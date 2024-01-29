Как прошла крупнейшая в России ИТ-конференция «Импульс Т1»

Подобного мнения придерживаются в Холдинге Т1 — лидере российского ИТ-рынка. И, чтобы поддержать отрасль и внести свой вклад в развитие ИТ-коммьюнити в стране, компания запустила масштабную конференцию «Импульс Т1», которая в 2023 году прошла в семи городах и собрала более пяти тысяч очных участников. Рассказываем подробнее о мероприятии.

В российской ИТ-индустрии заняты около 740 тысяч человек. Чтобы поддержать высокие темпы развития отрасли, нужно еще примерно столько же специалистов — такую оценку дал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Бизнес, которому сейчас приходится тратить несколько месяцев на закрытие ИТ-вакансий, видит выход в том, чтобы популяризировать индустрию среди подрастающего поколения, а также помогать начинающим талантливым специалистам в их профессиональном становлении.

Новое событие для российской ИТ-индустрии

«Импульс Т1» — относительное новое событие для российской ИТ-индустрии: первую конференцию Холдинг Т1 провел в конце 2022 года. Изначально мероприятие задумывалось как внутренний проект — площадка для обмена опытом и идеями между сотрудниками холдинга. К слову, на сегодняшний день в него входит семь компаний, реализующих сотни проектов в разных областях, в числе которых — разработка ПО, Big Data и машинное обучение, информационная безопасность, роботизация бизнес-процессов.

Конференция «Импульс Т1» в 2022 году нашла отклик у ИТ-коммьюнити, а выступления спикеров получились настолько ценными и воодушевляющими, что стало понятно: аудиторию нужно расширять. И следующее мероприятие решили провести уже для всех причастных к ИТ-сообществу России: руководителей и сотрудников технологических компаний, программистов, преподавателей вузов и студентов. Холдинг Т1 поставил перед собой задачу создать среду для коммуникации ИТ-специалистов со всей страны, которая способствовала бы новым открытиям и поиску нетривиальных решений сложных инженерных задач.

«Импульс Т1» в 2023 году — это серия технологических конференций в семи крупнейших российских городах: Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Санкт-Петербурге, Казани (Иннополис) и Москве. Мероприятие стартовало в конце июля в Новосибирске и грандиозно завершилось зимой в столице. В каждом городе участникам предлагалось послушать лекции на научно-популярные темы, запитчить идею продукта (наиболее интересные и новаторские получили поддержку для дальнейшей реализации), обсудить острые проблемы российской ИТ-индустрии и попытаться найти пути их решения.

Большой интерес вызвала специальная сессия «Вечернии грабли» — легкое вечернее мероприятие в формате стендапа, где каждый мог поделиться своим личным «провалом» и опытом его решения.

В основе деловой программы «Импульс Т1» — доклады участников конференции на самые разные темы — от применения ИИ в дизайне до создания жестомимических интерфейсов. По итогам конференции лучшие из них получили памятные призы. Предлагаем познакомиться с некоторыми победителями 2023 года.

Идеи и проекты, меняющие технологическое будущее России

Принять участие в деловой программе «Импульс Т1» в качестве спикера мог любой желающий, тем не менее программный комитет команды проекта «Импульс Т1» провел предварительный отбор заявок. Задача выступающих — поделиться с коллегами опытом в разработке технологического проекта или идеями и наработками для решения конкретных задач. В целом тема доклада должна быть не только интересной, но и нести практическую пользу для представителей ИТ-сообщества.

Ольга Кошель, ведущий инженер-тестировщик, ООО ГК «Иннотех» (входит в Холдинг Т1), была среди тех, чьи доклады больше всего откликнулись аудитории и членам жюри. В рамках выступления она вместе с Андреем Бабинцевым, студентом Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, представила проект «Студенческой стартап-студии» «З@ле4иkа» — интеграционную цифровую платформу интеллектуального управления лечебно-диагностической деятельностью. Стартап выиграл грант на развитие от Фонда содействия инновациям.

«Необходимость повсеместного внедрения искусственного интеллекта в медицину активно обсуждают в России не первый год. На текущий момент ИИ в основном применяют для выявления и диагностики на ранних стадиях заболеваний, а также для анализа медицинских снимков (рентгеновских, КТ, МРТ и прочих). Это позволяет до 50% сократить время врача на интерпретацию исследований, а также минимизировать количество ошибок в постановке диагноза», — говорила в докладе Ольга.

В прошлом году Минздрав РФ в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» поставил перед всеми субъектами страны задачу до конца 2023 года внедрить как минимум одно медицинское изделие с ИИ, а в 2024-м — минимум три, выделив на это полмиллиарда рублей.

Бизнес, в частности крупные ИТ-компании вроде Холдинга Т1, запускают целые подразделения, направленные на разработку MedTech-продуктов и сервисов. Такие стартапы, как «З@ле4иkа», не отстают:

«Идея внедрения ИИ в медицину не нова, поэтому нам хотелось сделать что-то инновационное и при этом по-настоящему полезное для пациентов и медицинских работников. Поддержка Холдинга Т1 дала нам отличный старт и крутую возможность реализовать идею.

Проект существует больше года. На текущий момент у нас запланированы работы на несколько спринтов вперед и поставлены глобальные цели. Основной упор делаем на модуль ИИ, оценивающий показатели здоровья, а также активно дорабатываем модуль генерации преддиагноза на основе собираемых данных и анамнеза пациента».

Как ключевой сотрудник стартапа в области MedTech Ольга уделяет большое внимание здоровью: занимается спортом, активно проводит время на природе, а после запуска проекта стала еще внимательнее относиться к своему самочувствию и здоровью близких.

Свободное время посвящает спорту и Павел Плотников, дизайнер в Группе «Иннотех». Физическая активность помогает Павлу сместить фокус внимания и перезагрузиться: «От профессиональной деформации сложно убежать. Всегда замечаешь ошибки в композиции на рекламных афишах или подсознательно оцениваешь, насколько удачно сочетаются цвета в одежде прохожих. Чтобы перезагрузить мозг, занимаюсь спортом — бег, ходьба, силовые упражнения, плавание. Когда есть свободная минута, иду в зал или городской парк».

На «Импульс Т1» Павел поделился опытом применения ИИ в создании различных элементов дизайна, рассказал, как использование технологий помогает ускорить процесс дизайн-проектирования и снизить затраты. Отдельное внимание он уделил теме того, как ИИ вошел в массовую культуру и какое место в ней сегодня занимает.

На волнующий многих творцов вопрос о том, могут ли технологии вытеснить со временем человеческое творчество и креативность, Павел ответил:

«ИИ можно рассматривать как конкурента дизайнеров, если он будет использоваться для создания проектов без учета личных предпочтений и целей клиентов.

Например, существуют инструменты графического дизайна с использованием ИИ, которые могут генерировать потрясающие изображения на основе заданных параметров или шаблонов. Эти инструменты могут быть полезны для экспериментов с разными стилями и концепциями, но они не гарантируют соответствие требованиям заказчика и его ожиданиям.

С другой стороны, ИИ может стать партнером, если будет применяться для улучшения качества и повышения эффективности процесса создания дизайна. Например, существуют инструменты дизайна интерьера с использованием ИИ, которые помогают планировать пространства на основе анализа данных о размере комнаты, расположении окон и дверей, предпочтениях по цвету и материалу. Такое сотворчество человека и машины будет полезно для создания комфортных условий для жизни или работы».

В целом, по мнению Павла, ИИ останется лишь инструментом в руках дизайнеров, который расширит возможности человека или заменит собой часть функций, не требующих креатива. Другой вопрос — как дизайнеры применяют ИИ: в качестве помощника или полностью перекладывают на технологии свою работу.

Павел также признался, что в процессе подготовки доклада несколько раз вносил корректировки в текст презентации, так как буквально каждый день появляется новый инструмент, новая нейронная сеть, новый интересный кейс применения ИИ: «Информация устаревает быстрее, чем успеваешь ее изучить и переработать. Так что финальный слайд я дополнял прямо перед выходом на сцену!»

После конференции Павел планирует продолжить работать с темой ИИ в дизайне, следить за тенденциями и новыми применениями технологий, дополнять и расширять свой доклад: «Надеюсь, тем самым подскажу коллегам, как они могут использовать ИИ в разрабатываемых ими продуктах».

Ольга Кошель и Павел Плотников — не единственные победители питчинга докладов «Импульс Т1» в 2023 году. Разнообразие тем, широкий состав участников и их страсть к тому, что они делают, дает топливо для появления прорывных разработок и идей и зажигает на новые профессиональные открытия.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой Холдинга Т1