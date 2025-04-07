Новое решение для резервного копирования данных для малого бизнеса от «Киберпротект»: обзор

И именно такое решение предлагает «Киберпротект» — систему резервного копирования «Кибер Бэкап Малый Бизнес». В этой статье мы расскажем, как с ее помощью одновременно защитить от потери данных серверы, рабочие станции и ноутбуки.

В последние годы малый бизнес столкнулся с тем, что объем предложения коробочных решений для резервного копирования и восстановления данных существенно сократился на российском рынке. И если корпорации могут позволить себе внедрение и администрирование сложных систем enterprise-уровня, то для небольших компаний это непозволительная роскошь — им требуется готовый сервис для того, чтобы максимально быстро получить защиту и сэкономить на привлечении дополнительных IT-специалистов.

Как должно работать резервное копирование

Как правило, создание резервных копий необходимо для всех важных файлов, ведь случиться может что угодно: потеря устройств, аппаратные сбои, атаки вирусов или программ-вымогателей, а также пожары, потопы, аварии — не хочется даже думать обо всех возможных неприятностях.

Однако сам факт наличия дубликата — лишь половина решения проблемы. Для полноценной защиты необходимо также обеспечить:

своевременность резервного копирования — чтобы можно было получить любой файл с новейшими изменениями, а не копию месячной давности;

возможность оперативного восстановления — чтобы продолжить работу уже через несколько минут после сбоя;

конфиденциальность — чтобы файлы никто не мог украсть оттуда, где хранятся резервные копии.

Таким образом, каждой компании нужна система резервного копирования, которая работалы бы как часы. А для малого бизнеса еще было бы хорошо, чтобы для ее настройки и установки не требовались ИТ-специалисты.

Что предлагает «Кибер Бэкап Малый Бизнес»

«Кибер Бэкап Малый Бизнес» как раз реализует концепцию простой и удобной защиты данных. Решение сочетает интуитивно-понятный интерфейс, характерный для потребительских сервисов, с уникальной бизнес-функцией: возможностью создавать резервные копии серверов и восстанавливать их за считанные минуты. А для полной защиты всех рабочих устройств сервис можно дополнить модулем «Кибер Бэкап Мобильный», который обеспечивает резервное копирование данных со смартфонов и планшетов.

Начать пользоваться системой очень просто — достаточно установить агент на каждое из защищаемых устройств. Он доступен для загрузки на сайте компании «Киберпротект» сразу после приобретения подписки на сервис «Кибер Бэкап Малый Бизнес».

Установка агента происходит в два клика. После этого он становится частью сервера, ноутбука или настольного ПК. Для размещения резервных копий можно выбрать локальный диск, сетевое хранилище данных или «Кибер Облако». У каждого варианта свои преимущества:

локальный диск — позволяет быстро сохранять большие объемы данных благодаря прямой записи на подключенный диск, а при отключении диска копии выводятся «в офлайн», что исключает риск их повреждения вирусами;

— позволяет быстро сохранять большие объемы данных благодаря прямой записи на подключенный диск, а при отключении диска копии выводятся «в офлайн», что исключает риск их повреждения вирусами; сетевое хранилище — оптимальное решение для компаний с развитой IT-инфраструктурой: резервное копирование больших данных осуществляется на дисковые массивы в локальной сети. Поддерживает создание актуальных копий без ограничений по объему;

— оптимальное решение для компаний с развитой IT-инфраструктурой: резервное копирование больших данных осуществляется на дисковые массивы в локальной сети. Поддерживает создание актуальных копий без ограничений по объему; «Кибер Облако» — универсальное решение, предназначенное для хранения бэкапов и архивов. Облако может служить как основным, так и дополнительным хранилищем резервных копий. Оно обеспечивает доступ к данным и резервным копиям со всех устройств (ПК, серверов, ноутбуков) через интернет независимо от их местоположения.

Современные технологии резервного копирования

В «Кибер Бэкапе Малый Бизнес» использованы современные технологии резервного копирования корпоративного уровня, которые позволяют выбрать подходящий план создания бэкапов для компании. Для пользователей доступны:

полное резервное копирование — создание точной копии выбранных папок, файлов, всего компьютера или сервера. Этот метод обеспечивает мгновенное восстановление системы, что критически важно для серверов, на которых работают основные информационные системы компании;

— создание точной копии выбранных папок, файлов, всего компьютера или сервера. Этот метод обеспечивает мгновенное восстановление системы, что критически важно для серверов, на которых работают основные информационные системы компании; дифференциальное резервное копирование — технология дополнения полной резервной копии только измененными файлами. Решение экономит время: вместо создания новой полной версии система будет создавать дополнения к уже существующей полной копии, сохраняя актуальность данных при меньших затратах ресурсов;

— технология дополнения полной резервной копии только измененными файлами. Решение экономит время: вместо создания новой полной версии система будет создавать дополнения к уже существующей полной копии, сохраняя актуальность данных при меньших затратах ресурсов; инкрементальное резервное копирование — лучшее решение для компьютеров, на которых нет огромных и значительно меняющихся массивов данных. Алгоритм фиксирует каждое новое изменение файлов в реальном времени или по расписанию, минимизируя нагрузку на систему.

Настройки резервного копирования в «Кибер Бэкап Малый Бизнес» позволяют выбрать подходящую схему через удобный графический интерфейс для каждого устройства. А реализованные механизмы сжатия данных и дедупликации позволяют уменьшить место, занимаемое данными пользователей в хранилище. Стоит также отметить, что специальный формат архивов уже содержит технологии коррекции ошибок, чтобы обеспечить гарантированную сохранность важных данных.

Для каждой папки и устройства доступна настройка частоты копирования: несколько раз в день, раз в неделю или месяц. Для пользователей, хранящих резервные копии на внешних накопителях, реализована опция автозапуска при подключении съемного носителя — это упрощает процесс и исключает риск пропустить бэкап.

Восстановление данных

Восстановление данных — ключевой аспект любой системы резервного копирования, и здесь «Кибер Бэкап Малый Бизнес» предлагает расширенные возможности. Например, при использовании «Кибер Облака» можно восстановить отдельный файл или папку напрямую через веб-интерфейс. Данные доступны для загрузки на любое сетевое устройство, превращая хранилище не только в архив резервных копий, но и в динамичный инструмент оперативного доступа.

Помимо восстановления файлов «Кибер Бэкап Малый Бизнес» позволяет вернуть любой компьютер или сервер к последнему рабочему состоянию. Для этого можно использовать специальный загрузочный носитель или же нажать кнопку F11 при загрузке компьютера.

Если резервная копия хранится в локальной сети, система автоматически извлечет ее и установит на сервер. То же касается работы с облаком — при подключении к интернету образ загружается на диск и запускается в режиме «последнего рабочего состояния», минимизируя простой.

Функция создания клона активного диска позволяет полностью перенести рабочее пространство на новый компьютер или сервер. Это решение эффективно как при аварийном восстановлении вышедшего из строя оборудования, так и для планового перехода на более мощные устройства без потери данных.

Поддерживаемые платформы и форматы подписки

Решение «Кибер Бэкап Малый Бизнес» предназначено для защиты IT-инфраструктур с операционной системой Microsoft Windows, включая серверные Windows Server 2019, Windows Server 2022 и Windows Server 2025 в версиях Standart и Datacenter. Эти ОС остаются наиболее популярными в сегменте малого и среднего бизнеса, что делает решение универсальным для большинства компаний.

Сервис доступен по гибкой подписочной модели. Начать знакомство можно с 30-дневного бесплатного пробного периода, который включает неограниченное количество устройств и 1 ТБ в «Кибер Облаке».

После завершения тестирования доступны годовые подписки на одно, три, пять или 10 устройств — лицензия распространяется как на компьютеры, так и на серверы. Объем облачного хранилища можно расширить до 500 ГБ, 1 ТБ, 3 ТБ или 5 ТБ — в зависимости от потребностей бизнеса.

Для компаний, у которых хотя бы часть сотрудников работает на ноутбуках, предпочтительнее использование облака. Оно обеспечивает доступ к данным в любой точке мира и автоматически синхронизирует информацию с продуктом «Кибер Бэкап Мобильный для Android».

Таким образом, новое решение для резервного копирования от компании «Киберпротект» достойно внимания малого бизнеса. Сервис сочетает гибкость и эффективность, но при этом полностью локализован: данные хранятся в российском сертифицированном ЦОДе, что гарантирует стабильность работы даже в условиях внешней неопределенности.

Фото на обложке: Chiara F / Unsplash

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