Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro (2024)

В этом году HUAWEI выпустила обновленную модель со множеством инноваций. Рассказываем, какие возможности предлагает MateBook X Pro 2024 года.

HUAWEI — признанный игрок на глобальном рынке ноутбуков. Компания последовательно шла к успеху, выпуская сбалансированные модели в разных ценовых сегментах. Отдельного упоминания заслуживает линейка MateBook X Pro, ноутбуки которой призваны конкурировать с лучшими профессиональными решениями от других производителей.

Дизайн

Как и подобает флагманской модели, HUAWEI MateBook X Pro (2024) получил корпус из высококачественных материалов. Вместо алюминия в конструкции применяется более легкий и прочный магниевый сплав. Благодаря такому решению вес устройства составляет всего 980 грамм — на 18% ниже, чем у предшественника.

Строгий дизайн новинки будет уместно смотреться в любой обстановке. Доступны три расцветки: белая, черная и светло-голубая. Позаботились и о практичности: ноутбук получил специальное покрытие Skin Soothing, устойчивое к появлению царапин и пятен. К тому же его бархатистая фактура подарит приятные тактильные ощущения.

Инженеры компании поработали над тем, чтобы максимально эффективно использовать ограниченный объем внутри корпуса новинки. В ней применяется компоновка Huawei Cloud Falcon с печатной платой, состоящей из трех компонентов — она занимает на 8% меньше места в сравнении с традиционными решениями. Это позволяет разместить динамики, аккумуляторы и кулеры большего размера без ущерба габаритам устройства.

Экран

Одной из инноваций в HUAWEI MateBook X Pro (2024) стал сенсорный дисплей, изготовленный по технологии гибкого OLED. В его основе лежит матрица с органическими диодами на пластиковой подложке. Такой дисплейный модуль на 51% легче, чем у прошлого поколения. Также стоит отметить минимальные рамки со всех сторон.

Разрешение составляет 3120×2080, плотность пикселей — 264 PPI. Таких значений достаточно для великолепной четкости картинки даже при работе с мелким текстом. Соотношение сторон экрана составляет 3:2, что позволяет вмещать больше строк при работе с документами или веб-серфинге.

Также дисплей предлагает внушительный запас яркости (пиковое значение достигает 1000 нит). За подавление бликов отвечает нанооптическая магнитная пленка, которая уменьшает количество отражений на 70%. Также стекло устойчиво к царапинам, его твердость достигает 9H.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц против 90 Гц в прошлой модели. Благодаря этому любые системные анимации или прокрутка выглядят более плавно. Для снижения нагрузки на глаза в темное время суток предусмотрен фильтр синего света. Также есть функция DC Dimming, подавляющая высокочастотное мерцание ШИМ. Все это позволило модели получить сертификацию TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 о безопасности для глаз.

Экран каждого выпущенного ноутбука проходит через заводскую калибровку, благодаря чему достигается цветовое отклонение ΔE < 1. Для работы с фото и графикой есть выбор между тремя цветовыми профилями: Adobe RGB, P3 и sRGB.

Экран хорош не только для работы, но и для развлечений. Высокие показатели яркости и контраста придутся в пору при просмотре видео в формате HDR. Поддерживаются стандарты HDR10 и Dolby Vision.

Звук и веб-камера

Инженерам HUAWEI удалось разместить в тонком корпусе ноутбука шесть динамиков. Они поддерживают технологию Dolby Atmos и выдают богатый, насыщенный и объемный звук.

Новинка получила четыре микрофона, которые обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков. Не забыли и о веб-камере — ее разрешение выросло с 720p до 1080p. Также есть функции украшения, автофокусировки по голосу и виртуального фона. Ноутбук получил физическую клавишу отключения камеры для ценителей приватности.

Устройства ввода

HUAWEI MateBook X Pro (2024) получил большой стеклянный тачпад с поддержкой жестов HUAWEI Free Touch. Так, по двойному тапу костяшками запускается запись экрана или делается скриншот, свайпы по верхней границе тачпада регулируют громкость, а по боковой — яркость экрана. Поработали и над тактильным откликом, за который отвечает линейный вибромотор.

Клавиатура ноутбука полноразмерная, механизм клавиш ножничного типа имеет глубину хода 1,5 мм. Не забыли и о подсветке с двумя уровнями яркости.

Разъемы и датчики

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с. К ним можно подключать периферийные устройства, например, аудиоинтерфейсы и внешние видеокарты. Также предусмотрен разъем USB-C.

Рядом с веб-камерой расположены инфракрасный датчики для распознавания лица. Кроме того, доступен вход по отпечатку пальца — дактилоскоп встроен в кнопку включения. Удобной особенностью является то, что при включении ноутбук сразу сканирует отпечаток, что снимает необходимость повторно касаться кнопки.

Беспроводные интерфейсы

HUAWEI MateBook X Pro (2024) поддерживает стандарт Wi-Fi 6E и работает в сетях 2,4/5/6 ГГц. Максимальная скорость передачи данных может достичь 10,8 Гбит/сек. Для стабильного подключения к сети ноутбук получил антенну 3D Metaline с диапазоном передачи до 330 метров. Также на борту есть Bluetooth 5.3.

Экосистема

HUAWEI годами развивала экосистемные функции в своих продуктах, и MateBook X Pro (2024) в этом плане не стал исключением. В корпус ноутбука встроена NFC-метка, которая позволяет использовать технологию HUAWEI Share: при поднесении смартфона к тачпаду устройства синхронизируются.

Новинка поддерживает функцию «Суперустройство», благодаря которой можно открыть до трех мобильных приложений на экране ноутбука. Функция SuperHub позволяет в одно касание переносить изображения, текст, документы с одного устройства на другое. Также есть функция проецирования картинки со смартфона на экран ноутбука с сохранением цветопередачи — за это отвечает технология X-True.

Железо и быстродействие

HUAWEI MateBook X Pro (2024) стал первым устройством на платформе Core Ultra. Доступны две версии: на базе Core Ultra 9185 H и Core Ultra 7155H. В обоих случаях применяется конфигурация ядер «6+8+2». Разница в тактовой частоте: у Core Ultra 9 она достигает 4,5–5,1 ГГц, Core Ultra 7 работает на более скромных 4,3–4,8 ГГц.

Краеугольным камнем в ультрабуках является охлаждение. К этому вопросу инженеры HUAWEI подошли основательно. Так, новинка получила обновленные кулеры Shark Fin, разработанные при помощи компьютерного моделирования. Благодаря им ноутбук способен работать с достаточно высоким по меркам класса теплопакетом в 40 Вт.

За работу с графикой отвечает встроенный ускоритель Arc Graphics с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 32 Гб — должно хватить для выполнения ресурсоемких задач, например, 3D-моделирования.

Быстродействие ноутбука обеспечивают не только аппаратные решения, но и ПО. Так, новинка получила технологию SuperTurbo, которая прогнозирует возможное увеличение нагрузки на систему при помощи машинного обучения. Благодаря этому система адаптивно настраивает охлаждения, находя баланс между уровнем шума и температурой.

Время работы и зарядка

Ноутбук получил аккумулятор емкостью 70 Втч — хватит на плодотворный рабочий день, если не нагружать систему тяжелыми задачами. Зарядный адаптер HUAWEI SuperCharge Turbo мощностью 90 Вт обеспечивает два часа бесперебойной работы всего через десять минут у розетки.

Итоги

HUAWEI MateBook X Pro (2024) предлагает возможности настоящей рабочей станции в компактном и легком форм-факторе. Производитель не шел на компромиссы: тут великолепный экран, качественный звук, удобные тачпад и клавиатура, интересные экосистемные возможности, а также внушительные производительность и автономность. Все это с лихвой оправдывает немалую стоимость в 200 тысяч рублей — в конце концов, в сегменте ультрабуков ей нет равных.

Фото на обложке: HUAWEI