Будущее рынка электромобилей: пан или пропал?

Ситуация на рынке электромобилей и электрозарядной инфраструктуры может выглядеть неоднозначно: с одной стороны, приостановка деятельности автоконцернов в РФ и прекращение поставок высокотехнологичной продукции, а с другой — окно возможностей и усиливающаяся поддержка государства. RB.RU поговорил с экспертами о ситуации на рынке электротранспорта и обсудил с ними прогнозы на будущее.

С какими проблемами столкнулся рынок электротранспорта?

Одна из основных проблем автомобильного рынка — приостановка деятельности в РФ крупных автокомпаний, среди которых Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Suzuki, Mercedes-Benz и Porsche. И поскольку большинство из них уже производит электромобили, приостановка работы автоконцернов в России может серьезно повлиять на развитие отечественного рынка электротранспорта.

Кроме того, росту рынка может помешать эмбарго, введенное США в адрес России: запрещен экспорт предметов роскоши, куда также входят и электромобили. Однако, по мнению Андрея Гурленова, исполнительного директора Sitronics Electro, отсутствие западных игроков — не проблема:

«Запрет на экспорт из США и Европы электромобилей стоимостью выше 50 тыс. долларов и 40 тыс. евро соответственно — не катастрофа. Безусловно, к нулю сводятся предложения рынка на электромобили премиум-сегмента: это, например, BMV iX, Audi e-tron, Jaguar I-Pace. Однако их доля на рынке невелика, поэтому ситуация с ними не окажет сильного влияния на рынок в целом. Скорее всего, произойдёт перераспределение и увеличится спрос на электротранспорт более дешёвого сегмента. Мы уверены, что в нынешней ситуации общее количество сделок по купле-продаже электромобилей будет только расти, причём намного быстрее, чем раньше».

По мнению руководителя по операционной поддержке бизнеса ЭЗС Sitronics Electro Александра Мелниса, очевидной реакцией на эмбарго станет ещё более активное развитие вторичного рынка электротранспорта. К тому же покупка электромобиля на вторичном рынке Европы на сегодняшний день перспективнее, чем США. В первую очередь, из-за стандарта зарядки: «к примеру, максимальная мощность зарядки одной и той же модели Tesla Model S, выпущенной в Европе, будет 22 кВт*ч, а в США — всего 11 кВт*ч». Также эксперт отмечает, что с точки зрения покупки электромобилей большой интерес сейчас вызывает Германия, которая обладает крупнейшим экспортным рынком подержанных электромобилей в Европе.

Стремительный рост цен также влияет на рынок автотранспорта в РФ. С 1 марта сразу несколько автокомпаний подняли цены на свои машины: среди них АвтоВАЗ, УАЗ, Kia, Toyota и Lexus. Из-за ажиотажного спроса растёт и стоимость автомобилей на вторичном рынке.

«За последний месяц цены на автомобили выросли на 60–70%. Импортеры подняли цены на 40% и более, а один премиальный бренд поднял стоимость суммарно с 1 января на 56%. Основной драйвер роста цен — неизвестность. Принятый ЕС четвёртый пакет санкций существенно ухудшил положение авторитейла в России. Ограничения нанесли достаточно серьёзный удар по автобизнесу. Эти моменты заставляют дилеров поднимать цены ещё выше, из-за чего, конечно, значительно снизился трафик: сегодня сделки совершают только те, кому автомобиль необходим», — поделился информацией Андрей Ольховский, генеральный директор ГК АВТОDОМ.

В случае электротранспорта подобная спекулятивная составляющая отсутствует: повышение цен на новые машины в этом случае зависит от изменений валютных курсов и таможенных пошлин. На вторичном рынке же стоимость в целом осталась прежней, а иногда даже ниже курсовой разницы: по данным предложений электромобилей на Авито, стоимость Tesla Model 3 на февраль и март 2022 года сохранилась — в среднем 3-4 млн рублей.

Как государство поддерживает сферу электротранспорта?

Активные действия по поддержке развития электромобильной индустрии начались в 2021 году, когда стало известно о разработанной Минэкономики РФ программе развития электрического транспорта. В августе 2021 года Правительство подписало распоряжение, утверждающее план развития отрасли, согласно которому к 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим, а число электрозарядных станций вырасти как минимум до 72 000.

В марте 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дополнительное распоряжение о субсидировании строительства сети зарядных станций для электромобилей в пилотных регионах и вдоль федеральной автотрассы М4 с общим бюджетом в 1,37 млрд рублей.

«На сегодняшний день созданы условия, необходимые для развития быстрой зарядной инфраструктуры в 9 пилотных субъектах России в 2022 году. Работа поводится в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года.

В настоящее время региональными властями утверждаются собственные планы стимулирования использования электрического транспорта и развития зарядной инфраструктуры, а также правила субсидирования выполненных работ по монтажу быстрых зарядных станций. Ближайшие годы являются ключевыми, и мы с позитивом смотрим на перспективы отрасли», — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Кроме того, активно встал вопрос об импортозамещении: 17 марта Минпромторг РФ, Росатом, «Автотор холдинг» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии в области развития экологического транспорта на территории региона. Ожидается производство электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных технологий.

Также Минпромторг РФ подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с компанией «Моторинвест», согласно которому компания освоит сборку электромобилей под новым брендом Evolute с высокой степенью локализации, а также поспособствует развитию электрозарядной инфраструктуры.

«Развитие электротранспорта неразрывно связано с развитием электрозарядной инфраструктуры. К сожалению, нынешняя ситуация значительно повлияла на стоимость производства станций, однако тарифы на зарядку остались прежними — 15-20 рублей за кВт*ч. Главное влияние оказывает стоимость заёмных денежных средств для инвестирования в инфраструктуру, однако мы видим активную поддержку со стороны Правительства РФ: оперативно обсуждаются критерии по субсидированию, уменьшаются требования к зарядным станциям (без снижения размера субсидии), что позволит сохранить темпы развития инфраструктуры, поддерживающие рост количества электромобилей», — рассказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

Кроме того, свои программы запускают отдельные регионы страны. Например, в Татарстане разработали план по стимулированию спроса на электромобили, включающий бесплатную парковку для электромобилей, оснащение электромобилями парка общественного транспорта и коммунальной техники и др.

Прогнозы на будущее

Оценка перспектив сегодня вызывает серьёзные дискуссии у экспертов в области электротранспорта. По мнению Андрея Ольховского, генерального директора ГК АВТОDОМ, спрос на электромобили в ближайшее время значительно снизится: «Основными пользователями электротранспорта были те, кому важен образ NEO-клиента. Они были ориентированы на что-то новое и инновационное. Однако сейчас автомобиль стал утилитарным предметом для передвижения из точки А в точку В, поэтому ценность электромобилей существенно снизилась. На мой взгляд, это будет разворотом в общей концепции спроса на электромобили».

Другой точки зрения придерживается Александр Мелнис, руководитель по операционной поддержке бизнеса ЭЗС Sitronics Electro:

«Доля электротранспорта эконом-сегмента в стране — более 80%. Основная концентрация (60%) находится на Дальнем Востоке и в Сибири, где самым популярным электромобилем остаётся праворульный Nissan Leaf. Популярность этой машины объясняется в первую очередь экономией, поскольку цены на бензин в данных регионах выше, чем в среднем по стране, а электроэнергия — дешевле. Также влияет на спрос и близость к Азии, что открывает жителям лёгкий доступ к подержанным электромобилям из Японии.

Если говорить про европейскую часть страны, то здесь доля электромобилей премиум-класса действительно выше, чем в среднем по России. Более 50% рынка новых электрокаров пришлось на бренд Tesla, второе место занимают машины бренда Porsche и третье — Audi. Однако нужно учитывать, что доля электротранспорта в этих регионах составляет менее 30% от общего числа электромобилей в России и не является показателем премиум-статуса электроводителей в широком смысле.

Мы предполагаем, что серийное производство доступных по стоимости электромобилей в России, развитая электрозарядная инфраструктура и поддержка государства в итоге приведут к росту популярности электротранспорта и повышенному спросу среди водителей. И причины будут лежать в первую очередь в экономии, а не в потребности показать себя прогрессивным и модным».

Большой интерес к сфере электротранспорта наблюдается как среди водителей, так и среди тех, кто только задумывается о покупке электротранспорта. Это подтверждает мониторинг социальных медиа и СМИ, проведённый Никитой Сушковым, аналитиком департамента SMM/ORM «Ашманов и партнёры». Эксперт отмечает, что в большинстве случаев пользователи дают позитивную оценку электротранспорту как явлению, а также проявляют позитивный интерес в отношении появления электротранспорта в России.

Однако, помимо позитивных комментариев, присутствует и негатив, вызванный опасениями по поводу будущего электротранспорта: «В период с 1 февраля по 25 марта 2022 года мониторинг упоминаний и комментариев в соцмедиа и СМИ по теме электромобилей (более 33 млн человек) показал, что негатив в основном связан с «недоступностью» (финансовые ограничения для большинства покупателей, трудности на таможне и с логистикой у дилеров) данного вида транспорта для многих пользователей, критикой электромобилей по сравнению с бензиновым и дизельным транспортом и недоверии к существующему модельному ряду.

Также отмечается тренд на опасения с трудностью покупки электромобилей в России. Многие авторы прогнозируют повышение цен (в связи с временным прекращением деятельности ряда компаний на территории России, введением налоговых пошлин в 2022 году и трудностями с логистикой)», — поделился экспертной оценкой Никита Сушков, аналитик департамента SMM/ORM «Ашманов и партнёры».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на санкции, повышение стоимости производства ЭЗС и роста цен на электротранспорт, государство не отказывается от идеи популяризации электротранспорта в стране, а эксперты прогнозируют рост спроса на электрические машины. К тому же, заметен рост рынка: по данным «Автостат», в марте 2022 года в России было куплено 262 новых электромобиля, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Сбудутся ли прогнозы экспертов или же нет, будет зависеть от действий всех заинтересованных сторон — Правительства РФ, частных автоконцернов, операторов ЭЗС и водителей.

Фото на обложке: Rathaphon Nanthapreecha / pexels.com