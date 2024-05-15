Как ИП выбрать банк для открытия расчетного счета

При выборе банка для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю важно учитывать репутацию учреждения, его стабильность и надежность. А также — внимательно изучить тарифы, чтобы не переплачивать за обслуживание повседневных операций. В материале рассмотрим ключевые критерии, которые помогут принять решение.

Может ли ИП обойтись без расчетного счета

Открытие расчетного счета для индивидуального предпринимателя (ИП) — необязательное условие для ведения бизнеса в России. Однако без такого счета не получится пользоваться рядом возможностей.

ИП не сможет применять безналичный расчет, участвовать в тендерах и грантах, подключать эквайринг, совершать валютные операции, получать бизнес-кредиты. Проще говоря, обойтись без расчетного счета можно, если предприниматель работает только с наличными деньгами — что в наше время представить сложно.

Банк для расчетного счета — на что обратить внимание

Выбор банка может существенно повлиять на удобство и эффективность ведения бизнеса. Перед открытием счета следует изучить несколько важных критериев.

Условия обслуживания

Важно ознакомиться с комиссиями за обслуживание счета, за проведение операций, за выписки и другие банковские услуги. Кроме того, стоит обратить внимание на минимальный остаток на счете, возможные штрафы и льготы для новых клиентов.

Удобство использования

Выбирая банк для открытия расчетного счета, стоит учитывать, насколько удобные у него интернет-банк и мобильное приложение. Современные приложения позволяют вести все стандартные операции в цифровом виде, однако широкая сеть отделений и банкоматов тоже будут преимуществом.

Надежность и репутация

Изучите информацию о финансовом состоянии банка, его истории, ознакомьтесь с различными рейтингами.

Дополнительные услуги

Крупные банки давно перешли на пакетные тарифы для обслуживания расчетного счета. Эта модель становится все популярнее, так как за фиксированную плату клиент получает целый набор услуг для своего бизнеса. Внимательно изучите наполнение пакетов, чтобы объема включенных услуг хватало для ведения бизнеса, а за лишние опции не пришлось переплачивать.

В ВТБ подобрать пакет услуг можно на сайте с помощью удобного цифрового калькулятора — достаточно указать масштаб бизнеса и количество необходимых операций в месяц, и система подберет оптимальный вариант.

Пакет «на Старте» — для начинающего бизнеса и компаний с небольшими оборотами. Бесплатно первые три месяца. Чтобы не платить за обслуживание и дальше, поступления на расчетный счет должны быть не меньше 10 000 рублей/месяц.

Пакет «Простой процент» — для небольшого и сезонного бизнеса. Стоимость обслуживания зависит от входящего оборота за месяц: до 1 млн рублей — 1%, от 1 млн рублей до 3 млн рублей — 2%; от 3 млн рублей — 3%. В пакет услуг включены платежи в другие банки — бесплатно и без ограничений, а также переводы на счета физических лиц — до 2 млн рублей в месяц бесплатно.

Пакет «Все по делу» — идеальная комбинация лимитов и количества операций для молодых инициативных компаний. Стоимость обслуживания — 578 рублей/месяц.

Пакет «Самое важное» — для активно растущих компаний. Стоимость обслуживания — 1088 рублей/месяц. Для новых клиентов доступна акция «Полгода за полцены» — скидка 50% от стоимости пакета услуг на шесть месяцев. Стоимость составит 640 рублей/месяц.

Пакет «Все включено» — для стабильно развивающегося бизнеса. Стоимость обслуживания — 1700 рублей/месяц. Действует акция «Полгода за полцены» для новых клиентов: скидка 50% от стоимости пакета услуг на шесть месяцев. Стоимость составит 1000 рублей/месяц.

Пакет «Большие обороты» — для развитого бизнеса. Максимальное число включенных операций: переводов, лимитов на внесение и снятие наличных и пр. Стоимость обслуживания — от 5950 рублей/месяц.

В каждый пакет услуг бесплатно включено:

открытие счета в рублях;

доступ в мобильный и интернет-банк цифровой Бизнес Платформы ВТБ;

выпуск и обслуживание бизнес-карты (виртуальная или премиальная карта на цифровом носителе);

безлимитные платежи клиентам ВТБ;

для ИП — бесплатные безлимитные переводы на свои счета и карты физлиц.

Ко всем шести пакетам услуг можно подключить дополнительные опции для увеличения отдельных лимитов по операциям без переплаты за весь пакет следующего уровня, а также пользования отдельными услугами банка на специальных условиях.

С тарифами можно ознакомиться здесь.

Операции, которые нужны всем

Рекомендуем учесть условия по самым необходимым операциям для любого бизнеса. Чаще всего это следующие:

Получение платежей на свой счет физлица

Доходом от предпринимательской деятельности можно распоряжаться по своему усмотрению — но только после того, как с этих средств будут уплачены налоги и обязательные платежи, а деньги будут переведены на личный счет. Проверьте, какие комиссии взимаются за проведение таких операций. Клиентам ВТБ не нужно об этом волноваться: при открытии счета ИП получают безлимитные платежи на свой счет физлица. Они бесплатны на любом пакете услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) навсегда.

Выплата заработной платы сотрудникам

Если у вас есть сотрудники, вам потребуется выплачивать им заработную плату через расчетный счет. Убедитесь, что банк предоставляет удобные инструменты для зачислений на счета сотрудников и адекватный размер комиссии.

Оплата поставщикам и контрагентам

Для закупки товаров и услуг вашему бизнесу потребуется возможность осуществлять переводы на счета поставщиков и контрагентов. Проверьте условия и комиссии за проведение таких операций.

Инвестиционные операции и кредитование

На старте бизнеса может возникнуть необходимость в инвестициях или кредитовании для развития компании. Изучите условия получения кредита и предоставления инвестиционных продуктов, которые предлагает банк.

Какие документы подготовить

При открытии расчетного счета потребуется не так много документов. Список требований может немного отличаться в зависимости от конкретного финансового учреждения, однако минимум следующий:

для индивидуального предпринимателя: паспорт владельца;

для юридического лица (ООО): паспорт руководителя, устав (если он отличается от типового), протокол или решение о назначении или продлении полномочий руководителя.

Банк может запросить дополнительные документы в зависимости от своих требований.

Сколько счетов можно открыть

Закон не устанавливает ограничений на количество расчетных счетов, однако без необходимости лучше не открывать несколько — за каждый придется платить.

В некоторых случаях без нескольких расчетных счетов, тем не менее, не обойтись:

если у предпринимателя есть два и более направлений бизнеса;

предприниматель работает с разными системами налогообложения.

Открытие нескольких расчетных счетов позволяет эффективнее управлять денежными потоками, упростить аналитику, а также сделать расчет налогов и зарплат более удобным.

Иногда предприниматели открывают несколько счетов для того, чтобы воспользоваться выгодными условиями различных банков: например, один может предлагать кешбэк за уплату налогов, а другой — бонусы от партнеров. Однако следует помнить, что если счета открыты в разных банках, возможны сложности с расчетами. Поэтому лучше выбрать один банк.

Кроме того, расчетные счета можно открывать не только в рублях, но и в иностранной валюте, если вы сотрудничаете с зарубежными контрагентами.

Фото на обложке: Moon Safari / Shutterstock

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ПАО "Банк ВТБ"

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