Не недвижимые стартапы: кто из игроков российского PropTech-сегмента ушел с рынка

Rusbase публикует этот материал, так как выступает за прозрачный рынок, а истории провала важны не меньше историй успеха. Отметим, что все компании закрылись до пандемии коронавируса.

В апреле прошлого года Rusbase опубликовал российскую карту PropTech-проектов, составленную ФРИИ и PwC. На ней собрано более 100 компаний, предоставляющих технологические услуги на всем жизненном цикле объекта недвижимости (стадиях проектирования и строительства, продажи и аренды объектов, управления и эксплуатации зданий). Мы решили проверить, кто из стартапов уже не ведет деятельность.

По каким критериям мы включали компанию в список закрывшихся проектов:

сайт не работает или не обновляется, истек срок регистрации домена;

компания не обновляет соцсети и не отвечает пользователям в агрегаторах приложений;

СМИ писали о закрытии проекта;

основатели проекта сообщили о его закрытии.

Если вы знаете другие PropTech-проекты, которые прекратили работу, или мы по ошибке включили в список действующую компанию — пишите нам на [email protected].

А еще смотрите карты по другим отраслям.

Кто из PropTech-проектов прекратил работу

Kvadrim позиционировал себя как сервис дизайнерского ремонта квартир по заранее разработанному стилю. Компания работала в Москве и Московской области с 2015 года.

«Квадрим» основали предприниматели Роман Дорфман, Тимур Абдрахманов, Алексей Белый и архитектор Виктор Шутка. Основатели вложили в проект 3 млн рублей.

Летом 2019 СМИ сообщили, что стартап задолжал клиентам 6 млн рублей. Клиенты сервиса жаловались на сроки сдачи ремонта и условия расторжения договора.

Сайт проекта не работает, соцсети не обновляются с 2017 года.

«Стройторги» — площадка электронных торгов в строительной отрасли. Занималась оптимизацией закупок и поиском каналов сбыта для поставщиков, предоставляла статистику о стоимости строительных материалов, работ и услуг, развивала отдельное направление по жилищному строительству.

По собственным данным компании, ежемесячно на площадке проводилось 600-700 торгов и заключались контракты на сумму от 700 млн до 1 млрд рублей.

Сайт компании не работает, последние обновления в соцсетях — март 2019 года.

Smetus — сервис визуализации интерьера и расчета стоимости ремонта. Пользователь мог получить виртуальную модель своей квартиры, примерить разные варианты дизайна, рассчитать необходимое количество и стоимость материалов и выбрать подрядчика. Увидеть результат ремонта можно было на сайте или с помощью очков виртуальной реальности.

Smetus стала выпускником восьмого акселератора ФРИИ. Фонд проинвестировал в компанию 2,1 млн рублей в конце 2015 года.

Соцсети проекта не обновляются с 2018 года. Сайт не поддерживается.

«Арендатика» — экосистема для онлайн-управления недвижимостью. Проект был создан группой частных инвесторов в 2018 году. Среди них совладелец российско-британского инвестфонда Supremum Capital Илья Беляев, основатель инвестиционной компании Aktivo Артур Устимов, а также экс-руководитель IT-подразделения Дом.рф (ранее АИЖК) Иван Галкин. Инвесторы вложили в проект 25 млн рублей.

Сервис позволял автоматизировать весь цикл сдачи квартиры и ведения арендных отношений с помощью онлайн-проверки участников, электронного документооборота и электронных платежей.

Соцсети компании перестали обновляться в ноябре 2018 года, сайт в настоящее время не работает. Представители фонда Supremum Capital не ответили на запрос Rusbase.

Giglob — позволял совершать сделки с недвижимостью, не прибегая к услугам агентств и посредников. Система анализировала и сопоставляла запросы на покупку и продажу и подбирала наиболее подходящие по всем параметрам пары «покупатель-продавец».

При переходе на сайт компании пользователям сообщается о том, что срок домена истек. Соцсети не обновляются с 2017 года.

Основатель компании — Алексей Гальцев — в настоящее время занимается развитием проекта Shiva AI (AI-менеджер для инвестиций в недвижимость, который минимизирует риски и увеличивает прибыль). Гальцев подтвердил Rusbase закрытие Giglob.

Unomika — пермский стартап, развивал финансовый супермаркет, который позволял выбрать страховку или ипотеку, сравнив условия банков. Участвовал в 16 акселераторе ФРИИ.

Сайт компании не работает, соцсети не обновляются с 2018 года.

Строители.онлайн — сервис поиска специалистов для ремонта квартиры или строительства дома. В марте 2013 года в проект было вложено $70 тысяч. Сайт компании не работает, соцсети не обновляются.

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