Кроссовер-фонд: риски и драйверы возврата

В последнее десятилетие перекрестная инвестиционная активность быстро растет . Так, в 2020 году было выделено 60 миллиардов долларов венчурного капитала с перекрестным участием инвесторов. В этом же году 74% компаний, которые провели IPO, привлекали капитал за счет кроссовер-инвестиций. О том, как работают перекрестные фонды и всем ли они подходят, — в материале.

Содержание

Что такое перекрестный фонд?

Кроссоверы объединяют в себе черты как венчурного фонда, так и других инвестфондов, рассказывает Роман Эткинд, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир». Перекрестные инвесторы могут вкладывать средства в компании как на стадии подготовки к IPO, так и после выхода на публичный рынок, то есть они инвестируют и в частные, и в публичные компании.

«В этом и состоит отличие от венчурных фондов, которые ищут потенциальные “бриллианты” среди частных компаний, которые еще не представлены на фондовом рынке. Венчурное финансирование не привлекается в активы, которые уже обращаются на рынке ценных бумаг, хотя такой капитал может сохраняться в публичной компании, если он был вложен еще до IPO. А традиционные фонды зачастую ориентируются в своей деятельности на финансовые показатели, представляемые каждый квартал (полугодие или каждый год)», — объясняет Роман Эткинд.

Существует два вида кроссоверов.

Первые относятся к традиционным взаимным фондам, хедж-фондам и всем, которые обычно вкладываются в ценные бумаги публичного рынка, но решили направить часть своего капитала на инвестиции в частные компании.

Вторая категория — венчурные фонды, которые удерживают некоторые или все свои портфельные компании после их выхода на биржу. До недавнего времени, за исключением фондов в определенных вертикалях (биотехнологии и фармацевтика), венчурные фонды были менее активны в пространстве кроссоверов. Ряд экспертов считает, что сейчас ситуация меняется.

Стоит отметить, что в России кроссоверы не так распространены, как на Западе. В нашей стране этот процесс только зарождается.

Драйверы возврата фонда кроссовера

«Кроссоверы работают в первую очередь с активами, где понятны потенциальные риски и по которым можно просчитать примерно получаемую премию за риск. Последнее — надбавка, которую добавляют к безрисковой норме доходности. Зачастую в качестве бенчмарка используют процент, получаемый по государственным ценным бумагам», — рассказывает Роман Эткинд.

В качестве примера эксперт приводит самый часто используемый инструмент — 10-летние гособлигации властей США (трежерис). Инвестор вычитает из потенциальной доходности в инструментах кроссовер-фонда доход, который можно получить, вложив в трежерис с наименьшим риском. Полученный результат — это потенциальный доход инвестора, объясняет Роман.

Также перекрестные фонды позволяют традиционным инвесторам публичного рынка размещать капитал на более ранних этапах жизненного цикла многообещающих стартапов. Таким образом они приобретают более значительные пакеты акций и потенциально настраиваются на получение прибыли на уровне предприятия.

Кроме того, долгосрочные акционеры, как правило, оказывают стабилизирующее влияние на цену акций после IPO. Благодаря этому кроссовер-инвесторы получают вознаграждение в виде возможности приобрести значительную часть собственности со скидкой во время раундов, предшествующих выходу на фондовый рынок.

Для кого рекомендуется перекрестный фонд?

Перекрестное инвестирование в последние годы набирает обороты. Вопреки инфляции и геополитическим проблемам, многие наиболее состоятельные кроссоверы увеличили количество сделок в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Данные и инфографика — Crunchbase «Нужно понимать, что вложения сопряжены с большим риском и предполагают долгосрочность», — предупреждает Роман Эткинд. По его словам, интерес к кроссовер-фондам могут проявить инвесторы, инвестиционные советники, управляющие капиталом и другие профессиональные участники рынка, которые ищут высокодоходные инструменты для вложения средств. Однако инвесторам с консервативным подходом к инвестициям (риск-профилем) или готовым только к умеренным рискам лучше воздержаться от вложений в кроссовер-фонды либо направить в них какую-то часть своего капитала в размере не более 5-10% от общей суммы, рекомендует эксперт. И конечно, от перекрестных фондов стоит воздержаться краткосрочным инвесторам. Срок вложений может составить 5 лет, а порой и более продолжительный срок.