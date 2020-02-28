Цифровизация, стартапы и AR: какие тренды меняют рынок недвижимости прямо сейчас

Илья Тихомиров, руководитель по продукту сервиса «Яндекс.Недвижимость», рассказывает о том, что происходит в индустрии.

Некогда консервативный отечественный рынок недвижимости начал стремительно меняться: в борьбе за существование одни компании идут по пути развития клиентского сервиса, другие — инвестируют в инновации.

Другая реальность: новые законы и аудитория

Рынок недвижимости тяжело назвать податливым к изменениям: как правило, он медленно и тяжело реагирует на глобальные тренды. Катализатором в прошлом году стало введение в России проектного финансирования со счетами эскроу и повышение НДС на 20%: молодым застройщикам пришлось адаптироваться к этим условиям.

Например, доступ к деньгам дольщиков они теперь получают только после разрешения на введение дома в эксплуатацию. Конечно, девелоперам, которые на рынке появились не так давно, сложно конкурировать в таких условиях с маститыми и старыми застройщиками.



Кроме того, перемены вызвала и смена ядра покупателей. Конечный потребитель стал молодеть: во многом спрос стали формировать миллениалы — поколение 80-х и 90-х.

Новые клиенты ищут в недвижимости совсем не то, что было важно их родителям.

Компании вынуждены или покинуть рынок, или предложить что-то, чего у более консервативных и больших площадок нет: например, подстроиться под новые покупательские запросы.

Уникальность

Сейчас требования к характеристикам дома и пространства вокруг него диктует покупатель, а не застройщик. Поэтому мы говорим о высоком уровне клиентоориентированности у самых влиятельных девелоперов.

Покупатели ищут эксклюзивные решения — жилище, адаптированное под них и подчеркивающее статус. Так, например, ЖК «Петровский парк» от сравнительно молодого застройщика «РГ-Девелопмент» предлагает благоустроенный внутренний двор с арт-объектами и близость к центру Москвы.

Кроме того, клиенты все меньше хотят самостоятельно проходить «испытание ремонтом»: возможность быстро заехать в уже готовую квартиру рождает спрос на новостройки с отделкой под ключ.

Покупатели недвижимости не готовы тратить личное время на контроль качества работ и закупаемых материалов.

По данным исследования риелторской компании «Метриум», число объектов с готовым ремонтом за год выросло на 28,8%.

Растет и важность местоположения квартиры: по данным исследования Nielsen, 91% опрошенных заранее точно знали, в каком районе хотят приобрести жилье. Собственники квартир все чаще позиционируют себя в качестве активных участников жилищного сообщества.

Цифровизация и стартапы

Другая важная тенденция, влияющая на рынок, — цифровизация.

Для помолодевшей аудитории покупателей важны автоматизация и комфорт: поэтому, например, увеличивается спрос на системы вроде «умного дома» и современные строительные материалы.

По данным GfK, россияне ежемесячно покупают в среднем около 100 тысяч умных устройств для дома.

Молодые компании все чаще начинают сотрудничать с технологическими стартапами, чтобы первыми предложить покупателям инновационные решения.

Например, образованная в 2016 году ГК «Основа» внедряет в свои проекты технологии, близкие к системе «умного дома». Такая система позволяет управлять квартирой на расстоянии с помощью ноутбука или смартфона, общаться с жильцами и управляющей компанией и решать проблемы со шлагбаумами или постаматами через единое приложение.

Более того, важную роль начинают играть онлайн-сервисы, работающие по типу досок объявлений. Они формируют мнение конечного пользователя о недвижимости: так, «Яндекс.Недвижимость» позволяет узнать больше о районе вокруг дома, движении транспорта и инфраструктуре. Такие открытые данные влияют на осознанность решения о приобретении жилья.

Еще один важный аргумент, определяющий роль классифайдов (именно так называются эти площадки), помимо открытости данных — удобство поиска и дружелюбный интерфейс. Он позволяет работать с информацией самому большому кругу пользователей.

Меняется и процесс строительства: так, компания Level Group обезопасила доступ работников на площадку с помощью идентификации по отпечаткам пальцев. Теперь на стройку может попасть только зарегистрированный в системе персонал: это позволяет уменьшить риски воровства или случайных травм.

Дополненная реальность

Помимо очевидных сценариев применения VR и AR в процессе строительства объекта, дополненная реальность уже используется для повышения качества взаимодействия потенциальных клиентов с недвижимостью. 3D-тур по квартирам — новый уровень пользовательского опыта: так, приложения вроде Ingrad AR и «Дом ЦДС» позволяют посмотреть элементы недвижимости в дополненной реальности.

Тем не менее, спектр возможного использования технологии для застройщиков еще очень обширный: например, с помощью AR клиент может спланировать дизайн квартиры в строящемся объекте.

Технология позволяет сократить время, необходимое для принятия решения: в спокойной домашней обстановке клиент может взвесить все аргументы «за» и «против», а заодно несколько раз пройти 3D-тур в приложении.

Как получить максимум и успешно адаптироваться к трендам

Подстройтесь под новые покупательские запросы: не бойтесь меняться и лучше узнавать свою аудиторию. Найдите уникальные свойства своих предложений и подчеркните их. Возможно, вы давно используете современные строительные материалы, вписываетесь в тренд эко-потребления или предлагаете парк прямо во дворе?





Внедряйте новые технологии. Затраты на разработку ПО для «умного дома» конвертируются в рост потенциальных клиентов из поколения Z.





Обратите внимание на контекст. Инфраструктура вокруг объекта, наличие и дизайн готового ремонта — вот на что обращает внимание новое поколение покупателей.





Не бойтесь онлайн-сервисов. Классифайды не заберут у вас работу: это лишь удобный инструмент для продажи и аналитики по вашему объекту. Он становится медиумом и новой площадкой коммуникации с клиентами образца 2020 года.





Пользовательский опыт — это все. Сайт компании, виртуальные туры по квартире, работа с инфлюенсерами — чем интуитивнее и современнее ваши каналы связи, тем лучше будет мнение клиентов о вашей компании.

Фото на обложке: Shutterstock / sdecoret

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