Всё в дом: как цифровые сервисы меняют рынок недвижимости

О том, как PropTech-стартапы по всему миру пытаются переломить эту тенденцию и что делать тем, кто еще только планирует запустить свой проект в этой сфере, рассказывает Алексей Тюменцев, основатель и глава софтверной компании Goto и стартапа All Doors .

Недвижимость — крупнейший и самый дорогой класс активов в мире. Коммерческая и жилая собственность совокупно стоят примерно $228 трлн. И этот гигант один из самых медленных в том, что касается внедрения современных технологий.

На сегодняшний день только 9% компаний, занимающихся недвижимостью и строительством, заявляют, что они готовы к полной цифровой трансформации. Смешная цифра, если учесть, что диджитализация — один из главных трендов на ближайшие десятилетия.

Понятно, что непосредственный девелопмент ограничен количеством инноваций, так как здания до сих пор строятся с использованием тех же базовых основ, что и столетие назад. Однако перед всеми теми, кто занимается арендой, сдачей и продажей недвижимости, открывается большой мир новых цифровых возможностей.

Новые стартапы в сфере PropTech запускаются по всему миру. Они нащупывают перспективные ниши и повышают уровень взаимодействия с клиентами, упрощают процессы, связанные с документооборотом или даже с техподдержкой помещений. Но самое интересное, что многие из этих вариантов вполне доступны для адаптации в России.





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Помощь в управлении несколькими площадками

Проконтролировать соблюдение циклов аренды и технического обслуживания легко, когда у вас в собственности всего пара площадей, но если их количество составляет десятки — это превращается в утомительную работу.

Американские разработчики приложения Buildium услышали стенания лендлордов и создали облачный сервис, которые помогает в оформлении счетов и работе с данными. Виртуальный помощник работает в формате мобильного приложения и доступен как индивидуальным домовладельцам, так и крупным компаниям. Он позволяет управлять портфелями недвижимости, включая лизинг, учет и операции.





Упрощение депозитной системы

На рынке аренды жилья, в том числе и российского, крайне распространена система страховых депозитов. Эта сумма, часто равная месячной оплате за съем квартиры, передается хозяину недвижимости в качестве гарантии сохранения в надлежащем виде переданных во временное пользование вещей.

Однако то, что хорошо для собственника, ставит под финансовое давление арендатора: иногда при выезде им приходится ждать несколько недель, чтобы вернуть свой депозит, или вступать в сражения, чтобы избежать несправедливых обвинений в порче имущества.

Создатели британского стартапа Reposit решили исправить ситуацию и создали сервис, который обеспечивает онлайн-альтернативу депозитной системы в Великобритании. Как это работает: арендатор вносит невозвратную плату, равную недельной стоимости съема, а арендатор взамен получает страховку на восемь недель аренды. Все в выигрыше, и нервы целы.





Повышение гибкости системы аренды

Вопрос, актуальный для молодых компаний, — найти первый офис, идеальную площадку, но с возможностью быстро съехать без штрафных выплат, если что-то пойдет не так. Решение вдвойне сложное, если учесть, что молодой бизнес может плохо разбираться в правилах рынка недвижимости.

В помощь им был создан американский маркетплейс SquareFoot. Сервис предлагает услуги удаленного агента, который анализирует доступные варианты с акцентом на гибкие условия, то есть для тех, кто не может предсказать свои долгосрочные потребности в офисе.

Российская система пока не настолько гибкая: по статье 610 ГК РФ, если договор аренды заключен на неопределенный срок, стороны могут отказаться от аренды с предупреждением другой стороны за три месяца. Поэтому съехать мгновенно и сэкономить проблематично. Если только не появится сервис, который возьмет на себя ведение переговоров и решение формальностей.





Доступность безналичных расчетов

В ОАЭ до сих пор за аренду жилья часто платят наличными. Этот способ стал особенно опасен в условиях пандемии, так как предполагает личный контакт между жильцом и арендодателем.

Чтобы решить проблему, была создана бесплатная платформа Ajar. Это сервис онлайн-платежей за аренду жилья. Он считывает приходящие квартиросъемщику уведомления о необходимости платежа (SMS, WhatsApp, email). Пользователь заходит в приложение, выбирает способ платежа (кредитная или дебетовая карта) и вносит необходимую сумму. За своевременные платежи он также получает бонусы от компаний-партнеров платформы.

Довольно спорный вариант в российских реалиях, где многие арендодатели работают по «серой» схеме. И все же, если удастся настроить его в рамках налоговых требований, у него будут перспективы.





Бесконтактная аренда

Когда мы запускали стартап All Doors, в прицеле нашего внимания были потребности владельцев посуточных апартаментов, офисов и коворкингов. В мегаполисе не так просто сорваться в любой момент, чтобы проехать через весь город и передать ключи для доступа к помещению. И мы хотели помочь.





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Мы разработали систему, которая помогает делиться ключами для электромеханического, физического или виртуального замка. В процессе работы главной целью для нас был комфорт клиента. Поэтому бонусом нашего сервиса для пользователей стала экономия на персонале (администраторы, ресепшн) и расходах.

Идея нашего сервиса в том, что он значительно упрощает процесс проведения сделок и позволяет перейти на бесконтактную аренду помещений, что особенно актуально в период пандемии. Виртуальный ключ позволяет открывать дверь прямо из смартфона. Не нужно ни с кем встречаться, чтобы заселиться в апартаменты, арендовать гараж или офис.





Как получить максимум, запуская стартап в сфере недвижимости

Я верю, что в течение следующих 10 лет компании, занимающиеся недвижимостью с поддержкой технологий, захватят большую часть рынка. В индустрии нет единственно правильно PropTech-решения, и и это прекрасная новость. Это значит, что сегодня, когда рынок аренды стоит на паузе, у смелых игроков есть возможность относительно свободно экспериментировать, анализировать потребности рынка и готовить базу, чтобы среагировать на них.

Думайте о «цифре»

Так сложилось, что игроки на рынке недвижимости привыкли зарабатывать не на IT, а на стенах и бетоне. О внедрении технологий в инженерные системы или о запуске дополнительных сервисов они задумаются в последнюю очередь. Многое изменится, и кризис стимулирует развитие диджитализации в недвижимости.

Пробуйте

Чтобы попробовать себя в базовом диджитал-проекте нужно ровно столько времени, чтобы успеть получить доход новым способом, заплатить зарплаты и не умереть. Это правило работает как в кризис, так и в мирное время. Другой вопрос, что нельзя ждать бесконечно, когда меняется весь мир. В новых реалиях вы либо успеете перейти на другой формат, либо нет. И тогда ваше место займет кто-то более быстрый и смелый.

Ловите момент

Пандемия серьезно встряхнет участников рынка и заставит адаптироваться. На внедрение новых технологий в компанию, работающую на рынке недвижимости, могут потребоваться считанные недели. Главное, чтобы было желание меняться.

Фото на обложке: Shutterstock / Sasin Paraksa