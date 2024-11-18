Кадастр, что это, кадастровый номер и классификация кадастров

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем квартиры в городской черте, обладателем загородного дома или владельцем земельного участка в садоводческом товариществе, понимание основ кадастрового учёта становится неотъемлемой частью управления имуществом.

В контексте правового регулирования и учёта имущества вопросы, связанные с недвижимостью, приобретают всё большую актуальность.

Понятие кадастра: определение, значение и структура

Кадастр — систематизированный набор данных об объектах недвижимого имущества, например, земельных участках, зданиях и сооружениях.

Для чего нужен кадастр?

Его основная цель — создание надёжной и актуальной базы данных для эффективного управления недвижимым имуществом.

В кадастровую информацию входят данные о границах, размере, назначении и других характеристиках.

Сведения находятся в открытом доступе и могут использоваться для разных целей.

Например, оценка стоимости имущества с помощью кадастровых данных помогает определить рыночную стоимость на основе характеристик и местоположения.

Кадастр также важен для планирования территорий, предоставляя точные данные для разработки градостроительных планов и проектов.

С юридической точки зрения значимость заключается в том, что он служит официальным источником информации, подтверждающим права собственности.

Это снижает риск возникновения конфликтов между собственниками и защищает законное право на недвижимое имущество физических и юридических лиц.

Кадастровый номер: понятие и значение уникального идентификатора

Это оригинальный числовой код, который присваивается каждому земельному участку, когда он проходит процедуру регистрации в системе. Он используется для точной идентификации на территории страны и состоит из 11 цифр.

Кадастровый номер предоставляет доступ к информации о недвижимости, включая технические характеристики, границы и обременения. Без него не получится управлять недвижимостью или проводить с ней законные сделки.

Присвоение уникальных кодов производится уполномоченным органом с учётом уникальности в пределах кадастрового квартала и неизменности номера при переходе участка под юрисдикцию другого субъекта.

При изменениях в делении участки, располагающиеся на границе кварталов, относятся к кварталу с большей площадью, а равномерно распределённые участки получают условный номер.

Для поиска информации об участке можно использовать онлайн-сервисы, например, сайт АИС ГЗК, где представлена полная характеристика о правовом статусе.

Кадастровый номер — важная составляющая системы учёта недвижимости.

Функции и задачи кадастровых систем

Кадастр — это упорядоченный реестр, в котором хранится информация об участках земли и объектах недвижимости. Он участвует в регулировании имущественных отношений.

Основные функции и цели кадастра включают:

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, с помощью которой рассчитывается налог. Эти данные позволяют оценить налоговые обязательства каждого собственника. Хранение и систематизация информации. Кадастр нужен, чтобы оформить права собственности при совершении сделок с недвижимостью. Защита прав собственников и других законных владельцев недвижимости. Планирование использования земельных ресурсов. Кадастр предоставляет информацию о назначении земельных участков, их категориях и возможных ограничениях в использовании. Это позволяет государственным органам управлять земельными ресурсами, разрабатывать планы застройки и контролировать соблюдение земельного законодательства.

Разновидности кадастровых систем

Для использования кадастровых данных была разработана классификация кадастров, где нормативно-правовые документы были разделены по различным признакам, среди которых выделяются назначение, структура, территориально-правовая принадлежность и объект учёта.

По назначению кадастры можно разделить на:

Правовые, которые служат основой для регистрации прав собственности и обеспечивают юридическую защиту интересов собственников и других законных владельцев имущества. Многоцелевые кадастры, в свою очередь, предназначены для решения разнообразных задач, включая экономические, экологические, управленческие и градостроительные. Они позволяют органам власти и управления эффективно планировать использование земельных и иных ресурсов, учитывать экологические факторы и разрабатывать стратегии устойчивого развития территорий.

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Структурные признаки классификации кадастров:

Одновидовые кадастры включают в себя информацию об объектах одного типа, например, земельных участках. Такая структура упрощает учёт и управление объектами определённого вида. Многовидовые содержат данные об инженерных коммуникациях, с помощью которых можно комплексно подходить к управлению инфраструктурой территории.

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По территориально-правовым признакам:

Государственные охватывают всю территорию страны и обеспечивают единообразие учёта на национальном уровне. Региональные и муниципальные адаптированы под специфические условия конкретного местоположения, учитывая местные особенности и потребности. Отраслевые создаются для учёта объектов, связанных с определённой сферой деятельности или отраслью экономики.

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По объекту учёта:

Кадастр объектов недвижимости содержит информацию о квартирах, домах, строениях и помещениях, предназначенных для проживания или коммерческой деятельности. Этот реестр используется для обновления сведений о владельцах и изменения характеристик объектов. Земельный предназначен для идентификации территорий и оформления границ участков, что важно для предотвращения земельных споров и эффективного использования ресурсов. Водный охватывает озёра, реки, ручьи и другие водные ресурсы, обеспечивая их учёт и охрану. Лесной кадастр занимается оценкой лесных массивов и изменением их территорий.

Кадастровая стоимость: понятие и значение для владельцев недвижимости

Обратимся к законодательству, регулирующему оценку недвижимости. Кадастровая стоимость — это установленная величина, которая характеризует стоимость земельного участка или объекта недвижимости.

Она используется в различных юридических и экономических процессах и служит основой для определения налоговых обязательств, расчёта арендной платы и других финансовых операций, связанных с недвижимостью.

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Кадастровая стоимость определяется на основе базовых ставок платы за земельные участки и корректирующих коэффициентов, которые учитывают текущее состояние рынка недвижимости, уровень инфляции и другие экономические показатели.

На кадастровую стоимость влияют различные характеристики объекта недвижимости, такие как:

местоположение,

тип объекта,

этажность здания,

год постройки,

площадь,

коммуникации и инфраструктура,

экономическая ситуация в регионе,

категория земель.

Важно помнить, что кадастровая стоимость — не постоянная величина и может изменяться со временем из-за различных причин.

Чтобы узнать кадастровую стоимость недвижимости, можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте Росреестра.

Постановка на кадастровый учёт: основные этапы

Это обязательный процесс, без которого не получится подтвердить законное право собственника на имущество.

Этот процесс регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ и направлен на внесение информации об объектах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Процедура постановки на учёт обязательна для новых объектов, а также для претерпевших значительные изменения, такие как перепланировка или увеличение площади.

Подать заявление о постановке на учёт можно несколькими способами:

Заявитель может обратиться лично в офис Росреестра или в МФЦ. Для удобства граждан также предусмотрена возможность подачи документов онлайн через портал «Госуслуги». Онлайн через официальную страницу Росреестра.

При регистрации права собственности нужно будет внести государственную пошлину. Время рассмотрения документов и внесения данных в реестр может составлять до 10 рабочих дней, а если обращаться через МФЦ, то срок может увеличиться до 12 рабочих дней.

Снятие недвижимости с учёта — нужная процедура, которая проводится при прекращении существования объекта по разным причинам, например, из-за разрушения здания или его сноса. Это поможет избежать налоговых обязательств и юридических проблем.

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Для проведения процедуры нужно подготовить:

заявление о снятии с учёта;

правоустанавливающие документы;

акт обследования, составленный кадастровым инженером после осмотра места нахождения объекта.

Документы можно подать лично в Росреестр или МФЦ, а также через портал «Госуслуги» при наличии электронной подписи.

Процесс может быть приостановлен при обнаружении ошибок в документах. Если их исправить, процедура возобновится. При планировании строительства нового объекта на месте снятого с учёта потребуется заново поставить его на учёт.

Заключение

Кадастр — неотъемлемая часть системы учёта недвижимости, обеспечивающая правовую защиту собственности, контроль над использованием земельных и других ресурсов и прозрачность операций с объектами недвижимости.

Учёт включает присвоение уникальных идентификаторов, таких как кадастровые номера, которые предоставляют доступ к информации об объектах, и способствуют эффективному управлению недвижимым имуществом.

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