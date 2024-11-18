Кадастр, что это, кадастровый номер и классификация кадастров

В контексте правового регулирования и учёта имущества вопросы, связанные с недвижимостью, приобретают всё большую актуальность.
Независимо от того, являетесь ли вы владельцем квартиры в городской черте, обладателем загородного дома или владельцем земельного участка в садоводческом товариществе, понимание основ кадастрового учёта становится неотъемлемой частью управления имуществом.
- Истории
Содержание
- Понятие кадастра: определение, значение и структура
- Кадастровый номер: понятие и значение уникального идентификатора
- Функции и задачи кадастровых систем
- Разновидности кадастровых систем
- Кадастровая стоимость: понятие и значение для владельцев недвижимости
- Постановка на кадастровый учёт: основные этапы
- Заключение
Понятие кадастра: определение, значение и структура
Кадастр — систематизированный набор данных об объектах недвижимого имущества, например, земельных участках, зданиях и сооружениях.
Для чего нужен кадастр?
- Его основная цель — создание надёжной и актуальной базы данных для эффективного управления недвижимым имуществом.
В кадастровую информацию входят данные о границах, размере, назначении и других характеристиках.
- Сведения находятся в открытом доступе и могут использоваться для разных целей.
Например, оценка стоимости имущества с помощью кадастровых данных помогает определить рыночную стоимость на основе характеристик и местоположения.
- Кадастр также важен для планирования территорий, предоставляя точные данные для разработки градостроительных планов и проектов.
С юридической точки зрения значимость заключается в том, что он служит официальным источником информации, подтверждающим права собственности.
Это снижает риск возникновения конфликтов между собственниками и защищает законное право на недвижимое имущество физических и юридических лиц.
Кадастровый номер: понятие и значение уникального идентификатора
Это оригинальный числовой код, который присваивается каждому земельному участку, когда он проходит процедуру регистрации в системе. Он используется для точной идентификации на территории страны и состоит из 11 цифр.
Кадастровый номер предоставляет доступ к информации о недвижимости, включая технические характеристики, границы и обременения. Без него не получится управлять недвижимостью или проводить с ней законные сделки.
Присвоение уникальных кодов производится уполномоченным органом с учётом уникальности в пределах кадастрового квартала и неизменности номера при переходе участка под юрисдикцию другого субъекта.
При изменениях в делении участки, располагающиеся на границе кварталов, относятся к кварталу с большей площадью, а равномерно распределённые участки получают условный номер.
Для поиска информации об участке можно использовать онлайн-сервисы, например, сайт АИС ГЗК, где представлена полная характеристика о правовом статусе.
Кадастровый номер — важная составляющая системы учёта недвижимости.
Функции и задачи кадастровых систем
Кадастр — это упорядоченный реестр, в котором хранится информация об участках земли и объектах недвижимости. Он участвует в регулировании имущественных отношений.
Основные функции и цели кадастра включают:
- Определение кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, с помощью которой рассчитывается налог. Эти данные позволяют оценить налоговые обязательства каждого собственника.
- Хранение и систематизация информации. Кадастр нужен, чтобы оформить права собственности при совершении сделок с недвижимостью.
- Защита прав собственников и других законных владельцев недвижимости.
- Планирование использования земельных ресурсов. Кадастр предоставляет информацию о назначении земельных участков, их категориях и возможных ограничениях в использовании. Это позволяет государственным органам управлять земельными ресурсами, разрабатывать планы застройки и контролировать соблюдение земельного законодательства.
Разновидности кадастровых систем
Для использования кадастровых данных была разработана классификация кадастров, где нормативно-правовые документы были разделены по различным признакам, среди которых выделяются назначение, структура, территориально-правовая принадлежность и объект учёта.
По назначению кадастры можно разделить на:
- Правовые, которые служат основой для регистрации прав собственности и обеспечивают юридическую защиту интересов собственников и других законных владельцев имущества.
- Многоцелевые кадастры, в свою очередь, предназначены для решения разнообразных задач, включая экономические, экологические, управленческие и градостроительные. Они позволяют органам власти и управления эффективно планировать использование земельных и иных ресурсов, учитывать экологические факторы и разрабатывать стратегии устойчивого развития территорий.
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Структурные признаки классификации кадастров:
- Одновидовые кадастры включают в себя информацию об объектах одного типа, например, земельных участках. Такая структура упрощает учёт и управление объектами определённого вида.
- Многовидовые содержат данные об инженерных коммуникациях, с помощью которых можно комплексно подходить к управлению инфраструктурой территории.
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По территориально-правовым признакам:
- Государственные охватывают всю территорию страны и обеспечивают единообразие учёта на национальном уровне.
- Региональные и муниципальные адаптированы под специфические условия конкретного местоположения, учитывая местные особенности и потребности.
- Отраслевые создаются для учёта объектов, связанных с определённой сферой деятельности или отраслью экономики.
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По объекту учёта:
- Кадастр объектов недвижимости содержит информацию о квартирах, домах, строениях и помещениях, предназначенных для проживания или коммерческой деятельности. Этот реестр используется для обновления сведений о владельцах и изменения характеристик объектов.
- Земельный предназначен для идентификации территорий и оформления границ участков, что важно для предотвращения земельных споров и эффективного использования ресурсов.
- Водный охватывает озёра, реки, ручьи и другие водные ресурсы, обеспечивая их учёт и охрану.
- Лесной кадастр занимается оценкой лесных массивов и изменением их территорий.
Кадастровая стоимость: понятие и значение для владельцев недвижимости
Обратимся к законодательству, регулирующему оценку недвижимости. Кадастровая стоимость — это установленная величина, которая характеризует стоимость земельного участка или объекта недвижимости.
Она используется в различных юридических и экономических процессах и служит основой для определения налоговых обязательств, расчёта арендной платы и других финансовых операций, связанных с недвижимостью.
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Кадастровая стоимость определяется на основе базовых ставок платы за земельные участки и корректирующих коэффициентов, которые учитывают текущее состояние рынка недвижимости, уровень инфляции и другие экономические показатели.
На кадастровую стоимость влияют различные характеристики объекта недвижимости, такие как:
- местоположение,
- тип объекта,
- этажность здания,
- год постройки,
- площадь,
- коммуникации и инфраструктура,
- экономическая ситуация в регионе,
- категория земель.
Важно помнить, что кадастровая стоимость — не постоянная величина и может изменяться со временем из-за различных причин.
Чтобы узнать кадастровую стоимость недвижимости, можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте Росреестра.
Постановка на кадастровый учёт: основные этапы
Это обязательный процесс, без которого не получится подтвердить законное право собственника на имущество.
Этот процесс регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ и направлен на внесение информации об объектах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Процедура постановки на учёт обязательна для новых объектов, а также для претерпевших значительные изменения, такие как перепланировка или увеличение площади.
Подать заявление о постановке на учёт можно несколькими способами:
- Заявитель может обратиться лично в офис Росреестра или в МФЦ.
- Для удобства граждан также предусмотрена возможность подачи документов онлайн через портал «Госуслуги».
- Онлайн через официальную страницу Росреестра.
При регистрации права собственности нужно будет внести государственную пошлину. Время рассмотрения документов и внесения данных в реестр может составлять до 10 рабочих дней, а если обращаться через МФЦ, то срок может увеличиться до 12 рабочих дней.
Снятие недвижимости с учёта — нужная процедура, которая проводится при прекращении существования объекта по разным причинам, например, из-за разрушения здания или его сноса. Это поможет избежать налоговых обязательств и юридических проблем.
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Для проведения процедуры нужно подготовить:
- заявление о снятии с учёта;
- правоустанавливающие документы;
- акт обследования, составленный кадастровым инженером после осмотра места нахождения объекта.
Документы можно подать лично в Росреестр или МФЦ, а также через портал «Госуслуги» при наличии электронной подписи.
Процесс может быть приостановлен при обнаружении ошибок в документах. Если их исправить, процедура возобновится. При планировании строительства нового объекта на месте снятого с учёта потребуется заново поставить его на учёт.
Заключение
Кадастр — неотъемлемая часть системы учёта недвижимости, обеспечивающая правовую защиту собственности, контроль над использованием земельных и других ресурсов и прозрачность операций с объектами недвижимости.
Учёт включает присвоение уникальных идентификаторов, таких как кадастровые номера, которые предоставляют доступ к информации об объектах, и способствуют эффективному управлению недвижимым имуществом.
Фото на обложке: Pexels
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