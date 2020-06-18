Не недвижимые стартапы: кто из игроков российского PropTech-сегмента ушел с рынка
В апреле прошлого года Rusbase опубликовал российскую карту PropTech-проектов, составленную ФРИИ и PwC. На ней собрано более 100 компаний, предоставляющих технологические услуги на всем жизненном цикле объекта недвижимости (стадиях проектирования и строительства, продажи и аренды объектов, управления и эксплуатации зданий). Мы решили проверить, кто из стартапов уже не ведет деятельность.
Rusbase публикует этот материал, так как выступает за прозрачный рынок, а истории провала важны не меньше историй успеха. Отметим, что все компании закрылись до пандемии коронавируса.
По каким критериям мы включали компанию в список закрывшихся проектов:
- сайт не работает или не обновляется, истек срок регистрации домена;
- компания не обновляет соцсети и не отвечает пользователям в агрегаторах приложений;
- СМИ писали о закрытии проекта;
- основатели проекта сообщили о его закрытии.
Если вы знаете другие PropTech-проекты, которые прекратили работу, или мы по ошибке включили в список действующую компанию — пишите нам на [email protected].
А еще смотрите карты по другим отраслям.
Кто из PropTech-проектов прекратил работу
Kvadrim позиционировал себя как сервис дизайнерского ремонта квартир по заранее разработанному стилю. Компания работала в Москве и Московской области с 2015 года.
«Квадрим» основали предприниматели Роман Дорфман, Тимур Абдрахманов, Алексей Белый и архитектор Виктор Шутка. Основатели вложили в проект 3 млн рублей.
Летом 2019 СМИ сообщили, что стартап задолжал клиентам 6 млн рублей. Клиенты сервиса жаловались на сроки сдачи ремонта и условия расторжения договора.
Сайт проекта не работает, соцсети не обновляются с 2017 года.
«Стройторги» — площадка электронных торгов в строительной отрасли. Занималась оптимизацией закупок и поиском каналов сбыта для поставщиков, предоставляла статистику о стоимости строительных материалов, работ и услуг, развивала отдельное направление по жилищному строительству.
По собственным данным компании, ежемесячно на площадке проводилось 600-700 торгов и заключались контракты на сумму от 700 млн до 1 млрд рублей.
Сайт компании не работает, последние обновления в соцсетях — март 2019 года.
Smetus — сервис визуализации интерьера и расчета стоимости ремонта. Пользователь мог получить виртуальную модель своей квартиры, примерить разные варианты дизайна, рассчитать необходимое количество и стоимость материалов и выбрать подрядчика. Увидеть результат ремонта можно было на сайте или с помощью очков виртуальной реальности.
Smetus стала выпускником восьмого акселератора ФРИИ. Фонд проинвестировал в компанию 2,1 млн рублей в конце 2015 года.
Соцсети проекта не обновляются с 2018 года. Сайт не поддерживается.
«Арендатика» — экосистема для онлайн-управления недвижимостью. Проект был создан группой частных инвесторов в 2018 году. Среди них совладелец российско-британского инвестфонда Supremum Capital Илья Беляев, основатель инвестиционной компании Aktivo Артур Устимов, а также экс-руководитель IT-подразделения Дом.рф (ранее АИЖК) Иван Галкин. Инвесторы вложили в проект 25 млн рублей.
Сервис позволял автоматизировать весь цикл сдачи квартиры и ведения арендных отношений с помощью онлайн-проверки участников, электронного документооборота и электронных платежей.
Соцсети компании перестали обновляться в ноябре 2018 года, сайт в настоящее время не работает. Представители фонда Supremum Capital не ответили на запрос Rusbase.
Giglob — позволял совершать сделки с недвижимостью, не прибегая к услугам агентств и посредников. Система анализировала и сопоставляла запросы на покупку и продажу и подбирала наиболее подходящие по всем параметрам пары «покупатель-продавец».
При переходе на сайт компании пользователям сообщается о том, что срок домена истек. Соцсети не обновляются с 2017 года.
Основатель компании — Алексей Гальцев — в настоящее время занимается развитием проекта Shiva AI (AI-менеджер для инвестиций в недвижимость, который минимизирует риски и увеличивает прибыль). Гальцев подтвердил Rusbase закрытие Giglob.
Unomika — пермский стартап, развивал финансовый супермаркет, который позволял выбрать страховку или ипотеку, сравнив условия банков. Участвовал в 16 акселераторе ФРИИ.
Сайт компании не работает, соцсети не обновляются с 2018 года.
Строители.онлайн — сервис поиска специалистов для ремонта квартиры или строительства дома. В марте 2013 года в проект было вложено $70 тысяч. Сайт компании не работает, соцсети не обновляются.
Фото на обложке: Unsplash
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