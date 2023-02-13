Аудит криптовалют: что это такое и зачем нужно?

Хотя криптовалюты и предлагают «новое поколение платежей» с быстрыми транзакциями, низкими комиссиями и повышенной конфиденциальностью, их пользователи сталкиваются с рекордным количеством рисков и проблем.

В последнее время в новостях все чаще упоминаются криптоаудиты. Можно ли с их помощью убедиться в безопасности инвестиций?

В материале мы рассмотрим, когда бизнесу нужны аудиты криптовалют, к кому стоит обращаться в случае необходимости, и какой бюджет заложить на его проведение.

Содержание:

Что такое криптоаудит?

Аудит криптовалюты — это проверка того, насколько технические параметры криптовалюты соответствуют заявлениям компании, а также насколько монета защищена от хакерских атак. Цель аудита — убедиться в том, что криптовалюта не имеет ошибок и критических уязвимостей.

У каждой компании — свои методы оценки. Однако обычно аудиторы выполняют обзор кода, развертывают тестовую версию криптовалюты в песочнице для имитации атак и анализируют транзакции на предмет подозрительных переводов и отмывания средств.

По итогам проверки аудитор выпускает отчет, который полезен как проекту, выпускающему криптовалюту, так и пользователям или потенциальным партнерам. Разработчики криптовалюты могут исправить найденные аудитором уязвимости. А если их нет, то отчет станет зеленым флагом для инвесторов и клиентов, которым не нужно будет переживать о безопасности вложений.

Зачем нужен аудит?

Во-первых, он помогает вывести на чистую воду проекты, нацеленные на получение денег обманным путем. Во-вторых, благодаря аудиту можно выявить и просто слабые с технической точки зрения монеты, которые не соответствуют обещаниям или имеют слабую защиту. И в первом, и во втором случае аудиты снижают риски инвестиций в криптовалюты.

Стоимость аудита

Стоимость услуг аудиторов варьируется в зависимости от размера и сложности задачи. Владельцам крупной криптобиржи придется заплатить в несколько раз больше, чем основателям небольшого стартапа. Дело тут не столько в количестве пользователей, сколько в длине кода, который предстоит проверить.



В среднем аудит может стоить от $5 тыс. до $50 тыс. — точных цифр компании не называют без предварительного анализа конкретной ситуации.

Известные клиенты Quantstamp

За годы существования индустрии в сфере криптоаудитов определились свои лидеры. Среди таких компаний называют Certik, SlowMist и Quantstamp.

Эксперты в сфере криптовалюты рекомендуют не выбирать малоизвестных аудиторов, поскольку их могут подкупить, а точность результата не гарантирована.

В среднем аудиты занимают от двух до шести недель — эти сроки необходимо закладывать при планировании дорожной карты. Обычно их проводят на ранних стадиях проекта, чтобы впоследствии использовать результаты проверки для привлечения инвесторов и клиентов.

Фото на обложке: Luca Bravo / Unsplash