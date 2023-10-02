Повседневная магия: опыт использования Honor MagicBook 14

Предоставленный редакции для обзора Honor MagicBook выпущен в 2023 году. Его целевая аудитория — офисные работники и креаторы. Насколько ноутбук удобен в использовании и ждут ли юзеров новые впечатления, рассказываем в обзоре.

Бренд Honor занял четвертое место по продажам ноутбуков в России в 2022 году. В его ассортименте — устройства в разных ценовых категориях, от бюджетных до флагманов.

Содержание:

Honor MagicBook 14

Комплект

В комплект, помимо самого ноутбука, входят зарядное устройство, кабель и вилка. Только необходимое, без излишеств.

Мне показалось, что коробка выглядит достаточно дешевой — неокрашенный картон, скотч и пакетики внутри. Но возможно, что это сделано для акцента на минимализме: давайте посмотрим на сам ноутбук.

Дизайн и эргономика

Внешность устройства — тоже в трендах минимализма: алюминиевая поверхность гладкая, на крышке зеркальная надпись Honor. При этом края угловатые, но не острые, и устройство держать в руках комфортно. При длине в 227 мм и ширине в 307 мм ноутбук кажется слегка квадратным.

Он без проблем помещается в рюкзаке, а на столе не занимает много места.

С левого края расположено два порта USB-C 3.2, один из которых — для зарядки с функцией Power Delivery. Также рядом 3,5-мм разъем — мелочь, а приятно.

Справа есть USB-A 3.2 И HDMI — удобно, позволяет без лишних переходников подсоединить ноутбук к проектору или монитору. Хотя USB-C тоже поддерживают вывод картинки.

Снизу — прорезиненные подставки для ноутбука. По бокам есть два небольших динамика, параллельно верхнему краю — отверстия для охлаждения устройства.

При открытии устройства на пользователя смотрит широкий глянцевый экран с небольшим вырезом под камеру сверху. Мембранная клавиатура с большими клавишами и яркой подсветкой. В ее правом верхнем углу органично расположен датчик отпечатка пальцев.

Устройство довольно компактное

Клавиатура тихая. Печатать на ней комфортно, после использования другого ноутбука на Windows «переучиваться» не приходится. Ход клавиш не самый глубокий, но они не реагируют на нажатия при минимальном касании.

Большой тачпад на 120х72 мм слегка углублен в корпус. Палец по нему скользит плавно, нажатие сопровождается легким стуком.

Экран

Экран на 14,2 дюйма не выглядит маленьким. Из-за узких граней по краям создается ощущение безрамочности. LTPS-матрица яркая, даже в солнечную погоду все хорошо видно. А разрешение 2К с высокой плотностью пикселей исключает зернистость картинки.

Для плавной работы автор обзора предлагает поставить в настройках частоту обновления в 120 Гц. Изначально при настройке ноутбука этот показатель был на отметке 60 Гц, изображение было рваным и замедленным.

Из-за узких рамок не создается ощущения маленького экрана

Экран впечатляет контрастностью, красочностью и четкостью. Он отлично подходит для просмотра видео, кино. Комфортно читать — глаза не устают при длительном использовании. При работе с видео и фото также нет видимых проблем с цветопередачей и четкостью.

Для кого-то минусом может быть то, что экран не сенсорный.

Система

Ноутбук работает на базе Windows 11 Home. ОС шустрая, нареканий к работе нет.

Модем Wi-Fi 6 поддерживает сети до 5 Ггц и способен разогнать загрузку файлов до 213 Мб/сек. «Ведьмак 3» на 55 Гб загрузился чуть менее чем за час. Более мелкие файлы скачиваются моментально. Модем выжимает максимум скорости из каждой сети.

Хотя иногда сигнал пропадает. Там, где у телефона или компьютера все четыре полоски Wi-Fi, у MagicBook их две. При загрузке крупных файлов ослабление сигнала может значительно урезать скорость. Однако при серфинге в браузере это не ощущается.

Bluetooth 5.2 за две недели тестирования не сбоил. Наушники и колонки подключались сразу. А геймпад Xbox One, который обычно системы замечают только со второго-третьего раза, MagicBook 14 распознал за секунду.

Honor PC Manager

Для улучшения взаимодействия с ноутбуком есть утилита Honor PC Manager. Конечно, все ее возможности раскрываются лишь при исо смартфонами и другой техникой от Honor. Например, перенос экрана со смартфона на ноутбук или быстрая передача данных.

Но для работы системы есть и дополнительные функции. Можно делать скриншоты и сразу их обрезать, не тратя время на Paint. Есть возможность вести запись с экрана без сторонних программ.

Для удобства работы с окнами есть особые жесты: одновременным нажатием тремя пальцами по тачпаду можно открыть окно поиска, если тапнуть четырьмя — откроется центр уведомлений.

Кроме обычной оптимизации системы, которая выгружает кэш из оперативной памяти, есть новые функции, например, «ИИ Аудио». Опция позволяет настроить микрофон в трех режимах: «одиночный», «многопользовательский» и «эмбиент». В первом случае микрофоны улавливают только голос пользователя у экрана, во втором — всех рядом сидящих людей, а «эмбиент» дополнительно записывает сторонние звуки.

Микрофоны четкие, не шипят. С «ИИ Аудио» их функционала хватит даже для записи простых подкастов или голосовых сообщений. Во время тестов микрофона собеседники ни разу не указывали на проблемы со звуком.

«ИИ Аудио» позволяет также настроить динамики. Есть пять режимов: «Динамичный», «Кино», «Музыка», «Игры» и «Связь». Самый оптимальный — первый. В остальных же у меня были изъяны с глубиной звука.

Производительность

Процессор — Intel Core i5-13500H с частотой 2,7 Ггц. При высоких нагрузках, например, работе с 3D-графикой, может вырасти до 4,7 Ггц. Для сравнения, у свежего флагмана от другого производителя — Huawei MateBook X Pro — показатель равен 5.

Объем оперативной памяти — 16 Гб LPDDR5. Такой объем позитивно влияет на батарею, энергии при работе расходуется меньше, чем при стандарте четвертого поколения. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics. Объем памяти SSD — 1 Тб.

Для работы с текстом и фото, серфинга в браузере или монтажа видео ноутбук полностью подходит. Его производительности хватит для задач, с которыми сталкивается офисный работник, фрилансер или студент. Даже в энергосберегающем режиме производительности Honor не теряет в эффективности.

С подставкой работать на ноутбуке также комфортно

Документы открываются без пауз, браузер не вылетает из-за избытка открытых вкладок. За время использования не удалось нагрузить ноутбук так, чтобы случился сбой. Только Shotcut, приложение для монтажа, пару раз вылетало при долгой работе.

Например, рендер видео на полторы минуты с эффектами, множественными склейками и дорожками занял менее 3 минут, видео на 14 минут с меньшим количеством эффектов — 4,5 минуты. При этом устройство можно было использовать для параллельной работы с другими приложениями без дискомфорта. Только ощутимо нагрелась клавиатура и зашумел кулер.

Если работать с тяжелыми задачами, положив устройство на ноги, через время нагрев станет ощутимым и неприятным.

MagicBook также подойдет для видеоигр. Обновленная версия «Ведьмак 3» на DirectX 12 в динамическом разрешении и на минимальных настройках графики шла в стабильные 60 fps. Если поставить разрешение Full HD, показатель упадет до 40. Counter-Strike 2 уже дался тяжелее: лишь в 720р и на тех же «минималках» игра выдала плавные 60 кадров в секунду.

Если запускать тайтлы попроще, то они будут работать без нюансов. Нужно только учитывать нагрев корпуса и шум системы охлаждения.

Автономность

Питание подает батарея на 75 Вт в час. В идеальных условиях MagicBook хватит на 18 часов. Однако в действительности этот показатель равен 6-7 часам работы на средней яркости в стандартном режиме производительности.

Для работы вне дома лучше взять зарядку с собой. За день потребуется как минимум один раз зарядить устройство, если активно его использовать, работая с документами и браузером. Apple MacBook Pro 14 при такой активности хватит на 8-10 часов.

Если монтировать, батареи хватит на 3 часа полноценной работы. Однако важно учесть характер монтажа: если это простая склейка фрагментов, автономность можно увеличить на 1 час. И наоборот — если углубиться в дорожки, эффекты и обработку, расход заряда вырастет.

Схожая ситуация с видеоиграми. В особенно требовательных к производительности проектах аккумулятор будет таять, теряя по 10-15% каждые полчаса.

Вывод

Honor MagicBook 14 — сбалансированное устройство на каждый день. Он удивит пользователя красивым экраном, плавностью системы и удобным тачпадом. В работе ноутбук производителен, его хватит для повседневных задач. А удобная эргономика и умеренные размеры позволяют его взять в дорогу.

Система охотно дает себя настроить, регулярно обновляется и пополняется новыми опциями. При использовании ноутбука не ищешь компромиссы. Их и не должно быть в устройстве за 110 тыс. рублей.

MagicBook подойдет для разных категорий людей: от тех, кто использует ноутбук для просмотра сериалов и соцсетей, до активных пользователей программ для работы с видео и графикой. Мне он показался золотой серединой между бюджетными лэптопами и дорогими флагманами.

Фото на обложке: сайт Honor

Фото: Александр Сенников