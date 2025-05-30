На примере «Трекера»: как созданный внутри крупной экосистемы инструмент помогает МСП

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в России растет рекордными темпами — по итогам I квартала 2025 года их количество достигло 6,7 млн. Вместе с тем, бизнес сталкивается с рядом вызовов — растущей стоимостью заемных средств, кадровыми проблемами и необходимостью экономить фонд оплаты труда.

Как выяснили в «Актион Финансы», в прошлом году каждая вторая российская компания собиралась сократить расходы. По данным ГК «Корус Консалтинг», 43% ритейлеров намерены в этом году увеличить свой бизнес, не расширяя при этом штат. «Ведомости» со ссылкой на партнера «Яков и партнеры» Егора Беспятова в мае 2025 года писали, что хронический дефицит финансирования вынуждает фирмы переходить к бизнес-моделям, которые не предполагают заемных средств. При этом большинство компаний в России планируют рост.

Автоматизация дает рост

Один из способов обеспечить акселерацию в современных условиях — внедрение инновационных инструментов для автоматизации внутренних бизнес-процессов и повышения эффективности работы с кадрами, в том числе распределенными командами.

Крупные корпорации уже оценили подобные решения и вкладывают собственные средства в их разработку. Но у малого бизнеса на это не всегда есть деньги. Компании МСП могут воспользоваться уже готовыми решениями, созданными крупными игроками для себя и выведенными на рынок.

«В этом случае "малыши" не тратят ресурсы на внутренний персонал для доработки и поддержки полезных сервисов, инфраструктуру, инженеров по безопасности и системных администраторов», — рассказал Русбейс ИТ-директор с 15-летним стажем Владимир Петров.

Но у подобных решений может быть «подвох»: не все подходят под задачи малого и среднего бизнеса. Исключением являются инструменты с высоким уровнем адаптивности, разработанные под потребности очень крупных экосистем. Один из таких — это «Трекер» от Яндекс 360. Сервисом на сегодняшний день пользуется уже более 90 тысяч компаний, а число пользователей превысило 1,5 млн.

«Трекер — это универсальный инструмент, который адаптируется под бизнес любого размера. Он помогает структурировать задачи, видеть общую картину и сокращать время сотрудников на рутину. Мы видим, как МСП используют его не только для повышения эффективность и снижения потенциальных рисков, но и для перераспределения нагрузки, чтобы сотрудники не перерабатывали ни не выгорали. » — подтвердил Русбейс коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев.

Внедрили и получили эффект

«Трекер» уже использует более 45 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, число сценариев успешной работы с инструментом растет.

Одна из ключевых сфер, где Трекер особенно полезен для МСП, — это HR-процессы. Малые компании часто сталкиваются с ситуацией, когда один сотрудник совмещает несколько ролей — например, занимается и подбором, и делопроизводством. Чтобы не тратить время на одни и те же действия — прием на работу, заказ техники, онбординг, оформление отпусков и увольнений — значительную часть задач можно перевести в цифровой вид. В «Трекере» есть возможность создать шаблоны для типовых процессов — это помогает сократить время на повторяющиеся действия, снизить количество ошибок и нагрузку на сотрудников.

Инструмент интегрируется с ERP-системами, ЭДО и другими HR-сервисами, обеспечивая документооборот и синхронизацию данных. А настройка прав доступа позволяет сохранять конфиденциальность информации внутри команды, разграничивая видимость задач для разных сотрудников.

Опыт работы с таск-трекерами во многом зависит от задач бизнеса. Так, сотрудники отдела кадров одной из складских фирм с помощью «Трекера» внедрили функцию «Триггеры». Она позволяет настраивать действия, которые автоматически совершаются с задачей при наступлении определенных условий. Как итог — предприниматель смог обойтись без найма дополнительного сотрудника в отдел кадров и сэкономил время руководящего персонала.

«Например, когда мы выполнили задачу по оформлению нового сотрудника, срабатывает "триггер" на призыв руководителя соответствующего подразделения. Он получает письмо на почту и пуш-уведомление о том, что на работу выходит новый сотрудник», — рассказали Русбейс в компании.

Востребованная функция «Трекера» — работа с QR-кодами.

«Наши сотрудники, когда видят, что, что-то сломалось, или когда-то им что-то не нравится в офисе, и они хотят это улучшить, могут благодаря "Трекеру" отсканировать QR-код и запуститься сквозной сценарий. Откроется форма, которая прикреплена к конкретному объекту в офисе. В ней сотрудник должен показать, что хочет улучшить. После заполнения формы создается автоматический тикет в "Трекере" и запускается процесс улучшений, который отслеживается сотрудником на всех этапах. И в конце ему приходит уведомление о сделанном улучшении», — поделился один из предпринимателей, внедривший «Трекер» в офисе. Ряд предложений, сделанных сотрудниками, уже позволили компании сэкономить около 100 тыс. рублей. Как выяснилось, в некоторых комнатах постоянно горел свет, хотя персонал в них работал только несколько часов в день.

Еще одному предпринимателю «Трекер» помог достигнуть экономии при заказе услуг кейтеринга.

«Например, планируем маркетинговое мероприятие, в котором участвуют отделы маркетинга и разработки. Кто-то отвечает за кейтеринг, кто-то за логистику. И этот проект ведем в "Трекере". Применяем классическим вариант ведения: с досками, ритуалами планирования, средствами коммуникации, аналитики. Как итог — получаем экономию маркетингового бюджета, исключаем несогласованность и экономим на кейтеринге», — рассказал руководитель одной из маркетинговых фирм.

Средний и малый бизнес особенно чувствительны к перегрузке — как временной, так и финансовой. Использование автоматизированных инструментов, таких как «Трекер», позволяет не только сэкономить ресурсы, но и перераспределить их в пользу масштабирования и развития компании. До 1 июня действуют специальные условия — возможность приобрести сервис со скидкой и внедрить его в рабочие процессы максимально быстро. «Яндекс Трекер» уже опробован для следующих задач: разработка ПО, обработка HR-запросов, сервисные работы, служба поддержки, маркетинговые процессы, автоматизация закупок, работа с документами и управление проектами.

Фото на обложке: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

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