много. Крупные компании оперируют другим понятием времени. Решение о пилоте займёт несколько месяцев. И даже если его приняли быстро, решение о покупке займёт не менее полугода».
Генеральный директор Skyeer Александр Рыжков. «Когда говоришь "работаю со строительными компаниями ", важно понимать, с кем именно. Мы работаем с самыми крупными игроками, компаниями с госучастием. В этом случае особенно надо быть готовым к бумажной работе и согласованиям. Писанины много. Крупные компании оперируют другим понятием времени. Решение о пилоте займёт несколько месяцев. И даже если его приняли быстро, решение о покупке займёт не менее полугода».
Строгое регулирование индустрии
Например, нельзя просто поменять один тип материалов на другой — это возможно только через изменения нормативных документов.
«Создавать B2B-компании в целом не очень просто, тем более IТ в строительстве, тем более — с крупными заказчиками и в России. Нам приходится не просто строить компанию, но и формировать новый рынок в условиях, которые многие компании в США или ЕС расценили бы как критические. Поэтому, к слову, мы сразу закладывали дуальную модель развития компании: в РФ и на международных рынках».
Александр Рыжов
генеральный директор Skyeer
Кейс «Брусники» — создание экосистемы для строительства и проектирования
Сегодня в процессах цифровизации строительства отсутствует единая экосистема. Для решения этой проблемы «Брусника» взяла доступные технологии Autodesk, 1С и Asana и интегрировала их между собой, создав собственное ПО на базе BIM-360. Платформа объединила процессы, участников и данные проектирования и строительства. Такое решение обеспечивает прозрачность строительного процесса для проектировщиков, подрядчиков, заказчика и банка.
Как это работает: архитекторы «Брусники» на базе ПО Autodesk Revit создают точную модель будущего проекта. Затем эта модель выгружается в облачную платформу в десктопе и мобильном приложении, где её можно изменять и контролировать. Система удобна для всех участников. С одной стороны, строительный эксперт банка может не выезжать на объект, а отслеживать весь процесс в режиме онлайн и оперативно сделать вывод о целевом использовании кредитных средств. С другой стороны, платформа позволяет контролировать качество строительства и работу подрядчиков, проводить технический надзор.
Пилотным проектом, реализованным на базе ПО Брусника BIM, стал квартал «Октябрьский» в Тюмени. В перспективе разработка будет масштабирована на все проекты «Брусники».
Как это работает: архитекторы «Брусники» на базе ПО Autodesk Revit создают точную модель будущего проекта. Затем эта модель выгружается в облачную платформу в десктопе и мобильном приложении, где её можно изменять и контролировать. Система удобна для всех участников. С одной стороны, строительный эксперт банка может не выезжать на объект, а отслеживать весь процесс в режиме онлайн и оперативно сделать вывод о целевом использовании кредитных средств. С другой стороны, платформа позволяет контролировать качество строительства и работу подрядчиков, проводить технический надзор.
Пилотным проектом, реализованным на базе ПО Брусника BIM, стал квартал «Октябрьский» в Тюмени. В перспективе разработка будет масштабирована на все проекты «Брусники».
Кейс группы компаний ПИК — «Банковский портал»
С 1 июля 2019 года в силу вступили поправки в 214-ФЗ «О долевом строительстве», согласно которым девелоперы обязаны перейти на новую схему финансирования. Согласно этой схеме застройщик получает деньги дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на первую квартиру. Сама стройка при этом ведётся не за счет средств дольщиков, а за счет банковского проектного финансирования. Осенью 2018 года, ещё до вступления в силу поправок, ПИК начали продавать квартиры в жилом комплексе «Дмитровский парк» через эскроу-счета и разработали для этого «Банковский портал». По словам представителей компании, это ноу-хау исключает бумажный документооборот и упрощает взаимодействие между банком и застройщиком.
«Банковский портал» интегрирован с CRM и 1С-системами ПИК, внутренней системой по контролю и исполнению ключевых событий «АвтоБОП». Благодаря этому можно увидеть всю информацию: от получения проектной документации и планов по монтажу до видео со стройки и количества проданных в жилом комплексе квартир. Данные обновляются ежедневно в автоматическом режиме, но есть возможность обновлять их и вручную. Решение позволяет обрабатывать десятки миллионов строк. За загрузкой данных в систему и их корректным предоставлением следит Казначейство России. Через портал банки напрямую контролируют ход строительства и поступление денежных средств: в специальном разделе отображаются кредитная выборка из банка и деньги, поступившие от дольщиков. Если реализация проекта идёт по плану или превышает его, ПИК может получить кредит на более выгодных условиях. Сегодня группа компаний использует «Банковский портал» для всех проектов, реализуемых по эскроу, а в перспективе планирует предлагать это решение и другим застройщикам.
«Банковский портал» интегрирован с CRM и 1С-системами ПИК, внутренней системой по контролю и исполнению ключевых событий «АвтоБОП». Благодаря этому можно увидеть всю информацию: от получения проектной документации и планов по монтажу до видео со стройки и количества проданных в жилом комплексе квартир. Данные обновляются ежедневно в автоматическом режиме, но есть возможность обновлять их и вручную. Решение позволяет обрабатывать десятки миллионов строк. За загрузкой данных в систему и их корректным предоставлением следит Казначейство России. Через портал банки напрямую контролируют ход строительства и поступление денежных средств: в специальном разделе отображаются кредитная выборка из банка и деньги, поступившие от дольщиков. Если реализация проекта идёт по плану или превышает его, ПИК может получить кредит на более выгодных условиях. Сегодня группа компаний использует «Банковский портал» для всех проектов, реализуемых по эскроу, а в перспективе планирует предлагать это решение и другим застройщикам.
Кейс группы компаний ПИК — «Градостроительный робот»
Разработка продукта «Градостроительный робот» началась в марте 2017 года, а в октябре того же года компания запустила пилот. Основываясь на данных со спутниковых снимков и информации из баз БТИ, 2ГИС и других источников, продукт позволяет получать подробную информацию об участке застройки и его окружении: например, об этажности и годах постройки соседних зданий, количестве квартир в соседних жилых домах и местах в близлежащих школах и детских садах. Рассматривая конкретный участок под застройку, ПИК работает и с актуальной информацией о действующих градостроительных ограничениях: санитарно-защитных и охранных зонах, объектах культурного наследия, максимальной высотности и других нормативах. Данные обновляются в системе ежемесячно. С помощью «Градробота» можно выбирать параметры застройки, создавать на их основе неограниченное количество эскизов и сравнивать их эффективность, в 4-5 раз быстрее компоновать квартирографию корпусов в соответствии с заданием маркетологов, автоматически рассчитывать инсоляцию (облучение поверхностей солнечным светом — прим.), отображать технико-экономические показатели (ТЭП) и визуализировать вид из окон будущего ЖК.
Сегодня «Градробот» анализирует необходимый участок за 15-20 секунд (для сравнения: чтобы выполнить тот же запрос вручную, сотруднику понадобится 3-4 дня), позволяет получать согласования на 10-15% оперативнее и в целом проектировать на 50% быстрее. При моделировании используется более 1700 типовых элементов, включая квартиры, детские сады, школы, многоуровневые парковки. ПИК применяет «Градробот» не только на собственных площадках, но и в проектах реновации жилого фонда Москвы. В 2019 году, разрабатывая концепции застройки участков, группа компаний провела более 570 000 расчётов инсоляций, ТЭП и других параметров. С момента запуска продукта в ПИК разработали и сохранили более 4 000 вариантов концепций застройки земельных участков, из которых получили около 400 уникальных проектов.
Сегодня «Градробот» анализирует необходимый участок за 15-20 секунд (для сравнения: чтобы выполнить тот же запрос вручную, сотруднику понадобится 3-4 дня), позволяет получать согласования на 10-15% оперативнее и в целом проектировать на 50% быстрее. При моделировании используется более 1700 типовых элементов, включая квартиры, детские сады, школы, многоуровневые парковки. ПИК применяет «Градробот» не только на собственных площадках, но и в проектах реновации жилого фонда Москвы. В 2019 году, разрабатывая концепции застройки участков, группа компаний провела более 570 000 расчётов инсоляций, ТЭП и других параметров. С момента запуска продукта в ПИК разработали и сохранили более 4 000 вариантов концепций застройки земельных участков, из которых получили около 400 уникальных проектов.
О деньгах
Сколько может заработать на строительном рынке стартап?
«От нуля до бесконечности. Каких-то феноменальных стартапов в сфере строительства за последние пару лет не возникало. Российский рынок в этом контексте не очень привлекателен для стартапов и инвесторов. Венчурные инвесторы вкладывают в проекты, чтобы заработать на продаже компании. В России же не очень развит рынок M&A — в прошлом году по всем технологическим индустриям было около 30 сделок. На рынке США таких сделок на два порядка больше — свыше 1,5 тысячи в год.
Это значит, что шансов продать компанию в России мало, плюс девелоперы не очень активно покупают стартапы. Попробуйте вспомнить какую-нибудь сделку, которую провели не Mail.Ru Group, "Яндекс" или Сбербанк, а девелоперская компания. Так как нет покупателей и инвесторов, стартапы растут медленно».
Это значит, что шансов продать компанию в России мало, плюс девелоперы не очень активно покупают стартапы. Попробуйте вспомнить какую-нибудь сделку, которую провели не Mail.Ru Group, "Яндекс" или Сбербанк, а девелоперская компания. Так как нет покупателей и инвесторов, стартапы растут медленно».
Дмитрий Калаев
директор
акселератора ФРИИ
акселератора ФРИИ
«Рынок характеризуется сильной раздробленностью и общей "серостью" всего строительного бизнеса. Это затрудняет выбор сегмента и ниши, а также запуск серийных продаж. Заработать, разумеется, тут можно, но структура отрасли будет отражаться и на структуре рынка компаний, которые предлагают для неё технологии. Поэтому в ближайшие 5 лет для большинства стартапов 30-50 млн рублей выручки в год будет потолком, который быстрее пробить, выходя на внешние рынки».
Кирилл Зорин
основатель и генеральный директор ZZ Development
Александр Рыжов: «Заработать в нашей нише бизнеса можно пока немного. В этом году планируем получить $1,5 млн и наконец полностью развернуть продуктовую линейку. Рассчитываем, что с выходом на зарубежные рынки компания перейдет на экспоненциальный рост». Цена на софт компании Skyeer составляет от 2 до 5 млн рублей в год, в зависимости от объема данных и количества пользователей. Контракт под ключ с еженедельными полетами варьируется от 5 до 15 млн рублей в год в зависимости от размера строительной площадки.
Сергей Трофимов: «Строительные компании в России работают с минимальной чистой прибылью. К сожалению, спрогнозировать заработок в условиях, когда идет стагнация рынков, очень сложно. Все зависит от стадии проекта, устойчивости и гибкости команды и компании, готовности к переменам и дополнительным затратам».
Сергей Трофимов: «Строительные компании в России работают с минимальной чистой прибылью. К сожалению, спрогнозировать заработок в условиях, когда идет стагнация рынков, очень сложно. Все зависит от стадии проекта, устойчивости и гибкости команды и компании, готовности к переменам и дополнительным затратам».
О конкуренции
Дмитрий Калаев отмечает, что конкуренция есть в отдельных нишах. «В прошлом году ФРИИ тестировал три стартапа в сфере динамического ценообразования. В одних нишах, условно, три и более решений, в других девелопер или эксплуатирующая компания ищет продукты, но их нет на рынке. Тогда приходится разрабатывать этот продукт самим или нанимать внешних программистов».
Александр Рыжов также подчёркивает, что конкуренция зависит от направления:
Александр Рыжов также подчёркивает, что конкуренция зависит от направления:
«Наш бизнес состоит из двух блоков. Первый — это IТ, второй — сервис. IТ — это собственный продукт, веб-платформа для отображения и аналитики геопространственных данных: аэрофотосъемка с дронов и проектные данные в 2D/3D-формате. Сервис — это аэрофотосъемка различной сложности и точности. Рынок сервиса уже вполне конкурентен, хотя профессиональных команд по-прежнему мало. Большой проблемой становятся игроки с простыми аппаратами и без должных знаний. История стара, как мир: клиент идет за низкой ценой, получает посредственный результат, разочаровывается, ставит технологию на полку. Приходится передоказывать, убеждать в обратном, что занимает дополнительное время. Получается не всегда.
IТ-продукт более комплексный. По совокупности факторов мы считаем, что прямых конкурентов в России у нас нет. В мире, несомненно, есть».
IТ-продукт более комплексный. По совокупности факторов мы считаем, что прямых конкурентов в России у нас нет. В мире, несомненно, есть».
Александр Рыжов
генеральный директор Skyeer
Кирилл Зорин считает, что конкуренция пока невелика. «Хотя очевидно, что у компаний, которые работают на рынке цифровизации строительства уже несколько лет, есть существенное преимущество в экспертизе и понимании реалий». С ним согласен Сергей Трофимов: «Конкуренция серьёзная в том смысле, что у многих лидеров рынка есть значительная база для развития направлений, приобретения и внедрения новых продуктов (таких как, допустим, BIM-технологии)».
Перспективы бизнеса в стройтех-сфере России
COVID-19 негативно повлиял на все экономики мира, но может ускорить инвестиции бизнеса и государства в цифровые инициативы. Любые, в том числе строительные, компании смогут удержаться на плаву за счет антикризисного управления, развития каналов продаж, цепочек поставок, цифровых возможностей и глобальной стратегии.
«На коротком горизонте динамика строительного рынка будет зависеть от реальных доходов людей, и, очевидно, в этом году они будут падать. С одной стороны, среднестатистический гражданин России не может себе позволить приобрести недвижимость — горизонт планирования обрубается, большинство объектов покупаются в ипотеку, а когда у тебя под вопросом текущие доходы, ипотеку ты просто не берёшь. С другой стороны, "инвестиционные" квартиры в таких случаях — это выход. Потому что, когда у человека есть сбережения в рублях, а доллары он купить не успел, в нашей стране принято покупать недвижимость.
В какой-то мере стартапы оказываются заложниками того, что результат внедрения их продуктов будет виден через год-два. Таким образом, перспективы этого года — предпринимать любые действия для роста продаж и оптимизации затрат. Стартапы, которые поймут, что поможет больше продать и оптимизировать структуру затрат, причем желательно в ближайшие два месяца, и дающие финансовый результат до конца года, будут точно востребованы. Практически все долгоиграющие проекты уйдут на второй план»..
В какой-то мере стартапы оказываются заложниками того, что результат внедрения их продуктов будет виден через год-два. Таким образом, перспективы этого года — предпринимать любые действия для роста продаж и оптимизации затрат. Стартапы, которые поймут, что поможет больше продать и оптимизировать структуру затрат, причем желательно в ближайшие два месяца, и дающие финансовый результат до конца года, будут точно востребованы. Практически все долгоиграющие проекты уйдут на второй план»..
Дмитрий Калаев
директор
акселератора ФРИИ
акселератора ФРИИ
«Ближайшие 2-3 года будет накапливаться критическая масса решений, со стороны игроков строительной отрасли будет оформляться спрос. В это время рост будет медленным и плавным. А вот года через 3-4 мы вполне можем увидеть новый стартап-хайп, выраженный в реальных инвестиционных сделках, слияниях и росте потребления. Дополнительным драйвером может послужить текущий кризис, поскольку вырастет запрос на оптимизацию, повышение эффективности и производительности. Кроме того, это шанс для стартапов развить продукт, пока царит неопределённость».
Кирилл Зорин
основатель и генеральный директор ZZ Development
Важно отметить, что, хотя некоторые девелоперы и привыкли совершенствовать собственные технологии, они также готовы работать со стартапами. Так, Александр Прыгунков, первый вице-президент ПИК, рассказывает, что группа компаний предпочитает не привлекать сторонние проекты, а развивать собственную экосистему внутри компании. Тем не менее, «ПИК всегда открыт к инновационным идеям. Если стартап сможет решить задачи, поставленные перед компанией, и стать частью экосистемы ПИК, мы всегда его поддержим». А Валерий Кравцун, основатель и генеральный директор Kravt Invest, вспоминает, что собирался сделать traveltech-конференцию о новых технологиях в сфере гостиничного бизнеса и инкубатор для traveltech-стартапов. Сейчас у компании много своих технологий, которые можно развивать, однако Kravt Invest не забывает и про старые идеи.
Перспективы бизнеса в стройтех-сфере России
- Фокусироваться на конкретной проблеме;
- Нацеливаться на работу на мировых рынках со всеми вытекающими из этого последствиями и требованиями;
- Сразу предусмотреть модульную серверную архитектуру с возможностью быстрой миграции;
- Искать новые рынки сбыта и каналы продаж;
- Использовать лучшие стратегии антикризисного управления;
«За рубежом принято работать на увеличение выручки. В России, когда выручка выросла в два раза и тут же подрос курс валюты, с точки зрения глобальной капитализации у компании практически ничего не меняется. Чтобы компенсировать этот фактор, надо выводить бизнес на мировой рынок. Как выходить за рубеж в нынешней неопределённой ситуации — это, конечно, сложный вопрос. Но про это нужно думать, причем независимо от того, в какой индустрии ты делаешь стартап».
Дмитрий Калаев
директор
акселератора ФРИИ
акселератора ФРИИ
« Я бы рекомендовал стартапам реализовывать их решения вместе с компаниями. В этом случае теория и практика соединяются, стартап ускоряется в плане разработки и сразу получает обратную связь с точки зрения практики. Такое сотрудничество может за короткое время дать ответы на те вопросы, с которыми стартап может безуспешно существовать на протяжении нескольких месяцев или даже лет».
Валерий Кравцун
основатель и генеральный директор Kravt Invest
«Поддержка стартапов в строительной отрасли вряд ли имеет какие-то особенности — в первую очередь речь идёт о закрытии потребностей бизнеса. Большинство российских стартапов нацелены на задачи небольших девелоперов. У крупных застройщиков выше требования по интеграции, более сложные внутренние процессы. Поэтому нужно представлять, как ваше решение будет работать в конкретной компании, быть готовым экономически обосновать свою идею и оперативно её доработать, а также представить команду, которая будет реализовывать проект».
Александр Прыгунков
первый вице-президент ПИК
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