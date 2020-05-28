PropTech, который не будет прежним: на что делать ставку стартапам после пандемии

Компаниям, работающим на рынке недвижимости, приходится переобуваться на ходу в мире победившей социальной дистанции. Сферы строительства и девелопмента — стратегические, то есть будут жить и работать. Но по-новому.

Как долго наша реальность останется «бесконтактной», пока не знает никто. Возможно, мир вернется на круги своя, а может, это будет только полукруг. Трансформация, которая уже началась, станет для отрасли решающей.

Агрегаторы, располагающие сверхкрупными базами данных, получат преимущество относительно традиционных девелоперов. Этот процесс уже прошли банки, превратившись за несколько лет в маркетплейсы финансовых и сопутствующих услуг. Теперь очередь девелоперов.

За рубежом уже созданы маркетплейсы WeWork, Opendoor, Knotel. Например, Opendoor предлагает сопровождение полного цикла сделки по продаже загородной недвижимости: от подачи объявления до получения денег за 24 часа — это аналог CarPrice, только в сфере недвижимости. Что касается Knotel, то это «Airbnb для офисов»: сервис основан выходцем из России и уже стал «единорогом».

Сегодня мы стоим у порога цифровой трансформации отрасли. Вот ряд технологий, которые помогут ей свершиться и на которые инвесторы в сфере PropTech возлагают надежды.





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ИИ вместе риэлтеров

Везде, где только можно, контакты между покупателями недвижимости, девелоперами и застройщиками будут сведены к минимуму и перейдут в виртуальный режим. Это же касается и оценки объектов.

В Британии еще до пандемии стал популярен портал недвижимости Zoopla, позволяющий без помощи профессионалов мгновенно оценить собственность: надо просто ввести индекс объекта — оценку проводит ИИ.

Подобные проекты, автоматизирующие проверку недвижимости и проводящие онлайн-оценку, появляются и в России. Например, проект Realty Cloud позволяет проверять риски, оценивать недвижимость, регистрировать сделки. Калькуляторы есть на портале IRN.ru, у Savills.Expert 2.0 — но они только для оценки элитных квартир. Развернутое заключение готовится за 15 секунд.

В будущем ИИ-оценка и подбор объектов на основании автоматических рекомендаций будут все больше востребованы. Привлекательная ниша для стартапа в России — создание единой платформы оценки недвижимости.



Виртуальные просмотры

Пример стартапа в области удаленного просмотра недвижимости — лондонский HomeViews. Он работает по принципу TripAdvisor, но для сектора недвижимости, то есть предлагает пользовательские описания объектов.

А, например, 3DUniversum, стартап из Амстердама, создал технологию виртуального 3D-моделирования и сканирования. С помощью приложения можно быстро и недорого создать панорамы комнат на 360 градусов.

Виртуальные экскурсии есть у крупных девелоперов Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других городов-миллионников. Их созданием занимаются, например, стартапы VRfor, Biganto Visual, Planoplan, VR Corp. Вдобавок, к удобству застройщиков, появляются организации, которые готовы полностью взять на себя программную разработку.





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Единственным препятствием остается дороговизна самой технологии: на создание VR-туров уходит до 5% маркетингового бюджета.

Так что на рынке будут востребованы решения, которые помогут застройщикам решить задачу проще и дешевле, например, стартапы, которые позволяют буквально на основе нарисованной от руки картинки с помощью нейросетей и алгоритмов сделать 3D-модель с профессиональной визуализацей.



Удаленная ипотека

В 2019 году в России на полную мощность вышел маркетплейс NDV. Подать ипотечную заявку на любую квартиру, размещенную на маркетплейсе, можно через сайт. Подобные решения были и до пандемии, причем рассчитанные не только на покупателей, но и на застройщиков — например, «Сделка.рф».

Но теперь оцифровывается весь цикл сделки — до момента подписания ипотечного кредитного договора. Физическое присутствие не требуется.

Сюда же примыкает блок технологий цифровой оплаты сделок. Они будут развиваться. В Гонконге, например, используется система, которая позволяет покупателю недвижимости на выходе из офиса продаж внести аванс за квартиру с помощью QR-кода и Apple Pay. Все эти технологии уже есть, но массового их переноса на рынок недвижимости пока не произошло.





Блокчейн

Примеры западных стартапов — лондонский Coadjute, который предлагает проводить сделки по недвижимости через мобильное приложение. А Brickblock из Берлина специализируется на инвестициях в недвижимость с помощью блокчейна.

В России первой компанией, чей договор участия в долевом строительстве Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн, стала ГК «Полис Групп». В 2019 году сделки по покупке квартир во всех ее жилых комплексах регистрировались по технологии блокчейн (около 1050 сделок).





Цифровизация полного цикла сделок

Автоматизировать можно как полный цикл сделок купли/продажи, так и управление недвижимостью и сдачу ее в аренду. Пример — стартап Vreasy из США. Это платформа, которая обслуживает аренду жилья, обработку бронирований, обязанности персонала и обслуживания гостей в единой системе. Через API-интерфейсы сервис интегрирован с другими крупными порталами аренды, такими как Airbnb, Homeaway, Booking.com и Trip Advisor.

Российская индустрия девелопмента пока отстает в плане освоения цифровых технологий. Объем вложений в инновации здесь в несколько раз ниже, чем в ИТ-секторе. Даже у девелоперов, занимающих лидирующие позиции в данной сфере, объемы вложений в НИОКР не превышают 0,2% от выручки. В телеком-индустрии этот показатель равен 0,5%.

Однако этот же факт говорит об огромном потенциале для роста и развития отрасли.

Например, сегодня будущее видится так: готовый продукт с ремонтом, «умным домом», развитой внутренней инфраструктурой и стандартами, причем персонализированный под потребности каждого клиента — и все это в лице одной компании-застройщика.

Что касается покупателя, то благодаря новым сервисам получить и обустроить квартиру он сможет, не вставая с дивана.





Как достичь максимума и адаптировать бизнес к новой реальности

Пересмотрите свои бизнес-модели

Абсолютно все процессы можно адаптировать к новым правилам игры. Даже если всем через год разрешат жать друг другу руки и ходить в кино, многие из наработанных решений останутся, просто потому что это удобно, а тотальная цифровизация экономики — свершившийся факт.

Ищите новые схемы взаимодействия с клиентами

В ритейле и банках все строится вокруг запросов клиента, и сейчас время для недвижимости также сместить свой вектор в сторону сервиса. Цифровые каналы связи помогут построить клиентоцентричные модели, и это не про холодный обзвон с предложением взять ипотеку на несколько миллионов рублей.

Вложитесь в технологии

Здесь шанс проявить себя есть как у специализированных игроков, которые предложат рынку доступные решения по удаленному взаимодействию с клиентами, так и у ключевых игроков строительного рынка. Вкладывая в ИТ, вы можете кардинально изменить расстановку сил на рынке в свою пользу.

Фото на обложке: Shutterstock / Andrey_Popov