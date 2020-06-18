С 1 июля 2019 года в силу вступили поправки в 214-ФЗ «О долевом строительстве», согласно которым девелоперы обязаны перейти на новую схему финансирования. Согласно этой схеме застройщик получает деньги дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на первую квартиру. Сама стройка при этом ведётся не за счет средств дольщиков, а за счет банковского проектного финансирования. Осенью 2018 года, ещё до вступления в силу поправок, ПИК начали продавать квартиры в жилом комплексе «Дмитровский парк» через эскроу-счета и разработали для этого «Банковский портал». По словам представителей компании, это ноу-хау исключает бумажный документооборот и упрощает взаимодействие между банком и застройщиком.



«Банковский портал» интегрирован с CRM и 1С-системами ПИК, внутренней системой по контролю и исполнению ключевых событий «АвтоБОП». Благодаря этому можно увидеть всю информацию: от получения проектной документации и планов по монтажу до видео со стройки и количества проданных в жилом комплексе квартир. Данные обновляются ежедневно в автоматическом режиме, но есть возможность обновлять их и вручную. Решение позволяет обрабатывать десятки миллионов строк. За загрузкой данных в систему и их корректным предоставлением следит Казначейство России. Через портал банки напрямую контролируют ход строительства и поступление денежных средств: в специальном разделе отображаются кредитная выборка из банка и деньги, поступившие от дольщиков. Если реализация проекта идёт по плану или превышает его, ПИК может получить кредит на более выгодных условиях. Сегодня группа компаний использует «Банковский портал» для всех проектов, реализуемых по эскроу, а в перспективе планирует предлагать это решение и другим застройщикам.

